ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Είτε πρόκειται για ξηρούς ή υγρούς ρύπους, χονδροειδείς ή όχι- στο αυτοκίνητο, στο υπόγειο, στο γκαράζ, στο εργαστήριο ή γύρω από το σπίτι- οι σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης της Kärcher θα σε εκπλήξουν με την πολύ-λειτουργικότητά τους. Είναι εξαιρετικά συμπαγείς, έχουν εξαιρετική απορροφητική ισχύ και ενεργειακή απόδοση. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό τους μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα σχεδόν παντού και είναι συνεχώς κοντά για να τις χρησιμοποιήσεις. Οι πολυάριθμες λειτουργίες και η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ εξασφαλίζουν τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού και μέγιστη ευκολία στην χρήση. Οι μπαταριοκίνητες μηχανές μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρίζες.