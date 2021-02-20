Τα προϊοντα της πλατφορμας μπαταριας της Kärcher

Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στο εξωτερικό του σπιτιού σου; Θέλεις να αποφύγεις την ακαταστασία των καλωδίων στον κήπο σας; Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, γιατί έχεις στη δάθεσή σου τα νέα μπαταριοκίνητα μηχανήματα της Kärcher! Χάρη σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες μπαταριών (18 V ή 36 V), μπορούμε να σου προσφέρουμε τη σωστή συσκευή για οποιαδήποτε απαίτηση απόδοσης και οποιαδήποτε εφαρμογή. Ισχύς μπαταρίας 18 V Kärcher και ισχύς μπαταρίας 36 V Kärcher. Μέγιστη ευελιξία με αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher.

Δες παρακάτω όλα τα μηχανήματα μπαταρίας της πλατφόρμας 18V!

Σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με μπαταρία

Πλυστικά μεσαίας και χαμηλής πίεσης με μπαταρία

Φυσητήρες κήπου με μπαταρία

Καθαριστής επιφανειών με μπαταρία

Ψεκαστικό πίεσης με μπαταρία

Χλοοκοτπικά με μπαταρία

Χορτοκοπτικά μεσινέζας μπαταρίας

Ψαλίδια μπορντούρας με μπαταρία

Ακόμη περισσότερα εργαλεία κήπου μπαταρίας

Δες παρακάτω όλα τα μηχανήματα μπαταρίας της πλατφόρμας 36V!