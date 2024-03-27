Η ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΝΗ eco!Booster ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!!!
Ανακάλυψε τη νέα καινοτόμα κάνη eco!Booster της Kärcher! Με +50% βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού, επαναφέρει τη λάμψη στις ευαίσθητες επιφάνειες ακόμα πιο γρήγορα και αβίαστα από μία συμβατική κάνη. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εκπληκτικό είναι ότι προσφέρει +50% υψηλότερη απόδοση νερού και ενέργειας, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους. Για έντονους ρύπους, μπορείς να αφαιρέσεις το εξάρτημα για να καθαρίσεις μεμονωμένες περιοχές. Πραγματικά εντυπωσιακό!
+50% βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού
Για αποτελεσματικό καθαρισμό: το eco!Booster αλλάζει τα δεδομένα στον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών. Απομακρύνει πολύ ομοιόμορφα τους ρύπους σε πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια από ότι η συμβατική κάνη. Αυτό σημαίνει ότι οι ρύποι απομακρύνονται πραγματικά αποτελεσματικά!
+50% υψηλότερη απόδοση ενέργειας
Υψηλότερη απόδοση καθαρισμού με λιγότερη ενέργεια: το eco!Booster σου επιτρέπει να καθαρίζεις την ίδια περιοχή, με το ίδιο πλυστικό, αλλά σε πολύ λιγότερο χρόνο!
+50% υψηλότερη απόδοση νερού
Δραστική αντιμετώπιση των ρύπων, αλλά οικονομία στους πόρους: το eco!Booster καθαρίζει γρήγορα και σχολαστικά τις επιφάνειες, ενώ παράλληλα εξοικονομεί νερό!
*Σε σύγκριση με την απόδοση καθαρισμού του κλασικού ακροφυσίου ψεκασμού της Kärcher. Επαληθευμένο από ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών.
**Βασίζεται στην ικανότητα καθαρισμού κατά 50% μεγαλύτερης επιφάνειας από το κλασικό ακροφύσιο ψεκασμού της Kärcher με την ίδια ποσότητα ενέργειας και νερού. Επαληθευμένο από ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών.
***Σε σύγκριση με τη χρήση του κλασικού ακροφυσίου πλατιού ψεκασμού της Kärcher. Η ακριβής τιμή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται.
Και για τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα, αλλά και για τα επαγγελματικά.
Home & Garden
Το eco!Booster για τα πλυστικά της σειράς Home & Garden κάνει τον καθαρισμό στο σπίτι ακόμα πιο αποτελεσματικό.
Professional
Η τέλεια προσθήκη στα επαγγελματικά μας πλυστικά: το eco!Booster για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Απλά απαραίτητο!
Η ικανότητά του να καθαρίζει ακόμη και ευαίσθητες επιφάνειες με δύναμη και αποτελεσματικότητα καθιστά το eco!Booster ένα πραγματικό πολυεργαλείο.
Καθαρισμός προσόψεων
Οι ρύποι στις χαραμάδες των τραχιών επιφανειών πρόσοψης είναι ιδιαίτερα επίμονοι. Η υψηλή καθαριστική απόδοση και αποτελεσματικότητα του eco!Booster σου επιτρέπει να απομακρύνεις γρήγορα και χωρίς κόπο όχι μόνο τα λεπτά σωματίδια σκόνης και αιθάλης, αλλά και τα βρύα και τις λειχήνες.
Ξύλινες επιφάνειες
Το eco!Booster αποτελεί το νέο σημείο αναφοράς για τον αποτελεσματικό καθαρισμό ξύλινων επιφανειών. Είτε για τον καθαρισμό ξύλινων επίπλων ή περιφράξεων σε ιδιωτικούς κήπους είτε για τον επαγγελματικό καθαρισμό ολόκληρων ξύλινων προσόψεων, επενδύσεων ή διαδρόμων: με 50% υψηλότερη απόδοση σε επιφάνεια από μία συμβατική κάνη, το ισχυρό eco!Booster εξοικονομεί χρόνο, πόρους και χρήματα όπου και αν χρησιμοποιείται.
Καθαρισμός οχημάτων
Όταν καθαρίζεις οχήματα, δεν πρόκειται μόνο για τη βελτίωση της εμφάνισής τους. Η τακτική απομάκρυνση ρύπων όπως γύρη, υπολείμματα εντόμων, αλάτι δρόμου κ.λπ. αποτελεί τη βάση για τη φροντίδα που διατηρεί την αξία του οχήματος. Παρά την αυξημένη αποτελεσματικότητά του, το eco!Booster το κάνει αυτό με ιδιαίτερη εξοικονόμηση πόρων.
Home & Garden
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ.
Ανακάλυψε τη νέα κάνη eco!Booster της Kärcher. Τώρα, μπορείς να καθαρίζεις 50% πιο αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τους ίδιους πόρους, και να απολαμβάνεις 50% υψηλότερη απόδοση νερού και ενέργειας. Πραγματικά εντυπωσιακό!
Έχεις ήδη πλυστικό μηχάνημα Kärcher και θέλεις να το απογειώσεις; Η νέα κάνη eco!Booster είναι κατάλληλη για όλα τα πλυστικά Kärcher Home & Garden των κατηγοριών K 4, K 5 και K 7!
eco!Booster 130 για τα μοντέλα K 4
Το eco!Booster 130 είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά Kärcher της κατηγορίας K 4. Μπορείς να βρείς γρήγορα το κατάλληλο μοντέλο για το δικό σου πλυστικό K 4 εδώ.
eco!Booster 145 για μοντέλα K 5
Το eco!Booster 145 είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά Kärcher της κατηγορίας K 5. Μπορείς να βρείς γρήγορα το κατάλληλο μοντέλο για το δικό σου πλυστικό K 5 εδώ.
eco!Booster 180 για μοντέλα K 7
Το eco!Booster 180 είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά της Kärcher κατηγορίας K 7. Μπορείς να βρείς γρήγορα το κατάλληλο μοντέλο για το δικό σου πλυστικό K 7 εδώ.
Professional
ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.
Το eco!Booster ανεβάζει την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα στον καθαρισμό στο επόμενο επίπεδο με αύξηση της απόδοσης κατά 50%. Αυτή η λύση είναι ιδανική για τον καθαρισμό μεγαλύτερων κατακόρυφων επιφανειών από ευαίσθητα υλικά, καθώς και για τον καθαρισμό ήπιων έως μέτριων ρύπων.
50% υψηλότερη απόδοση σε επιφάνεια
Το eco!Booster θέτει νέα σημεία αναφοράς όταν πρόκειται για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών. Η κατά 50% υψηλότερη απόδοση επιφάνειας εξοικονομεί όχι μόνο χρόνο, αλλά και ενέργεια και νερό.
Βρείτε το σωστό eco!Booster για το πλυστικό σας μηχάνημα υψηλής πίεσης
Οι παραλλαγές eco!Booster έχουν αναπτυχθεί για διάφορα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού και, ως εκ τούτου, διατίθενται με διαφορετικά μεγέθη ακροφυσίων. Χρησιμοποιήστε τον εύχρηστο οδηγό εύρεσης προϊόντων για να διασφαλίσετε ότι θα επιλέξετε τη σωστή παραλλαγή για το επαγγελματικό σας μηχάνημα. Απλώς κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο και επιλέξτε το μοντέλο του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης για να λάβετε μια πρόταση για το κατάλληλο προϊόν.ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΩ
Professional products
Μόνο η Kärcher προσφέρει 5 χρόνια εγγύηση στα πλυστικά μηχανήματα!
Επιλέγοντας ένα πλυστικό μηχάνημα Kärcher, σου προσφέρουμε μία αποκλειστική ευκαιρία: +3 χρόνια επέκταση εγγύησης, απλώς συμπληρώνοντας μία φόρμα!