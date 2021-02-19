Πλατφόρμα μπαταρίας 18 V

Η πλατφόρμα μπαταρίας 18 V είναι η πηγή ενέργειας για συμπαγή και εύχρηστα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για τη φροντίδα και τον καθαρισμό μικρών και μεσαίων κήπων, εξωτερικών χώρων και επιφανειών. Οι μπαταρίες 18 V διατίθενται σε διαφορετικές χωρητικότητες 2,5, 3,0 και 5,0 Ah. Μπορείς να τοποθετήσεις οποιαδήποτε μπαταρία 18 V σε οποιαδήποτε συσκευή 18 V. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μπαταριοκίνητο χλοοκοπτικό Kärcher, ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών ή εργαλείο για την αφαίρεση ζιζανίων. Οι μπαταρίες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και εύκολα και, ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία ανά πάσα στιγμή.