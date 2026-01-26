Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Basic
Το πλυστικό υψηλής πίεσης K5 Basic με υδρόψυκτο μοτέρ είναι κατάλληλο για περιστασιακή χρήση και για ήπιους ρύπους σε μεγάλα αυτοκίνητα, πέτρινους τοίχους ή ποδήλατα.
Το K5 Basic για ήπιους ρύπους αφήνει μεγάλα αυτοκίνητα, ποδήλατα, ακόμη και πέτρινους τοίχους πεντακάθαρα. Το πλυστικό υψηλής πίεσης είναι εξοπλισμένο με ισχυρό υδρόψυκτο μοτέρ και διαθέτει πιστόλι σκανδάλης με σύστημα ταχείας σύνδεσης Quick Connect και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων. Υπάρχει επίσης μία κάνη υψηλής πίεσης Vario Power (VPS) που καθιστά απλή τη ρύθμιση της απαιτούμενης πίεσης και παρέχει ήπια πίεση για τις ευαίσθητες επιφάνειες, καθώς και ένα τούμπο μπεκ με ισχυρό περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα για την αντιμετώπιση των πιο επίμονων ρύπων. Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού χρησιμεύει για την προστασία της αντλίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εκπληκτικές επιδόσειςΟ υψηλής τεχνολογίας υδρόψυκτος κινητήρας θα σε εντυπωσιάσει με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του και τις υψηλές επιδόσεις.
ΛαβήΒολικό ύψος λαβής.
Μεγάλοι τροχοίΓια ασφαλή και βολική μεταφορά, ακόμα και σε ανώμαλο έδαφος, όπως μονοπάτια κήπων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Παροχή (l/h)
|max. 500
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|40
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,1
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|11,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|15
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|341 x 325 x 867
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: Standard Quick Connect
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 8 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αναρρόφηση νερού
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
- Εξωτερικά μονοπάτια
- Καθαρισμός μεσαίου μεγέθους οχημάτων και αυτοκινήτων.
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι