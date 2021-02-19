Ενα συμπαν νεων δυνατοτητων σε μια μπαταρια!
Φαντάσου να έχεις τη δύναμη της Kärcher στα χέρια σου όπου και αν βρίσκεσαι. Τώρα μπορείς! Η νέα, προηγμένη μπαταρία της Kärcher ήρθε από το μέλλον και αλλάζει όλα όσα ήξερες για τα μπαταριοκίνητα μηχανήματα.
Είτε είσαι ιδιώτης, είτε επαγγελματίας, είτε έχεις μικρό ή μεσαίο κήπο, είτε μεγαλύτερο, η μπαταρία της Kärcher είναι αυτό που χρειάζεσαι.
Μπορείς να τη βρεις σε 18V ιδανική για μικρούς και μεσαίους κήπους και σε 36V κατάλληλη για μεγάλους κήπους και αυξημένες απαιτήσεις. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, η μπαταρία που θα επιλέξεις είναι απόλυτα συμβατή με μια μεγάλη γκάμα κορυφαίων μηχανημάτων.
Πλατφόρμα μπαταρίας 18 V
Η πλατφόρμα μπαταρίας 18 V είναι η πηγή ενέργειας για συμπαγή και εύχρηστα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για τη φροντίδα και τον καθαρισμό μικρών και μεσαίων κήπων, εξωτερικών χώρων και επιφανειών. Οι μπαταρίες 18 V διατίθενται σε διαφορετικές χωρητικότητες 2,5, 3,0 και 5,0 Ah. Μπορείς να τοποθετήσεις οποιαδήποτε μπαταρία 18 V σε οποιαδήποτε συσκευή 18 V. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μπαταριοκίνητο χλοοκοπτικό Kärcher, ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών ή εργαλείο για την αφαίρεση ζιζανίων. Οι μπαταρίες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και εύκολα και, ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία ανά πάσα στιγμή.
Πλατφόρμα μπαταρίας 36 V
Η πλατφόρμα μπαταρίας 36 V διαθέτει άφθονη ισχύ για ισχυρές συσκευές σχεδιασμένες για τον καθαρισμό μεγάλων περιοχών και την επαγγελματική συντήρηση χώρων πρασίνου. Οι συσκευές στην πλατφόρμα είναι συμβατές με όλες τις μπαταρίες ισχύος 36 V Kärcher Battery (2,5 Ah ή 5,0 Ah). Επομένως, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μία μπαταρία για εναλλακτική χρήση μπαταριοκίνητων συσκευών Kärcher, όπως χλοοκοπτικά γκαζόν, αλυσοπρίονα ή εργαλεία μεσινέζας. Για τα υψηλότερα πρότυπα ευελιξίας, κινητικότητας και ισχύος.
Τα πλεονεκτήματα της νέας πλατφόρμας μπαταρίας της Kärcher
Για ιδιώτες και επαγγελματίες
Οι μπαταρίες της Kärcher είναι συμβατές με όλα τα μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου και απευθύνονται και σε ιδιώτες που θέλουν να φροντίσουν τον κήπο τους χωρίς την ακαταστασία των καλωδίων αλλά και σε επαγγελματίες για εκτεταμένη χρήση.
Συμβατότητα με μία τεράστια γκάμα μηχανημάτων
Τώρα, είτε είσαι επαγγελματίας, είτε ιδιώτης, μία είναι η μπαταρία που ξεπερνάει τη φαντασία σου! Οι νέες μπαταρίες της Karcher 18V και 36V είναι ισχυρές, ελαφριές, αδιάβροχες και δίνουν δύναμη σε μια τεράστια γκάμα μηχανημάτων. Είτε λοιπόν χρειάζεσαι ένα μηχάνημα για την εργασία σου είτε για τον κήπο σου, μία είναι η απάντηση.
Αδιάβροχη
Η μπαταρία της Kärcher δεν είναι μόνο συμβατή με μια τεράστια γκάμα κορυφαίων μηχανημάτων, δεν χαρίζει μόνο μεγάλη ισχύ, δεν έχει μόνο εντυπωσιακούς χρόνους λειτουργίας, είναι και αδιάβροχη!
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης: μακρά διάρκεια ζωής χάρη στη λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης ελεγχόμενη από επεξεργαστή.
Τεχνολογία πραγματικού χρόνου
Τώρα μπορείς να βλέπεις πόσο διάρκεια λειτουργίας έχει η μπαταρία σου σε πραγματικό χρόνο. Απλά ρίχνεις μια ματιά στην ψηφιακή οθόνη που βρίσκεται πάνω της και συνεχίζεις να απολαμβάνεις τη μοναδική αποτελεσματικότητα που σου χαρίζει ένα μηχάνημα Karcher!
Ελαφριά
Στα υπόλοιπα πλεονεκτήματα των μπαταριών έρχεται να προστεθεί και το μικρό τους βάρος.
Ανθεκτική στους κραδασμούς
Τα περιβλήματα των μπαταριών της Kärcher διαθέτουν τη μεγαλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα στους κραδασμούς και, ως εκ τούτου, παρέχουν άψογη αντοχή στον καταναλωτή.
Αποτελεσματική στην διαχείριση της θερμοκρασίας
Η αποτελεσματική ρύθμιση της θερμοκρασίας και το έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας δίνει τη δυνατότητα για υψηλές αποδόσεις σε εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη ισχύ. Μόλις η θερμοκρασία των στοιχείων της μπαταρίας βρεθεί εκτός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασιών εμφανίζεται ένα σύμβολο θερμοκρασίας και η μπαταρία θα σταματάει να φορτίζεται.
Αμέτρητες επιλογές
Η Kärcher καινοτομεί δίνοντάς σου αμέτρητες επιλογές με 2 πλατφόρμες (18V & 36V) και πλεονεκτήματα, σε μπαταρίες που είναι συμβατές με μία μεγάλη γκάμα μηχανημάτων, ιδανικές για κάθε ανάγκη αλλά και για αυξημένες απαιτήσεις.
Δες όλα τα μοντέλα μπαταριών 18 & 36V, τους φορτιστές τους, αλλά και τα σετ μπαταρίας τα οποία είναι συμβατά με τα μηχανήματα Home & Garden της Kärcher !
Δες όλα τα μοντέλα μπαταριών τα οποία είναι συμβατά με τα επαγγελματικά μηχανήματα της Kärcher!
Δες όλη τη γκάμα μπαταριοκίνητων μηχανημάτων για ιδιωτική, αλλά και επαγγελματική χρήση!
Kärcher μπαταριοκίνητα μηχανήματα: για ιδιώτες
Δεν υπάρχει παροχή ρέυματος στο εξωτερικό του σπιτιού σου; Δεν υπάρχει πρίζα για να καθαρίσεις το αυτοκίνητο; Θέλεις να αποφύγεις την ακαταστασία των καλωδίων όταν καθαρίζεις το αίθριο; Δεν υπάρχει πρόβλημα! Χάρη στα μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου Kärcher Battery Power. Χάρη σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες μπαταριών (18 V ή 36 V), μπορούμε να σας προσφέρουμε τη σωστή συσκευή για οποιαδήποτε ανάγκη και οποιαδήποτε εφαρμογή.
Kärcher μπαταριοκίνητα εργαλεία: για επαγγελματίες
Έχεις μεγάλο κήπο ή είσαι επαγγελματίας κηπουρός; Εάν ναι, θα χρειαστείς περισσότερη ισχύ για εκτεταμένη χρήση και για μια σειρά συσκευών. Για αυτόν τον λόγο, έχουμε αναπτύξει τις πλατφόρμες Kärcher Battery Power + με μπαταρίες σε εκδόσεις 18 V / 3,0 Ah ή 36 V / 6,0 Ah και 7,5 Ah. Αυτές οι μπαταρίες επικοινωνούν με τη συσκευή και εμφανίζουν πληροφορίες, ακόμη και αν η μπαταρία είναι σε θέση που είναι δύσκολο να δει κανείς. Χάρη στα ενσωματωμένα μαλακά εξαρτήματά τους, οι μπαταρίες Kärcher Battery Power + προσφέρουν βέλτιστη μηχανική ανθεκτικότητα και πρόσφυση σε κάθε περίπτωση.
Εσύ απλά διάλεξε την μπαταρία που σου ταιριάζει και… καλωσήρθες σε ένα σύμπαν νέων δυνατοτήτων!
Δεν είναι επιστημονική φαντασία είναι πραγματικότητα!
Συχνές ερωτήσεις για τη Πλατφόρμα Μπαταρίας
Ποιος είναι ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας; Ποιες μπαταρίες είναι συμβατές με ποιες συσκευές; Πώς λειτουργεί η Kärcher Real Time Technology; Απαντήσεις σε αυτές και άλλες ερωτήσεις σχετικά με τις πλατφόρμες ανταλλάξιμων μπαταριών της Kärcher μπορείς να βρεις εδώ στις Συχνές ερωτήσεις.