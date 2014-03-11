Outlet

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Οι ατμοκαθαριστές της Kärcher εξασφαλίζουν καθαριότητα σε ολόκληρο το νοικοκυριό και η οικογένειά σας μπορεί να είναι σίγουρη ότι όλα τα μικροσκοπικά σωματίδια καθαρίζονται σε βάθος, χωρίς την χρήση χημικών προϊόντων. Χάρη στην κορυφαία απόδοση καθαρισμού, ο ατμός αφαιρεί έως και 99,999%* τoν κορωνοϊό, καθώς και το 99,99%** όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων, εξασφαλίζοντας ένα υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης. Είτε στην κουζίνα, το μπάνιο, το πατώμα ή ακόμα και στο σιδέρωμα, η Kärcher πραγματικά προχωράει δυναμικά και προσφέρει κορυφαίες λύσεις καθαρισμού. Ανακάλυψε την ποικιλία των πιθανών εφαρμογών τώρα!

Person reinigt Holzboden mit Kärcher Dampfreiniger

Χρήση ατμού για την καταπολέμηση του κορωνοϊού* και των βακτηρίων**

Απλός και αποτελεσματικός κατά των βακτηρίων και του κορωνοϊού: ο ζεστός ατμός. Η ισχυρή έξοδος ατμού, η υψηλή θερμοκρασία ατμού, τα ισχυρά ακροφύσια και τα ζεστά πανιά καθαρισμού διασφαλίζουν ότι οι ατμοκαθαριστές Kärcher μπορούν να εξαλείψουν έως και 99,999%* των ιών , όπως τον κορωνοϊό ή την γρίπη, καθώς και το 99,99%**των τυπικών οικιακών βακτηρίων σε σκληρές επιφάνειες, πόμολα, εξαρτήματα, πλακάκια, καθρέφτες κ.λπ.

  • Υγιεινός και βαθύς καθαρισμός με τον ατμό – χωρίς την χρήση χημικών προϊόντων, μόνο με την παροχή νερού.
  • Εξάλειψη έως και 99,999%* του κορωνοϊού, καθώς και 99,99%**  των κοινών οικιακών βακτηρίων σε λείες σκληρές επιφάνειες.
  • Καλύτερη απόδοση καθαρισμού συγκριτικά με τις συμβατικές χειροκίνητες μεθόδους καθαρισμού με απορρυπαντικό.
  • Υψηλή θερμοκρασία ατμού, ισχυρή παραγωγή ατμού.
ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ vs. ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Η επιλογή είναι δική σου : Η σειρά EasyFix με βελτιωμένα εξαρτήματα

Το νέο σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος!

 

Το νέο σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος προσφέρει μία γρήγορη και αποτελεσματική λύση για να απομακρύνεις ζάρες από τα ρούχα σου. Είναι συμβατό με όλους τους ατμοκαθαριστές της Kärcher.

Ανακάλυψέ το εδώ!

Sistima atmoy kathetou sideromatos

SC 5 EasyFix

Αφαιρεί ακόμη και την επίμονη βρωμιά χάρη στην καινοτόμο λειτουργία VapoHydro (ενεργοποίηση ζεστού νερού). Ο έλεγχος ροής ατμού πολλαπλών σταδίων επιτρέπει επίσης την επιλογή της βέλτιστης ρύθμισης για την αντίστοιχη επιφάνεια και το βαθμό μόλυνσης.

Διατίθεται επίσης ως έκδοση "Iron" συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου πίεσης ατμού.

Woman ironing using a Kärcher steam cleaner SC 5 EasyFix with steam pressure iron

SC 4 EasyFix

Με αποσπώμενο κάδο για να το ξαναγεμίζεις και ακροφύσιο δαπέδου EasyFix για μέγιστη απόδοση καθαρισμού καθώς και απλή, ανέπαφη αλλαγή πανιών.

Διατίθεται επίσης ως έκδοση "Iron" συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου πίεσης ατμού.

Woman cleaning door using Kärcher steam cleaner SC 4

SC 4 Deluxe

Ο SC 4 Deluxe, με φωτιζόμενο δακτύλιο LED και άριστη αποθήκευση εξαρτημάτων, καθαρίζει άνετα και χωρίς καθόλoυ διακοπές χάρη στον αναπληρούμενο και αποσπώμενο κάδο νερού.

SC 4 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix

Θερμαίνεται σε μόλις 30 δευτερόλεπτα: Το SC 3 Deluxe EasyFix, με φωτιζόμενο δακτύλιο LED και άριστη αποθήκευση εξαρτημάτων, καθαρίζει χωρίς καθόλoυ διακοπές χάρη στον αναπληρούμενο και αποσπώμενο κάδο νερού.

Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix

SC 3 Upright

Με ρύθμιση ροής ατμού 3 επιπέδων για διαφορετικά είδη δαπέδου και εξαρτήματα χαλιών για ανανέωση των χαλιών. Η σφουγγαρίστρα ατμού premium διαθέτει αφαιρούμενη δεξαμενή νερού που μπορεί να ξαναγεμίσει ανά πάσα στιγμή για ασταμάτητο καθαρισμό. Η τεχνολογία αφαίρεσης αλάτων καταργεί την ανάγκη για επιπλέον αφαίρεση αλάτων.

Person cleaning kirchen floor with SC 3 Upright EasyFix

SC 3 Deluxe

Θερμαίνεται σε μόλις 30 δευτερόλεπτα: Το SC 3 Deluxe EasyFix, με φωτιζόμενο δακτύλιο LED και άριστη αποθήκευση εξαρτημάτων, καθαρίζει χωρίς καθόλoυ διακοπές χάρη στον αναπληρούμενο και αποσπώμενο κάδο νερού.

SC 3 Deluxe EasyFix

SC 2 EasyFix

Το τέλειο προϊόν εισαγωγικού επιπέδου στον κόσμο του καθαρισμού με ατμό - με όλες τις βασικές λειτουργίες. Τα εξαρτήματα πολλαπλών λειτουργιών μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη συσκευή.

Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

SC 2 Upright

Ο έλεγχος ροής ατμού 2 επιπέδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών δαπέδων όσο και στεγανοποιημένων ξύλινων δαπέδων. Γέμισε το δοχείο με νερό βρύσης και 30 δευτερόλεπτα αργότερα, είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Η τεχνολογία αφαίρεσης αλάτων, που ενσωματώνει το ανταλλακτικό φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων, διατηρεί τη συντήρηση απλή, καταργώντας την ανάγκη για επιπλέον αφαίρεση αλάτων.

SC 2 Upright EasyFix cleaning the bathroom floor

SC 2 Deluxe

Το συμπαγές SC 2 Deluxe EasyFix με φωτιζόμενο δακτύλιο LED για την επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας. Ιδανικό για όλες τις σκληρές επιφάνειες σε όλο το σπίτι.

Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1 EasyFix

Γρήγορο στο χέρι και ιδανικό για περιστασιακή χρήση. Χάρη στο μικρό μέγεθος, μπορεί να αποθηκευτεί απευθείας στον τόπο χρήσης (π.χ. κουζίνα, μπάνιο). Παρά το εύχρηστο μέγεθος, το SC 1 αφαιρεί επίσης έως και 99,999% τον κορωνοϊό*, καθώς και το 99,99% των τυπικών οικιακών βακτηρίων.**

Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix

SC 1 Upright

Μικρό, στενό, ελαφρύ και έτοιμο για δράση γρήγορα. Η ατμοσφουγγαρίστρα εισαγωγικού επιπέδου θερμαίνεται σε μόλις 30 δευτερόλεπτα και το δοχείο καθαρού νερού μπορεί να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή για να ξαναγεμίσει. Η συσκευή διαθέτει επίσης φυσίγγιο αφαίρεσης αλάτων για να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, η στάθμευση και η τοποθέτηση της σφουγγαρίστρας ατμού δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη: απλά παραμένει όρθια από μόνη της.

Steam Cleaner SC 1 Upright

Η καλύτερη σφουγγαρίστρα***

Το πάτωμα μπορεί να είναι πραγματικά ένα μέρος όπου κάποιος πατάει όλη μέρα. Όχι μόνο για μωρά που μπουσουλάνε, παιδιά και κατοικίδια αλλά και για βακτήρια, ιούς και βρωμιά. Οι ατμοκαθαριστές είναι η τέλεια λύση εδώ. Σε σκληρές επιφάνειες όπως πέτρα, πλακάκια, PVC, laminate ή σφραγισμένο παρκέ, εξασφαλίζουν αξιόπιστα την υγιεινή και την καθαριότητα χωρίς να αφήνουν πίσω τους χημικά υπολείμματα. Οι σχάρες του ακροφυσίου δαπέδου EasyFix διασφαλίζουν ότι ο ατμός παραμένει απευθείας στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να αναπτύξει το μέγιστο αποτέλεσμά του. Το αποτέλεσμα: εξάλειψη έως και 99.999%* του κορωνοϊού, καθώς και το 99.99%** των τυπικών οικιακών βακτηρίων. Έτσι, οι ατμοκαθαριστές Kärcher είναι πολύ πιο υγιεινοί από τις συμβατικές σφουγγαρίστρες.*** Χάρη στο πέλμα χαλιών, τα χαλιά μπορούν επίσης να φρεσκαριστούν εύκολα με τον ατμοκαθαριστή.

icon_arrow

Εμπιστεύσου την δύναμη του ατμού για να καθαρίζεις το σπίτι

Υγιεινή καθαριότητα στην κουζίνα με ατμοκαθαριστές Kärcher

Καθάρισμα κουζίνας

Είτε πρόκειται για πόμολα, πλακάκια τοίχου, γυάλινες ή πλαστικές επιφάνειες, απορροφητήρες ή εστίες ή τον νεροχύτη: ο ατμοκαθαριστής αφήνει την κουζίνα υγιεινά καθαρή - χωρίς μεγάλη σωματική προσπάθεια και χωρίς χημικά υπολείμματα.

Person cleaning floor using Kärcher steam cleaner

Καθάρισμα δαπέδου

Κατά τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων όπως πέτρα, πλακάκια, PVC, laminate ή σφραγισμένο παρκέ, ο ατμοκαθαριστής εξασφαλίζει μέγιστη καθαριότητα και υγιεινή - χωρίς χημικά υπολείμματα.

Person cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner

Καθάρισμα μπάνιου

Επίσης, όταν καθαρίζεις πλακάκια τοίχου, επιφάνειες γυαλιού και καθρέφτη, παράθυρα, πόμολα και εξαρτήματα, καμπίνες ντους, ρωγμές και αρμούς, οι ατμοκαθαριστές κάνουν τέλεια δουλειά και εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή καθαριότητα.

Woman ironing with steam cleaner with steam pressure iron

Σιδέρωμα με ατμό

Το ατμοσίδερο Kärcher SI 4 EasyFix είναι υψηλής ποιότητας  καθώς εξοικονομεί έως και 50% χρόνο σιδερώματος για το 100% των αποτελεσμάτων σιδερώματος και προσφέρει άμεσα στεγνά ρούχα στο ράφι.

Πολλές εφαρμογές χάρη στη μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων

Η εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων για τους ατμοκαθαριστές Kärcher εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα πιθανών εφαρμογών σε όλο το σπίτι.

Woman ironing with Kärcher steam cleaner iron

Ατμοσίδερο

Cleaning the floor with Kärcher steam cleaner

Ακροφύσια χειρός και δαπέδου

Person cleaning kitchen with steam cleaner

Κιτ πανιών

Cleaning of water tap with with steam cleaner brush

Σετ βουρτσών

Person cleaning bathroom with Kärcher steam cleaner

Σωλήνες ατμού

Cleaning of door knob with Kärcher steam cleaner

Σετ εξαρτημάτων

Window cleaning with the Kärcher steam cleaner

Άλλο

Πλεονεκτήματα του καθαρισμού με ατμό

Σχολαστικός καθαρισμός χωρίς χημικά

Το μυστικό του καθαρισμού με ατμό έγκειται στον ισχυρό συνδυασμό πίεσης, ταχύτητας και θερμοκρασίας. Τα μικροσκοπικά σωματίδια του ατμού διεισδύουν ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες εσοχές και χαλαρώνουν επιτυχώς τα σωματίδια της σκόνης. Καθώς στον ατμό με καθαρισμό δεν χρησιμοποιούνται χημικά προϊόντα καθαρισμού, δεν σχηματίζονται υπολείμματα αλλεργιογόνων στις καθαρές επιφάνειες. Έτσι δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον, ειδικά για τα παιδιά, που έχουν την τάση βάζουν αντικείμενα στο στόμα τους, και όσους υποφέρουν από αλλεργίες.

Ο ατμός σκοτώνει το 99,99% όλων των βακτηρίων*

Μερικές φορές, ο καλύτερος τρόπος για να απαλλαγείτε από τα βακτήρια είναι και ο πιο απλός: ζεστός ατμός. Η εκτόξευση του ατμού με δύναμη σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία, τα ισχυρά ακροφύσια και τα θερμά πανιά καθαρισμού διασφαλίζουν ότι οι ατμοκαθαριστές της Kärcher σκοτώνουν το 99,99%* όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων, σε σκληρές επιφάνειες, πλακάκια, ενώσεις, καθρέφτες κλπ. Αυτό επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο μιας έρευνας του διακεκριμένου εργαστηρίου Enders στη Στουτγάρδη. Με αυτά τα αποτελέσματα, τα κοινά οικιακά βακτήρια που βρίσκονται στα σπίτια δεν έχουν καμία ελπίδα.

SC

* Κατά τον καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, το οποίο έχει διάρκεια ατμού 30 δευτερολέπτων στο μέγιστο επίπεδο ατμού, σκοτώνονται το 99,999% των ιών, όπως ο κορωνοϊός ή η γρίπη (με εξαίρεση τον ιό της ηπατίτιδας Β), απομακρύνονται από λείες, σκληρές οικιακές επιφάνειες (δοκιμαστικά μικρόβια: Τροποποιημένος ιός Vaccinia Ankara) κατά την άμεση επαφή με την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί.

** Κατά τον καθαρισμό με ταχύτητα 30 cm/s και μέγιστη πίεση ατμού, εξαλείφεται το 99,99% όλων των κονών οικιακών βακτηρίων σε λείες, σκληρές οικιακές επιφάνειες  (δοκιμαστικά μικρόβια: Enterococcus hirae) κατά την άμεση επαφή με την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί.

***Ο σχολαστικός καθαρισμός με τον ατμοκαθαριστή Kärcher έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση καθαρισμού από τον χειροκίνητο καθαρισμό με σφουγγαρίστρα και απορρυπαντικό. Δοκιμασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα απόδοσης.

Οδηγίες για τη σωστή αφαλάτωση των ατμοκαθαριστών

Με την πάροδο του χρόνου και μετά απο έναν αριθμό χρήσεων (ανάλογα και με την σκληρότητα του νερού της περιοχής) συσσωρεύονται άλατα στον λέβητα του ατμοκαθαριστή. Για να εξασφαλίσεις σωστή λειτουργία, δες τις οδηγίες για το πως να κάνεις αφαλάτωση στον ατμοκαθαριστή σου!

Afalatwsi atmokatharisti