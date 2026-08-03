Καθαρός αέρας, καθαρή απόδοση

Πάρε μια βαθιά ανάσα και θα αισθανθείς άνετα: ο AF 100 της Kärcher διασφαλίζει ότι ο αέρας που αναπνέεις είναι καθαρός και χωρίς μικρόβια, σε γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, χώρους εστίασης και εμπορικούς εσωτερικούς χώρους. Φέρε μια ανάσα φρέσκου, καθαρού αέρα στις εγκαταστάσεις σου με τον επαγγελματικό μας καθαριστή αέρα. Ο υπερσύγχρονος καθαριστής αέρα AF 100 ικανοποιεί επίσης τις απαιτήσεις σας.

Το μοναδικό σύστημα φίλτρων του AF 100 εξαλείφει παθογόνα, ιούς και βακτήρια στον αέρα. Επτά προσαρμοσμένα φίλτρα διατίθενται ως περαιτέρω εξοπλισμός και διασφαλίζουν ότι η ποιότητα του αέρα είναι σταθερά καθαρή και ελεγχόμενη.

Τα σετ φίλτρων "High Protect 13 Solution" και "HEPA 14 Solution" διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προστατεύοντας από μεταδοτικά παθογόνα στον αέρα, όπως ιούς και βακτήρια, διαφορετικά μπορεί να παραμείνουν αιωρούμενα σε σταγονίδια και αερολύματα στον αέρα του περιβάλλοντος για ώρες.