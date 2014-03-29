Outlet

ΣΚΟΥΠΕΣ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ

Οι σκούπες και οι σφουγγαρίστρες ρομπότ μας είναι στρογγυλές, επίπεδες και κινούνται αθόρυβα στους χώρους διαβίωσης. Με αποφασιστικότητα και αποφεύγοντας τα εμπόδια, τα ρομπότ ακολουθούν συστηματικά το μοτίβο κίνησής τους. Και οι κάτοικοι δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για το κουραστικό έργο του καθαρισμού των δαπέδων. Τα σκληρά δάπεδα και τα χαλιά με κοντό πέλος καθαρίζονται αυτόματα. Η ρομποτική σφουγγαρίστρα μας προσφέρει σχολαστικό υγρό καθαρισμό ειδικά για σκληρά δάπεδα, ενώ η σκούπα, με τη συνδυαστική της λειτουργία, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για νοικοκυριά που διαθέτουν πολλά χαλιά, καθώς μπορεί να σκουπίσει και να σφουγγαρίσει.

ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΡΟΜΠΟΤ RCF 3 ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ.

Kärcher RCF 3

Γιατί να χάνεις άλλο χρόνο για να σκέφτεσαι τον καθαρισμό των δαπέδων; Το RCF 3 μπορεί να το κάνει για σένα: αυτόνομο σφουγγάρισμα σκληρών δαπέδων με πάθος. Ξεπερνά τα άλλα ρομπότ χάρη στην τεχνολογία των rollers της Kärcher και τη συνεχή παροχή καθαρού νερού. Το RCF 3 διατηρεί όλα τα σκληρά δάπεδα αψεγάδιαστα καθαρά. Έτσι, έχεις περισσότερο χρόνο για τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή.

Kärcher RCF 3

Τα ζώα πρέπει να μένουν έξω; Σίγουρα όχι στο δικό σου σπίτι. Επειδή η RCF 3 αφαιρεί αβίαστα κάθε αποτύπωμα από τις πατημασιές. Χάρη στη μοναδική τεχνολογία των rollers, η ρομποτική σφουγγαρίστρα μαζεύει τόσο τους υγρούς όσο και τους ξηρούς ρύπους με τα roller, τα οποία διαβρέχονται συνεχώς με καθαρό νερό. Ακούγεται τρελό, αλλά πραγματικά λειτουργεί!

Kärcher RCF 3

Πόσο φαγητό πραγματικά καταλήγει στο πάτωμα αντί για το στόμα των παιδιών κάθε μέρα; Αρκετό. Αλλά γιατί να ανησυχείς γι' αυτό όταν η RCF 3 μπορεί να το χειριστεί; Καλώς ήρθες στην καθαριότητα χωρίς άγχος! Με την πρωτοποριακή τεχνολογία των rollers και τη συνεχή παροχή καθαρού νερού, η ρομποτική σφουγγαρίστρα RCF 3 απομακρύνει αβίαστα σχεδόν κάθε είδους ρύπο - και δεν κουράζεται ποτέ να καθαρίζει μετά τα μικρά παιδιά.

Highlights

Ρομπότ, cloud και εφαρμογή – 3 στοιχεία, ένα συνεκτικό σύστημα

Οι ρομποτικές σκούπες Kärcher προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και επιλογών διαμόρφωσης – ενώ είναι επίσης πολύ απλές στη χρήση. Ο συνδυασμός ρομπότ, cloud και ελέγχου μέσω της εφαρμογής smartphone αποτελεί την τέλεια βάση για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Χρησιμοποίησε τις λειτουργίες του χρονοδιακόπτη και διαμόρφωσε τα προγράμματα καθαρισμού για να ταιριάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες σου. Και εάν μια ενημέρωση ασφαλείας ή οι νέες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για το ρομπότ, θα ειδοποιηθείς αυτόματα από την εφαρμογή. Ανακάλυψε τις αυτόνομες λύσεις καθαρισμού μας για τις καθημερινές σου δουλειές και κέρδισε χρόνο για πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή.

Person controlling robotic vacuum cleaner by smartphone app

Το μέλλον είναι τώρα: ο αυτόνομος καθαρισμός

Το να ενεργοποιήσεις τη σκούπα ρομπότ είναι τόσο απλό χρησιμοποιώντας την εφαρμογή στο κινητό, ώστε να μπορείς να επιστρέψεις σε ένα καθαρό σπίτι. Οι σκούπες και σφουγγαρίστρες ρομπότ κάνουν όλη τη δουλειά για εσένα. Το ρομπότ χρησιμοποιεί πλοήγηση με λέιζερ LiDAR υψηλής τεχνολογίας για να δημιουργήσει αρχικά μια κάτοψη του σπιτιού σου. Όταν ξεκινά για τον καθαρισμό, οι ακριβείς αισθητήρες του διασφαλίζουν ότι πάντα γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται, πώς να ξεπεράσει τα εμπόδια στο δωμάτιο ή πού πρέπει να στρίψει στα σκαλοπάτια ή τις σκάλες. Το ρομπότ σκουπίζει και σφουγγαρίζει πλήρως αυτόνομα και οδηγείται πίσω στο σταθμό φόρτισής του. Η λειτουργία ζωντανής χαρτογράφησης σημαίνει ότι μπορείς να ελέγχεις την πρόοδο καθαρισμού ανά πάσα στιγμή. Το κορυφαίο RCV 5, διαθέτει επίσης ανίχνευση αντικειμένων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορεί αυτόματα να κυκλοφορεί ή να τριγυρίζει ακόμα και με χαμηλά αντικείμενα, όπως παπούτσια ή καλώδια. Ανιχνεύει ακόμη και τα χαλιά και προσφέρει επιπλέον σχολαστικό καθαρισμό όταν βρίσκεται σε λειτουργία κενού ή τα αποφεύγει εντελώς κατά τη λειτουργία σφουγγαρίσματος.

Robot vacuuming and mopping in front of stairs

Η επιλογή είναι δική σου: προσάρμοσε το επίπεδο καθαρισμού και επίλεξε ανάμεσα σε διάφορες μεθόδους καθαρισμού

Οι σκούπες/σφουγγαρίστρες ρομπότ της Kärcher είναι πραγματικά παντός είδους. Είτε πρόκειται για απλό στεγνό καθαρισμό με την λειτουργία αναρρόφησης και τη βούρτσα, είτε για συνδυασμό στεγνού καθαρισμού και της πρόσθετης λειτουργίας σφουγγαρίσματος με το πανί μικροϊνών και τη δεξαμενή καθαρού νερού, είτε για αποκλειστικά υγρό καθαρισμό με την καινοτόμο τεχνολογία roller της RCF 3 - όλα είναι δυνατά. Και, χάρη στη βολική λειτουργία ελέγχου μέσω εφαρμογής, τα πάντα είναι πάντα στο χέρι. Οι ρυθμίσεις καθαρισμού, όπως η ισχύς αναρρόφησης ή ο όγκος νερού για το σφουγγάρισμα, μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ατομικές απαιτήσεις. Περιοχές με πιο έντονη ρύπανση μπορούν να περαστούν πολλές φορές για πιο σχολαστικό καθαρισμό.

Robot mopping up footprints

Η τεχνολογία των rollers από τις Kärcher FC: τώρα διαθέσιμη και στα ρομπότ

Aνακάλυψε την αποδεδειγμένη και εξελιγμένη τεχνολογία των rollers της Kärcher από τις πολύ αποτελεσματικές μας μηχανές καθαρισμού δαπέδων FC, η οποία είναι τώρα διαθέσιμη και στην καινοτόμο αυτόνομη ρομποτική σφουγγαρίστρα RCF 3 για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε πολλά είδη σκληρών δαπέδων. Χάρη στο σύστημα δύο δεξαμενών, το βρώμικο νερό και τα σωματίδια ρύπων μεταφέρονται αξιόπιστα στη δεξαμενή βρώμικου νερού. Η ασταμάτητη περιστροφή των roller απομακρύνει συνεχώς το βρώμικο νερό και τα σωματίδια βρωμιάς και το διατηρεί καθαρό για μεγάλο χρονικό διάστημα (η βρωμιά δεν συσσωρεύεται στα roller), γεγονός που επιτρέπει τον υγιεινό και γρήγορο καθαρισμό ακόμη και σε μεγαλύτερες επιφάνειες, χωρίς να διασκορπίζεται η βρωμιά.

Cross-section of the Kärcher FC roller technology

Σφουγγάρισμα και συλλογή ξηρών ρύπων σε ένα βήμα

Με τα roller καθαρισμού της, η RCF 3 εγγυάται πολύ σχολαστικά αποτελέσματα σφουγγαρίσματος και είναι εξαιρετικά βολική. Ξέχνα το κουραστικό τρίψιμο - το ρομπότ κάνει τα πάντα αυτόνομα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η RCF 3 μαζεύει επίσης ήπιους ξηρούς ρύπους κατά το σφουγγάρισμα. Με την τακτική χρήση της RCF 3 και τους συνήθεις οικιακούς ρύπους, δεν χρειάζεται καν να βγάλεις την ηλεκτρική σκούπα από το ντουλάπι. Και μόλις τελειώσει η δουλειά, ο καθαρισμός της συσκευής είναι επίσης παιχνιδάκι: όλα τα αφαιρούμενα μέρη μπορούν απλά να ξεπλυθούν κάτω από τη βρύση και τα roller μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο στους 60 °C.

RCF 3 mops and picks up dry dirt

ΣΚΟΥΠΕΣ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ - ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ρομποτική ηλεκτρική σκούπα με λειτουργία υγρού καθαρισμού ή ρομποτική σφουγγαρίστρα με δυνατότητα συλλογής ξηρών ρύπων; RCV ή RCF; Ακολουθεί μια επισκόπηση των διαφορών μεταξύ των δύο ρομποτικών συστημάτων καθαρισμού.

RCV vacuums the floor
RCV: ΣΚΟΥΠΕΣ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 Γενικά

  • Κύρια εφαρμογή: στεγνό καθάρισμα
  • Περιοχές εφαρμογής: σκληρά δάπεδα, χαλιά
  • Δεξαμενές: δοχείο καθαρού νερού, δοχείο για ξηρούς ρύπους

Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα/συλλογή ξηρών ρύπων

  • Τύποι ρύπων (ξηροί, ήπιοι ρύποι): πολυάριθμα ξηρά, χαλαρά σωματίδια ρύπων
  • Τρόπος καθαρισμού: βούρτσα σάρωσης και λειτουργία αναρρόφησης
  • Συλλογή ξηρών ρύπων: με τη βούρτσα σάρωσης και την πρόσθετη λειτουργία αναρρόφησης στο δοχείο ξηρών ρύπων

Σφουγγάρισμα

  • Τύποι ρύπων (προσκολλημένος ρύπος): λεπτή σκόνη και ελαφρύς προσκολλημένος ρύπος
  • Τρόπος σφουγγαρίσματος: τσόχα σφουγγαρίσματος (στατική)
  • Λειτουργία υγρού καθαρισμού: υγρός καθαρισμός με τσόχα σφουγγαρίσματος για την απομάκρυνση της λεπτής σκόνης και των ήπια προσκολλημένων ρύπων
RCF mops the floor
RCF: ΡΟΜΠΟΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Γενικά

  • Κύρια εφαρμογή: υγρός καθαρισμός
  • Περιοχές εφαρμογής: σκληρό δάπεδο
  • Δεξαμενές: κάδος καθαρού νερού, κάδος βρώμικου νερού

Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα/συλλογή ξηρών ρύπων

  • Τύποι ρύπων (ξηροί, ήπιοι ρύποι): μικρότερες ποσότητες ήπιων ρύπων, όπως χνούδια σκόνης, ψίχουλα
  • Τρόπος καθαρισμού: δεν διατίθεται ξεχωριστή μονάδα ξηρών ρύπων
  • Συλλογή ξηρών ρύπων με το roller μικροϊνών στη δεξαμενή βρώμικου νερού κατά το υγρό σφουγγάρισμα

Σφουγγάρισμα

  • Τύποι ρύπων (προσκολλημένοι ρύποι): επίσης επίμονοι προσκολλημένοι ρύποι, όπως λεκέδες σάλτσας, πατημασιές, λεκέδες καφέ
  • Τρόπος σφουγγαρίσματος: rollers μικροϊνών (περιστρεφόμενα)
  • Λειτουργία υγρού καθαρισμού: υγρός καθαρισμός με αποτελεσματική τεχνολογία rollers για σχολαστικό υγρό καθαρισμό, αντίστοιχο με την οικογένεια των μηχανών καθαρισμού σκληρών δαπέδων FC της Kärcher

RCV 3 – ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Σκούπισμα ή σφουγγάρισμα – το εισαγωγικό μας μοντέλο μπορεί να κάνει και τα δύο

Κέρδισε χρόνο για τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή, ενώ τα ρομπότ καθαρισμού μας φροντίζουν για το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα του σπιτιού σου. Το εισαγωγικό μας μοντέλο, το RCV 3, καθαρίζει όλα τα κοινά οικιακά σκληρά δάπεδα και τις επενδύσεις χαλιών χαμηλού πέλους αυτόνομα, συστηματικά και απολύτως αξιόπιστα – ακόμα και όταν δεν είσαι σπίτι, φυσικά. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείς να προσαρμόσεις τον καθαρισμό ώστε να ταιριάζει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σου και στο σπίτι σου. Εσύ αποφασίζεις τι θα καθαριστεί και πότε. Όρισε συγκεκριμένα προγράμματα καθαρισμού για κάθε δωμάτιο ξεχωριστά. Καθόρισε ζώνες απαγόρευσης κυκλοφορίας, όπου η σκούπα ρομπότ δεν πρέπει να εισέλθει. Ή χρησιμοποίησε τη λειτουργία καθαρισμού σημείου για να το κατευθύνεις σε σημεία που χρειάζονται επιπλέον προσοχή. Όλα τα δωμάτια είναι χαρτογραφημένα με πλοήγηση ακριβείας LiDAR και υπερευαίσθητους αισθητήρες που ανιχνεύουν βήματα και μεγάλες πτώσεις για ασφάλεια κατά τις διαδρομές καθαρισμού.


Τεχνικά δεδομένα

  • Ισχύς αναρρόφησης: 2500 Pa
  • Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά
  • Δοχείο απορριμμάτων 2 σε 1 (330 ml) συμπ. δεξαμενή καθαρού νερού (170 ml)
  • Δοχείο ξηρών απορριμμάτων: 500 ml

Χαρακτηριστικά της RCV 3

RCV 5 – ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ

Τόσο σχολαστικό όσο το RCV 3 – αλλά με την προσθήκη τεχνητής νοημοσύνης

Εάν θέλεις να βεβαιωθείς ότι τα παπούτσια και τα καλώδια που έχουν μείνει δεν θα πατηθούν από τη σκούπα ρομπότ, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη του RCV 5. Το κορυφαίο μοντέλο μας εξαλείφει όλη την ταλαιπωρία του καθαρισμού δαπέδου. Εκτός από την πλοήγηση LiDAR, αυτή η σκούπα/σφουγγαρίστρα ρομπότ διαθέτει σύστημα διπλού λέιζερ και κάμερα για να διασφαλίσει ότι εντοπίζει αξιόπιστα και πλοηγείται κάθε τελευταίο εμπόδιο. Η αθόρυβη λειτουργία του κάνει επίσης την RCV 5 έναν πραγματικά ευγενικό συγκάτοικο. Τα σκληρά δάπεδα μπορούν να σκουπιστούν ή να σφουγγαριστούν – ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Για εντατικό καθαρισμό χαλιών, υπάρχει επίσης μια λειτουργία Auto Boost που παρέχει επιπλέον ισχύ για την αφαίρεση της σκόνης από τα υφάσματα. Ενώ βρίσκεται σε λειτουργία σφουγγαρίσματος, το ρομπότ δεν πηγαίνει πάνω από χαλιά. Ο έλεγχος του RCV 5 είναι επίσης απλός, χάρη στην εφαρμογή.


Τεχνικά δεδομένα:

  • Ισχύς αναρρόφησης: 5000 Pa
  • Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά
  • Δοχείο ξηρών απορριμμάτων: 330 ml
  • Δεξαμενή γλυκού νερού: 240 ml

Χαρακτηριστικά της RCV 5

RCF 3 – Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

Μια νέα εποχή στο σφουγγάρισμα με ρομπότ!

Aνακάλυψε την πρωτοποριακή ρομποτική σφουγγαρίστρα RCF 3 για εύκολο καθαρισμό δαπέδων. Με την αποδεδειγμένη τεχνολογία rollers FC, απομακρύνει τους επίμονους ρύπους και ελίσσεται αυτόματα γύρω από τα χαλιά. Δύο κάδοι εξασφαλίζουν συνεχή παροχή καθαρού νερού και αποτελεσματική συλλογή του βρώμικου νερού. Μπορείς να ελέγχεις το ρομπότ άνετα μέσω της εφαρμογής ή με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι ευέλικτα προσαρμόσιμες λειτουργίες καθαρισμού προσφέρουν ευέλικτα πεδία εφαρμογής. Η RCF 3 είναι ο αξιόπιστος βοηθός σου με χρήσιμες συμβουλές μέσω φωνής και εφαρμογής. Aνακάλυψε το μέλλον του σφουγγαρίσματος με τη ρομποτική σφουγγαρίστρα RCF 3!


Τεχνικά στοιχεία:

  • Απόδοση επιφάνειας: 80 m² (ανάλογα με τις παραμέτρους καθαρισμού)
  • Χρόνος λειτουργίας: 120 λεπτά (κανονική λειτουργία)
  • Κάδος βρώμικου νερού: 115 ml
  • Κάδος καθαρού νερού: 430 ml

Χαρακτηριστικά του RCF 3

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ - Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΦΙΚΤΟ

Η εφαρμογή Kärcher Home Robots σου δίνει πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές λειτουργίες της σκούπας/σφουγγαρίστρας ρομπότ. Ο αυτόνομος καθαρισμός παρέχει πολλές νέες δυνατότητες, όπως ρύθμιση χρόνου καθαρισμού και δημιουργία χαρτών καθαρισμού – ανεξάρτητα από το πού βρίσκεσαι. Εάν είσαι ακόμα έξω από το σπίτι και θέλεις να ξεκινήσεις έναν καθαρισμό πριν φτάσεις στο σπίτι, μπορείς! Απλώς ενεργοποίησε το ρομπότ από την εφαρμογή στο smartphone σου και μπορείς να ανυπομονείς να επιστρέψεις σε ένα καθαρό σπίτι. Η εφαρμογή Kärcher Home Robots διατίθεται δωρεάν από το Apple Store ή το Google Play Store. Απλώς κατέβασέ το και ξεκίνα αμέσως τον πρώτο σου αυτόνομο καθαρισμό.

Data protection

Προστασία δεδομένων

Ολόκληρη η μεταφορά δεδομένων μεταξύ της εφαρμογής Home Robots στο smartphone σου και της ρομποτικής σκούπας/σφουγγαρίστρας εκτελείται μέσω cloud σε διακομιστές που βρίσκονται μόνο στη Γερμανία. Ως κατασκευαστής με έδρα τη Γερμανία, η Kärcher δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων και φροντίζει ιδιαίτερα να διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες νομικές απαιτήσεις σε αυτό το θέμα. Παρέχονται τακτικές ενημερώσεις λογισμικού και ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή σου είναι πάντα ενημερωμένη και τα δεδομένα σου είναι πάντα ασφαλή.

Setting up cleaning areas

Διαμόρφωση χώρων καθαρισμού

Οι σκούπες/σφουγγαρίστρες ρομπότ της Kärcher καθαρίζουν αυτόνομα και συστηματικά. Οι "απαγορευμένες ζώνες" μπορούν να οριστούν μέσω της εφαρμογής για να διασφαλιστεί ότι το ρομπότ δεν καθαρίζει συγκεκριμένες περιοχές. Εάν, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιοχές που πρέπει να σκουπιστούν αλλά όχι να σφουγγαριστούν, τότε υπάρχει και η επιλογή να ορίσεις «ζώνες απαγόρευσης σφουγγαρίσματος». Και αν πρέπει να παραβλεφθούν ολόκληρα δωμάτια, το ρομπότ μπορεί να αποτραπεί από το να ταξιδέψει μέσα από αυτά τοποθετώντας τους λεγόμενους «εικονικούς τοίχους». Όλα αυτά είναι εύκολα και διαισθητικά στη διαμόρφωση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Variety of cleaning modes

Ποικιλία τρόπων καθαρισμού

Η εφαρμογή Home Robots προσφέρει πολύ περισσότερη λειτουργικότητα από το βασικό πρόγραμμα για αυτόνομο καθαρισμό. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα ή συνδυασμός και των δύο προγραμμάτων καθαρισμού – με την εφαρμογή, τα έχεις όλα στα χέρια σου, επιτρέποντάς σου να ορίσεις εύκολα τη λειτουργία καθαρισμού για συγκεκριμένα δωμάτια ή χώρους. Μπορείς επίσης να διαμορφώσεις πολλές παραμέτρους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σου – από την ισχύ αναρρόφησης κατά το σκούπισμα μέχρι τη ροή του νερού κατά το σφουγγάρισμα.

Cleaning schedule 2.0

Πρόγραμμα καθαρισμού 2.0

Με τη λειτουργία χρονοδιακόπτη στην εφαρμογή Home Robots, μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου πρόγραμμα καθαρισμού για τη σκούπα/σφουγγαρίστρα ρομπότ της Kärcher. Αυτό σου επιτρέπει να καθορίσεις όχι μόνο τις ημέρες και τις ώρες που θέλεις να λειτουργεί το ρομπότ, αλλά και ποιες περιοχές θα πρέπει να καθαρίζει με ποιο πρόγραμμα καθαρισμού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Δεδομένου ότι όλα τα δωμάτια είναι χαρτογραφημένα, μπορείς να προσαρμόσεις τις ρυθμίσεις καθαρισμού για κάθε ξεχωριστό δωμάτιο.

Spot cleaning and area cleaning

Καθαρισμός σημείου και καθαρισμός χώρου

Όταν πέφτουν ψίχουλα στο πάτωμα ή εμφανίζονται άλλοι ρύποι, υπάρχουν δύο ευέλικτες λύσεις. Για ρύπανση σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή για να ορίσεις μια συγκεκριμένη τοποθεσία για στοχευμένο καθαρισμό σημείων. Και για μεγαλύτερες περιοχές ρύπανσης, μπορείς ακόμη και να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή για να ορίσεις το μέγεθος της επιφάνειας που θα καθαριστεί για γρήγορο αλλά στοχευμένο ενδιάμεσο καθαρισμό.

Activating and deactivating functions

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργιών

Ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως η αυτόματη ενίσχυση, η ανίχνευση χαλιού ή η λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μία προς μία, ανάλογα με τις ανάγκες ή τις προτιμήσεις του χρήστη. Για παράδειγμα, το Auto Boost μπορεί να απενεργοποιηθεί σε χαλιά για να διατηρείται ο καθαρισμός με χαμηλή ισχύ αναρρόφησης όταν οι ρύποι είναι ήπιοι. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια και παρατείνει το χρόνο καθαρισμού πριν το ρομπότ πρέπει να επιστρέψει στο σταθμό φόρτισής του.

Accessory statistics

Στατιστικά εξαρτήματα

Οι απαιτήσεις για μια σκούπα/σφουγγαρίστρα ρομπότ ποικίλλουν από το ένα νοικοκυριό στο άλλο, ανάλογα με παράγοντες όπως το μέγεθος της περιοχής που πρόκειται να καθαριστεί, το επίπεδο ρύπανσης και η συχνότητα των εργασιών καθαρισμού. Ως εκ τούτου, ο ρυθμός με τον οποίο φθείρονται τα εξαρτήματα ποικίλλει πολύ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εφαρμογή Home Robots σου δείχνει την έκταση φθοράς, όπως οι βούρτσες, και υποδεικνύει πότε πρέπει να αντικατασταθούν. Αυτό διασφαλίζει ότι το ρομπότ είναι πάντα τέλεια εξοπλισμένο για να αποδίδει τα μέγιστα.

Cleaning history

Ιστορικό καθαρισμού

Κάθε εκτέλεση καθαρισμού καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή Home Robots και στη συνέχεια αποθηκεύεται. Αυτό παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη λειτουργία του ρομπότ καθαρισμού. Πότε βρισκόταν η συσκευή σε ποιο δωμάτιο, ποιες αποστάσεις κάλυψε και πόσα τετραγωνικά μέτρα δαπέδου σκουπίστηκαν ή σφουγγαρίστηκαν; Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να παρακολουθείς στενά τι έχει κάνει η σκούπα/σφουγγαρίστρα ρομπότ – ακόμα και όταν είσαι έξω από το σπίτι.

Other functions

Άλλες λειτουργίες

Η εφαρμογή Home Robots σου δίνει πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές λειτουργίες του ρομπότ καθαρισμού. Αυτό περιλαμβάνει πολλές επιπλέον λειτουργίες που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες σε μια ή την άλλη περίπτωση. Για παράδειγμα, η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο για το ρομπότ, ας πούμε εάν έπρεπε να το κατευθύνεις σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Το smartphone μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσει τη γλώσσα και την ένταση της ομιλίας ή να δώσει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

FAQs – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ RCV

Ερωτήσεις για το ρομπότ:

Όλα τα συμβατικά σκληρά δάπεδα και τα χαλιά χαμηλού πέλους. Όταν χρησιμοποιείς το ρομπότ σε ξύλινα δάπεδα, θυμήσου να αφαιρείς την πλάκα σφουγγαρίστρας από το ρομπότ μετά τον υγρό καθαρισμό για να αποφύγεις τη ζημιά στο ξύλο.

Γενικά, το φως δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά του ρομπότ, αν και οι σκοτεινές σκιές μπορεί να ενεργοποιήσουν την ανίχνευση αντικειμένων στο RCV 5.

 

Βεβαιώσου ότι ο σταθμός φόρτισης είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. Συνιστούμε να τοποθετήσεις το σταθμό φόρτισης σε έναν τοίχο με απόσταση 1,5 m μπροστά και 0,5 m απόσταση αριστερά και δεξιά.

Εάν ο σταθμός φόρτισης μετακινηθεί κατά τον καθαρισμό, το ρομπότ μπορεί να δυσκολευτεί να τον εντοπίσει μόλις τελειώσει.

Όχι. Η μέγιστη τάση που μεταφέρεται από τις επαφές φόρτισης είναι εντός του ασφαλούς εύρους τάσης για το ανθρώπινο σώμα.

Βεβαιώσου ότι η πρίζα τροφοδοτείται με ρεύμα και είναι σε πλήρη επαφή με το τροφοδοτικό του σταθμού φόρτισης. Έλεγξε επίσης ότι οι επαφές φόρτισης του ρομπότ ακουμπούν εκείνες του σταθμού φόρτισης. Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν επιλύσουν τα προβλήματα, επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

 

Πριν το ρομπότ αρχίσει να καθαρίζει, περιστρέφεται στον άξονά του δύο φορές για να βαθμονομηθεί. Αυτή η διαδικασία εκτελείται από προεπιλογή. Εάν παρόλα αυτά το ρομπότ κινείται με ασυντόνιστο τρόπο, έλεγξε τα ακόλουθα:

  • Ο αισθητήρας πτώσης καλύπτεται με σκόνη ή βρωμιά, γεγονός που ενεργοποιεί ένα σήμα σφάλματος. Καθάρισε τον αισθητήρα πτώσης με ένα ελαφρώς βρεγμένο βαμβακερό πανί.
  • Ο τροχός έχει κάτι πιασμένο μέσα του, με αποτέλεσμα το ρομπότ να κινείται σε κύκλους. Αφαίρεσε το ξένο αντικείμενο από τον τροχό.
  • Ο αισθητήρας σύγκρουσης είναι ελαττωματικός. Άγγιξε και πάτησε τους αισθητήρες σύγκρουσης στο μπροστινό μέρος και στις πλευρές του ρομπότ για να ελέγξεις εάν η πλάκα μπορεί να αναπηδήσει αυτόματα.

Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν επιλύσουν τα προβλήματα, επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

  • Επαναφόρτισε την μπαταρία εάν δεν έχεις χρησιμοποιήσει το ρομπότ για λίγο. Φόρτισε το ρομπότ στο σταθμό φόρτισης για 3-5 ώρες.
  • Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας μειώνεται όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.

Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν επιλύσουν τα προβλήματα, επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

  • Η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή για τον προγραμματισμένο καθαρισμό.
  • Ο προγραμματισμένος χρόνος καθαρισμού δεν αποθηκεύτηκε. Έλεγξε εάν η εργασία καθαρισμού αποθηκεύτηκε ή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σου.

Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

Πρώτα έλεγξε αν ο αισθητήρας πτώσης του ρομπότ είναι καλυμμένος με σκόνη. Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά τον καθαρισμό του αισθητήρα, ενδέχεται να υπάρχει σφάλμα στον ίδιο τον αισθητήρα. Επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών μας

  • Έλεγξε τη στάθμη της μπαταρίας. Εάν είναι πολύ χαμηλή, φόρτισε το ρομπότ και δοκίμασε ξανά.
  • Το ρομπότ δεν θα ενεργοποιηθεί εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 0°C ή πάνω από 35°C.

Κράτησε πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Το ρομπότ δεν πρέπει να βρίσκεται στο σταθμό φόρτισης.

  • Βεβαιώσου ότι υπάρχει αρκετή απόσταση γύρω από το σταθμό φόρτισης (0,5 m στις δύο πλευρές και 1,5 στο μπροστινό μέρος) και ότι οι επαφές φόρτισης είναι απαλλαγμένες από σκόνη και άλλα ξένα αντικείμενα.
  • Η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να είναι πολύ χαμηλή (λιγότερο από 0°C) ή πολύ υψηλή (πάνω από 35°C).

Ναι, μπορείς να ξεκινήσεις το ρομπότ πατώντας το κουμπί λειτουργίας. Ορισμένες από τις λειτουργίες, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με ενεργή σύνδεση Wi-Fi, μέσω της εφαρμογής.

  1. Άνοιξε την εφαρμογή Google Home
  2. Πάτησε "Ρύθμιση συσκευής" και επίλεξε "Υπηρεσία Google"
  3. Βρες τις "δεξιότητες"
  4. Συνδέσου στο λογαριασμό σου
  5. Επίλεξε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες
  1. Άνοιξε την εφαρμογή Alexa και πάτησε "Περισσότερα" για να μεταβείς στο Skill & Games
  2. Βρες τις "δεξιότητες"
  3. Κάνε κλικ στο "Ενεργοποίηση"
  4. Συνδέσου στο λογαριασμό σου
  5. Ολοκλήρωσε τη σύνδεση με τον λογαριασμό σου
  6. Κάνε κλικ στο "Εύρεση συσκευών" και επίλεξε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες

RCV 3:
Πάτησε το κουμπί αρχικής οθόνης για 5 δευτερόλεπτα. Άφησε το κουμπί αρχικής οθόνης όταν ακούσεις ένα ηχητικό σήμα και, στη συνέχεια, πάτησε το κουμπί αρχικής οθόνης για άλλα 5 δευτερόλεπτα. Μόλις ακούσεις ένα ηχητικό σήμα, το σύστημα έχει γίνει επαναφορά. Οι πληροφορίες χρήστη και τα αρχεία καθαρισμού διαγράφονται, αλλά η έκδοση και η συντήρηση των εξαρτημάτων παραμένουν αμετάβλητα.

RCV 5:
Κράτησε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 3 δευτερόλεπτα. Μόλις ακούσεις ένα ηχητικό σήμα, το σύστημα έχει γίνει επαναφορά. Οι πληροφορίες χρήστη και τα αρχεία καθαρισμού διαγράφονται, αλλά η έκδοση και η συντήρηση των εξαρτημάτων παραμένουν αμετάβλητα.

Στην πρώτη του χρήση, το η σκούπα/σφουγγαρίστρα ρομπότ ταξιδεύει γύρω από το δωμάτιο για να βαθμονομηθεί, δημιουργώντας έναν χάρτη της περιοχής. Δεν καθαρίζει όσο πραγματοποεί τη χαρτογράφηση. Αυτή η διαδικασία βαθμονόμησης μπορεί να επαναληφθεί για νέες περιοχές μέσω της εφαρμογής.

Ερωτήσεις σχετικά με την απόδοση καθαρισμού:

Σε συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να μην καθαρίζεις δάπεδα στα οποία έχει συσσωρευτεί νερό. Η λήψη υγρού θα μπορούσε να βλάψει το ρομπότ.

Απενεργοποίησε αμέσως το ρομπότ και στέγνωσε το δοχείο, τα εξαρτήματα του φίλτρου και τη θύρα αναρρόφησης. Μόλις στεγνώσουν τα εξαρτήματα, τοποθέτησέ τα πίσω και επανεκκίνησε το ρομπότ. Εάν το ρομπότ εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

Έλεγξε εάν το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διαφυγή βρωμιάς. Άδειασε το δοχείο σκόνης πριν γεμίσει πολύ.

Έλεγξετη στάθμη της μπαταρίας. Εάν είναι χαμηλή, φόρτισε το ρομπότ και δοκίμασε ξανά.

  • Βεβαιώσου ότι το ρομπότ δεν βρίσκεται σε λειτουργία "Μην ενοχλείτε", καθώς αυτό θα αποτρέψει τον καθαρισμό του.
  • Το ρομπότ δεν θα συνεχίσει να καθαρίζει εάν τοποθετηθεί χειροκίνητα στο σταθμό φόρτισης.
  • Το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο. Παρακαλώ άδειασέ το.
  • Το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο. Παρακαλώ καθάρισέ το.
  • Ένα ξένο αντικείμενο πιάνεται στη βούρτσα. Παρακαλώ αφαίρεσέ το.

Αφαίρεσετη θήκη καθαρισμού και επίλεξε "Vacuum" στην εφαρμογή.

Ο κάδος νερού πρέπει να γεμίζεται μόνο με νερό.

Το ρομπότ μπορεί να καθαρίσει κάτω από έπιπλα μόνο εάν υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ του δαπέδου και των επίπλων.

Ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή:

Μπορείς να βρες τον κωδικό QR για την εφαρμογή "Kärcher Home Robots" στο εγχειρίδιο χρήσης. Σάρωσέ το με το smartphone σου για να κατεβάσεις την εφαρμογή.

Έλεγξε εάν το δίκτυό σου Wi-Fi λειτουργεί στα 2,4 GHz. Εάν το δίκτυό σου Wi-Fi είναι διπλής ζώνης (2,4 GHz και 5 GHz), δοκίμασε να το ρυθμίσετε στα 2,4 GHz.

Βεβαιώσου ότι το ρομπότ είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δρομολογητή.

Ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή για να ρυθμίσεις μεμονωμένα δωμάτια και να τα επιλέξεις για καθαρισμό στο χάρτη.

Τοποθέτησε το ρομπότ και το σταθμό φόρτισης σε μια νέα περιοχή. Άνοιξε τη λίστα χαρτών στην εφαρμογή και όρισε την επιλογή δημιουργίας νέου χάρτη.

Βεβαιώσου ότι το ρομπότ είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο και βρίσκεται εντός εμβέλειας του WLAN.

Ναι, μπορείς να ελέγξεις το ρομπότ από απόσταση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Ερωτήσεις σχετικά με τη συντήρηση του προϊόντος:

Όχι. Μόλις το ρομπότ φορτιστεί πλήρως, μεταβαίνει στη λειτουργία συμπληρωματικής φόρτισης για να αποτρέψει την υπερφόρτιση. Βεβαιώσου επίσης ότι κανένα παιδί δεν παίζει με το ρομπότ, ακόμα κι αν είναι πλήρως φορτισμένο.

Ναι. Μόλις το ρομπότ καθαρισμού φορτιστεί πλήρως, μεταβαίνει στη συμπληρωματική λειτουργία φόρτισης χαμηλού ρεύματος για να αποτρέψει την υπερφόρτιση. Βεβαιώσου επίσης ότι κανένα παιδί δεν παίζει με το ρομπότ, ακόμα κι αν είναι πλήρως φορτισμένο. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσεις το ρομπότ καθαρισμού για λίγο, συνιστούμε να το απενεργοποιήσεις και να το αποθηκεύσεις στη συσκευασία του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:

Έλεγξε και αφαίρεσε το ξένο αντικείμενο γύρω από το ραντάρ ή μετακίνησε το ρομπότ κάπου αλλού για να το επανεκκινήσεις.

Σκούπισε τον αισθητήρα πτώσης του ρομπότ και δοκίμασε ξανά (μπορείς να βρες πληροφορίες για τη θέση του αισθητήρα στο εγχειρίδιο χρήσης).

Μετακίνησε το ρομπότ καθαρισμού κάπου αλλού και δοκίμασε ξανά.

Δοκίμασε να πατήσεις τον αισθητήρα σύγκρουσης και να τον ελέγξεις για ξένα αντικείμενα. Επανεκκίνησε το ρομπότ αφού αφαιρέσεις τα ξένα αντικείμενα.

Εάν το ρομπότ καθαρισμού είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο, ξεκίνα να το χρησιμοποιείς ξανά μόνο όταν η θερμοκρασία επανέλθει στο κανονικό.

Κάνε επανεκκίνηση ή επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Απενεργοποίησε το ρομπότ και ενεργοποίησέ το ξανά.

Ένα ξένο αντικείμενο μπορεί να πιαστεί στη βούρτσα, στην πλαϊνή βούρτσα ή στον αριστερό/δεξιό τροχό. Απενεργοποίησε το ρομπότ καθαρισμού και αφαίρεσε τυχόν ξένα αντικείμενα.

FAQs – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ RCF 3

Ερωτήσεις για τη σφουγγαρίστρα ρομπότ:

Το RCF 3 δεν έχει ενεργή λειτουργία αναρρόφησης. Η βρωμιά μαζεύεται από το δάπεδο από το roller μικροϊνών και αποστέλλεται στη δεξαμενή βρώμικου νερού του ρομπότ ή συλλέγεται στην άκρη σκουπίσματος του ρομπότ.

Τα roller καθαρίζονται μόνο μέσα στη συσκευή. Τα υπολείμματα ρύπων μπορεί να συσσωρευτούν στα roller και να προκαλέσουν την ανάπτυξη οσμών. Ο χρήστης πρέπει να αφαιρεί και να πλένει τακτικά τα roller.

Τα roller πλένονται στο πλυντήριο στους 60°C.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε δίχτυ πλυντηρίου.

Δεν είναι απαραίτητο να αποσυνδέσεις το ρομπότ και το σταθμό φόρτισης από την παροχή ρεύματος, καθώς το ρομπότ διαθέτει τεχνολογία έξυπνης φόρτισης που διακόπτει αυτόματα τη φόρτιση μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης.

Ο κάδος βρώμικου νερού διαθέτει αισθητήρα στάθμης πλήρωσης. Όταν η δεξαμενή βρώμικου νερού γεμίσει, το ρομπότ εμφανίζει ένα σήμα LED και ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής.

Ναι. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες πτώσης ανιχνεύουν τις πτώσεις και αποτρέπουν την πτώση του ρομπότ.

Για να αποφύγεις τη διαρροή βρώμικου νερού, μην γυρίζεις το περίβλημα ανάποδα ή μην το γέρνεις σημαντικά όταν η δεξαμενή βρώμικου νερού είναι τοποθετημένη στη θέση της. Πριν από τον καθαρισμό ή την επιθεώρηση του ρομπότ, απενεργοποίησέ το για να αποφύγεις την τυχαία εκκίνηση ή ενεργοποίηση. Αφαίρεσε τους κάδους καθαρού και βρώμικου νερού και βεβαιώσου ότι δεν υπάρχει νερό στο ρομπότ.

Συνιστούμε να τοποθετήσεις το σταθμό σε επίπεδη επιφάνεια που δεν είναι ευαίσθητη στην υγρασία (πλακάκια, μπετόν κ.λπ.). Άφησε χώρο τουλάχιστον 0,5 m σε κάθε πλευρά, 1,5 m μπροστά και 1 m πάνω από το σταθμό φόρτισης.

Το RCF διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα χαλιών για την ανίχνευση χαλιών. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του χρήστη στην εφαρμογή, το ρομπότ θα περάσει πάνω από το χαλί ή θα το αποκλείσει από τη διαδρομή καθαρισμού.

Διάμετρος 340 mm/ύψος: 120 mm

Ναι, ο κάδος καθαρού νερού διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα για το σκοπό αυτό. Μόλις ο κάδος καθαρού νερού αδειάσει, το ρομπότ εμφανίζει ένα σήμα LED και ο χρήστης λαμβάνει μια ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής.

Για να είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών (ζωντανή παρακολούθηση χάρτη, ρύθμιση παραμέτρων καθαρισμού κ.λπ.), το ρομπότ πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Ωστόσο, το ρομπότ εξακολουθεί να μπορεί να καθαρίζει και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το RCF 3 δεν διαθέτει φίλτρο HEPA.

Εάν η γωνία είναι πολύ απότομη για το ρομπότ, είναι πιθανό το ρομπότ να ανιχνεύσει πτώση.

Γενικά, το φως δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά του ρομπότ.

α) Βεβαιώσου ότι ο σταθμός φόρτισης είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και σωστά τοποθετημένος (απόσταση 0,5 m σε κάθε πλευρά, 1,5 m μπροστά και 1 m πάνω από το σταθμό φόρτισης).

β) Εάν ο σταθμός φόρτισης μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού, το ρομπότ ενδέχεται να δυσκολευτεί να τον εντοπίσει μόλις τελειώσει.

Όχι. Η μέγιστη τάση που μεταφέρεται από τους ακροδέκτες της μπαταρίας του ρομπότ και του σταθμού φόρτισης είναι εντός του εύρους ασφαλούς τάσης για το ανθρώπινο σώμα.

α) Βεβαιώσου ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το σταθμό φόρτισης ώστε να μπορεί να συνδεθεί σωστά (απόσταση 0,5 m σε κάθε πλευρά, 1,5 m μπροστά από το σταθμό φόρτισης και 1 m πάνω από αυτόν) και ότι οι επαφές φόρτισης είναι απαλλαγμένες από σκόνη και άλλα ξένα αντικείμενα.

β) Βεβαιώσου ότι η πρίζα τροφοδοτείται με ρεύμα και βρίσκεται σε πλήρη επαφή με την παροχή ρεύματος του σταθμού φόρτισης.

γ) Έλεγξε επίσης ότι οι επαφές φόρτισης του ρομπότ ακουμπούν σε αυτές του σταθμού φόρτισης.

δ) Βεβαιώσου ότι οι επαφές φόρτισης του ρομπότ και του σταθμού φόρτισης δεν είναι βρώμικες.

ε) Η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 0°C) ή πολύ υψηλή (πάνω από 35°C).

Εάν οι παραπάνω έλεγχοι δεν επιλύσουν τα προβλήματα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Πριν ξεκινήσει τη διαδικασία καθαρισμού, το ρομπότ περιστρέφεται δύο φορές γύρω από τον άξονά του για να εντοπίσει τη θέση του στο δωμάτιο. Ταυτόχρονα, το roller υγραίνεται για να μπορέσει να ξεκινήσει ο καθαρισμός. Αυτή η διαδικασία εκτελείται από προεπιλογή. Εάν παρόλα αυτά το ρομπότ κινείται με ασυντόνιστο τρόπο, έλεγξε τα εξής:

α) Είναι ο αισθητήρας πτώσης καλυμμένος με σκόνη ή βρωμιά; Αυτό ενεργοποιεί ένα σήμα σφάλματος. Καθάρισε τον αισθητήρα πτώσης με ένα στεγνό βαμβακερό πανί.

β) Μήπως έχει πιαστεί κάτι στον τροχό που προκαλεί κυκλική κίνηση του ρομπότ; Βγάλε το ξένο αντικείμενο από τον τροχό.

γ) Είναι ελαττωματικοί οι αισθητήρες σύγκρουσης; Άγγιξε και πίεσε τους αισθητήρες σύγκρουσης στο μπροστινό μέρος και στις πλευρές του ρομπότ για να ελέγξεις ότι η πλάκα μπορεί να αναπηδήσει αυτόματα.

Εάν οι παραπάνω έλεγχοι δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

α) Η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή για τον προγραμματισμένο καθαρισμό.

β) Ο προγραμματισμένος χρόνος καθαρισμού δεν έχει αποθηκευτεί. Έλεγξε αν η εργασία καθαρισμού αποθηκεύτηκε ή αν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις σου.

γ) Το δοχείο βρώμικου νερού είναι γεμάτο ή το δοχείο καθαρού νερού είναι άδειο.

δ) Τα roller ή οι δεξαμενές δεν είναι στη θέση τους.

Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν επιλύσουν το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Eξυπηρέτηση Πελατών.

Έλεγξε πρώτα αν οι αισθητήρες πτώσης του ρομπότ είναι καλυμμένοι με βρωμιά ή σκόνη. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται αφού καθαρίσεις τους αισθητήρες, ενδέχεται να υπάρχει βλάβη στους ίδιους τους αισθητήρες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας.

α) Πριν από την πρώτη χρήση του ρομπότ, πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί στον σταθμό φόρτισης, πριν από την ενεργοποίησή του χωρίς τον σταθμό φόρτισης.

β) Έλεγξε την κατάσταση της μπαταρίας. Εάν είναι πολύ χαμηλή, φορτίστε το ρομπότ και δοκιμάστε ξανά.

β) Το ρομπότ δεν θα ενεργοποιηθεί εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 0°C ή πάνω από 35°C.

Πίεσε και κράτα πατημένο το κουμπί On/Off/Pause για πέντε δευτερόλεπτα. Το ρομπότ δεν πρέπει να βρίσκεται στο σταθμό φόρτισης όταν το κάνεις αυτό.

Κατά την αρχική εκκίνηση, η ρομποτική σφουγγαρίστρα περιηγείται στο δωμάτιο, δημιουργώντας έναν χάρτη της περιοχής. Δεν καθαρίζει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία χαρτογράφησης μπορεί να επαναληφθεί για νέες περιοχές μέσω της εφαρμογής.

Ερωτήσεις σχετικά με την απόδοση καθαρισμού:

Ναι, αλλά μόνο με το καθαριστικό της Kärcher RM 536.

Χρησιμοποίησε μόνο το καθαριστικό Kärcher RM 536, με τη σωστή δοσολογία, για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.

Η χρήση καθαριστικών άλλων κατασκευαστών ή η χρήση υπερβολικής ποσότητας καθαριστικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.

Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπερβολικό αφρισμό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ίχνη αφρού στο δάπεδο ή να προκαλέσει τη γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής βρώμικου νερού με αφρό, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να αδειάσει.

Χρησιμοποίησε μόνο το καθαριστικό Kärcher RM 536, με τη σωστή δοσολογία, για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.

Η χρήση καθαριστικών άλλων κατασκευαστών ή η χρήση υπερβολικής ποσότητας μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία αφρού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ίχνη αφρού στο δάπεδο ή να προκαλέσει το γρήγορο γέμισμα της δεξαμενής βρώμικου νερού με αφρό, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να αδειάσει.

Ο αφρισμός μπορεί επίσης να προκληθεί από υπολείμματα απορρυπαντικών που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως από άλλους κατασκευαστές και βρίσκονται ακόμη στο δάπεδο. Επομένως, ο αφρισμός μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των πρώτων κύκλων καθαρισμού της ρομποτικής σφουγγαρίστρας και να συνεχιστεί μέχρι να απομακρυνθούν τα υπολείμματα άλλων απορρυπαντικών από το σφουγγάρισμα του ρομπότ.

Χρησιμοποιείτε μόνο το καθαριστικό Kärcher RM 536, με τη σωστή δοσολογία, για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.

Η χρήση καθαριστικών άλλων κατασκευαστών ή η χρήση υπερβολικής ποσότητας καθαριστικού μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό αφρού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ίχνη αφρού στο δάπεδο ή να προκαλέσει το γρήγορο γέμισμα της δεξαμενής βρώμικου νερού με αφρό, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να αδειάσει.

Ο αφρισμός μπορεί επίσης να προκληθεί από υπολείμματα καθαριστικών που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως από άλλους κατασκευαστές και βρίσκονται ακόμη στο δάπεδο. Επομένως, ο αφρισμός μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των πρώτων κύκλων καθαρισμού της ρομποτικής σφουγγαρίστρας και να συνεχιστεί μέχρι να απομακρυνθούν τα υπολείμματα άλλων καθαριστικών από το σφουγγάρισμα του ρομπότ.

Το ρομπότ (RCF 3) χρησιμοποιείται για τον υγρό καθαρισμό σκληρών επιφανειών. Αφαιρεί τους αποξηραμένους ρύπους, όπως πατημασιές, λεκέδες από καφέ και χυμούς και άλλες αποξηραμένες πιτσιλιές. Κατά τον υγρό καθαρισμό, μαζεύει επίσης ήπιους ξηρούς ρύπους και μικρότερα σωματίδια ξηρών ρύπων, όπως νιφάδες δημητριακών, κόκκους ρυζιού, ψίχουλα, σκόνη ή χνούδι.

Χρησιμοποίησε το ρομπότ μόνο για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων σε ιδιωτικά νοικοκυριά, ειδικά σκληρών δαπέδων που δεν είναι ευαίσθητα στο νερό. Μην καθαρίζεις ευαίσθητα στο νερό δάπεδα, όπως μη επεξεργασμένα δάπεδα από φελλό, καθώς η υγρασία μπορεί να εισχωρήσει και να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό PVC, λινέλαιο, πλακάκια, πέτρα, λαδωμένο και κερωμένο παρκέ, laminate και όλα τα άλλα μη ευαίσθητα στο νερό δάπεδα. Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή. Για πιο ευαίσθητα δάπεδα, συνιστούμε να χρησιμοποιείς τον ελάχιστο όγκο νερού.

Για την προστασία του δαπέδου κάτω από το ρομπότ, αφαίρεσε και καθάρισε τον roller όταν το ρομπότ έχει ολοκληρώσει τον καθαρισμό. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται επίσης η ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών.

Μην τοποθετείς το σταθμό φόρτισης σε ευαίσθητα στο νερό δάπεδα, όπως μη επεξεργασμένα δάπεδα από φελλό. Υπάρχει κίνδυνος να εισχωρήσει υγρασία και να προκληθεί ζημιά στο δάπεδο.

Αυτό εξαρτάται από το πόσο συχνά χρησιμοποιείται το RCF 3 και σε ποια λειτουργία. Συνιστούμε να συμπληρώνεις το δοχείο καθαρού νερού μετά από κάθε καθάρισμα, όταν αδειάζεις τον κάδο βρώμικου νερού.

Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού να χρησιμοποιείς μόνο το καθαριστικό Kärcher RM 536, με τη σωστή δοσολογία.

Η χρήση καθαριστικών άλλων κατασκευαστών ή η χρήση υπερβολικής ποσότητας καθαριστικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.

Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπερβολικό αφρισμό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ίχνη αφρού στο δάπεδο ή να προκαλέσει τη γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής βρώμικου νερού με αφρό, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να αδειάσει.

Χρησιμοποίησε το ρομπότ μόνο για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων σε ιδιωτικά νοικοκυριά, ειδικά σε σκληρά δάπεδα που δεν είναι ευαίσθητα στο νερό. Μην το χρησιμοποιείς για να καθαρίζεις ευαίσθητα στο νερό δάπεδα, όπως μη επεξεργασμένα δάπεδα από φελλό, καθώς η υγρασία μπορεί να εισχωρήσει και να τα καταστρέψει.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό PVC, λινέλαιο, πλακάκια, πέτρα, λαδωμένο και κερωμένο παρκέ, laminate και όλα τα άλλα μη ευαίσθητα στο νερό καλύμματα δαπέδου.
Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή. Για πιο ευαίσθητα δάπεδα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τον ελάχιστο όγκο νερού.

Το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες από 0 έως 35°C.

Μπορείς να ρυθμίσεις τον όγκο του νερού στην εφαρμογή (τρία επίπεδα).

Χρησιμοποίησε το ρομπότ μόνο για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων σε ιδιωτικά νοικοκυριά, ειδικά σκληρών δαπέδων που δεν είναι ευαίσθητα στο νερό. Μην καθαρίζεις ευαίσθητα στο νερό δάπεδα, όπως μη επεξεργασμένα δάπεδα από φελλό, καθώς η υγρασία μπορεί να εισχωρήσει και να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό PVC, λινέλαιο, πλακάκια, πέτρα, λαδωμένο και κερωμένο παρκέ, laminate και όλα τα άλλα μη ευαίσθητα στο νερό καλύμματα δαπέδου. Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή. Για πιο ευαίσθητα δάπεδα, συνιστούμε να χρησιμοποιείς τον ελάχιστο όγκο νερού.

Με μια νέα συσκευή, η αποφυγή χαλιών ενεργοποιείται αυτόματα, δηλαδή το ρομπότ αποφεύγει όλα τα χαλιά και δεν περνάει από πάνω τους.

Αυτό μπορεί να απενεργοποιηθεί στην εφαρμογή, ώστε το RCF 3 να αγνοεί τα χαλιά και να κινείται πάνω από αυτά.

Το RCF 3 μπορεί να καθαρίσει συσσωρευμένο νερό ή λακκούβες σε περιορισμένες ποσότητες. Μόλις γεμίσει ο κάδος βρώμικου νερού, το ρομπότ σταματά και ο κάδος πρέπει να αδειάσει.

Απενεργοποίησε αμέσως το ρομπότ! Αφαίρεσε τυχόν αποσπώμενα εξαρτήματα και στέγνωσέ τα. Μόλις στεγνώσουν τα εξαρτήματα, τοποθέτησέ τα ξανά και κάνε επανεκκίνηση το ρομπότ. Εάν το ρομπότ εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

α) Η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή για να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη λειτουργία καθαρισμού. Παρακαλούμε φορτίστε το ρομπότ.

β) Ο κάδος βρώμικου νερού είναι γεμάτος ή ο κάδος καθαρού νερού είναι άδειος.

γ) Τα roller ή οι κάδοι δεν είναι στη θέση τους.

α) Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ δεν βρίσκεται στη λειτουργία "Μην ενοχλείτε", καθώς αυτό θα το εμποδίσει να καθαρίσει.

β) Το ρομπότ δεν θα συνεχίσει τον καθαρισμό εάν διακοπεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και τοποθετηθεί χειροκίνητα στο σταθμό φόρτισης.

α) Ο κάδος βρώμικου νερού είναι γεμάτος. Παρακαλώ αδειάστε τον.

β) Ο κάδος καθαρού νερού είναι άδειος.

γ) Κάτι έχει πιαστεί στα roller. Παρακαλούμε αφαιρέστε το.

δ) Τα roller είναι φθαρμένα ή έντονα λερωμένα. Παρακαλούμε αντικαταστήστε ή καθαρίστε τα.

Σας συνιστούμε να πλένετε τα roller πριν από κάθε συνεδρία καθαρισμού.

Το ρομπότ μπορεί να καθαρίσει κάτω από τα έπιπλα μόνο εάν υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ του δαπέδου και των επίπλων.

Ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή:

Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό QR για την εφαρμογή "Kärcher Home Robots" στο εγχειρίδιο χρήσης ή στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης. Σαρώστε τον με το smartphone σας για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

Ελέγξτε ότι το ασύρματο δίκτυό σας λειτουργεί στα 2,4 GHz. Εάν το ασύρματο δίκτυό σας είναι διπλής ζώνης (2,4 GHz και 5 GHz), δοκιμάστε να το ρυθμίσετε στα 2,4 GHz. Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο router.

Σε αυτή τη ρύθμιση, το ρομπότ είναι προγραμματισμένο να μην καθαρίζει κατά τη διάρκεια της περιόδου που έχει οριστεί από τον χρήστη. Όλες οι λυχνίες LED απενεργοποιούνται σε αυτή τη λειτουργία.

Η εφαρμογή διαθέτει τη λειτουργία "Εύρεση ρομπότ". Όταν αυτή ενεργοποιηθεί, το ρομπότ εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα που επιτρέπει τον εντοπισμό του. Η ενέργεια αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

Ναι, μπορείτε να ελέγχετε το ρομπότ εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Ναι, ο χειρισμός του ρομπότ μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Το ρομπότ και η τελική συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο του ρομπότ ενώ δεν είστε στο σπίτι.

Όχι, επειδή το ρομπότ πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με την τελική συσκευή για να λειτουργήσει η λειτουργία τηλεχειρισμού.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR στη συσκευασία, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης ή μπορείτε να κάνετε απευθείας αναζήτηση στο Apple Store για "Kärcher Home Robots". Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR στη συσκευασία, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης ή μπορείτε να αναζητήσετε απευθείας στο Play Store για "Kärcher Home Robots". Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Ναι, στην εφαρμογή μπορείτε να μοιραστείτε τη συσκευή σας στο πεδίο "Εγώ".

Κατεβάστε την εφαρμογή στη συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης στην εφαρμογή.

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του ρομπότ στην ενότητα Ρυθμίσεις ρομπότ στην εφαρμογή.

Μπορείτε να επαναφέρετε το ασύρματο δίκτυο πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί On/Off/Pause και το κουμπί Home ταυτόχρονα για μερικά δευτερόλεπτα.

Το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να δημιουργείτε διάφορες περιόδους καθαρισμού κατά τις οποίες το ρομπότ λειτουργεί πάντα με τον καθορισμένο τρόπο.

Μπορείτε να ορίσετε έως και πέντε χάρτες.

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μέσω της εφαρμογής.

Το ρομπότ πρέπει να μετακινηθεί στον αντίστοιχο όροφο από τον χρήστη, μαζί με τον σταθμό φόρτισης. Στις επόμενες συνεδρίες καθαρισμού, συνιστάται να προγραμματίζετε το ρομπότ να ξεκινά πάντα από το ίδιο σημείο σε κάθε χάρτη, ώστε να επιτρέπει στο ρομπότ να μετακινείται όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Ο χάρτης πρέπει να αλλάξει στον αντίστοιχο όροφο στην εφαρμογή πριν από την έναρξη του καθαρισμού.

Το ρομπότ δεν μπορεί να συνδεθεί με την Alexa.

Το ρομπότ δεν μπορεί να συνδεθεί στο Google Home.

Στις Ρυθμίσεις της εφαρμογής, μπορείτε να συγχωνεύσετε, να χωρίσετε ή να μετονομάσετε δωμάτια κάνοντας κλικ σε αυτά.

Στις Ρυθμίσεις της εφαρμογής, μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ζώνες απαγόρευσης και εικονικούς τοίχους.

Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να δημιουργήσετε μεμονωμένα δωμάτια και να τα επιλέξετε για καθαρισμό στο χάρτη.

Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο και ότι βρίσκεται εντός της εμβέλειας του ασύρματου δικτύου.

Ερωτήσεις σχετικά με τη συντήρηση του προϊόντος:

Η εφαρμογή δείχνει το ποσοστό των roller που έχει "φθαρεί" και πότε είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους. Αυτό βασίζεται στην (ελεγχόμενη από το χρόνο) παρακολούθηση του χρόνου λειτουργίας. Παρακαλούμε να επιθεωρείτε οπτικά τα roller για φθορά και ρύπανση και να τα αντικαταστήσετε εάν καταστούν άχρηστα πριν από τον προτεινόμενο χρόνο. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χρήστη πόσο γρήγορα θα φθαρούν (π.χ. ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου και τη ρύπανση).

Τα ακόλουθα μέρη μπορούν να ξεπλυθούν με νερό κάτω από τη βρύση:

  • Κάδος καθαρού νερού
  • Κάδος βρώμικου νερού
  • Βάση roller
  • Roller

Όχι, δεν συνιστάται ο καθαρισμός των βρώμικων εξαρτημάτων στο πλυντήριο πιάτων. Μόνο τα roller πλένονται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60°C.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα δίχτυ πλυντηρίου.

Δεν είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε το ρομπότ και το σταθμό φόρτισης από την παροχή ρεύματος, καθώς το ρομπότ διαθέτει τεχνολογία έξυπνης φόρτισης που διακόπτει αυτόματα τη φόρτιση μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης.

Δεν είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε το ρομπότ και το σταθμό φόρτισης από την παροχή ρεύματος, καθώς το ρομπότ διαθέτει τεχνολογία έξυπνης φόρτισης που διακόπτει αυτόματα τη φόρτιση μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης. Βεβαιωθείτε επίσης ότι δεν παίζουν παιδιά με το ρομπότ, ακόμη και αν είναι πλήρως φορτισμένο. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ρομπότ καθαρισμού για κάποιο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να το απενεργοποιήσετε και να το αποθηκεύσετε στη συσκευασία του.