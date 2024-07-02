ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ KÄRCHER!
Κράτησέ το απλά και κάθετα: για υφάσματα χωρίς τσαλακώματα με τη χρήση ατμού, γρήγορα και εύκολα!
Ακόμα πιο γρήγορο σιδέρωμα
Απαλλάξου γρήγορα και αποτελεσματικά από τις τσακίσεις και τις πτυχώσεις στα ρούχα σου με το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος. Συμβατό με όλους τους ατμοκαθαριστές Kärcher που δέχονται εξαρτήματα, αυτό το σύστημα είναι ο ιδανικός βοηθός για την καθημερινή σου ζωή.
Απλά κρέμασε το ρούχο, ψέκασε ατμό και δες το ύφασμα να λειαίνει άμεσα. Όχι μόνο ισιώνει, αλλά εξουδετερώνει τις οσμές και φρεσκάρει τα υφάσματα μεταξύ των πλύσεων. Η μεταλλική πλάκα θερμαίνεται από τον ατμό, επιτρέποντάς σου να ασκήσεις επιπλέον πίεση για να ισιώσεις χοντρά υφάσματα ή βαθιές πτυχές.
Ελάχιστο βάρος και γρήγορο αποτέλεσμα
Ο ειδικός σχεδιασμός του συστήματος διαχωρίζει τα περιττά σωματίδια νερού από τον ατμό, κάνοντάς τον ιδιαίτερα στεγνό και ζεστό. Έτσι, το ρούχο δεν βρέχεται και μπορεί να φορεθεί αμέσως μετά τον ψεκασμό. Με βάρος μόλις 220 γραμμάρια, η χρήση του είναι εύκολη και άνετη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Χρησιμοποιεί το νερό από τη δεξαμενή του συνδεδεμένου ατμοκαθαριστή Kärcher, που ανάλογα με το μοντέλο, χωράει από 0,2 έως 1,8 λίτρα, προσφέροντας τουλάχιστον 10 λεπτά λειτουργίας. Το πλεονάζον νερό συλλέγεται σε ένα ενσωματωμένο δοχείο, το οποίο αδειάζει εύκολα.
Εύκολο ατμοκαθάρισμα για κουρτίνες, μαξιλάρια και υφάσματα
Το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος της Kärcher είναι τέλειο για να καθαρίζεις κουρτίνες, μαξιλάρια και υφάσματα με ατμό. Χάρη στον ισχυρό ατμό του, μπορείς να αφαιρέσεις ζάρες και οσμές, φρεσκάροντας τα υφάσματά σου γρήγορα και εύκολα. Απλώς ψέκασε με ατμό και απόλαυσε ανανεωμένα και καθαρά αποτελέσματα σε ελάχιστο χρόνο.
Επιπλέον, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος για να φρεσκάρεις τα μαξιλάρια σου, διατηρώντας τα καθαρά και χωρίς ανεπιθύμητες οσμές.