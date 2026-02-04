Βιομηχανικοί αποκονιωτές

Συνεχής αναρρόφηση αιωρούμενων σωματιδίων Η συνεχής εξαγωγή απευθείας στο σημείο προέλευσης κατά τη βιομηχανική διαδικασία, καθώς και από τον περιβάλλοντα χώρο συμβάλλει σημαντικά στην αξιοπιστία της διαδικασίας και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Οι βιομηχανικοί αποκονιωτές για χρήση στη διαδικασία παραγωγής είναι κατάλληλοι για κάθε είδος σκόνης και λεπτόκοκκα υπολείμματα κοπής που παράγονται κατά τη διάρκεια μηχανικών διεργασιών.