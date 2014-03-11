ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Αναρωτιέσαι ποιο είναι το καλύτερο πλυστικό μηχάνημα για εσένα; Βρες παρακάτω μια μεγάλη γκάμα που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη! Γιατί η Kärcher κάνει τη διαφορά! Είτε για απαλό καθαρισμό είτε για ισχυρό, τα μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher προσφέρουν την τέλεια λύση για κάθε πρόβλημα καθαρισμού. Εκεί όπου πριν κυριαρχούσε η βρωμιά τώρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο από καθαριότητα. Πάθος για τη μηχανική, οι υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και δεκαετίες εμπειρίας στην ανάπτυξη καινοτόμων μηχανών υψηλής πίεσης το κάνουν αυτό δυνατό!
Απογείωσε το πλυστικό σου με μοναδικά εξαρτήματα Kärcher!
ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ
Η χρήση ενός πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης Kärcher για να καθαρίσεις τους εξωτερικούς χώρους απαιτεί πολύ λιγότερη προσπάθεια και είναι ταχύτερη από τη χρήση ενός λάστιχου κήπου. Αυτό που πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα είναι ότι εξοικονομείς επίσης έως και 80%* πολύτιμο πόσιμο νερό. Ο καθαρισμός γίνεται ακόμη πιο οικονομικός με τον προαιρετικό σωλήνα αναρρόφησης, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση νερού από βαρέλια ή άλλες εναλλακτικές πηγές νερού.
* Το πλυστικό μηχάνημα καταναλώνει 80% λιγότερο νερό για την εργασία καθαρισμού, αν υποθέσουμε ότι ο όγκος ροής του πλυστικού είναι 40% του όγκου ροής ενός σωλήνα κήπου και απαιτείται ο μισός χρόνος. Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή, την εμβέλεια και τη ροή νερού του σωλήνα.
Παραδείγματα χρήσης των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης
Τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο καθαρισμού σε εξωτερικούς χώρους και είναι εξαιρετικά εύχρηστα: συνδέστε τη συσκευή στην παροχή νερού και την παροχή ισχύος, ανοίξτε τη βρύση, ανοίξτε το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και απολαύστε το καθάρισμα! Χάρη στα ειδικά εξαρτήματα, οι συσκευές μετατρέπονται σε μηχανήματα παντός καιρού: από υγρή αμμοβολή και καθάρισμα σωληνώσεων μέχρι καθάρισμα βεραντών ή λουκιών, οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Επιπλέον, η πίεση του νερού είναι πάντα μεγαλύτερη κοντά στο ακροφύσιο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να καθαρίσετε την επίμονη βρωμιά πιο εύκολα κρατώντας το ακροφύσιο σε μικρότερη απόσταση. Η απόσταση αυξάνεται αναλόγως για ελαφριά βρωμιά και ευαίσθητες επιφάνειες. Τα παραδείγματα που σας δίνουμε σας δείχνουν πώς μπορείτε να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης είναι η καλύτερη λύση για κάθε εργασία καθαρισμού!
Η εμπειρία έχει δείξει ότι συνηθισμένες περιπτώσεις εφαρμογής στο σπίτι και τον κήπο είναι:
- ποδήλατα
- μηχανήματα και εργαλεία κήπου
- έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- φράχτες και μικρά μονοπάτια κήπου ή πεζοδρόμια
- μοτοσυκλέτες και σκούτερ
- μικρά αυτοκίνητα
- εξωτερικές σκάλες και μεγάλα μονοπάτια κήπου
- μεσαία και οικογενειακά αυτοκίνητα
- τοίχοι κήπου και πέτρινοι τοίχοι
- τροχόσπιτα και off-road οχήματα
- πισίνες και μεγάλες βεράντες
- όλες οι εργασίες καθαρισμού του σπιτιού και των προσόψεων
Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα πιθανής χρήσης:
Πεζοδρόμια με βρύα
Τα βρύα όχι μόνο σχηματίζουν παχιά στρώματα σε πλακόστρωτες επιφάνειες αλλά παραμένουν στους πόρους των πλακών. Γι’ αυτό, για την απομάκρυνσή τους χρησιμοποιείται το τούρμπο μπεκ, το οποίο παράγει έναν περιστρεφόμενο πίδακα που συνδυάζει τη δύναμη καθαρισμού ενός συμπυκνωμένου πίδακα με την απόδοση επιφάνειας επίπεδης ροής. Κρατήστε τον εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης κάθετα προς την πλακόστρωτη επιφάνεια σε απόσταση περίπου 20 έως 30 εκ. και καθαρίστε αργά από τη μία άκρη προς την άλλη.
Οχήματα
Τα ειδικά εξαρτήματα και τα χημικά προϊόντα καθαρισμού της Kärcher εξασφαλίζουν σχολαστική και απαλή φροντίδα των οχημάτων. Για να κάνετε το αυτοκίνητό σας να λάμπει με λίγες μόλις κινήσεις, και να διασφαλίσετε ότι θα παραμείνει λαμπερό, ξεκινήστε αφαιρώντας τη στερεή βρωμιά με έναν εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης και στη συνέχεια, ψεκάστε το καθαριστικό εντόμων της Kärcher στο κλιματιστικό, τον προφυλακτήρα και το παρμπρίζ. Ψεκάστε το καθαριστικό ζαντών της Kärcher στις ζάντες. Καλύψτε το αυτοκίνητο με τη λειτουργία χημικού προϊόντος καθαρισμού ή τον ειδικό εκτοξευτήρα αφρού με απορρυπαντικό αυτοκινήτου της Kärcher και αφήστε το να δράσει. Τέλος, καθαρίστε το αυτοκίνητό σας με τη βούρτσα ισχύος από την κορυφή μέχρι κάτω ώστε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο την ισχύ του χημικού προϊόντος καθαρισμού.
Βεράντες
Τα καθαριστικά T-Racer διασφαλίζουν βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με απαλή δράση ακόμα και σε μεγάλες επιφάνειες. Ο καινοτόμος συνδυασμός έλικα ρυθμιζόμενου ύψους και δύο ακροφυσίων υψηλής πίεσης προκαλούν υπερύψωση και το T-Racer αιωρείται πάνω από την επιφάνεια του δαπέδου. Ένας ενσωματωμένος προφυλακτήρας προστατεύει τον έλικα και τα ακροφύσια υψηλής πίεσης από φθορές από μικρές πέτρες. Η συσκευή έχει υψηλή απόδοση καθαρισμού και ομοιόμορφα αποτελέσματα. Το περίβλημα αποτρέπει το πιτσίλισμα, προστατεύοντας και εσάς και τους τοίχους.
Μηχανήματα κήπου
Πείτε αντίο στο τρίψιμο! Μπορείτε να καθαρίσετε αποτελεσματικά τη βρωμιά και το χώμα από τα φυτά, τις γλάστρες, τις σπάτουλες, τα φτυάρια, τις τσουγκράνες, τα καρότσια κλπ. σε χρόνο μηδέν με ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης Kärcher. Οι κάννες ψεκασμού Vario Power και Multi Power Jet είναι κατάλληλες για τέτοιου είδους εργασίες. Οι εργασίες στον κήπο ποτέ δεν ήταν ευκολότερες!
Έπιπλα κήπου
Αντιμετωπίστε εύκολα το πρόβλημα των λεκέδων που άφησε στα έπιπλα του κήπου η ατμοσφαιρική ρύπανση ή ο προηγούμενος χειμώνας με το σετ καθαρισμού κήπου της Kärcher. Η βούρτσα πλυσίματος και το καθαριστικό της Kärcher συνιστώνται για την αντιμετώπιση της επίμονης βρωμιάς.
Ρολά
Πριν καθαρίσετε, κλείστε τα ρολά. Ρυθμίστε την κάννη ψεκασμού στη χαμηλή πίεση και εφαρμόστε το χημικό προϊόν καθαρισμού. Ξεκινήστε από το χαμηλότερο τμήμα των ρολών. Αφήστε το χημικό προϊόν καθαρισμού να δράσει για μερικά λεπτά προκειμένου να διαλυθεί εντελώς η βρωμιά. Απομακρύνετε τη διαλυμένη βρωμιά με τη βούρτσα πλυσίματος και τέλος, ξεπλύνετε με τον εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης.
Κατηγορίες απόδοσης.
Η κατηγορία απόδοσης είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης και που καθορίζει τον απαιτούμενο χρόνο για το καθάρισμα. Η σωστή συσκευή κάνει το καθάρισμα σημαντικά ευκολότερο. Υπάρχουν διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις καθαρισμού και συνδέονται με τις διαφορετικές κατηγορίες απόδοσης έτσι ώστε να κάνουν τις εργασίες πιο εύκολες και πιο αποτελεσματικές.
Η σωστή κατηγορία απόδοσης για κάθε σας ανάγκη
Η απόδοση καθαρισμού ενός πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης καθορίζεται από το συνδυασμό της πίεσης και της ποσότητας του νερού. Όσο καλύτερα συνδυάζονται οι δύο αυτοί παράγοντες, τόσο πιο εύκολα απομακρύνεται η επίμονη βρωμιά και τόσο πιο γρήγορα καθαρίζονται μεγάλες επιφάνειες. Η Kärcher ταξινομεί τις συσκευές σε συγκεκριμένες κατηγορίες απόδοσης με βάση διάφορες απαιτήσεις καθαρισμού. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί και/ή όσο πιο επίμονη η βρωμιά, τόσο υψηλότερη κατηγορία απόδοσης συνιστάται. Για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, όπως οι προσόψεις, συνιστάται η χρήση μιας συσκευής Κ7 με τα αντίστοιχα εξαρτήματα. Εκτός από καλύτερη απόδοση, οι συσκευές υψηλότερης κατηγορίας παρέχουν κι άλλα πρακτικά πλεονεκτήματα, όπως λάστιχα μεγαλύτερου μήκους για σημαντικά μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας και λάστιχα καλύτερης ποιότητας για βελτιωμένη αντιστρέβλωση και ευκαμψία. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μικρότερος χρόνος ρύθμισης και σημαντικά μεγαλύτερη άνεση, ειδικά στην περίπτωση συχνής χρήσης.
Πλεονεκτήματα
Πώς λειτουργεί ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης;
Συνήθως η πίεση της οικιακής παροχής νερού είναι περίπου 4 bar. Το νερό που παρέχεται στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης μέσω ενός λάστιχου κήπου περνά μέσα από μια αντλία ώθησης, η οποία παράγει πίεση νερού έως 160 bar. Το νερό εκτοξεύεται από ένα μικρό ακροφύσιο υψηλής πίεσης με τη μορφή συμπυκνωμένου πίδακα με υψηλό αποτέλεσμα καθαρισμού.
Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και το πορτοφόλι σας
Τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της κατηγορίας K4 – K7 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με εναλλακτική πηγή παροχής νερού. Η συσκευή αντλεί νερό από οποιαδήποτε διαθέσιμη δεξαμενή νερού (π.χ. πλαστική δεξαμενή νερού). Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται πολύτιμο πόσιμο νερό και η λειτουργία είναι φιλική προς το περιβάλλον. Ένα ακόμα πλεονέκτημα της ανεξαρτησίας από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης είναι η μεγαλύτερη ευελιξία και η ακτίνα εργασίας.
Γιατί να αγοράσω ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης Kärcher;
Η Kärcher κάνει τη διαφορά
Η Kärcher είναι αυτή που εφηύρε τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης και δεν σταματά ποτέ να τα εκσυγχρονίζει. Το 1950 η Kärcher ανέπτυξε το πρώτο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με ζεστό νερό για επαγγελματικό καθαρισμό. Το 1984 η Kärcher κυκλοφόρησε το πρώτο φορητό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης το HD 555, για νοικοκυριά, ένα προϊόν-ορόσημο στην ιστορία του καθαρισμού.
Ως εφευρέτης του καθαρισμού με υψηλή πίεση, η Kärcher κατέχει ασύγκριτη μοναδική εξειδικευμένη γνώση στην αγορά. Διεξάγουμε τακτικά έρευνες για να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τι θέλουν και τι χρειάζονται οι πελάτες μας, τα αποτελέσματα των οποίων ενσωματώνονται άμεσα στην ανάπτυξη των προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι κάθε νέο προϊόν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας.
Εξαιρετικά ισχυρή - εξοικονόμηση χρόνου κατά 50%
Η πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων Kärcher που προσαρμόζεται σε κάθε μοντέλο ξεχωριστά δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου έως και 50%. Σε σχέση με τα προϊόντα των ανταγωνιστών της, οι συσκευές της Kärcher υπερέχουν λόγω της υψηλότερης απόδοσης καθαρισμού και της αποτελεσματικότητας.
Με λίγα λόγια: το καθάρισμα γίνεται πιο γρήγορα, εξοικονομείται χρόνος έως και 50%, συνεπώς και αντίστοιχο ποσοστό ενέργειας και νερού, με αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα επιστημονικά επικυρωμένα από το διακεκριμένο και ανεξάρτητο Ινστιτούτο Fraunhofer.
Σχεδιασμένο για μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Για περισσότερα από 60 χρόνια η Kärcher τελειοποιεί την τέχνη του καθαρισμού με υψηλή πίεση και βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο χάρη στις εξαιρετικές καινοτομίες της. Πάνω από 1.300 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και υποδείγματα χρησιμότητας αποδεικνύουν την ευρηματικότητα της εταιρείας και φέρνουν την Kärcher στην κορυφή παγκοσμίως. Εστιάζουμε πάντα στις ανάγκες των πελατών μας.
Εξαιρετικά ισχυρό
Ο περιστρεφόμενος εκτοξευτήρας υψηλής πίεσης συνδυάζει την ισχύ ενός στενού εκτοξευτήρα με την απόδοση επιφάνειας επίπεδης ροής. Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων, τα τούρμπο μπεκ της Kärcher ξεπερνούν σε απόδοση τα προϊόντα των ανταγωνιστών και επιτρέπουν πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό καθάρισμα χάρη στη μέγιστη απόδοση αφαίρεσης.
Αξιόπιστη ποιότητα μάρκας
Ως επικεφαλής του κλάδου παγκοσμίως, προσφέρουμε τα πιο αξιόπιστα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της αγοράς. Για περισσότερα από 75 χρόνια η Kärcher υπήρξε συνώνυμο της ποιότητας και της καινοτομίας "Made in Germany". Όλες οι συσκευές μας κατασκευάζονται σε ιδιόκτητα εργοστάσια σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα παραγωγής. Πριν φύγουν από το εργοστάσιο, τα προϊόντα ελέγχονται πλήρως ως προς τη λειτουργικότητα και την απόδοσή τους. Γι’ αυτό άλλωστε μπορούμε πάντα να εγγυηθούμε στους πελάτες μας ότι αγοράζουν αψεγάδιαστα προϊόντα που μιλάνε για τον εαυτό τους όσον αφορά τις δυνατότητες απόδοσης και τη μεγάλη διάρκεια ζωής.
Εξαρτήματα και χημικά προϊόντα καθαρισμού.
Το σύνολο μετράει. Με τον κατάλληλο συνδυασμό συσκευής, εξαρτημάτων και χημικών προϊόντων καθαρισμού ακόμα και η πιο επίμονη βρωμιά δεν έχει καμία ελπίδα. Τα κατάλληλα εξαρτήματα αυξάνουν σημαντικά τις δυνατότητες καθαρισμού και κάνουν το καθάρισμα ακόμα πιο αποδοτικό, αποτελεσματικό και εύκολο.
Εξαρτήματα πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης
Η Kärcher προσφέρει μια ευρεία γκάμα εξαρτημάτων και χημικών προϊόντων καθαρισμού, που μας επιτρέπει να λύνουμε κάθε πρόβλημα καθαρισμού, όσο περίπλοκο κι αν είναι. Τα εξαρτήματά μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με ένα απλό σύστημα μπαγιονέτ.
Βασικά εξαρτήματα
Όταν αγοράζετε ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης της Kärcher, περιλαμβάνονται τα βασικά εξαρτήματα – κάννη ψεκασμού Vario Power, τούρμπο μπεκ, πιστόλι υψηλής πίεσης, λάστιχο υψηλής πίεσης και φίλτρο νερού.
Σετ εξαρτημάτων
Η συσκευή σας μπορεί να συνδυαστεί με ένα επιπλέον σετ αυτοκινήτου ή σπιτιού, κατόπιν αιτήματος, έτσι ώστε να καλύπτετε τις ανάγκες καθαρισμού στο αυτοκίνητο και το σπίτι στοχευμένα. Για παράδειγμα, το σετ αυτοκινήτου περιλαμβάνει μια βούρτσα πλυσίματος, βούρτσα αφρού και καθαριστικό αυτοκινήτου. Το σετ σπιτιού περιλαμβάνει καθαριστικό επιφανειών και ένα ειδικό χημικό προϊόν καθαρισμού.
Ειδικά εξαρτήματα
Με τα ειδικά εξαρτήματα της Kärcher που διατίθενται ξεχωριστά μπορείτε να αυξήσετε ακόμα περισσότερο τη λειτουργικότητα του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης και να καλύψετε όλες τις ανάγκες καθαρισμού σας. Για παράδειγμα, το καθαριστικό επιφανειών επιτρέπει το γρήγορο, αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των εξωτερικών επιφανειών χωρίς να αφήνει λεκέδες.
Χημικά προϊόντα καθαρισμού για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης
Η νέα γενιά χημικών προϊόντων καθαρισμού της Kärcher κάνει τη διαφορά με την ενεργή αρχή 3 σε 1. Εκτός από άψογο αποτέλεσμα καθαρισμού, αυτά τα νέα πολυλειτουργικά προϊόντα προσφέρουν απαλή φροντίδα και αξιόπιστη προστασία γλιτώνοντας τον χρήστη από κόπο και χρόνο. Χρησιμοποιώντας ανανεώσιμους και φυσικούς πόρους η Kärcher δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Και όχι μόνο! Το μικρό μπουκάλι έχει κι αυτό τα πλεονεκτήματα του. Είτε προορίζονται για σύνδεση (Plug 'n' Clean), για πλήρωση της δεξαμενής καθαριστικού ή ως δοχείο για αναρρόφηση μέσω του σωλήνα αναρρόφησης του καθαριστικού, τα νέα καθαριστικά είναι κατάλληλα για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher.
Μέσω της εύρεσης χημικού προϊόντος καθαρισμού, θα βρείτε το κατάλληλο καθαριστικό για το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης που έχετε.
Απολύμανση με τα πλυστικά μηχανήματα της Kärcher
ΠΩΣ...;
1. Προμηθεύσου ένα από τα δυο εξειδικευμένα απολυμαντικά της Kärcher RM 732 & RM 735
2. Βάλε την ενδεδειγμένη ποσότητα στο ακροφύσιο αφρού
3. Τοποθέτησε το ακροφύσιο αφρού στο πιστόλι του πλυστικού σου
Και όχι απλά καθαρίζεις, αλλά απολυμαίνεις εξολοθρεύοντας το 99,99% των ιών και των βακτηρίων!