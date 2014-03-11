ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
Οι ατμοκαθαριστές της Kärcher εξασφαλίζουν καθαριότητα σε ολόκληρο το νοικοκυριό και η οικογένειά σας μπορεί να είναι σίγουρη ότι όλα τα μικροσκοπικά σωματίδια καθαρίζονται σε βάθος, χωρίς την χρήση χημικών προϊόντων. Χάρη στην κορυφαία απόδοση καθαρισμού, ο ατμός αφαιρεί έως και 99,999%* τoν κορωνοϊό, καθώς και το 99,99%** όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων, εξασφαλίζοντας ένα υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης. Είτε στην κουζίνα, το μπάνιο, το πατώμα ή ακόμα και στο σιδέρωμα, η Kärcher πραγματικά προχωράει δυναμικά και προσφέρει κορυφαίες λύσεις καθαρισμού. Ανακάλυψε την ποικιλία των πιθανών εφαρμογών τώρα!
Χρήση ατμού για την καταπολέμηση του κορωνοϊού* και των βακτηρίων**
Απλός και αποτελεσματικός κατά των βακτηρίων και του κορωνοϊού: ο ζεστός ατμός. Η ισχυρή έξοδος ατμού, η υψηλή θερμοκρασία ατμού, τα ισχυρά ακροφύσια και τα ζεστά πανιά καθαρισμού διασφαλίζουν ότι οι ατμοκαθαριστές Kärcher μπορούν να εξαλείψουν έως και 99,999%* των ιών , όπως τον κορωνοϊό ή την γρίπη, καθώς και το 99,99%**των τυπικών οικιακών βακτηρίων σε σκληρές επιφάνειες, πόμολα, εξαρτήματα, πλακάκια, καθρέφτες κ.λπ.
- Υγιεινός και βαθύς καθαρισμός με τον ατμό – χωρίς την χρήση χημικών προϊόντων, μόνο με την παροχή νερού.
- Εξάλειψη έως και 99,999%* του κορωνοϊού, καθώς και 99,99%** των κοινών οικιακών βακτηρίων σε λείες σκληρές επιφάνειες.
- Καλύτερη απόδοση καθαρισμού συγκριτικά με τις συμβατικές χειροκίνητες μεθόδους καθαρισμού με απορρυπαντικό.
- Υψηλή θερμοκρασία ατμού, ισχυρή παραγωγή ατμού.
Η επιλογή είναι δική σου : Η σειρά EasyFix με βελτιωμένα εξαρτήματα
Το νέο σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος!
Το νέο σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος προσφέρει μία γρήγορη και αποτελεσματική λύση για να απομακρύνεις ζάρες από τα ρούχα σου. Είναι συμβατό με όλους τους ατμοκαθαριστές της Kärcher.
Ανακάλυψέ το εδώ!
SC 5 EasyFix
Αφαιρεί ακόμη και την επίμονη βρωμιά χάρη στην καινοτόμο λειτουργία VapoHydro (ενεργοποίηση ζεστού νερού). Ο έλεγχος ροής ατμού πολλαπλών σταδίων επιτρέπει επίσης την επιλογή της βέλτιστης ρύθμισης για την αντίστοιχη επιφάνεια και το βαθμό μόλυνσης.
Διατίθεται επίσης ως έκδοση "Iron" συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου πίεσης ατμού.
SC 4 EasyFix
Με αποσπώμενο κάδο για να το ξαναγεμίζεις και ακροφύσιο δαπέδου EasyFix για μέγιστη απόδοση καθαρισμού καθώς και απλή, ανέπαφη αλλαγή πανιών.
Διατίθεται επίσης ως έκδοση "Iron" συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου πίεσης ατμού.
SC 4 Deluxe
Ο SC 4 Deluxe, με φωτιζόμενο δακτύλιο LED και άριστη αποθήκευση εξαρτημάτων, καθαρίζει άνετα και χωρίς καθόλoυ διακοπές χάρη στον αναπληρούμενο και αποσπώμενο κάδο νερού.
SC 3 EasyFix
Θερμαίνεται σε μόλις 30 δευτερόλεπτα: Το SC 3 Deluxe EasyFix, με φωτιζόμενο δακτύλιο LED και άριστη αποθήκευση εξαρτημάτων, καθαρίζει χωρίς καθόλoυ διακοπές χάρη στον αναπληρούμενο και αποσπώμενο κάδο νερού.
SC 3 Upright
Με ρύθμιση ροής ατμού 3 επιπέδων για διαφορετικά είδη δαπέδου και εξαρτήματα χαλιών για ανανέωση των χαλιών. Η σφουγγαρίστρα ατμού premium διαθέτει αφαιρούμενη δεξαμενή νερού που μπορεί να ξαναγεμίσει ανά πάσα στιγμή για ασταμάτητο καθαρισμό. Η τεχνολογία αφαίρεσης αλάτων καταργεί την ανάγκη για επιπλέον αφαίρεση αλάτων.
SC 3 Deluxe
Θερμαίνεται σε μόλις 30 δευτερόλεπτα: Το SC 3 Deluxe EasyFix, με φωτιζόμενο δακτύλιο LED και άριστη αποθήκευση εξαρτημάτων, καθαρίζει χωρίς καθόλoυ διακοπές χάρη στον αναπληρούμενο και αποσπώμενο κάδο νερού.
SC 2 EasyFix
Το τέλειο προϊόν εισαγωγικού επιπέδου στον κόσμο του καθαρισμού με ατμό - με όλες τις βασικές λειτουργίες. Τα εξαρτήματα πολλαπλών λειτουργιών μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη συσκευή.
SC 2 Upright
Ο έλεγχος ροής ατμού 2 επιπέδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών δαπέδων όσο και στεγανοποιημένων ξύλινων δαπέδων. Γέμισε το δοχείο με νερό βρύσης και 30 δευτερόλεπτα αργότερα, είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Η τεχνολογία αφαίρεσης αλάτων, που ενσωματώνει το ανταλλακτικό φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων, διατηρεί τη συντήρηση απλή, καταργώντας την ανάγκη για επιπλέον αφαίρεση αλάτων.
SC 2 Deluxe
Το συμπαγές SC 2 Deluxe EasyFix με φωτιζόμενο δακτύλιο LED για την επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας. Ιδανικό για όλες τις σκληρές επιφάνειες σε όλο το σπίτι.
SC 1 EasyFix
Γρήγορο στο χέρι και ιδανικό για περιστασιακή χρήση. Χάρη στο μικρό μέγεθος, μπορεί να αποθηκευτεί απευθείας στον τόπο χρήσης (π.χ. κουζίνα, μπάνιο). Παρά το εύχρηστο μέγεθος, το SC 1 αφαιρεί επίσης έως και 99,999% τον κορωνοϊό*, καθώς και το 99,99% των τυπικών οικιακών βακτηρίων.**
SC 1 Upright
Μικρό, στενό, ελαφρύ και έτοιμο για δράση γρήγορα. Η ατμοσφουγγαρίστρα εισαγωγικού επιπέδου θερμαίνεται σε μόλις 30 δευτερόλεπτα και το δοχείο καθαρού νερού μπορεί να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή για να ξαναγεμίσει. Η συσκευή διαθέτει επίσης φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων για να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, η στάθμευση και η τοποθέτηση της σφουγγαρίστρας ατμού δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη: απλά παραμένει όρθια από μόνη της.
Η καλύτερη σφουγγαρίστρα***
Εμπιστεύσου την δύναμη του ατμού για να καθαρίζεις το σπίτι
Υγιεινή καθαριότητα στην κουζίνα με ατμοκαθαριστές Kärcher
Καθάρισμα κουζίνας
Είτε πρόκειται για πόμολα, πλακάκια τοίχου, γυάλινες ή πλαστικές επιφάνειες, απορροφητήρες ή εστίες ή τον νεροχύτη: ο ατμοκαθαριστής αφήνει την κουζίνα υγιεινά καθαρή - χωρίς μεγάλη σωματική προσπάθεια και χωρίς χημικά υπολείμματα.
Καθάρισμα δαπέδου
Κατά τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων όπως πέτρα, πλακάκια, PVC, laminate ή σφραγισμένο παρκέ, ο ατμοκαθαριστής εξασφαλίζει μέγιστη καθαριότητα και υγιεινή - χωρίς χημικά υπολείμματα.
Καθάρισμα μπάνιου
Επίσης, όταν καθαρίζεις πλακάκια τοίχου, επιφάνειες γυαλιού και καθρέφτη, παράθυρα, πόμολα και εξαρτήματα, καμπίνες ντους, ρωγμές και αρμούς, οι ατμοκαθαριστές κάνουν τέλεια δουλειά και εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή καθαριότητα.
Σιδέρωμα με ατμό
Το ατμοσίδερο Kärcher SI 4 EasyFix είναι υψηλής ποιότητας καθώς εξοικονομεί έως και 50% χρόνο σιδερώματος για το 100% των αποτελεσμάτων σιδερώματος και προσφέρει άμεσα στεγνά ρούχα στο ράφι.
Πολλές εφαρμογές χάρη στη μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων
Η εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων για τους ατμοκαθαριστές Kärcher εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα πιθανών εφαρμογών σε όλο το σπίτι.
Ατμοσίδερο
Ακροφύσια χειρός και δαπέδου
Κιτ πανιών
Σετ βουρτσών
Σωλήνες ατμού
Σετ εξαρτημάτων
Άλλο
Πλεονεκτήματα του καθαρισμού με ατμό
Σχολαστικός καθαρισμός χωρίς χημικά
Το μυστικό του καθαρισμού με ατμό έγκειται στον ισχυρό συνδυασμό πίεσης, ταχύτητας και θερμοκρασίας. Τα μικροσκοπικά σωματίδια του ατμού διεισδύουν ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες εσοχές και χαλαρώνουν επιτυχώς τα σωματίδια της σκόνης. Καθώς στον ατμό με καθαρισμό δεν χρησιμοποιούνται χημικά προϊόντα καθαρισμού, δεν σχηματίζονται υπολείμματα αλλεργιογόνων στις καθαρές επιφάνειες. Έτσι δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον, ειδικά για τα παιδιά, που έχουν την τάση βάζουν αντικείμενα στο στόμα τους, και όσους υποφέρουν από αλλεργίες.
Ο ατμός σκοτώνει το 99,99% όλων των βακτηρίων*
Μερικές φορές, ο καλύτερος τρόπος για να απαλλαγείτε από τα βακτήρια είναι και ο πιο απλός: ζεστός ατμός. Η εκτόξευση του ατμού με δύναμη σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία, τα ισχυρά ακροφύσια και τα θερμά πανιά καθαρισμού διασφαλίζουν ότι οι ατμοκαθαριστές της Kärcher σκοτώνουν το 99,99%* όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων, σε σκληρές επιφάνειες, πλακάκια, ενώσεις, καθρέφτες κλπ. Αυτό επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο μιας έρευνας του διακεκριμένου εργαστηρίου Enders στη Στουτγάρδη. Με αυτά τα αποτελέσματα, τα κοινά οικιακά βακτήρια που βρίσκονται στα σπίτια δεν έχουν καμία ελπίδα.
* Κατά τον καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, το οποίο έχει διάρκεια ατμού 30 δευτερολέπτων στο μέγιστο επίπεδο ατμού, σκοτώνονται το 99,999% των ιών, όπως ο κορωνοϊός ή η γρίπη (με εξαίρεση τον ιό της ηπατίτιδας Β), απομακρύνονται από λείες, σκληρές οικιακές επιφάνειες (δοκιμαστικά μικρόβια: Τροποποιημένος ιός Vaccinia Ankara) κατά την άμεση επαφή με την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί.
** Κατά τον καθαρισμό με ταχύτητα 30 cm/s και μέγιστη πίεση ατμού, εξαλείφεται το 99,99% όλων των κονών οικιακών βακτηρίων σε λείες, σκληρές οικιακές επιφάνειες (δοκιμαστικά μικρόβια: Enterococcus hirae) κατά την άμεση επαφή με την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί.
***Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση καθαρισμού από τον χειροκίνητο καθαρισμό με σφουγγαρίστρα και απορρυπαντικό. Δοκιμασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα απόδοσης.
Οδηγίες για τη σωστή αφαλάτωση των ατμοκαθαριστών
Με την πάροδο του χρόνου και μετά απο έναν αριθμό χρήσεων (ανάλογα και με την σκληρότητα του νερού της περιοχής) συσσωρεύονται άλατα στον λέβητα του ατμοκαθαριστή. Για να εξασφαλίσεις σωστή λειτουργία, δες τις οδηγίες για το πως να κάνεις αφαλάτωση στον ατμοκαθαριστή σου!