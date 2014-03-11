Η Kärcher κάνει τη διαφορά

Η Kärcher είναι αυτή που εφηύρε τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης και δεν σταματά ποτέ να τα εκσυγχρονίζει. Το 1950 η Kärcher ανέπτυξε το πρώτο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με ζεστό νερό για επαγγελματικό καθαρισμό. Το 1984 η Kärcher κυκλοφόρησε το πρώτο φορητό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης το HD 555, για νοικοκυριά, ένα προϊόν-ορόσημο στην ιστορία του καθαρισμού.

Ως εφευρέτης του καθαρισμού με υψηλή πίεση, η Kärcher κατέχει ασύγκριτη μοναδική εξειδικευμένη γνώση στην αγορά. Διεξάγουμε τακτικά έρευνες για να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τι θέλουν και τι χρειάζονται οι πελάτες μας, τα αποτελέσματα των οποίων ενσωματώνονται άμεσα στην ανάπτυξη των προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι κάθε νέο προϊόν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας.

Εξαιρετικά ισχυρή - εξοικονόμηση χρόνου κατά 50%

Η πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων Kärcher που προσαρμόζεται σε κάθε μοντέλο ξεχωριστά δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου έως και 50%. Σε σχέση με τα προϊόντα των ανταγωνιστών της, οι συσκευές της Kärcher υπερέχουν λόγω της υψηλότερης απόδοσης καθαρισμού και της αποτελεσματικότητας.

Με λίγα λόγια: το καθάρισμα γίνεται πιο γρήγορα, εξοικονομείται χρόνος έως και 50%, συνεπώς και αντίστοιχο ποσοστό ενέργειας και νερού, με αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα επιστημονικά επικυρωμένα από το διακεκριμένο και ανεξάρτητο Ινστιτούτο Fraunhofer.