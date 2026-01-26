Το K5 Basic για ήπιους ρύπους αφήνει μεγάλα αυτοκίνητα, ποδήλατα, ακόμη και πέτρινους τοίχους πεντακάθαρα. Το πλυστικό υψηλής πίεσης είναι εξοπλισμένο με ισχυρό υδρόψυκτο μοτέρ και διαθέτει πιστόλι σκανδάλης με σύστημα ταχείας σύνδεσης Quick Connect και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων. Υπάρχει επίσης μία κάνη υψηλής πίεσης Vario Power (VPS) που καθιστά απλή τη ρύθμιση της απαιτούμενης πίεσης και παρέχει ήπια πίεση για τις ευαίσθητες επιφάνειες, καθώς και ένα τούμπο μπεκ με ισχυρό περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα για την αντιμετώπιση των πιο επίμονων ρύπων. Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού χρησιμεύει για την προστασία της αντλίας.