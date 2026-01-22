ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Οι ηλεκτρικές σκούπες της Kärcher συνδυάζουν υψηλή ισχύ αναρρόφησης και ευελιξία. Είτε ζεις σε διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, είτε σε οικογενειακό σπίτι είτε υποφέρεις από αλλεργίες, η Kärcher διαθέτει την κατάλληλη ηλεκτρική σκούπα για να καλύψει τις ανάγκες σου.
ΤΑ BEST SELLER ΜΑΣ!
Σκούπες Stick
Καινοτόμος τεχνολογία αισθητήρα σκόνης
Η σκούπα VC 7 Cordless yourMax κάνει το σκούπισμα ακόμα πιο αποτελεσματικό και αβίαστο. Ο καινοτόμος αισθητήρας σκόνης παρέχει αυτόματη ανίχνευση σκόνης και έλεγχο της ισχύος. Η έξυπνη ρύθμιση ισχύος εξασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας που φτάνει τα 60 λεπτά. Το σκούπισμα δεν μπορεί να γίνει πιο εύκολο ή πιο βολικό από αυτό!
Ασύρματη ελευθερία με την μπαταρία ιόντων λιθίου
Οι ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες ξεχωρίζουν από το πλήθος με τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων, την υψηλή ισχύ αναρρόφησης και το χαμηλό τους βάρος. Οι ισχυρές μπαταρίες διευκολύνουν τη σκληρή δουλειά του καθαρισμού μέχρι και την τελευταία γωνία. Επιπλέον, η μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ κάνει τις ασύρματες σκούπες ακόμα πιο ευέλικτες.
Ευκολία χρήσης
Η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί γρήγορα και εύκολα για να ταιριάζει στην κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή. Το εύχρηστο κουμπί κλειδώματος σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας, ενώ η λειτουργία "Boost" ενδείκνυται για τον καθαρισμό πιο απαιτητικών σημείων.
Ενεργό ακροφύσιο δαπέδου
Οι μηχανοκίνητοι κύλινδροι και η εξαιρετική ευελιξία επιτρέπουν τη βέλτιστη συλλογή ρύπων και την αβίαστη συλλογή ρύπων με τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας ακόμη και κάτω από τα έπιπλα.
Το ακροφύσιο δαπέδου στις VC 6 και VC 7 διαθέτουν φωτισμό LED για να φωτίζουν τους ρύπους, ώστε να συλλέγονται αποτελεσματικά.
Μεγάλο εύρος εφαρμογών
Έξυπνες επιλογές στήριξης για μια σειρά εξαρτημάτων, που καθιστούν τις ασύρματες σκούπες ακόμη πιο ευέλικτες.
Πρακτικά σχεδιασμένο σύστημα φίλτρου
Το σύστημα φίλτρων τριών σταδίων, που αποτελείται από κυκλώνα, είσοδο αέρα και φίλτρο υγιεινής HEPA* (VC 7 Cordless και VC 6 Cordless), εξασφαλίζει εξαιρετικά καθαρό αέρα εξαγωγής.
Τα φίλτρα καθαρίζονται και αντικαθίστανται εύκολα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της ηλεκτρικής σκούπας.
*EN 1822:1998.
Άδειασμα δοχείου σκόνης με ένα κλικ
Οι ρύποι αδειάζουν εύκολα και υγιεινά με το πάτημα ενός κουμπιού, ώστε να μην χρειάζεται να τους αγγίξεις.
Πρακτικό στήριγμα τοίχου
Με τη χρήση του επιτοίχιου βραχίονα, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα και γρήγορα και να είναι έτοιμη για χρήση όποτε χρειαστεί. Ο βραχίονας τοίχου του VC 7 Cordless yourMax και του VC 6 Cordless ourFamily λειτουργεί ταυτόχρονα και ως βολικός φορτιστής.
VC 7 Cordless yourMax
Κάνε το σκούπισμα μια μεγάλη εμπειρία καθαρισμού: Η VC 7 Cordless yourMax εντυπωσιάζει με την τεχνολογία αιχμής και τον ολοκληρωμένο εξοπλισμό της, ενώ παράλληλα είναι βολική στη χρήση. Ο πρωτοποριακός αισθητήρας σκόνης ανιχνεύει τους ρύπους, ρυθμίζει ανάλογα την ισχύ αναρρόφησης, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική χρήση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας που φτάνει τα 60 λεπτά. Ο ισχυρός κινητήρας BLDC 350 Watt και η τάση της μπαταρίας 25,2 V ανακουφίζουν από τη σκληρή δουλειά του σκουπίσματος. Η λειτουργία boost εγγυάται μέγιστη ισχύ αναρρόφησης με το πάτημα ενός κουμπιού. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το εύκολο άδειασμα του δοχείου σκόνης με 1 κλικ, τον εργονομικό σχεδιασμό για τον καθαρισμό ακόμη και δυσπρόσιτων περιοχών και τα φώτα LED στο ακροφύσιο ενεργού δαπέδου, τα οποία κάνουν τη σκόνη πιο ορατή. Ο καθαρισμός του φίλτρου δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερος χάρη στο παρεχόμενο εργαλείο και το ανταλλακτικό φίλτρο. Χάρη στα διάφορα ακροφύσια, ο καθαρισμός είναι παιχνιδάκι σε κάθε σημείο: το ακροφύσιο ρωγμών εξαλείφει τους ρύπους από τις γωνίες και τις σχισμές, το ακροφύσιο 2 σε 1 είναι το ιδανικό εργαλείο για τον καθαρισμό επίπλων και ταπετσαριών, ενώ η μαλακή βούρτσα είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό ακόμη και ευαίσθητων επιφανειών. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας και τον επιτοίχιο βραχίονα με λειτουργία φόρτισης.
VC 6 Cordless ourFamily
Ο καθαρισμός μπορεί να είναι πραγματικά τόσο απλός: με την ηλεκτρική σκούπα VC 6 Cordless ourFamily, η ηλεκτρική σκούπα γίνεται πραγματική απόλαυση. Τα πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν άδειασμα δοχείου σκόνης με ένα κλικ, λειτουργία "boost", εργονομικό σχεδιασμό για καθαρισμό σε δυσπρόσιτα σημεία και φώτα LED στο ενεργό ακροφύσιο δαπέδου που κάνουν τη σκόνη πιο ορατή και εγγυώνται αξιόπιστη συλλογή ρύπων.
Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν τον εντυπωσιακό χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας των 50 λεπτών, την αθόρυβη ένταση λειτουργίας, το ξεχωριστό εργαλείο καθαρισμού φίλτρου και μια ευανάγνωστη οθόνη κατάστασης μπαταρίας που δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας και τα σχετικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή.
VC 4 Cordless myHome
Η μέγιστη ελευθερία κινήσεων συναντά τη μέγιστη άνεση: η ηλεκτρική σκούπα VC 4 Cordless myHome με χρόνο λειτουργίας έως και 30 λεπτά σώζει τον χρήστη από το να χρειάζεται να σύρει ένα μεγάλο μηχάνημα. Τα πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά της VC 4 Cordless myHome κάνουν το σκούπισμα απόλαυση: άδειασμα δοχείου σκόνης με ένα κλικ, λειτουργία ενίσχυσης, αθόρυβη λειτουργία, εργονομικός σχεδιασμός και ενεργό ακροφύσιο δαπέδου που εγγυάται αξιόπιστη συλλογή ρύπων σε σκληρά δάπεδα και χαλιά.
Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
VC 2
Η συμπαγής ηλεκτρική σκούπα VC 2 της Kärcher είναι ιδανική για χρήση σε διαμερίσματα ή μικρότερα σπίτια. Μπορεί να αποθηκευτεί σε μικρούς χώρους και παρέχει εξαιρετικά αξιόπιστα αποτελέσματα καθαρισμού. Επιπλέον, η VC 2 εντυπωσιάζει με πολλά βολικά χαρακτηριστικά, όπως η αυτόματη επανατύλιξη του καλωδίου, η οποία επιτρέπει στο καλώδιο να μαζεύεται γρήγορα μετά τη χρήση, την πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς, η οποία διευκολύνει τη μεταφορά και το κατέβασμα σκαλοπατιών, τον έλεγχο μεταβλητής ισχύος στη συσκευή και στη θήκη αποθήκευσης αξεσουάρ.
Τεχνολογία σακούλας
Οι ηλεκτρικές σκούπες Kärcher με σακούλα είναι πολύ υγιεινές, επειδή η σκόνη που συλλέγεται παγιδεύονται αξιόπιστα στη σακούλα. Όταν η σακούλα γεμίσει, μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα από τη συσκευή και να απορριφθεί χωρίς να υπάρχει επαφή με το ρύπο ή ακόμη και να δημιουργηθεί σκόνη. Αυτό το χαρακτηριστικό εκτιμάται ιδιαίτερα από άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες, μεταξύ άλλων.
Αυτόματη επανατύλιξη καλωδίου
Μετά τη χρήση, το καλώδιο μπορεί να ξανατυλιχθεί γρήγορα και εύκολα.
Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
Η αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς καθιστά εύκολη τη μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας, ακόμη και σε σκάλες.
Απεριόριστα ρυθμιζόμενος έλεγχος ισχύος στη συσκευή
Ρυθμιζόμενη ισχύς: η ισχύς αναρρόφησης της συσκευής μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο για να ταιριάζει στις απαιτήσεις του χειριστή.
Αποθηκευτικός χώρος για εξαρτήματα
Τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια τη συσκευή, ώστε να είναι πάντα σε εύκολη η πρόσβαση σε αυτά.
Ηλεκτρικές σκούπες χωρίς σακούλα
VC 3
Η πολυκυκλωνική ηλεκτρική σκούπα VC 3 της Kärcher είναι ιδανική για διαμερίσματα και μικρότερα σπίτια λόγω του μικρού μεγέθους της. Όχι μόνο καθαρίζει τα σκληρά δάπεδα και τα χαλιά, αλλά χάρη στο ακροφύσιο σχισμών και τη μαλακή βούρτσα, παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμα και σε δύσκολα ως προς την πρόσβαση σημεία και σε ευαίσθητες επιφάνειες.
Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το φίλτρο υγιεινής HEPA, το οποίο φιλτράρει αξιόπιστα τη λεπτή βρωμιά, όπως η γύρη ή άλλα σωματίδια που προκαλούν αλλεργίες, και η πρακτική θέση στάθμευσης.
Πολυ-κυκλωνική τεχνολογία
Οι ηλεκτρικές σκούπες Kärcher με πολυ-κυκλωνική τεχνολογία δεν συλλέγουν τους ρύπους σε σακούλες φίλτρου, αλλά σε ένα διαφανές δοχείο απορριμμάτων. Αυτό όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο και χρήματα από την αγορά και την τοποθέτηση ανταλλακτικών φίλτρων, αλλά δείχνει επίσης με μια ματιά πότε το δοχείο χρειάζεται άδειασμα.
Θέση στάθμευσης
Η εύχρηστη λειτουργία θέσης στάθμευσης σάς επιτρέπει να σταθμεύετε τη συσκευή γρήγορα και με ασφάλεια κατά τη διάρκεια διακοπών εργασίας.
Διαφανές δοχείο απορριμμάτων
Όχι μόνο το δοχείο απορριμμάτων δείχνει πότε χρειάζεται άδειασμα, αλλά και το περιεχόμενό του μπορεί να απορριφθεί σε ελάχιστο χρόνο.
Αυτόματη επανατύλιξη καλωδίου
Μετά τη χρήση, το καλώδιο μπορεί να ξανατυλιχθεί γρήγορα και εύκολα.
Αποσπώμενο ακροφύσιο δαπέδου
Δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετων αξεσουάρ για βέλτιστο καθαρισμό σε κάθε χώρο του σπιτιού.
Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι xειρός
Ισχυρός βοηθός για καθημερινές δουλειές
Οι ρύποι δεν έχουν καμία πιθανότητα ενάντια στο επαναφοριζόμενο σκουπάκι μπαταρίας της Kärcher: Το CVH 2 είναι ελαφρύ, συμπαγές, εύκολο στον χειρισμό και ιδιαίτερα κατάλληλο ως αξιόπιστος βοηθός σου για τον καθημερινό καθαρισμό στην κουζίνα, το σαλόνι, το υπνοδωμάτιο και το αυτοκίνητο.
Δημητριακά κάτω από το τραπέζι; Επίμονοι ρύποι στα χαλιά;
Το ισχυρό επαναφορτιζόμενο σκουπακι θα τα κάνει όλα αυτά παρελθόν. Το CVH 2 συνδυάζει συμπαγή σχεδιασμό και ισχυρή απόδοση, η οποία επιτρέπει το σκούπισμα μεγαλύτερων ψίχουλων – οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή και με μέγιστη κινητικότητα.
Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου
Η τέλεια παγίδα για τους ρύπους: Χάρη στο προφίλτρο του, ένα λεπτό μεταλλικό πλέγμα, το σύστημα φίλτρου δύο βημάτων συγκρατεί αποτελεσματικά τα μεγαλύτερα σωματίδια σκόνης. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το φίλτρο υγιεινής HEPA 12 (EN 1822:1998), το οποίο εξασφαλίζει καθαρό εξερχόμενο αέρα , απορροφά με επιτυχία ακόμη και τα πιο λεπτά σωματίδια και μπορεί επίσης να καθαριστεί και να αντικατασταθεί εύκολα. Αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο τη διάρκεια ζωής!
Καθαρισμός εσωτερικού του αυτοκινήτου
Ο εύκολος χειρισμός συναντά την μεγάλη ισχύ αναρρόφησης:Το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι μπαταρίας καθαρίζει επιφάνειες, ταμπλό, καθίσματα αυτοκινήτου και μοκέτες, καθώς και δυσπρόσιτες περιοχές σε χρόνο μηδέν – και κάνει το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου να λάμπει!
Ακροφύσιο σχισμής 2 σε 1
Από ράφια και πληκτρολόγια υπολογιστών μέχρι αρμούς και ρωγμές: Το πτυσσόμενο σύνθετο ακροφύσιο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες και δυσπρόσιτες περιοχές.
Απλός καθαρισμός
Στρίψε, αφαίρεσε το φίλτρο και άδειασε: Το πλαστικό δοχείο απορριμμάτων μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να ξεπλυθεί με καθαρό νερό.
Ισχυρό μοτέρ
Ο κινητήρας BLDC είναι εντυπωσιακός χάρη στην τεχνολογία του κινητήρα χωρίς ψύκτρες, καθιστώντας τη συσκευή ελαφρύτερη, μεγαλύτερης διάρκειας και ισχυρότερη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εξαφανίσει τους ρύπους γρήγορα και χωρίς υπολείμματα.
* Διαθέσιμο στην premium έκδοση.
Premium έκδοση: Πρακτική βάση φόρτισης
Αποθήκευσε κομψά, φόρτισε αποτελεσματικά. Χρησιμοποίησε την συμπαγή, μοντέρνα βάση για να αποθηκεύσεις και να φορτίσεις το σκουπάκι με τρόπο που εξοικονομεί χώρο. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι εύκολα προσβάσιμη και έτοιμη για χρήση ανά πάσα στιγμή.
* Διαθέσιμο στην premium έκδοση.
Ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο νερού
DS 6
Η ηλεκτρική σκούπα DS 6 με φίλτρο νερού όχι μόνο εγγυάται καθαρά δάπεδα, αλλά και φρέσκο αέρα εξαγωγής που είναι έως και 99.5% χωρίς σκόνη. Αυτό βελτιώνει αισθητά τον αέρα και, μαζί με αυτό, το κλίμα των εσωτερικών χώρων. Ιδανική επιλογή για τα άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες.
Πώς λειτουργεί η ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο νερού
Σε αντίθεση με τις τυπικές ηλεκτρικές σκούπες με σακούλα φίλτρου, η DS 6 Waterfilter λειτουργεί χρησιμοποιώντας τη φυσική δύναμη του νερού. Το νερό στο φίλτρο στροβιλίζεται με υψηλή ταχύτητα από την ισχυρή ισχύ αναρρόφησης. Ο ρύπος που αναρροφάται φιλτράρεται πολύ αποτελεσματικά από τον αέρα από αυτό το στροβιλιζόμενο νερό και συνδέεται αμέσως στο λουτρό νερού. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά φρέσκος αέρας εξαγωγής. Επειδή δεν υπάρχει σακούλα φίλτρου στην οποία μπορούν να πολλαπλασιαστούν τα αλλεργιογόνα, ακόμη και οι εκκρίσεις ακάρεων σκόνης ξεπλένονται με το νερό μετά τη χρήση. Ένα άλλο όφελος για τα άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες είναι ότι δεν δημιουργείται πλέον σκόνη όταν αδειάζει ο κάδος.
- Αποτελεσματικό κύριο φιλτράρισμα στο διαφανές φίλτρο νερού. Όλοι οι χονδρόκοκκοι ρύποι παγιδεύονται με ασφάλεια εδώ. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί άλλη σκόνη και η ισχύς αναρρόφησης διατηρείται.
- Το ενδιάμεσο φίλτρο πλένεται και επομένως έχει μεγάλη διάρκεια. Φιλτράρει τα μικροσκοπικά αιωρούμενα σωματίδια από τον συμπυκνωμένο υγρό αέρα.
- Το ειδικό φίλτρο HEPA 12 παγιδεύει το 99,5% της γύρης, των σπόρων μυκήτων, των βακτηρίων και των απεκκρίσεων των ακάρεων σκόνης.
Ισχυρό φίλτρο νερού
Το φίλτρο νερού όχι μόνο διασφαλίζει ότι ο αέρας που αποβάλλεται είναι ιδιαίτερα καθαρός, αλλά είναι επίσης εύκολο να αδειάσει και να διατηρηθεί καθαρό χάρη στον πρακτικό σχεδιασμό του.
Μεταβλητός τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης
Ο μεταβλητός τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στο ύψος του χρήστη, για επιπλέον άνεση κατά το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα.
Αυτόματη επανατύλιξη καλωδίου
Μετά τη χρήση, το καλώδιο μπορεί να ξανατυλιχθεί γρήγορα και εύκολα.
Πρακτική θέση στάθμευσης
Η συσκευή μπορεί να "παρκάρει" γρήγορα και εύκολα όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Απλός καθαρισμός
Το αφαιρούμενο φίλτρο νερού γεμίζει και καθαρίζεται εύκολα.
Θέση στάθμευσης για κατακόρυφη αποθήκευση
Η DS 6 μπορεί επίσης να αποθηκευτεί κάθετα για εξοικονόμηση χώρου.
Πρακτική αποθήκευση εξαρτημάτων
Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν τακτοποιημένα με εύκολη πρόσβαση στη θήκη εξαρτημάτων.
Εργονομική λαβή μεταφοράς
Η εργονομική λαβή μεταφοράς της DS 6 διευκολύνει τη μεταφορά από το ένα μέρος στο άλλο.
Ενδιάμεσο φίλτρο που πλένεται
Ενδιάμεσο φίλτρο που πλένεται για μεγάλη διάρκεια ζωής και βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού.
Σκόνη και τρίχες από κατοικίδια; Έχουμε ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι!
Επιφάνειες καλυμμένες με σκόνη
Από πού έρχεται όλη αυτή η σκόνη; Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει κάνει αυτή την ερώτηση στον εαυτό του κοιτάζοντας το σπίτι του. Το σπίτι έχει καθαριστεί πρόσφατα – και όμως, πολύ σύντομα, ένα λεπτό στρώμα σκόνης πέφτει στα έπιπλα, τα φυτά του σπιτιού, τα βιβλία και το πάτωμα. Η σκόνη μετακινείται συνεχώς στους χώρους διαβίωσης και απλώνεται σε όλες τις περιοχές. Αυτό δεν μπορεί να αποτραπεί τελείως– αλλά τουλάχιστον μπορεί να διορθωθεί γρήγορα. Με τα νέα μοντέλα σκουπών αναρρόφησης με μπαταρία, μπορείς να εξαφανίσεις εύκολα τη δυσάρεστη σκόνη με μέγιστη ευελιξία.
Από τι είναι πραγματικά φτιαγμένη η σκόνη;
Από τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και τις ίνες του χαλιού μέχρι τη γύρη και τις τρίχες κατοικίδιων, η σκόνη είναι ένα ολόκληρο μείγμα σωματιδίων διαφορετικού μεγέθους, τα οποία αναμειγνύονται και συνδυάζονται μεταξύ τους. Ανάλογα με το μέγεθος και το βάρος των σωματιδίων, η σκόνη είτε θα μεταφερθεί σε κάθε γωνία από τον αέρα που κυκλοφορεί είτε θα στροβιλίζεται συνεχώς χωρίς να κάθεται πουθενά.
Μεταφέρουμε την πλειονότητα των ρύπων στα σπίτια μας με τα παπούτσια μας. Ως εκ τούτου, αξίζει τον κόπο να έχεις υλικά όπως υφασμάτινα ή ελαστικά χαλάκια για να λειτουργούν ως παγίδες βρωμιάς για τους ρύπους.
Καθάριζε πιο συχνά αν έχεις κατοικίδιο
Όταν ζεις με κατοικίδιο, ένας μεγάλος καθαρισμός του σπιτιού την εβδομάδα δεν είναι αρκετός: λασπωμένα αποτυπώματα ποδιών στο πάτωμα, φαγητό γύρω από το μπολ και δυσάρεστες τρίχες βρίσκουν το δρόμο τους σε όλο το σπίτι. Η συσκευή που χρησιμοποιείς πρέπει να είναι συνέχεια έτοιμη για χρήση, για να διατηρεί το νοικοκυριό σε καλή κατάσταση. Οι σκούπες αναρρόφησής της Kärcher χωρίς καλώδιο είναι πάντα σε ετοιμότητα για να ξεπεράσουν κάθε πρόκληση καθαρισμού, ακόμα και σε περιοχές που είναι δύσκολο να φτάσεις, βοηθώντας να καθαρίσεις το σπίτι με γρήγορο και ευέλικτο τρόπο, ανάλογα με τις ανάγκες σου.
Τρίχες κατοικίδιων, εξαφανίστηκαν!
Εάν έχεις κατοικίδιο, θα είσαι εξοικειωμένος με το πρόβλημα: τρίχες από τον τετράποδο φίλο σας απλώνονται γρήγορα σε ολόκληρο το σπίτι – ακόμα και όταν μόλις έχεις τελειώσει το σκούπισμα και το καθάρισμα. Οι τρίχες των κατοικίδιων είναι ιδιαίτερα επίμονες στα χαλιά και τα χαλάκια της πόρτας. Μια συμβατική σκούπα δεν βοηθάει εδώ, καθώς δεν αφαιρεί αξιόπιστα τις λεπτές τρίχες. Τι μπορεί να σε σώσει; Οι σκούπες αναρρόφησης χωρίς καλώδιο της Kärcher. Το ενεργό ακροφύσιο δαπέδου είναι πολύ αποτελεσματικό στην αφαίρεση τριχών κατοικίδιων από υφασμάτινα καλύμματα δαπέδου.
Απορρίμματα γατών παντού; Κανένα πρόβλημα!
Μπορεί οι γάτες να είναι εξοικειωμένες με την χρήση της άμμου, αλλά συχνά τα απορρίμματά τους καταλήγουν και έξω από το κουτί απορριμμάτων. Αυτή είναι μια εργασία καθαρισμού που οι σκούπες μας μπορούν να κάνουν σε ελάχιστο χρόνο. Οι μικροί κόκκοι μπορούν να καθαριστούν γρήγορα και εύκολα. Αυτό συνιστάται ιδιαίτερα επειδή ο κόκκος μπορεί να χαράξει τα καλύμματα δαπέδου εάν πατηθεί κατά λάθος.