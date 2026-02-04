Βιομηχανικοί αποκονιωτές
Συνεχής αναρρόφηση αιωρούμενων σωματιδίων Η συνεχής εξαγωγή απευθείας στο σημείο προέλευσης κατά τη βιομηχανική διαδικασία, καθώς και από τον περιβάλλοντα χώρο συμβάλλει σημαντικά στην αξιοπιστία της διαδικασίας και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Οι βιομηχανικοί αποκονιωτές για χρήση στη διαδικασία παραγωγής είναι κατάλληλοι για κάθε είδος σκόνης και λεπτόκοκκα υπολείμματα κοπής που παράγονται κατά τη διάρκεια μηχανικών διεργασιών.
Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης σκόνης
Οι αποκονιωτές είναι μηχανήματα που αφαιρούν αιωρούμενα σωματίδια όπως σκόνη, συγκεκριμένα λεπτή σκόνη, από τον αέρα. Οι βιομηχανικοί αποκονιωτές λειτουργούν με χαμηλή αναρρόφηση με σχετικά υψηλή ροή αέρα. Η γκάμα των αποκονιωτών περιλαμβάνει μηχανήματα για χρήση εντός και εκτός ζώνης Atex 22.
!Industrieentstauber Ex!
Κατασκευάζουμε τους βιομηχανικούς αποκονιωτές μας με αντιεκρηκτική προστασία σύμφωνα με την οδηγία Z22 για τα εκρηκτικά αιωρούμενα και εύφλεκτα σωματίδια.