ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Είτε πρόκειται για ξηρούς ή υγρούς ρύπους, χονδροειδείς ή όχι- στο αυτοκίνητο, στο υπόγειο, στο γκαράζ, στο εργαστήριο ή γύρω από το σπίτι- οι σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης της Kärcher θα σε εκπλήξουν με την πολύ-λειτουργικότητά τους. Είναι εξαιρετικά συμπαγείς, έχουν εξαιρετική απορροφητική ισχύ και ενεργειακή απόδοση. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό τους μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα σχεδόν παντού και είναι συνεχώς κοντά για να τις χρησιμοποιήσεις. Οι πολυάριθμες λειτουργίες και η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ εξασφαλίζουν τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού και μέγιστη ευκολία στην χρήση. Οι μπαταριοκίνητες μηχανές μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρίζες.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΞΑΝΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ!
Πολλες δυνατότητες εφαρμογής
Η πολυλειτουργικότητα είναι ριζωμένη στο DNA των σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher. Αυτές οι δυνατές σκούπες κάνουν τον καθαρισμό, στο κελάρι, στο γκαράζ, στο εργαστήριο για τα χόμπι σας ή στον κήπο εύκολο αλλά καθαρίζουν και το εσωτερικό του σπιτιού σαν τις παραδοσιακές σκούπες. Για εργασίες ανακαίνισης, σκούπισμα του αυτοκινήτου με ηλεκτρική σκούπα, απαλλαγή από θραύσματα ή χυμένο νερό. Δεν έχει σημασία αν οι ρύποι είναι ξηροί, υγροί, χονδροειδείς ή όχι– αυτές οι ισχυρές συσκευές αντιμετωπίζουν αξιόπιστα ακόμη και μεγάλες ποσότητες νερού.
Ανώτερη απόδοση καθαρισμού και αναρροφητική ισχύς
Εκεί που οι συμβατικές οικιακές ηλεκτρικές σκούπες δυσκολεύονται, οι WD της Kärcher ξεκινούν πραγματικά. Με ισχυρή αναρρόφηση σε συνδυασμό με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, οι σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης παρέχουν ιδανική συλλογή ρύπων χάρη στις τέλεια συντονισμένες συσκευές και αξεσουάρ, επιτυγχάνοντας γρήγορα και σχολαστικά αποτελέσματα καθαρισμού. Η χρήση του εργαλείου αναρρόφησης κατά το πριόνισμα, το τρίψιμο και πολλά άλλα μειώνει την έκθεση στη σκόνη και τη βρωμιά, διατηρώντας τον χώρο εργασίας σας καθαρό.
Ακόμα περισσότερη άνεση
Ευκολία επόμενου επιπέδου: ο compact σχεδιασμός απαιτεί λίγο χώρο για αποθήκευση. Επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα και των εξαρτημάτων απευθείας στη συσκευή. Τα καινοτόμα σχέδια φίλτρων καθιστούν τις σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης βολικές στη χρήση – χωρίς καθόλου επαφή με τους ρύπους. Επιπλέον, η μεγάλη διάρκεια ζωής τους χάρη στο υψηλό επίπεδο ποιότητας και στιβαρότητας τις κάνει να ξεχωρίζουν.
Χαρακτηριστικά
Πεδία εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι
Οι WD μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακριβώς όπως οι παραδοσιακές ηλεκτρικές σκούπες για σκούπισμα σε χώρους διαβίωσης, προσφέροντας τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού χάρη σε ειδικά αξεσουάρ, όπως το κιτ οικιακών εργασιών.
Υγρά και θραύσματα
Με τις σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher, το όνομα μιλάει από μόνο του. Τα σπασμένα μπουκάλια, οι μικρές λακκούβες ή οι υγροί ρύποι δεν αποτελούν κανένα πρόβλημα, χάρη στην υψηλή αναρροφητική ισχύ, το στιβαρό δοχείο και την επιλογή αναρρόφησης χωρίς σακούλα φίλτρου.
Καθαρισμός αυτοκινήτου
Καθάρισε καλά το αυτοκίνητό σου με μία κούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης από την Kärcher. Η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ σου επιτρέπει να καθαρίζεις ανάμεσα σε καθίσματα και μέρη που είναι δύσκολο να προσεγγίσεις.
Εξωτερικοί χώροι
Τα αίθρια, τα γκαράζ, οι είσοδοι των σπιτιών και οι σκάλες καθαρίζονται ξανά σε χρόνο μηδέν με τις σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
Νερό που έχει διαρρεύσει ή χυθεί
Οι μεγάλες μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν διαρρεύσει η χυθεί, μπορούν επίσης να αφαιρεθούν επιμελώς με μια WD της Kärcher. Το μεγάλο δοχείο διασφαλίζει ότι μπορείτε να σκουπίζετε με την σκούπα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς και να συλλέγετε μεγάλες ποσότητες νερού γρήγορα και χωρίς κόπο.
Κήπος
Μια σκούπα υγρής και ξηρής ναρρόφησης είναι μια πραγματική βοήθεια, ακόμα και στον κήπο. Σκουπίστε εύκολα μικρά κλαδιά, χαλίκια, φύλλα ή φυσήξτε τα στην άκρη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φυσητήρα.
Εργαστήριο
Εύκολη αφαίρεση σκόνης για ξυλουργικές εργασίες και εργασίες γενικότερα στο εργαστήριο. Σε μοντέλα με ενσωματωμένη πρίζα, οι ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να συνδεθούν απευθείας στην σκούπα, η οποία σκουπίζει αυτόματα τα ροκανίδια ξύλου μόλις ξεκινήσετε το πριόνισμα.
Ανακαίνιση
Οι WD της Kärcher μπορούν επίσης να διαχειριστούν και τα χοντρά μπάζα. Το καινοτόμο σύστημα φίλτρων και η σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης απλοποιούν τη διαδικασία καθαρισμού και καθιστούν δυνατή την εργασία με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ακόμη και τα βρεγμένα ή υγρά μπάζα δεν δημιουργούν πρόβλημα.
Ονοματολογία
Συχνές ερωτήσεις
Πως λειτουργεί η WD της Kärcher;
Πώς αντικαθιστώ ένα φίλτρο φυσιγγίων (WD 2 – WD 3)?
Πώς αντικαθιστώ ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (WD 4 – WD 6)?
Πώς τοποθετώ την σακούλα φίλτρου στην σκούπα (WD 2 – WD 6)?
Πώς αποθηκεύω τον σωλήνα αναρρόφησης πάνω στην σκούπα; (WD 3 – WD 6)?
Σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης χωρίς καλώδιο
Οι μπαταριοκίνητες σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher διασφαλίζουν σχολαστικό καθαρισμό εκεί όπου άλλες σκούπες με καλώδιο δεν μπορούν να φτάσουν ή σε περιοχές που είναι δύσκολο να προσπελαστούν - στο αυτοκίνητο, κάτω από το χώρο στάθμευσης, στο εξοχικό ή σε μονοπάτια στον κήπο, παρέχοντας ταυτόχρονα την ίδια λειτουργικότητα με μια ενσύρματη συσκευή. Χωρίς καλώδιο, χωρίς όριο! Η σκούπα μπαταρίας WD 3/1 με μεγάλο δοχείο 17 λίτρων και η compact σκούπα μπαταρίας WD 1 σε συμπαγή, φορητή σχεδίαση.
Τα εξαρτήματα των WD- πιο πρακτικά και πιο σχολαστικά.
Τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Μαζί με τις συσκευές, εξασφαλίζουν άκρως εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα καθαρισμού και διευρύνουν το φάσμα των εφαρμογών.