VC 7 Cordless yourMax

Κάνε το σκούπισμα μια μεγάλη εμπειρία καθαρισμού: Η VC 7 Cordless yourMax εντυπωσιάζει με την τεχνολογία αιχμής και τον ολοκληρωμένο εξοπλισμό της, ενώ παράλληλα είναι βολική στη χρήση. Ο πρωτοποριακός αισθητήρας σκόνης ανιχνεύει τους ρύπους, ρυθμίζει ανάλογα την ισχύ αναρρόφησης, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική χρήση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας που φτάνει τα 60 λεπτά. Ο ισχυρός κινητήρας BLDC 350 Watt και η τάση της μπαταρίας 25,2 V ανακουφίζουν από τη σκληρή δουλειά του σκουπίσματος. Η λειτουργία boost εγγυάται μέγιστη ισχύ αναρρόφησης με το πάτημα ενός κουμπιού. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το εύκολο άδειασμα του δοχείου σκόνης με 1 κλικ, τον εργονομικό σχεδιασμό για τον καθαρισμό ακόμη και δυσπρόσιτων περιοχών και τα φώτα LED στο ακροφύσιο ενεργού δαπέδου, τα οποία κάνουν τη σκόνη πιο ορατή. Ο καθαρισμός του φίλτρου δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερος χάρη στο παρεχόμενο εργαλείο και το ανταλλακτικό φίλτρο. Χάρη στα διάφορα ακροφύσια, ο καθαρισμός είναι παιχνιδάκι σε κάθε σημείο: το ακροφύσιο ρωγμών εξαλείφει τους ρύπους από τις γωνίες και τις σχισμές, το ακροφύσιο 2 σε 1 είναι το ιδανικό εργαλείο για τον καθαρισμό επίπλων και ταπετσαριών, ενώ η μαλακή βούρτσα είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό ακόμη και ευαίσθητων επιφανειών. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας και τον επιτοίχιο βραχίονα με λειτουργία φόρτισης.