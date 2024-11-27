Έλεγχος έξυπνων μηχανημάτων

Η εφαρμογή Home & Garden app κάνει τη διαχείριση και τον έλεγχο των συσκευών καθαρισμού πανεύκολη. Εδώ μπορείς να καταχωρήσεις τα έξυπνα μηχανήματα Kärcher και ακόμη να έχεις την επιλογή να τα ελέγχεις μέσω του smartphone σου χρησιμοποιώντας Bluetooth.

Με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της σειράς Smart Control και της σειράς Comfort, μπορείς να προσαρμόσεις τις ρυθμίσεις χειροκίνητα στη συσκευή ή απλά και άνετα να μεταφέρεις τη ρύθμιση πίεσης που προτείνεται στην εφαρμογή για συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού απευθείας από το smartphone σου στη συσκευή.

Με τη νέα μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων FC 8 Smart Signature Line, ο όγκος του νερού και η ταχύτητα των κυλίνδρων μπορούν να ρυθμιστούν ατομικά μέσω της εφαρμογής, ενώ μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικά προφίλ δαπέδων για διαφορετικούς χώρους του σπιτιού. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε δωμάτιο καθαρίζεται με τον βέλτιστο τρόπο, ανεξάρτητα από το αν έχει πλακάκια, παρκέ ή άλλους τύπους σκληρού δαπέδου.

Επιπλέον, η εφαρμογή εμφανίζει στατιστικά στοιχεία για τις διαδικασίες καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και της εξοικονόμησης νερού σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους.