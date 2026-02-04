Μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων FC 8 Smart Signature Line
Φρεσκοσφουγγαρισμένα δάπεδα χωρίς να χρειάζεται να σκουπίσεις πρώτα με ηλεκτρική σκούπα: η μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 8 Smart Signature Line με LED το καθιστά εφικτό. Με ελκυστική οθόνη LCD και σύνδεση σε app.
Μόνο τα πιο καινοτόμα και ισχυρά προϊόντα μας φέρουν την αυθεντική υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher ως ειδικό στοιχείο σχεδιασμού, όπως η FC 8 Smart Signature Line, καθιστώντας την άμεσα αναγνωρίσιμη ως την καλύτερη συσκευή στην κατηγορία της. Η μπαταριοκίνητη μηχανή καθαρισμού δαπέδων κάνει τα δάπεδά σου πιο συναρπαστικά από ποτέ - και μάλιστα στο μισό από το συνηθισμένο χρόνο.** Χάρη στην τεχνολογία 4 κυλίνδρων, απομακρύνει όλους τους τύπους ξηρών και υγρών καθημερινών ρύπων χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα. Τα φώτα LED στην κεφαλή καθαρισμού δεν αφήνουν απαρατήρητο κανένα ίχνος σκόνης, ενώ τα ειδικά φίλτρα εξασφαλίζουν την καλή απορρόφηση των τριχών. Το κορυφαίο μοντέλο μας διαθέτει ελκυστική οθόνη LCD και σύνδεση με εφαρμογή που παρέχει έξυπνη υποστήριξη για τις εργασίες καθαρισμού σας. Οι απλές οδηγίες βήμα προς βήμα στην οθόνη σού λένε γρήγορα όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη συσκευή σου. Μια ποικιλία λειτουργιών καθαρισμού, βελτιστοποιημένων για διαφορετικούς τύπους δαπέδων, μπορούν να μεταδοθούν στη συσκευή μέσω της εφαρμογής και να επιλεγούν στην οθόνη. Μπορούν επίσης να γίνουν μεμονωμένες ρυθμίσεις στην ποσότητα νερού και στην ταχύτητα του κυλίνδρου μέσω της εφαρμογής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλεονεκτήματα της Signature LineΗ υπογραφή του ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher χαρακτηρίζει το προϊόν ως την καλύτερη συσκευή Kärcher στην κατηγορία της. Άλλα αποκλειστικά οφέλη περιλαμβάνουν υποστήριξη μέσω εφαρμογής και εκτεταμένη εγγύηση.
Ελκυστική οθόνη LCDΑπλή εφαρμογή της συσκευής με οδηγίες βήμα προς βήμα. Αποφυγή σφαλμάτων εφαρμογής μέσω προειδοποιήσεων και μηνυμάτων σφάλματος στην οθόνη. Εύκολη λειτουργία.
Αμέτρητες επιλογές για λειτουργίες καθαρισμούΟι συχνά απαιτούμενες λειτουργίες καθαρισμού είναι προεπιλεγμένες στη συσκευή: δύο λειτουργίες καθαρισμού με διαφορετικές ποσότητες νερού και ταχύτητες κυλίνδρων και μια λειτουργία ενίσχυσης για επίμονους ρύπους. Με σύνδεση εφαρμογής: μετάδοση στη συσκευή μεγάλου αριθμού πρόσθετων λειτουργιών καθαρισμού, βελτιστοποιημένων για διαφορετικούς τύπους δαπέδων, καθώς και διαμόρφωση των δικών σας ατομικών λειτουργιών καθαρισμού. Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα - όπως παρκέ, laminate, πέτρα και κεραμικά πλακίδια, PVC και βινύλιο.
Το σφουγγάρισμα είναι 20%* καθαρότερο από ό,τι με σφουγγαρίστρα και πολύ πιο πρακτικό
- Χωρίς κόπο: Τέλος στο τράβηγμα των κουβάδων τριγύρω, στο χειροκίνητο στύψιμο του πανιού καθαρισμού δαπέδου και στο τρίψιμο.
Εξαιρετικά αθόρυβο
- Ευχάριστη ένταση μόλις 59 dB.
Περίπου 60 λεπτά λειτουργίας από την ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου
- Η ελκυστική οθόνη LCD εμφανίζει τη στάθμη της μπαταρίας σε ποσοστό, λεπτά ή ως γραμμή κατάστασης.
Κεφαλή δαπέδου με ενσωματωμένα LED
- Για φωτισμό χώρων κάτω από έπιπλα ή σε σκοτεινές γωνίες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση σε κάλυψη επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας (m²)
|περίπου 230
|Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού νερού (ml)
|400
|Χωρητικότητα δεξαμενής ακάθαρτου νερού (ml)
|200
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πλάτος εργασίας ρολού (mm)
|300
|Χρόνος στεγνώματος δαπέδου (min)
|περίπου 2
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Τάση μπαταρίας (V)
|25
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|2,85
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|περίπου 60
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (h)
|4
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher επιτυγχάνουν έως και 20% καλύτερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μία συμβατική σφουγγαρίστρα στην κατηγορία δοκιμής «Σκούπισμα». Αναφέρεται στα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών στην αποτελεσματικότητα καθαρισμού, στη συλλογή των ρύπων και στον καθαρισμό των άκρων. /
** Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδου της Kärcher μειώνουν το χρόνο καθαρισμού έως και 50%, καθώς οι συνηθισμένες οικιακές ακαθαρσίες μπορούν να αφαιρεθούν από τα σκληρά δάπεδα σε ένα μόνο βήμα, απομακρύνοντας την ανάγκη αναρρόφησης πριν σκουπίσετε.
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα πολλαπλών επιφανειών: 4 Τεμάχιο(α)
- Υγρό καθαρισμού: Προϊόν καθαρισμού για όλα τα δάπεδα RM 536, 30 ml
- Θέση καθαρίσματος και στάθμευσης
- Φορτιστής
- Βούρτσα καθαρισμού
Εξοπλισμός
- Δυνατότητα ρύθμισης της περιστροφής του κυλίνδρου και του όγκου του νερού
- Σύστημα 2 κάδων
- Κεφαλή δαπέδου με ενσωματωμένα LED
- Σύνδεση μέσω Bluetooth
- Smart υπηρεσίες/λειτουργίες στην εφαρμογή
- Οθόνη LCD
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Χονδρός ρύπος
- Λεπτοί ρύποι
- Ξηροί ρύποι
- Υγροί ρύποι