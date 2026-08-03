ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ AF 100
Για να μπορούν όλοι να αναπνέουν εύκολα. Για την καλύτερη ποιότητα αέρα στην καθημερινή εργασία: ο καθαριστής αέρα Kärcher μειώνει τους ιούς, τα βακτήρια, τα αλλεργιογόνα, τη λεπτή σκόνη και τις οσμές.
Ο κακής ποιότητας αέρας συχνά οδηγεί σε προβλήματα συγκέντρωσης και δυσφορία. Προκαλούμενος από γύρη, μικρόβια ή κακή ποιότητα αέρα μετά από μια μακρά συνάντηση στην αίθουσα συσκέψεων, μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη συγκέντρωσης, πονοκεφάλους, βουλωμένη μύτη, ακόμη και κρίσεις άσθματος. Επηρεάζονται ιδιαίτερα οι αλλεργικοί. Ανάπνευσε εύκολα ξανά με τον καθαριστή αέρα μας: μόλις ενεργοποιηθεί, ο AF 100 απομακρύνει τα αλλεργιογόνα και τις επιβλαβείς ουσίες από τον αέρα.
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Ο AF 100 air purifier ΣΕ ΧΡΗΣΗ
Καθαρός αέρας, καθαρή απόδοση
Πάρε μια βαθιά ανάσα και θα αισθανθείς άνετα: ο AF 100 της Kärcher διασφαλίζει ότι ο αέρας που αναπνέεις είναι καθαρός και χωρίς μικρόβια, σε γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, χώρους εστίασης και εμπορικούς εσωτερικούς χώρους. Φέρε μια ανάσα φρέσκου, καθαρού αέρα στις εγκαταστάσεις σου με τον επαγγελματικό μας καθαριστή αέρα. Ο υπερσύγχρονος καθαριστής αέρα AF 100 ικανοποιεί επίσης τις απαιτήσεις σας.
Το μοναδικό σύστημα φίλτρων του AF 100 εξαλείφει παθογόνα, ιούς και βακτήρια στον αέρα. Επτά προσαρμοσμένα φίλτρα διατίθενται ως περαιτέρω εξοπλισμός και διασφαλίζουν ότι η ποιότητα του αέρα είναι σταθερά καθαρή και ελεγχόμενη.
Τα σετ φίλτρων "High Protect 13 Solution" και "HEPA 14 Solution" διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προστατεύοντας από μεταδοτικά παθογόνα στον αέρα, όπως ιούς και βακτήρια, διαφορετικά μπορεί να παραμείνουν αιωρούμενα σε σταγονίδια και αερολύματα στον αέρα του περιβάλλοντος για ώρες.
Μια επισκόπηση των πλεονεκτημάτων
- Φιλτράρει συνεχώς τον μολυσμένο αέρα
- Εξαλείφει βακτήρια, αλλεργιογόνα, οσμές
- Μειώνει αξιόπιστα το ιικό φορτίο
- Ισχυροί κινητήρες για μεγάλους εσωτερικούς χώρους
- Μοντέρνος και συμπαγής σχεδιασμός συσκευής
- Μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από μικρόβια και αερολύματα
- Ευελιξία χάρη στους κινητούς τροχούς
- Διατίθενται πιστοποιημένα σετ φίλτρων
- Αθόρυβη λειτουργία και χωρίς ενοχλητικό θόρυβο χάρη στο χαμηλό επίπεδο ήχου.
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
Τα συστήματα φίλτρων στους καθαριστές αέρα Kärcher βασίζονται σε τεχνολογία αιχμής. Επωφελήσου από τα ασυναγώνιστα οφέλη των φίλτρων μας: Φίλτρα μεγάλης επιφάνειας με μεγάλο εύρος απόδοσης
- Επτά διαφορετικά ένθετα φίλτρων
- Τα βακτήρια, οι οσμές ή τα αλλεργιογόνα εξαλείφονται πλήρως
- Βέλτιστα αποτελέσματα χάρη στο σύστημα προφίλτρου και κύριου φίλτρου
- Ενημερωτική ένδειξη κατάστασης φίλτρου
ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Κάνε τον κακό αέρα παρελθόν – επωφελήσου από την καλύτερη ποιότητα αέρα για τους υπαλλήλους ή τους πελάτες σου με τους επαγγελματικούς μας καθαριστές αέρα:
- Μείωσε τα ποσοστά μόλυνσης
- Χαμηλός κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών
- Βελτίωσε την ποιότητα του αέρα
- Εξάλειψε τις οσμές
- Αυξημένα επίπεδα ενέργειας κατά τις ώρες εργασίας
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ
Η ενσωματωμένη έξυπνη οθόνη δείχνει την τιμή της λεπτής σκόνης PM2,5 στο δωμάτιο, καθώς και τη διάρκεια ζωής του φίλτρου σε ποσοστό. Στην αυτόματη λειτουργία, ο ανεμιστήρας λειτουργεί σύμφωνα με το επίπεδο PM2,5 στον αέρα του περιβάλλοντος.
Τα highlights του καθαριστή αέρα Kärcher AF 100 με το ενσωματωμένο φίτλρο HEPA 14
Τομείς εφαρμογής: ένα προϊόν – πολλές διαφορετικές εφαρμογές
Είτε πρόκειται για γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείου, σχολεία, αίθουσες αναμονής ή αίθουσες συσκέψεων, θέλουμε να αναπνέουμε καθαρό αέρα, όπου κι αν βρισκόμαστε. Το φίλτρο αέρα Kärcher καθαρίζει αποτελεσματικά τον αέρα στους εσωτερικούς χώρους, απομακρύνοντας αερολύματα, ιούς, αλλεργιογόνα και πολλές άλλες επιβλαβείς ουσίες.
Χώροι βιομηχανίας και γραφείων
Ο καθαρός αέρας στο χώρο εργασίας είναι μια πρόκληση για κάθε εταιρεία, είτε στη βιομηχανία, είτε σε μικρά ή μεγάλα γραφεία, σε αίθουσες συσκέψεων ή σε κουζίνες. Όλοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς στο χώρο εργασίας. Ο καθαριστής αέρα Kärcher AF 100 καθαρίζει αξιόπιστα τον αέρα σε κλειστούς χώρους, απομακρύνοντας επιβλαβείς ουσίες και εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Χάρη στη μοναδική τεχνολογία του φίλτρου αέρα, μειώνει το επίπεδο αερολύματος στον αέρα, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
Εκπαίδευση και δημόσια ιδρύματα
Ο καθαριστής αέρα Kärcher AF 100 διασφαλίζει ότι ο αέρας είναι καθαρός και χωρίς μικρόβια σε οποιοδήποτε ίδρυμα στον τομέα της εκπαίδευσης, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους διοίκησης. Το φίλτρο αέρα Kärcher διευκολύνει την καλύτερη ποιότητα αέρα με σταθερό τρόπο, ακόμη και σε πλήρως κατειλημμένες αίθουσες διδασκαλίας ή νηπιαγωγεία. Αφαιρεί επιβλαβείς ουσίες από τον αέρα, μειώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης από μικρόβια και αερολύματα.
Τομέας φιλοξενίας
Η αίσθηση άνεσης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στον τομέα της επαγγελματικής φιλοξενίας. Η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων είναι υψίστης σημασίας. Ο καθαριστής αέρα Kärcher AF 100 απομακρύνει με αξιοπιστία επιβλαβείς ουσίες, ιούς και βακτήρια από τον αέρα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Εξασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα αέρα από το λόμπι μέχρι τους διαδρόμους, στον τομέα της γαστρονομίας, σε άλλους κοινόχρηστους χώρους καθώς και σε χώρους γυμναστικής και ευεξίας. Φιλτράρει όπου χρειάζεται. Ο βραβευμένος σχεδιασμός του για φορητές συσκευές διευκολύνει την ευέλικτη χρήση.
Χώροι εστίασης
Η διατήρηση καθαρού αέρα είναι το κλειδί σε χώρους εστίασης με μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως εστιατόρια, καφέ και καντίνες. Ο καθαρός αέρας προστατεύει όλους τους επισκέπτες, καθώς και το προσωπικό. Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων σε ένα περιορισμένο χώρο μειώνει γρήγορα την ποιότητα του αέρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης και ταχεία εξάπλωση των παθογόνων παραγόντων μέσω του αέρα. Ο υπερσύγχρονος καθαριστής αέρα Kärcher AF 100 όχι μόνο αφαιρεί τα αερολύματα, αλλά και τις οσμές από τον αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους τραπεζαρίας, καθώς και σε χώρους υγιεινής, μπαρ και κουζίνας.
Ιατρικές εγκαταστάσεις
Ο καθαριστής αέρα AF 100 είναι η ιδανική λύση για επαγγελματικό, υγιεινό καθαρισμό αέρα σε χώρους με μικρόβια, όπως νοσοκομεία, ιατρεία ή οίκους φροντίδας. Χάρη στο σχεδιασμό του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευέλικτο, φορητό τρόπο όπου χρειάζεται, κάνοντας την χρήση του τόσο πρακτική όσο και απλή. Χάρη στο ισχυρό σύστημα φίλτρων του, διασφαλίζει αξιόπιστα ότι ο αέρας είναι καθαρός και ασφαλής για τους ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό.
Χώροι εξυπηρέτησης
Η ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους παίζει σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς εξυπηρέτησης. Ο καθαριστής αέρα Kärcher AF 100 είναι ιδανικός για επαγγελματική χρήση για τη διατήρηση των προτύπων υγιεινής και την απομάκρυνση επιβλαβών ουσιών από τον αέρα. Χάρη στον συμπαγή, ευέλικτο σχεδιασμό και το ισχυρό σύστημα φίλτρων, είναι έτοιμο για χρήση σε διάφορες τοποθεσίες.
ΤΙ ΦΙΛΤΡΑΡΕΤΑΙ;
Ο καθαριστής αέρα Kärcher φιλτράρει παθογόνα, όπως ιούς και βακτήρια – μια μακροπρόθεσμη λύση που μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από το απλό φιλτράρισμα αεροζόλ.
Επιπλέον, ο καθαριστής αέρα Kärcher αφαιρεί τη σκόνη, τη γύρη, τα σπόρια μούχλας και άλλες επιβλαβείς ενώσεις από τον αέρα. Χάρη στο ειδικό φίλτρο HEPA, το μηχάνημα καθαρίζει αξιόπιστα τον αέρα στους εσωτερικούς χώρους.
ΣΠΟΡΟΙ ΜΟΥΧΛΑΣ
ΓΥΡΗ
ΟΣΜΕΣ
ΨΙΛΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΟΙ
ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΣΚΟΝΗ
ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
Πόσο συχνά αλλάζω το φίλτρο;
Στην αυτόματη λειτουργία, ο καθαριστής αέρα μετρά αυτόματα την ποιότητα του αέρα χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα λέιζερ και προσαρμόζει με ακρίβεια την απόδοσή του. Αυτό εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα αέρα και βέλτιστη χρήση του φίλτρου. Εάν απαιτείται αντικατάσταση φίλτρου, ωστόσο, φροντίσαμε να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη: ανοίγεις το πλαϊνό πτερύγιο, αντικαθιστάς το φίλτρο της κασέτας, τελείωσες!
Ως γενικός γενικός κανόνας, όσο πιο συχνά χρησιμοποιείται ένα μηχάνημα, τόσο πιο συχνά πρέπει να αντικαθίσταται ή να καθαρίζεται το ενσωματωμένο φίλτρο, προκειμένου να διασφαλιστεί αξιόπιστη απόδοση. Μια απτή μείωση της ισχύος αναρρόφησης στο φίλτρο αέρα είναι ένδειξη ότι το φίλτρο χρειάζεται αλλαγή. Στην ιδανική περίπτωση, το φίλτρο HEPA 14 θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις μήνες. Σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή, συνιστάται η αλλαγή του φίλτρου κάθε μήνα.
Καθαρισμός ή αντικατάσταση του φίλτρου;
Η σταθερά υψηλή αντοχή του φίλτρου και η τακτική αντικατάστασή του, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για όσους υποφέρουν από αλλεργίες. Ένα φίλτρο χάνει σταδιακά την αποτελεσματικότητά του ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και την καταπόνησή του – τότε είναι καιρός να αντικατασταθεί. Τα τακτικά διαστήματα αλλαγών είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσεις σταθερά υψηλή ποιότητα και υγιεινή καθαριότητα. Δεν συνιστάται ο καθαρισμός του φίλτρου HEPA 14 με νερό.
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Φίλτρο HEPA 14: λύση υγιεινής για καθαρό αέρα εσωτερικού χώρου
Ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με ιούς, βακτήρια, λεπτή σκόνη και αλλεργιογόνα, που κυκλοφορούν στον αέρα των εσωτερικών χώρων σε γραφεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, ιατρεία, σχολεία, καθώς και στα σπίτια και τα διαμερίσματά μας φυσικά. Οι αναπνευστικές παθήσεις είναι συχνά η μακροπρόθεσμη συνέπεια.
Τα φίλτρα Kärcher HEPA 14 παρέχουν διαρκή βοήθεια στο φιλτράρισμα των αερολυμάτων από τον αέρα σε κλειστούς χώρους και στην απομάκρυνση επιβλαβών σωματιδίων. Ενσωματωμένα σε συσκευές φιλτραρίσματος αέρα Kärcher και σκούπες ξηρής αναρρόφησης, καθαρίζουν τον αέρα των εσωτερικών χώρων αποτελεσματικά και αξιόπιστα.
Θέλεις να εξασφαλίσεις καθαρό αέρα και στο σπίτι σου;
Οι καθαριστές αέρα Home & Garden είναι ιδανικοί για ιδιώτες σε μικρότερα δωμάτια που περιλαμβάνουν μια μικρή περιοχή. Είτε πρόκειται για εσωτερικούς χώρους όπως σαλόνια και υπνοδωμάτια, παιδικά δωμάτια ή χώρους εργασίας, οι συμπαγείς καθαριστές αέρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα, εξασφαλίζοντας καθαρό και φρέσκο αέρα στο σπίτι σου, απαλλαγμένο από οσμές και βλαβερές ουσίες.