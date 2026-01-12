Outlet

ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Είτε πρόκειται για ξηρούς ή υγρούς ρύπους, χονδροειδείς ή όχι- στο αυτοκίνητο, στο υπόγειο, στο γκαράζ, στο εργαστήριο ή γύρω από το σπίτι- οι σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης της Kärcher θα σε εκπλήξουν με την πολύ-λειτουργικότητά τους. Είναι εξαιρετικά συμπαγείς, έχουν εξαιρετική απορροφητική ισχύ και ενεργειακή απόδοση. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό τους μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα σχεδόν παντού και είναι συνεχώς κοντά για να τις χρησιμοποιήσεις. Οι πολυάριθμες λειτουργίες και η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ εξασφαλίζουν τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού και μέγιστη ευκολία στην χρήση. Οι μπαταριοκίνητες μηχανές μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρίζες.

Φίλτρο
Χωρητικότητα κάδου (l)
Μήκος καλωδίου (m)
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού
0 Προϊόντα
1
Χώροι καθαρισμού

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΞΑΝΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ!

Πολλες δυνατότητες εφαρμογής

Η πολυλειτουργικότητα είναι ριζωμένη στο DNA των σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher. Αυτές οι δυνατές σκούπες  κάνουν τον καθαρισμό, στο κελάρι, στο γκαράζ, στο εργαστήριο για τα χόμπι σας ή στον κήπο εύκολο αλλά καθαρίζουν και το εσωτερικό του σπιτιού σαν τις παραδοσιακές σκούπες. Για εργασίες ανακαίνισης, σκούπισμα του αυτοκινήτου με ηλεκτρική σκούπα, απαλλαγή από θραύσματα ή χυμένο νερό. Δεν έχει σημασία αν οι ρύποι είναι ξηροί, υγροί, χονδροειδείς ή όχι– αυτές οι ισχυρές συσκευές αντιμετωπίζουν αξιόπιστα ακόμη και μεγάλες ποσότητες νερού.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Ανώτερη απόδοση καθαρισμού και αναρροφητική ισχύς

Εκεί που οι συμβατικές οικιακές ηλεκτρικές σκούπες δυσκολεύονται, οι WD της Kärcher ξεκινούν πραγματικά. Με ισχυρή αναρρόφηση σε συνδυασμό με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, οι σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης παρέχουν ιδανική συλλογή ρύπων χάρη στις τέλεια συντονισμένες συσκευές και αξεσουάρ, επιτυγχάνοντας γρήγορα και σχολαστικά αποτελέσματα καθαρισμού. Η χρήση του εργαλείου αναρρόφησης κατά το πριόνισμα, το τρίψιμο και πολλά άλλα μειώνει την έκθεση στη σκόνη και τη βρωμιά, διατηρώντας τον χώρο εργασίας σας καθαρό.

Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

Ακόμα περισσότερη άνεση

Ευκολία επόμενου επιπέδου: ο compact σχεδιασμός απαιτεί λίγο χώρο για αποθήκευση. Επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα και των εξαρτημάτων απευθείας στη συσκευή. Τα καινοτόμα σχέδια φίλτρων καθιστούν τις σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης  βολικές στη χρήση – χωρίς καθόλου επαφή με τους ρύπους. Επιπλέον, η μεγάλη διάρκεια ζωής τους χάρη στο υψηλό επίπεδο ποιότητας και στιβαρότητας τις κάνει να ξεχωρίζουν.

Compact wet and dry vacuum cleaners

Χαρακτηριστικά

icon_arrow

icon_arrow

Πεδία εφαρμογής

Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

Εσωτερικοί χώροι

Οι WD μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακριβώς όπως οι παραδοσιακές  ηλεκτρικές σκούπες για σκούπισμα σε χώρους διαβίωσης, προσφέροντας τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού χάρη σε ειδικά αξεσουάρ, όπως το κιτ οικιακών εργασιών.

Kärcher WD 2

Υγρά και θραύσματα

Με τις σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher, το όνομα μιλάει από μόνο του. Τα σπασμένα μπουκάλια, οι μικρές λακκούβες ή οι υγροί ρύποι  δεν αποτελούν κανένα πρόβλημα, χάρη στην υψηλή αναρροφητική ισχύ, το στιβαρό δοχείο και την επιλογή αναρρόφησης χωρίς σακούλα φίλτρου.

Kärcher WD 5 P S

Καθαρισμός αυτοκινήτου

Καθάρισε καλά το αυτοκίνητό σου με μία κούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης από την Kärcher. Η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ σου επιτρέπει να καθαρίζεις ανάμεσα σε καθίσματα και μέρη που είναι δύσκολο να προσεγγίσεις.

Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

Εξωτερικοί χώροι

Τα αίθρια, τα γκαράζ, οι είσοδοι των σπιτιών και οι σκάλες καθαρίζονται ξανά σε χρόνο μηδέν με τις σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Νερό που έχει διαρρεύσει ή χυθεί

Οι μεγάλες μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν διαρρεύσει η χυθεί, μπορούν επίσης  να αφαιρεθούν επιμελώς με μια WD της  Kärcher. Το μεγάλο δοχείο διασφαλίζει ότι μπορείτε να σκουπίζετε με την σκούπα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς και να συλλέγετε μεγάλες ποσότητες νερού γρήγορα και χωρίς κόπο.

Wet and dry vacuum cleaners with blower function

Κήπος

Μια σκούπα υγρής και ξηρής ναρρόφησης είναι μια πραγματική βοήθεια, ακόμα και στον κήπο. Σκουπίστε εύκολα μικρά κλαδιά, χαλίκια, φύλλα ή φυσήξτε τα στην άκρη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φυσητήρα.

Kärcher WD 3 P S

Εργαστήριο

Εύκολη αφαίρεση σκόνης για ξυλουργικές εργασίες και εργασίες γενικότερα  στο εργαστήριο. Σε μοντέλα με ενσωματωμένη πρίζα, οι ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να συνδεθούν απευθείας στην σκούπα, η οποία σκουπίζει αυτόματα τα ροκανίδια ξύλου μόλις ξεκινήσετε το πριόνισμα.

Kärcher WD 5 P S

Ανακαίνιση

Οι WD της Kärcher μπορούν επίσης να διαχειριστούν και τα χοντρά μπάζα. Το καινοτόμο σύστημα φίλτρων και η σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης απλοποιούν τη διαδικασία καθαρισμού και καθιστούν δυνατή την εργασία με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ακόμη και τα βρεγμένα ή υγρά μπάζα δεν δημιουργούν πρόβλημα.

Ονοματολογία

icon_arrow

Συχνές ερωτήσεις

Πως λειτουργεί η WD της Kärcher;

Πώς αντικαθιστώ ένα φίλτρο φυσιγγίων (WD 2 – WD 3)?

Πώς αντικαθιστώ ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (WD 4 – WD 6)?

Πώς τοποθετώ την σακούλα φίλτρου στην σκούπα (WD 2 – WD 6)?

Πώς αποθηκεύω τον σωλήνα αναρρόφησης πάνω στην σκούπα; (WD 3 – WD 6)?

Χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού φίλτρου, τα βρώμικα φίλτρα σε όλες τις κορυφαίες συσκευές της σειράς WD 5 – WD 6 μπορούν να καθαριστούν γρήγορα και αποτελεσματικά πατώντας το κουμπί καθαρισμού φίλτρου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να εργάζεσαι με σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης ακόμη και για δύσκολες εργασίες καθαρισμού.

Ξηροί, υγροί, χονδρόκοκκοι ή λεπτόκοκκοι ρύποι – δεν πειράζει! Τα ακροφύσια δαπέδου, που αναπτύχθηκαν εσωτερικά, εγγυώνται τέλεια συλλογή ρύπων, εντυπωσιάζουν με τη βέλτιστη συμπεριφορά ολίσθησης και μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα και εύκολα σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους. Με το εναλλασσόμενο ακροφύσιο δαπέδου, η εναλλαγή πραγματοποιείται εύκολα χρησιμοποιώντας τον ποδοδιακόπτη. Τα ειδικά ακροφύσια δαπέδου εγγυώνται άριστο αποτέλεσμα καθαρισμού.

Στεγνό καθάρισμα με την σκούπα

Για συσκευές με φίλτρο αφρού (WD 2), συνιστούμε πάντα να χρησιμοποιείτε επιπλέον σακούλα φίλτρου.

Για συσκευές με φυσίγγιο ή επίπεδα πτυχωμένα φίλτρα (WD 3 – WD 6), θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια σακούλα φίλτρου όταν σκουπίζετε με  λεπτή σκόνη. Για άλλες εφαρμογές, δεν είναι πρόβλημα να χρησιμοποιείτε την σκούπα χωρίς σακούλα φίλτρου.

Υγρός καθαρισμός με την σκούπα

Όταν σκουπίζετε  υγρά και βρεγμένους ρύπους, συνιστούμε να σκουπίζετε χωρίς σακούλα φίλτρου. Τα φίλτρα αφρού, τα φίλτρα φυσιγγίων και τα επίπεδα πτυχωμένα φίλτρα δεν καταστρέφονται από τον υγρό καθαρισμό με την σκούπα WD.

Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το φίλτρο αφρού και το φίλτρο του φυσιγγίου κάτω από τρεχούμενο νερό. Μην το τρίβετε ή το βουρτσίζετε. Αφήστε τα μέσα φίλτρου να στεγνώσουν πλήρως πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Οι σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher δεν είναι κατάλληλες για το σκούπισμα στάχτης. Η κρύα στάχτη μπορεί να σκουπιστεί με ηλεκτρική σκούπα χρησιμοποιώντας έναν προ-διαχωριστή τέφρας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα στάχτης Kärcher.

Τα διαφορετικά μοντέλα της Kärcher έχουν διαφορετικές δυνατότητες πλήρωσης, επομένως η μέγιστη χωρητικότητα πλήρωσης εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής. Εάν έχει επιτευχθεί ο μέγιστος όγκος πλήρωσης, ένας πλωτήρας κλείνει το άνοιγμα υποπίεσης, το οποίο σταματά την αναρρόφηση. Η συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα, αλλά λειτουργεί με αυξημένη ταχύτητα. Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αδειάστε το δοχείο.

Λεπτομέρειες για την ελάχιστη και τη μέγιστη ισχύ της πρίζας μπορούν να βρεθούν στην πρίζα της συσκευής.

Οι σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher μπορούν να συλλέξουν ταυτόχρονα υγρά και στερεά (σκόνη, χονδροειδείς ρύπους, λεπτούς ρύπους), ενώ οι παραδοσιακές σκούπες περιορίζονται σε ξηρό καθάρισμα – επιπλέον προσφέρουν ισχυρή αναρρόφηση, μεγάλη ενεργειακή απόδοση και ευελιξία αξεσουάρ.

Το φίλτρο αφρού προορίζεται κυρίως για υγρά αλλά πάντα προτείνουμε και την χρήση του φίλτρου συσιγγίου. Το φίλτρο φυσιγγίου είναι για ‘ολους τους ρύπους και βρίσκεται εσωτερικά του κάδου, ενώ τα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα βρίσκονται εξωτερικά του κάδου και είναι επίσης για όλους τους ρύπους. Η διαφορά του φυσιγγίου με το πτυχωτό φίλτρο είναι ότι το πτυχωτό όταν μαζεύουμε υγρά δεν θα έρθει σε επαφή με το νερό και λόγω του ότι βρίσκεται εξωτερικά του κάδου κερδίζουμε περισσότερα λίτρα χρήσης.

Ναι – αναρροφά τα πάντα από χονδροειδείς ρύπους όπως χαλίκια, χώμα μέχρι και γυαλιά.

Τα μοντέλα WD 5 – WD 6 έχουν ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού χωρίς να έρθουμε σε επαφή με τους ρύπους.

Ναι – η σειρά WD σχεδιάστηκε για χρήση σε εξωτερικούς χώρους όπως βεράντες, γκαράζ, αυλές αλλά και για εργασίες με μηχανήματα.

Front view of WD 1 compact battery and WD 3 battery

Σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης χωρίς καλώδιο

Οι μπαταριοκίνητες σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher διασφαλίζουν σχολαστικό καθαρισμό εκεί όπου άλλες σκούπες με καλώδιο δεν μπορούν να φτάσουν ή σε περιοχές που είναι δύσκολο να προσπελαστούν - στο αυτοκίνητο, κάτω από το χώρο στάθμευσης, στο εξοχικό ή σε μονοπάτια στον κήπο, παρέχοντας ταυτόχρονα την ίδια λειτουργικότητα με μια ενσύρματη συσκευή. Χωρίς καλώδιο, χωρίς όριο! Η σκούπα μπαταρίας WD 3/1 με μεγάλο δοχείο 17 λίτρων και η compact  σκούπα μπαταρίας WD 1 σε συμπαγή, φορητή σχεδίαση.

 Μάθε περισσότερα εδώ!

Accessories for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Τα εξαρτήματα των WD- πιο πρακτικά και πιο σχολαστικά.

Τα εξαρτήματα  έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Μαζί με τις συσκευές, εξασφαλίζουν άκρως εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα καθαρισμού και διευρύνουν το φάσμα των εφαρμογών.

Μάθε περισσότερα για τα εξαρτήματα των WD

Κιτ αξεσουάρ

Ακροφύσια

Ειδικές εφαρμογές

Φίλτρα

Μπαταρίες και φορτιστές

ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (4)