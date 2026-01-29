Ο αποτελεσματικός και σχολαστικός καθαρισμός ευαίσθητων επιφανειών δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολος, γρήγορος και οικονομικός. Με 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και την ίδια κατανάλωση πόρων, το eco!Booster προσφέρει 50% υψηλότερη απόδοση νερού και ενέργειας σε σύγκριση με ένα επίπεδο ακροφύσιο πίδακα. Αυτό καθιστά τον καθαρισμό πολύ σχολαστικό και γρήγορο, ενώ παράλληλα εξοικονομεί χρόνο, νερό και ενέργεια. Χάρη στην πολύ ομοιόμορφη απομάκρυνση, οι ρύποι απομακρύνονται πραγματικά αποτελεσματικά και ακόμη και ευαίσθητα υλικά, όπως βαμμένες επιφάνειες ή ξύλο, μπορούν να καθαριστούν χωρίς ανησυχία. Με το εξάρτημα που αφαιρείται από τη κάνη ψεκασμού, οι επίμονοι ρύποι μπορούν να αντιμετωπιστούν από μικρότερη απόσταση. Το eco!Booster 145 είναι συμβατό για όλα τα πλυστικά μηχανήματα K 5 της Kärcher.