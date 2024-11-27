Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Home & Garden ΤΗΣ Kärcher
Ο ειδικός για τον καθαρισμό που χωράει στη τσέπη σου!
Είτε θέλεις να απομακρύνεις τη βρωμιά από το ποδήλατό σου, είτε να καθαρίσεις τη βεράντα, να φρεσκάρεις το αυτοκίνητο ή να καθαρίσεις το μπάνιο και τα πατώματα - η εφαρμογή Kärcher Home & Garden κάνει τα πάντα πιο εύκολα. Η εφαρμογή μπορεί όχι μόνο να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των προϊόντων Kärcher με έξυπνη λειτουργία, αλλά παρέχει επίσης βήμα προς βήμα υποστήριξη για την αρχική εκκίνηση νέων συσκευών. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε πολλές άλλες υπηρεσίες καθώς και στην εκτεταμένη τεχνογνωσία μας στον καθαρισμό της Kärcher. Εδώ θα βρεις οδηγίες για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος καθαρισμού, συμβουλές για να αξιοποιήσεις στο έπακρο τα δικά σου προϊόντα και χρήσιμες συμβουλές.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Home & Garden
Η εξειδικευμένη εμπειρία καθαρισμού της Kärcher - στην τσέπη σου!
Εγγραφή συσκευής
Χρησιμοποίησε την εφαρμογή ως το κεντρικό σημείο διαχείρισης για την εγγραφή των συσκευών σου. Μια καθαρά δομημένη προβολή λίστας σου επιτρέπει να παρακολουθείς τα προϊόντα Kärcher σου. Εκτός από την επισκόπηση των συσκευών, παρέχει όλες τις πληροφορίες σε ένα μέρος για να σε βοηθήσει στη σωστή χρήση και αξιοποίηση των συσκευών σου. Μπορείς να δεις ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες και να τις αντιστοιχίσεις απευθείας από την επισκόπηση. Οι λεπτομερείς κάρτες συσκευών περιλαμβάνουν οδηγίες εγκατάστασης και επισκοπήσεις συσκευών για εύκολη αρχική εκκίνηση νέων συσκευών. Τα εξαρτήματα και τα απορρυπαντικά μπορούν να παραγγελθούν απευθείας μέσα από την εφαρμογή.
Συμβουλές καθαρισμού και συντήρησης για το σπίτι και τον κήπο
Το κύριο χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η ενότητα "Ανακάλυψτε", μια δεξαμενή γνώσεων με ολοκληρωμένες οδηγίες καθαρισμού για όλους τους χώρους του σπιτιού και του κήπου. Εδώ θα βρεις χρήσιμες συμβουλές και τεχνικές με βήμα-βήμα οδηγίες, μετατρέποντας κάθε εργασία καθαρισμού σε μια πραγματικά φανταστική εμπειρία. Με επιπλέον προτάσεις προϊόντων και συμβουλές καθαρισμού, όλοι είναι άριστα προετοιμασμένοι για κάθε εργασία καθαρισμού.
Τρέχουσες προσφορές με μια ματιά
Ανακάλυψε μοναδικές προσφορές και αποκλειστικές διαδικτυακές εκπτώσεις στην εφαρμογή Home & Garden app και εξοικονόμησε χρήματα στην επόμενη αγορά σου. Με την εφαρμογή μας, δεν θα χάσεις ποτέ ξανά καμία ευκαιρία.
Έλεγχος έξυπνων μηχανημάτων
Η εφαρμογή Home & Garden app κάνει τη διαχείριση και τον έλεγχο των συσκευών καθαρισμού πανεύκολη. Εδώ μπορείς να καταχωρήσεις τα έξυπνα μηχανήματα Kärcher και ακόμη να έχεις την επιλογή να τα ελέγχεις μέσω του smartphone σου χρησιμοποιώντας Bluetooth.
Με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της σειράς Smart Control και της σειράς Comfort, μπορείς να προσαρμόσεις τις ρυθμίσεις χειροκίνητα στη συσκευή ή απλά και άνετα να μεταφέρεις τη ρύθμιση πίεσης που προτείνεται στην εφαρμογή για συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού απευθείας από το smartphone σου στη συσκευή.
Με τη νέα μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων FC 8 Smart Signature Line, ο όγκος του νερού και η ταχύτητα των κυλίνδρων μπορούν να ρυθμιστούν ατομικά μέσω της εφαρμογής, ενώ μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικά προφίλ δαπέδων για διαφορετικούς χώρους του σπιτιού. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε δωμάτιο καθαρίζεται με τον βέλτιστο τρόπο, ανεξάρτητα από το αν έχει πλακάκια, παρκέ ή άλλους τύπους σκληρού δαπέδου.
Επιπλέον, η εφαρμογή εμφανίζει στατιστικά στοιχεία για τις διαδικασίες καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και της εξοικονόμησης νερού σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους.
Ψηφιακές υπηρεσίες
Η εφαρμογή Home & Garden app προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα για μια βελτιστοποιημένη εμπειρία χρήσης. Λάβε γρήγορη και εύκολη βοήθεια για οποιαδήποτε ερώτηση μέσω της ενότητας Συχνών Ερωτήσεων (FAQs) ή των άμεσων επιλογών επικοινωνίας με την Υποστήριξη Kärcher. Για παράδειγμα, η υποβολή αίτησης για την επιπλέον εγγύηση της νέας Signature Line είναι ιδιαίτερα απλή και μπορεί να γίνει γρήγορα και άνετα μέσω της εφαρμογής.
Έξυπνα χαρακτηριστικά
Μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 8 Smart Signature Line
Με τη νέα μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 8 Smart Signature Line, οι προκαθορισμένοι τρόποι καθαρισμού που συνιστώνται από την Kärcher για διαφορετικά δάπεδα μπορούν να μεταφερθούν απευθείας από την εφαρμογή στη συσκευή.
Επιπλέον, ο όγκος νερού και η ταχύτητα του ρόλερ μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά μέσω της εφαρμογής, επιτρέποντας τη διαμόρφωση διαφορετικών προφίλ δαπέδου για διαφορετικούς χώρους του σπιτιού.
Άλλες ρυθμίσεις και λειτουργίες της συσκευής που μπορούν να ελεγχθούν μέσω της εφαρμογής περιλαμβάνουν: την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των LED, τη διάρκεια της λειτουργίας διαβροχής και ενίσχυσης, έναν εξατομικευμένο χαιρετισμό από τη συσκευή και την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ορισμένων μηνυμάτων και ειδοποιήσεων.
Επιπλέον, εμφανίζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες καθαρισμού, ιδίως την εξοικονόμηση χρόνου και νερού σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους.
Εάν είναι διαθέσιμες νέες ενημερώσεις συστήματος για τη συσκευή, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην εφαρμογή και η ενημέρωση μπορεί ακόμη και να εκτελεστεί από την εφαρμογή.
Σειρά πλυστικών μηχανημάτων Comfort
Αυτή είναι η κατηγορία premium!
Τα πλυστικά μηχανήματα Kärcher Comfort Connect με έλεγχο μέσω εφαρμογής. Ανεξάρτητα από το τι πρέπει να καθαριστεί, οι συμβουλές καθαρισμού σού δείχνουν τη σωστή ρύθμιση και τη μεταφέρουν απευθείας από το smartphone στο Kärcher σου. Πάντα η σωστή πίεση, πάντα τα σωστά εξαρτήματα – για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.
Ο καθαρισμός με υψηλή πίεση είναι ταυτισμένος με την Kärcher. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τα πλυστικά μηχανήματα Comfort Connect. Από την έξυπνη σύνδεση με την εφαρμογή και τον έλεγχο μέσω του πιστολιού ψεκασμού, μέχρι την κάνη 4-in-1 Multi Jet – αυτές οι συσκευές ενσαρκώνουν όλη την πολυετή εμπειρία μας στην ανάπτυξη πλυστικών μηχανημάτων.
Οι σειρές Comfort Connect και Smart Control περιλαμβάνουν συσκευές των κατηγοριών K 5 και K 7.
