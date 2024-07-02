Ακόμα πιο γρήγορο σιδέρωμα

Απαλλάξου γρήγορα και αποτελεσματικά από τις τσακίσεις και τις πτυχώσεις στα ρούχα σου με το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος. Συμβατό με όλους τους ατμοκαθαριστές Kärcher που δέχονται εξαρτήματα, αυτό το σύστημα είναι ο ιδανικός βοηθός για την καθημερινή σου ζωή.

Απλά κρέμασε το ρούχο, ψέκασε ατμό και δες το ύφασμα να λειαίνει άμεσα. Όχι μόνο ισιώνει, αλλά εξουδετερώνει τις οσμές και φρεσκάρει τα υφάσματα μεταξύ των πλύσεων. Η μεταλλική πλάκα θερμαίνεται από τον ατμό, επιτρέποντάς σου να ασκήσεις επιπλέον πίεση για να ισιώσεις χοντρά υφάσματα ή βαθιές πτυχές.