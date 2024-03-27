*Σε σύγκριση με την απόδοση καθαρισμού του κλασικού ακροφυσίου ψεκασμού της Kärcher. Επαληθευμένο από ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών.

**Βασίζεται στην ικανότητα καθαρισμού κατά 50% μεγαλύτερης επιφάνειας από το κλασικό ακροφύσιο ψεκασμού της Kärcher με την ίδια ποσότητα ενέργειας και νερού. Επαληθευμένο από ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών.

***Σε σύγκριση με τη χρήση του κλασικού ακροφυσίου πλατιού ψεκασμού της Kärcher. Η ακριβής τιμή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται.