Τα προϊοντα της πλατφορμας μπαταριας της Kärcher

Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στο εξωτερικό του σπιτιού σου; Θέλεις να αποφύγεις την ακαταστασία των καλωδίων στον κήπο σας; Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, γιατί έχεις στη δάθεσή σου τα νέα μπαταριοκίνητα μηχανήματα της Kärcher! Χάρη σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες μπαταριών (18 V ή 36 V), μπορούμε να σου προσφέρουμε τη σωστή συσκευή για οποιαδήποτε απαίτηση απόδοσης και οποιαδήποτε εφαρμογή. Ισχύς μπαταρίας 18 V Kärcher και ισχύς μπαταρίας 36 V Kärcher. Μέγιστη ευελιξία με αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher.