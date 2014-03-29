α) Βεβαιώσου ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το σταθμό φόρτισης ώστε να μπορεί να συνδεθεί σωστά (απόσταση 0,5 m σε κάθε πλευρά, 1,5 m μπροστά από το σταθμό φόρτισης και 1 m πάνω από αυτόν) και ότι οι επαφές φόρτισης είναι απαλλαγμένες από σκόνη και άλλα ξένα αντικείμενα.

β) Βεβαιώσου ότι η πρίζα τροφοδοτείται με ρεύμα και βρίσκεται σε πλήρη επαφή με την παροχή ρεύματος του σταθμού φόρτισης.

γ) Έλεγξε επίσης ότι οι επαφές φόρτισης του ρομπότ ακουμπούν σε αυτές του σταθμού φόρτισης.

δ) Βεβαιώσου ότι οι επαφές φόρτισης του ρομπότ και του σταθμού φόρτισης δεν είναι βρώμικες.

ε) Η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 0°C) ή πολύ υψηλή (πάνω από 35°C).

Εάν οι παραπάνω έλεγχοι δεν επιλύσουν τα προβλήματα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.