ΣΚΟΥΠΕΣ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
Οι σκούπες και οι σφουγγαρίστρες ρομπότ μας είναι στρογγυλές, επίπεδες και κινούνται αθόρυβα στους χώρους διαβίωσης. Με αποφασιστικότητα και αποφεύγοντας τα εμπόδια, τα ρομπότ ακολουθούν συστηματικά το μοτίβο κίνησής τους. Και οι κάτοικοι δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για το κουραστικό έργο του καθαρισμού των δαπέδων. Τα σκληρά δάπεδα και τα χαλιά με κοντό πέλος καθαρίζονται αυτόματα. Η ρομποτική σφουγγαρίστρα μας προσφέρει σχολαστικό υγρό καθαρισμό ειδικά για σκληρά δάπεδα, ενώ η σκούπα, με τη συνδυαστική της λειτουργία, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για νοικοκυριά που διαθέτουν πολλά χαλιά, καθώς μπορεί να σκουπίσει και να σφουγγαρίσει.
ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΡΟΜΠΟΤ RCF 3 ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ.
Γιατί να χάνεις άλλο χρόνο για να σκέφτεσαι τον καθαρισμό των δαπέδων; Το RCF 3 μπορεί να το κάνει για σένα: αυτόνομο σφουγγάρισμα σκληρών δαπέδων με πάθος. Ξεπερνά τα άλλα ρομπότ χάρη στην τεχνολογία των rollers της Kärcher και τη συνεχή παροχή καθαρού νερού. Το RCF 3 διατηρεί όλα τα σκληρά δάπεδα αψεγάδιαστα καθαρά. Έτσι, έχεις περισσότερο χρόνο για τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή.
Τα ζώα πρέπει να μένουν έξω; Σίγουρα όχι στο δικό σου σπίτι. Επειδή η RCF 3 αφαιρεί αβίαστα κάθε αποτύπωμα από τις πατημασιές. Χάρη στη μοναδική τεχνολογία των rollers, η ρομποτική σφουγγαρίστρα μαζεύει τόσο τους υγρούς όσο και τους ξηρούς ρύπους με τα roller, τα οποία διαβρέχονται συνεχώς με καθαρό νερό. Ακούγεται τρελό, αλλά πραγματικά λειτουργεί!
Πόσο φαγητό πραγματικά καταλήγει στο πάτωμα αντί για το στόμα των παιδιών κάθε μέρα; Αρκετό. Αλλά γιατί να ανησυχείς γι' αυτό όταν η RCF 3 μπορεί να το χειριστεί; Καλώς ήρθες στην καθαριότητα χωρίς άγχος! Με την πρωτοποριακή τεχνολογία των rollers και τη συνεχή παροχή καθαρού νερού, η ρομποτική σφουγγαρίστρα RCF 3 απομακρύνει αβίαστα σχεδόν κάθε είδους ρύπο - και δεν κουράζεται ποτέ να καθαρίζει μετά τα μικρά παιδιά.
Highlights
Ρομπότ, cloud και εφαρμογή – 3 στοιχεία, ένα συνεκτικό σύστημα
Οι ρομποτικές σκούπες Kärcher προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και επιλογών διαμόρφωσης – ενώ είναι επίσης πολύ απλές στη χρήση. Ο συνδυασμός ρομπότ, cloud και ελέγχου μέσω της εφαρμογής smartphone αποτελεί την τέλεια βάση για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Χρησιμοποίησε τις λειτουργίες του χρονοδιακόπτη και διαμόρφωσε τα προγράμματα καθαρισμού για να ταιριάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες σου. Και εάν μια ενημέρωση ασφαλείας ή οι νέες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για το ρομπότ, θα ειδοποιηθείς αυτόματα από την εφαρμογή. Ανακάλυψε τις αυτόνομες λύσεις καθαρισμού μας για τις καθημερινές σου δουλειές και κέρδισε χρόνο για πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή.
Το μέλλον είναι τώρα: ο αυτόνομος καθαρισμός
Το να ενεργοποιήσεις τη σκούπα ρομπότ είναι τόσο απλό χρησιμοποιώντας την εφαρμογή στο κινητό, ώστε να μπορείς να επιστρέψεις σε ένα καθαρό σπίτι. Οι σκούπες και σφουγγαρίστρες ρομπότ κάνουν όλη τη δουλειά για εσένα. Το ρομπότ χρησιμοποιεί πλοήγηση με λέιζερ LiDAR υψηλής τεχνολογίας για να δημιουργήσει αρχικά μια κάτοψη του σπιτιού σου. Όταν ξεκινά για τον καθαρισμό, οι ακριβείς αισθητήρες του διασφαλίζουν ότι πάντα γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται, πώς να ξεπεράσει τα εμπόδια στο δωμάτιο ή πού πρέπει να στρίψει στα σκαλοπάτια ή τις σκάλες. Το ρομπότ σκουπίζει και σφουγγαρίζει πλήρως αυτόνομα και οδηγείται πίσω στο σταθμό φόρτισής του. Η λειτουργία ζωντανής χαρτογράφησης σημαίνει ότι μπορείς να ελέγχεις την πρόοδο καθαρισμού ανά πάσα στιγμή. Το κορυφαίο RCV 5, διαθέτει επίσης ανίχνευση αντικειμένων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορεί αυτόματα να κυκλοφορεί ή να τριγυρίζει ακόμα και με χαμηλά αντικείμενα, όπως παπούτσια ή καλώδια. Ανιχνεύει ακόμη και τα χαλιά και προσφέρει επιπλέον σχολαστικό καθαρισμό όταν βρίσκεται σε λειτουργία κενού ή τα αποφεύγει εντελώς κατά τη λειτουργία σφουγγαρίσματος.
Η επιλογή είναι δική σου: προσάρμοσε το επίπεδο καθαρισμού και επίλεξε ανάμεσα σε διάφορες μεθόδους καθαρισμού
Οι σκούπες/σφουγγαρίστρες ρομπότ της Kärcher είναι πραγματικά παντός είδους. Είτε πρόκειται για απλό στεγνό καθαρισμό με την λειτουργία αναρρόφησης και τη βούρτσα, είτε για συνδυασμό στεγνού καθαρισμού και της πρόσθετης λειτουργίας σφουγγαρίσματος με το πανί μικροϊνών και τη δεξαμενή καθαρού νερού, είτε για αποκλειστικά υγρό καθαρισμό με την καινοτόμο τεχνολογία roller της RCF 3 - όλα είναι δυνατά. Και, χάρη στη βολική λειτουργία ελέγχου μέσω εφαρμογής, τα πάντα είναι πάντα στο χέρι. Οι ρυθμίσεις καθαρισμού, όπως η ισχύς αναρρόφησης ή ο όγκος νερού για το σφουγγάρισμα, μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ατομικές απαιτήσεις. Περιοχές με πιο έντονη ρύπανση μπορούν να περαστούν πολλές φορές για πιο σχολαστικό καθαρισμό.
Η τεχνολογία των rollers από τις Kärcher FC: τώρα διαθέσιμη και στα ρομπότ
Aνακάλυψε την αποδεδειγμένη και εξελιγμένη τεχνολογία των rollers της Kärcher από τις πολύ αποτελεσματικές μας μηχανές καθαρισμού δαπέδων FC, η οποία είναι τώρα διαθέσιμη και στην καινοτόμο αυτόνομη ρομποτική σφουγγαρίστρα RCF 3 για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε πολλά είδη σκληρών δαπέδων. Χάρη στο σύστημα δύο δεξαμενών, το βρώμικο νερό και τα σωματίδια ρύπων μεταφέρονται αξιόπιστα στη δεξαμενή βρώμικου νερού. Η ασταμάτητη περιστροφή των roller απομακρύνει συνεχώς το βρώμικο νερό και τα σωματίδια βρωμιάς και το διατηρεί καθαρό για μεγάλο χρονικό διάστημα (η βρωμιά δεν συσσωρεύεται στα roller), γεγονός που επιτρέπει τον υγιεινό και γρήγορο καθαρισμό ακόμη και σε μεγαλύτερες επιφάνειες, χωρίς να διασκορπίζεται η βρωμιά.
Σφουγγάρισμα και συλλογή ξηρών ρύπων σε ένα βήμα
Με τα roller καθαρισμού της, η RCF 3 εγγυάται πολύ σχολαστικά αποτελέσματα σφουγγαρίσματος και είναι εξαιρετικά βολική. Ξέχνα το κουραστικό τρίψιμο - το ρομπότ κάνει τα πάντα αυτόνομα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η RCF 3 μαζεύει επίσης ήπιους ξηρούς ρύπους κατά το σφουγγάρισμα. Με την τακτική χρήση της RCF 3 και τους συνήθεις οικιακούς ρύπους, δεν χρειάζεται καν να βγάλεις την ηλεκτρική σκούπα από το ντουλάπι. Και μόλις τελειώσει η δουλειά, ο καθαρισμός της συσκευής είναι επίσης παιχνιδάκι: όλα τα αφαιρούμενα μέρη μπορούν απλά να ξεπλυθούν κάτω από τη βρύση και τα roller μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο στους 60 °C.
ΣΚΟΥΠΕΣ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ - ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Ρομποτική ηλεκτρική σκούπα με λειτουργία υγρού καθαρισμού ή ρομποτική σφουγγαρίστρα με δυνατότητα συλλογής ξηρών ρύπων; RCV ή RCF; Ακολουθεί μια επισκόπηση των διαφορών μεταξύ των δύο ρομποτικών συστημάτων καθαρισμού.
RCV: ΣΚΟΥΠΕΣ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Γενικά
- Κύρια εφαρμογή: στεγνό καθάρισμα
- Περιοχές εφαρμογής: σκληρά δάπεδα, χαλιά
- Δεξαμενές: δοχείο καθαρού νερού, δοχείο για ξηρούς ρύπους
Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα/συλλογή ξηρών ρύπων
- Τύποι ρύπων (ξηροί, ήπιοι ρύποι): πολυάριθμα ξηρά, χαλαρά σωματίδια ρύπων
- Τρόπος καθαρισμού: βούρτσα σάρωσης και λειτουργία αναρρόφησης
- Συλλογή ξηρών ρύπων: με τη βούρτσα σάρωσης και την πρόσθετη λειτουργία αναρρόφησης στο δοχείο ξηρών ρύπων
Σφουγγάρισμα
- Τύποι ρύπων (προσκολλημένος ρύπος): λεπτή σκόνη και ελαφρύς προσκολλημένος ρύπος
- Τρόπος σφουγγαρίσματος: τσόχα σφουγγαρίσματος (στατική)
- Λειτουργία υγρού καθαρισμού: υγρός καθαρισμός με τσόχα σφουγγαρίσματος για την απομάκρυνση της λεπτής σκόνης και των ήπια προσκολλημένων ρύπων
RCF: ΡΟΜΠΟΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Γενικά
- Κύρια εφαρμογή: υγρός καθαρισμός
- Περιοχές εφαρμογής: σκληρό δάπεδο
- Δεξαμενές: κάδος καθαρού νερού, κάδος βρώμικου νερού
Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα/συλλογή ξηρών ρύπων
- Τύποι ρύπων (ξηροί, ήπιοι ρύποι): μικρότερες ποσότητες ήπιων ρύπων, όπως χνούδια σκόνης, ψίχουλα
- Τρόπος καθαρισμού: δεν διατίθεται ξεχωριστή μονάδα ξηρών ρύπων
- Συλλογή ξηρών ρύπων με το roller μικροϊνών στη δεξαμενή βρώμικου νερού κατά το υγρό σφουγγάρισμα
Σφουγγάρισμα
- Τύποι ρύπων (προσκολλημένοι ρύποι): επίσης επίμονοι προσκολλημένοι ρύποι, όπως λεκέδες σάλτσας, πατημασιές, λεκέδες καφέ
- Τρόπος σφουγγαρίσματος: rollers μικροϊνών (περιστρεφόμενα)
- Λειτουργία υγρού καθαρισμού: υγρός καθαρισμός με αποτελεσματική τεχνολογία rollers για σχολαστικό υγρό καθαρισμό, αντίστοιχο με την οικογένεια των μηχανών καθαρισμού σκληρών δαπέδων FC της Kärcher
RCV 3 – ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
Σκούπισμα ή σφουγγάρισμα – το εισαγωγικό μας μοντέλο μπορεί να κάνει και τα δύο
Κέρδισε χρόνο για τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή, ενώ τα ρομπότ καθαρισμού μας φροντίζουν για το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα του σπιτιού σου. Το εισαγωγικό μας μοντέλο, το RCV 3, καθαρίζει όλα τα κοινά οικιακά σκληρά δάπεδα και τις επενδύσεις χαλιών χαμηλού πέλους αυτόνομα, συστηματικά και απολύτως αξιόπιστα – ακόμα και όταν δεν είσαι σπίτι, φυσικά. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείς να προσαρμόσεις τον καθαρισμό ώστε να ταιριάζει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σου και στο σπίτι σου. Εσύ αποφασίζεις τι θα καθαριστεί και πότε. Όρισε συγκεκριμένα προγράμματα καθαρισμού για κάθε δωμάτιο ξεχωριστά. Καθόρισε ζώνες απαγόρευσης κυκλοφορίας, όπου η σκούπα ρομπότ δεν πρέπει να εισέλθει. Ή χρησιμοποίησε τη λειτουργία καθαρισμού σημείου για να το κατευθύνεις σε σημεία που χρειάζονται επιπλέον προσοχή. Όλα τα δωμάτια είναι χαρτογραφημένα με πλοήγηση ακριβείας LiDAR και υπερευαίσθητους αισθητήρες που ανιχνεύουν βήματα και μεγάλες πτώσεις για ασφάλεια κατά τις διαδρομές καθαρισμού.
Τεχνικά δεδομένα
- Ισχύς αναρρόφησης: 2500 Pa
- Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά
- Δοχείο απορριμμάτων 2 σε 1 (330 ml) συμπ. δεξαμενή καθαρού νερού (170 ml)
- Δοχείο ξηρών απορριμμάτων: 500 ml
Χαρακτηριστικά της RCV 3
RCV 5 – ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ
Τόσο σχολαστικό όσο το RCV 3 – αλλά με την προσθήκη τεχνητής νοημοσύνης
Εάν θέλεις να βεβαιωθείς ότι τα παπούτσια και τα καλώδια που έχουν μείνει δεν θα πατηθούν από τη σκούπα ρομπότ, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη του RCV 5. Το κορυφαίο μοντέλο μας εξαλείφει όλη την ταλαιπωρία του καθαρισμού δαπέδου. Εκτός από την πλοήγηση LiDAR, αυτή η σκούπα/σφουγγαρίστρα ρομπότ διαθέτει σύστημα διπλού λέιζερ και κάμερα για να διασφαλίσει ότι εντοπίζει αξιόπιστα και πλοηγείται κάθε τελευταίο εμπόδιο. Η αθόρυβη λειτουργία του κάνει επίσης την RCV 5 έναν πραγματικά ευγενικό συγκάτοικο. Τα σκληρά δάπεδα μπορούν να σκουπιστούν ή να σφουγγαριστούν – ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Για εντατικό καθαρισμό χαλιών, υπάρχει επίσης μια λειτουργία Auto Boost που παρέχει επιπλέον ισχύ για την αφαίρεση της σκόνης από τα υφάσματα. Ενώ βρίσκεται σε λειτουργία σφουγγαρίσματος, το ρομπότ δεν πηγαίνει πάνω από χαλιά. Ο έλεγχος του RCV 5 είναι επίσης απλός, χάρη στην εφαρμογή.
Τεχνικά δεδομένα:
- Ισχύς αναρρόφησης: 5000 Pa
- Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά
- Δοχείο ξηρών απορριμμάτων: 330 ml
- Δεξαμενή γλυκού νερού: 240 ml
Χαρακτηριστικά της RCV 5
RCF 3 – Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ
Μια νέα εποχή στο σφουγγάρισμα με ρομπότ!
Aνακάλυψε την πρωτοποριακή ρομποτική σφουγγαρίστρα RCF 3 για εύκολο καθαρισμό δαπέδων. Με την αποδεδειγμένη τεχνολογία rollers FC, απομακρύνει τους επίμονους ρύπους και ελίσσεται αυτόματα γύρω από τα χαλιά. Δύο κάδοι εξασφαλίζουν συνεχή παροχή καθαρού νερού και αποτελεσματική συλλογή του βρώμικου νερού. Μπορείς να ελέγχεις το ρομπότ άνετα μέσω της εφαρμογής ή με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι ευέλικτα προσαρμόσιμες λειτουργίες καθαρισμού προσφέρουν ευέλικτα πεδία εφαρμογής. Η RCF 3 είναι ο αξιόπιστος βοηθός σου με χρήσιμες συμβουλές μέσω φωνής και εφαρμογής. Aνακάλυψε το μέλλον του σφουγγαρίσματος με τη ρομποτική σφουγγαρίστρα RCF 3!
Τεχνικά στοιχεία:
- Απόδοση επιφάνειας: 80 m² (ανάλογα με τις παραμέτρους καθαρισμού)
- Χρόνος λειτουργίας: 120 λεπτά (κανονική λειτουργία)
- Κάδος βρώμικου νερού: 115 ml
- Κάδος καθαρού νερού: 430 ml
Χαρακτηριστικά του RCF 3
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ - Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΦΙΚΤΟ
Η εφαρμογή Kärcher Home Robots σου δίνει πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές λειτουργίες της σκούπας/σφουγγαρίστρας ρομπότ. Ο αυτόνομος καθαρισμός παρέχει πολλές νέες δυνατότητες, όπως ρύθμιση χρόνου καθαρισμού και δημιουργία χαρτών καθαρισμού – ανεξάρτητα από το πού βρίσκεσαι. Εάν είσαι ακόμα έξω από το σπίτι και θέλεις να ξεκινήσεις έναν καθαρισμό πριν φτάσεις στο σπίτι, μπορείς! Απλώς ενεργοποίησε το ρομπότ από την εφαρμογή στο smartphone σου και μπορείς να ανυπομονείς να επιστρέψεις σε ένα καθαρό σπίτι. Η εφαρμογή Kärcher Home Robots διατίθεται δωρεάν από το Apple Store ή το Google Play Store. Απλώς κατέβασέ το και ξεκίνα αμέσως τον πρώτο σου αυτόνομο καθαρισμό.
Προστασία δεδομένων
Ολόκληρη η μεταφορά δεδομένων μεταξύ της εφαρμογής Home Robots στο smartphone σου και της ρομποτικής σκούπας/σφουγγαρίστρας εκτελείται μέσω cloud σε διακομιστές που βρίσκονται μόνο στη Γερμανία. Ως κατασκευαστής με έδρα τη Γερμανία, η Kärcher δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων και φροντίζει ιδιαίτερα να διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες νομικές απαιτήσεις σε αυτό το θέμα. Παρέχονται τακτικές ενημερώσεις λογισμικού και ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή σου είναι πάντα ενημερωμένη και τα δεδομένα σου είναι πάντα ασφαλή.
Διαμόρφωση χώρων καθαρισμού
Οι σκούπες/σφουγγαρίστρες ρομπότ της Kärcher καθαρίζουν αυτόνομα και συστηματικά. Οι "απαγορευμένες ζώνες" μπορούν να οριστούν μέσω της εφαρμογής για να διασφαλιστεί ότι το ρομπότ δεν καθαρίζει συγκεκριμένες περιοχές. Εάν, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιοχές που πρέπει να σκουπιστούν αλλά όχι να σφουγγαριστούν, τότε υπάρχει και η επιλογή να ορίσεις «ζώνες απαγόρευσης σφουγγαρίσματος». Και αν πρέπει να παραβλεφθούν ολόκληρα δωμάτια, το ρομπότ μπορεί να αποτραπεί από το να ταξιδέψει μέσα από αυτά τοποθετώντας τους λεγόμενους «εικονικούς τοίχους». Όλα αυτά είναι εύκολα και διαισθητικά στη διαμόρφωση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.
Ποικιλία τρόπων καθαρισμού
Η εφαρμογή Home Robots προσφέρει πολύ περισσότερη λειτουργικότητα από το βασικό πρόγραμμα για αυτόνομο καθαρισμό. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα ή συνδυασμός και των δύο προγραμμάτων καθαρισμού – με την εφαρμογή, τα έχεις όλα στα χέρια σου, επιτρέποντάς σου να ορίσεις εύκολα τη λειτουργία καθαρισμού για συγκεκριμένα δωμάτια ή χώρους. Μπορείς επίσης να διαμορφώσεις πολλές παραμέτρους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σου – από την ισχύ αναρρόφησης κατά το σκούπισμα μέχρι τη ροή του νερού κατά το σφουγγάρισμα.
Πρόγραμμα καθαρισμού 2.0
Με τη λειτουργία χρονοδιακόπτη στην εφαρμογή Home Robots, μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου πρόγραμμα καθαρισμού για τη σκούπα/σφουγγαρίστρα ρομπότ της Kärcher. Αυτό σου επιτρέπει να καθορίσεις όχι μόνο τις ημέρες και τις ώρες που θέλεις να λειτουργεί το ρομπότ, αλλά και ποιες περιοχές θα πρέπει να καθαρίζει με ποιο πρόγραμμα καθαρισμού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Δεδομένου ότι όλα τα δωμάτια είναι χαρτογραφημένα, μπορείς να προσαρμόσεις τις ρυθμίσεις καθαρισμού για κάθε ξεχωριστό δωμάτιο.
Καθαρισμός σημείου και καθαρισμός χώρου
Όταν πέφτουν ψίχουλα στο πάτωμα ή εμφανίζονται άλλοι ρύποι, υπάρχουν δύο ευέλικτες λύσεις. Για ρύπανση σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή για να ορίσεις μια συγκεκριμένη τοποθεσία για στοχευμένο καθαρισμό σημείων. Και για μεγαλύτερες περιοχές ρύπανσης, μπορείς ακόμη και να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή για να ορίσεις το μέγεθος της επιφάνειας που θα καθαριστεί για γρήγορο αλλά στοχευμένο ενδιάμεσο καθαρισμό.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργιών
Ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως η αυτόματη ενίσχυση, η ανίχνευση χαλιού ή η λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μία προς μία, ανάλογα με τις ανάγκες ή τις προτιμήσεις του χρήστη. Για παράδειγμα, το Auto Boost μπορεί να απενεργοποιηθεί σε χαλιά για να διατηρείται ο καθαρισμός με χαμηλή ισχύ αναρρόφησης όταν οι ρύποι είναι ήπιοι. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια και παρατείνει το χρόνο καθαρισμού πριν το ρομπότ πρέπει να επιστρέψει στο σταθμό φόρτισής του.
Στατιστικά εξαρτήματα
Οι απαιτήσεις για μια σκούπα/σφουγγαρίστρα ρομπότ ποικίλλουν από το ένα νοικοκυριό στο άλλο, ανάλογα με παράγοντες όπως το μέγεθος της περιοχής που πρόκειται να καθαριστεί, το επίπεδο ρύπανσης και η συχνότητα των εργασιών καθαρισμού. Ως εκ τούτου, ο ρυθμός με τον οποίο φθείρονται τα εξαρτήματα ποικίλλει πολύ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εφαρμογή Home Robots σου δείχνει την έκταση φθοράς, όπως οι βούρτσες, και υποδεικνύει πότε πρέπει να αντικατασταθούν. Αυτό διασφαλίζει ότι το ρομπότ είναι πάντα τέλεια εξοπλισμένο για να αποδίδει τα μέγιστα.
Ιστορικό καθαρισμού
Κάθε εκτέλεση καθαρισμού καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή Home Robots και στη συνέχεια αποθηκεύεται. Αυτό παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη λειτουργία του ρομπότ καθαρισμού. Πότε βρισκόταν η συσκευή σε ποιο δωμάτιο, ποιες αποστάσεις κάλυψε και πόσα τετραγωνικά μέτρα δαπέδου σκουπίστηκαν ή σφουγγαρίστηκαν; Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να παρακολουθείς στενά τι έχει κάνει η σκούπα/σφουγγαρίστρα ρομπότ – ακόμα και όταν είσαι έξω από το σπίτι.
Άλλες λειτουργίες
Η εφαρμογή Home Robots σου δίνει πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές λειτουργίες του ρομπότ καθαρισμού. Αυτό περιλαμβάνει πολλές επιπλέον λειτουργίες που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες σε μια ή την άλλη περίπτωση. Για παράδειγμα, η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο για το ρομπότ, ας πούμε εάν έπρεπε να το κατευθύνεις σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Το smartphone μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσει τη γλώσσα και την ένταση της ομιλίας ή να δώσει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.