Το πάτωμα μπορεί να είναι πραγματικά ένα μέρος όπου κάποιος πατάει όλη μέρα. Όχι μόνο για μωρά που μπουσουλάνε, παιδιά και κατοικίδια αλλά και για βακτήρια, ιούς και βρωμιά. Οι ατμοκαθαριστές είναι η τέλεια λύση εδώ. Σε σκληρές επιφάνειες όπως πέτρα, πλακάκια, PVC, laminate ή σφραγισμένο παρκέ, εξασφαλίζουν αξιόπιστα την υγιεινή και την καθαριότητα χωρίς να αφήνουν πίσω τους χημικά υπολείμματα. Οι σχάρες του ακροφυσίου δαπέδου EasyFix διασφαλίζουν ότι ο ατμός παραμένει απευθείας στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να αναπτύξει το μέγιστο αποτέλεσμά του. Το αποτέλεσμα: εξάλειψη έως και 99.999%* του κορωνοϊού, καθώς και το 99.99%** των τυπικών οικιακών βακτηρίων. Έτσι, οι ατμοκαθαριστές Kärcher είναι πολύ πιο υγιεινοί από τις συμβατικές σφουγγαρίστρες.*** Χάρη στο πέλμα χαλιών, τα χαλιά μπορούν επίσης να φρεσκαριστούν εύκολα με τον ατμοκαθαριστή.