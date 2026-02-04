Μόνο τα πιο καινοτόμα και ισχυρά προϊόντα μας φέρουν την αυθεντική υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher ως ειδικό στοιχείο σχεδιασμού, όπως η FC 8 Smart Signature Line, καθιστώντας την άμεσα αναγνωρίσιμη ως την καλύτερη συσκευή στην κατηγορία της. Η μπαταριοκίνητη μηχανή καθαρισμού δαπέδων κάνει τα δάπεδά σου πιο συναρπαστικά από ποτέ - και μάλιστα στο μισό από το συνηθισμένο χρόνο.** Χάρη στην τεχνολογία 4 κυλίνδρων, απομακρύνει όλους τους τύπους ξηρών και υγρών καθημερινών ρύπων χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα. Τα φώτα LED στην κεφαλή καθαρισμού δεν αφήνουν απαρατήρητο κανένα ίχνος σκόνης, ενώ τα ειδικά φίλτρα εξασφαλίζουν την καλή απορρόφηση των τριχών. Το κορυφαίο μοντέλο μας διαθέτει ελκυστική οθόνη LCD και σύνδεση με εφαρμογή που παρέχει έξυπνη υποστήριξη για τις εργασίες καθαρισμού σας. Οι απλές οδηγίες βήμα προς βήμα στην οθόνη σού λένε γρήγορα όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη συσκευή σου. Μια ποικιλία λειτουργιών καθαρισμού, βελτιστοποιημένων για διαφορετικούς τύπους δαπέδων, μπορούν να μεταδοθούν στη συσκευή μέσω της εφαρμογής και να επιλεγούν στην οθόνη. Μπορούν επίσης να γίνουν μεμονωμένες ρυθμίσεις στην ποσότητα νερού και στην ταχύτητα του κυλίνδρου μέσω της εφαρμογής.