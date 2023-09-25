ΣΚΟΥΠΕΣ STICK ΑΠΟ ΤΗΝ KÄRCHER! ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΕΣ!
Ψάχνεις σκούπα Stick; Οι ηλεκτρικές σκούπες VC της Kärcher είναι ακριβώς αυτό που ζητάς! Χωρίς ενοχλητικά καλώδια και χωρίς σακούλα! Ιδανικές για μικρά και μεγάλα διαμερίσματα και σπίτια, οι VC εντυπωσιάζουν, καθώς συνδυάζουν υψηλή ισχύ αναρρόφησης και ευελιξία! Η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί γρήγορα και εύκολα για να ταιριάζει στην κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή. Το εύχρηστο κουμπί κλειδώματος σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας, ενώ η λειτουργία "Boost" ενδείκνυται για τον καθαρισμό πιο απαιτητικών σημείων.
Μάθε περισσότερα παρακάτω!
Διάλεξε τη σκούπα Stick που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου!
Καινοτόμος τεχνολογία αισθητήρα σκόνης
Η σκούπα VC 7 Cordless yourMax κάνει το σκούπισμα ακόμα πιο αποτελεσματικό και αβίαστο. Ο καινοτόμος αισθητήρας σκόνης παρέχει αυτόματη ανίχνευση σκόνης και έλεγχο της ισχύος. Η έξυπνη ρύθμιση ισχύος εξασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας που φτάνει τα 60 λεπτά. Το σκούπισμα δεν μπορεί να γίνει πιο εύκολο ή πιο βολικό από αυτό!
Ασύρματη ελευθερία με την μπαταρία ιόντων λιθίου
Οι ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες ξεχωρίζουν από το πλήθος με τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων, την υψηλή ισχύ αναρρόφησης και το χαμηλό τους βάρος. Οι ισχυρές μπαταρίες διευκολύνουν τη σκληρή δουλειά του καθαρισμού μέχρι και την τελευταία γωνία. Επιπλέον, η μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ κάνει τις ασύρματες σκούπες ακόμα πιο ευέλικτες.
Ευκολία χρήσης
Η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί γρήγορα και εύκολα για να ταιριάζει στην κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή. Το εύχρηστο κουμπί κλειδώματος σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας, ενώ η λειτουργία "Boost" ενδείκνυται για τον καθαρισμό πιο απαιτητικών σημείων.
Ενεργό ακροφύσιο δαπέδου
Οι μηχανοκίνητοι κύλινδροι και η εξαιρετική ευελιξία επιτρέπουν τη βέλτιστη συλλογή ρύπων και την αβίαστη συλλογή ρύπων με τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας ακόμη και κάτω από τα έπιπλα.
Το ακροφύσιο δαπέδου στις VC 6 και VC 7 διαθέτουν φωτισμό LED για να φωτίζουν τους ρύπους, ώστε να συλλέγονται αποτελεσματικά.
Μεγάλο εύρος εφαρμογών
Έξυπνες επιλογές στήριξης για μια σειρά εξαρτημάτων, που καθιστούν τις ασύρματες σκούπες ακόμη πιο ευέλικτες.
Πρακτικά σχεδιασμένο σύστημα φίλτρου
Το σύστημα φίλτρων τριών σταδίων, που αποτελείται από κυκλώνα, είσοδο αέρα και φίλτρο υγιεινής HEPA* (VC 7 Cordless και VC 6 Cordless), εξασφαλίζει εξαιρετικά καθαρό αέρα εξαγωγής.
Τα φίλτρα καθαρίζονται και αντικαθίστανται εύκολα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της ηλεκτρικής σκούπας.
*EN 1822:1998.
Άδειασμα δοχείου σκόνης με ένα κλικ
Οι ρύποι αδειάζουν εύκολα και υγιεινά με το πάτημα ενός κουμπιού, ώστε να μην χρειάζεται να τους αγγίξεις.
Πρακτικό στήριγμα τοίχου
Με τη χρήση του επιτοίχιου βραχίονα, η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα και γρήγορα και να είναι έτοιμη για χρήση όποτε χρειαστεί. Ο βραχίονας τοίχου του VC 7 Cordless yourMax και του VC 6 Cordless ourFamily λειτουργεί ταυτόχρονα και ως βολικός φορτιστής.
VC 7 Cordless yourMax
Κάνε το σκούπισμα μια μεγάλη εμπειρία καθαρισμού: Η VC 7 Cordless yourMax εντυπωσιάζει με την τεχνολογία αιχμής και τον ολοκληρωμένο εξοπλισμό της, ενώ παράλληλα είναι βολική στη χρήση. Ο πρωτοποριακός αισθητήρας σκόνης ανιχνεύει τους ρύπους, ρυθμίζει ανάλογα την ισχύ αναρρόφησης, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική χρήση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας που φτάνει τα 60 λεπτά. Ο ισχυρός κινητήρας BLDC 350 Watt και η τάση της μπαταρίας 25,2 V ανακουφίζουν από τη σκληρή δουλειά του σκουπίσματος. Η λειτουργία boost εγγυάται μέγιστη ισχύ αναρρόφησης με το πάτημα ενός κουμπιού. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το εύκολο άδειασμα του δοχείου σκόνης με 1 κλικ, τον εργονομικό σχεδιασμό για τον καθαρισμό ακόμη και δυσπρόσιτων περιοχών και τα φώτα LED στο ακροφύσιο ενεργού δαπέδου, τα οποία κάνουν τη σκόνη πιο ορατή. Ο καθαρισμός του φίλτρου δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερος χάρη στο παρεχόμενο εργαλείο και το ανταλλακτικό φίλτρο. Χάρη στα διάφορα ακροφύσια, ο καθαρισμός είναι παιχνιδάκι σε κάθε σημείο: το ακροφύσιο ρωγμών εξαλείφει τους ρύπους από τις γωνίες και τις σχισμές, το ακροφύσιο 2 σε 1 είναι το ιδανικό εργαλείο για τον καθαρισμό επίπλων και ταπετσαριών, ενώ η μαλακή βούρτσα είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό ακόμη και ευαίσθητων επιφανειών. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας και τον επιτοίχιο βραχίονα με λειτουργία φόρτισης.
VC 6 Cordless ourFamily
Ο καθαρισμός μπορεί να είναι πραγματικά τόσο απλός: με την ηλεκτρική σκούπα VC 6 Cordless ourFamily, η ηλεκτρική σκούπα γίνεται πραγματική απόλαυση. Τα πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν άδειασμα δοχείου σκόνης με ένα κλικ, λειτουργία "boost", εργονομικό σχεδιασμό για καθαρισμό σε δυσπρόσιτα σημεία και φώτα LED στο ενεργό ακροφύσιο δαπέδου που κάνουν τη σκόνη πιο ορατή και εγγυώνται αξιόπιστη συλλογή ρύπων.
Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν τον εντυπωσιακό χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας των 50 λεπτών, την αθόρυβη ένταση λειτουργίας, το ξεχωριστό εργαλείο καθαρισμού φίλτρου και μια ευανάγνωστη οθόνη κατάστασης μπαταρίας που δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας και τα σχετικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή.
VC 4 Cordless myHome
Η μέγιστη ελευθερία κινήσεων συναντά τη μέγιστη άνεση: η ηλεκτρική σκούπα VC 4 Cordless myHome με χρόνο λειτουργίας έως και 30 λεπτά σώζει τον χρήστη από το να χρειάζεται να σύρει ένα μεγάλο μηχάνημα. Τα πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά της VC 4 Cordless myHome κάνουν το σκούπισμα απόλαυση: άδειασμα δοχείου σκόνης με ένα κλικ, λειτουργία ενίσχυσης, αθόρυβη λειτουργία, εργονομικός σχεδιασμός και ενεργό ακροφύσιο δαπέδου που εγγυάται αξιόπιστη συλλογή ρύπων σε σκληρά δάπεδα και χαλιά.
VCS 3 Nano
Η VCS 3 Nano αποτελεί τη νέα, «Nano» πρόταση της Kärcher στην κατηγορία stick, συνδυάζοντας την ισχύ με έναν εξαιρετικά ελαφρύ σχεδιασμό (μόλις 2,3 kg). Είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία Auto-Sense για έξυπνη ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης, προσφέροντας έως και 50 λεπτά αυτονομίας. Το πλήρως σφραγισμένο σύστημα φιλτραρίσματος πολλαπλών σταδίων με φίλτρο HEPA παγιδεύει το 99,9% των σωματιδίων, καθιστώντας την ιδανική για όσους υποφέρουν από αλλεργίες. Επιπλέον, προσφέρει μέγιστη ευελιξία με περιστρεφόμενο σύνδεσμο 180°, φωτισμό LED στο πέλμα για ορατότητα σε σκοτεινά σημεία και τη διευκόλυνση της φόρτισης μέσω USB-C.
VC Pet
Σχεδιασμένη ειδικά για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων, η σειρά VC Pet (μοντέλα VC 4 και VC 6) εστιάζει στην αποτελεσματική απομάκρυνση τριχών και αλλεργιογόνων χωρίς κόπο. Το κύριο πλεονέκτημά της είναι το ειδικό εξάρτημα Mini Turbo Brush, το οποίο λειτουργεί σαν «μαγνήτης» για τις τρίχες από καναπέδες, υφάσματα και κρεβάτια κατοικίδιων. Με τη χρήση του φίλτρου HEPA 13, η σειρά εξασφαλίζει ότι ο εξερχόμενος αέρας είναι κατά 99,95% καθαρός, απαλλαγμένος από οσμές και αλλεργιογόνα. Παράλληλα, ο WideView LED φωτισμός στο πέλμα αποκαλύπτει κάθε τρίχα που «καμουφλάρεται» στο δάπεδο, ενώ η λειτουργία Boost παρέχει την απαραίτητη έξτρα δύναμη για τις περιόδους έντονης αλλαγής τριχώματος.
VC Signature Line
Η σειρά Signature Line αντιπροσωπεύει την κορυφαία, high-end κατηγορία των stick σκουπών της Kärcher, ξεχωρίζοντας ως μια «συλλεκτική» επιλογή για όσους αναζητούν την απόλυτη τεχνολογική υπεροχή. Εκτός από την κορυφαία απόδοση με αυτονομία που φτάνει τα 70 λεπτά και τον πανίσχυρο κινητήρα BLDC 400W, οι συσκευές αυτές συνοδεύονται από την εγγύηση των 5 ετών, υπογραμμίζοντας την αξιοπιστία και την premium ποιότητά τους. Διαθέτουν προηγμένο σύστημα αισθητήρων (Intelligent sensor technology) που παρακολουθεί την κατάσταση του φίλτρου και τον τύπο του δαπέδου, καθώς και μια διαισθητική οθόνη LCD σε 38 γλώσσες για μέγιστη ευκολία στη χρήση.