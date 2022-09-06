1. Σχολαστικός καθαρισμός του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική σκούπα

Ξεκίνα καθαρίζοντας ολόκληρο το εσωτερικό με μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης ώστε να απομακρύνεις στερεούς ρύπους όπως ψίχουλα, χώμα και τρίχες από κατοικίδια. Ιδανικά, ξεκίνα από το πορτμπαγκάζ και συνέχισε προς το πιλοτήριο. Όταν χρησιμοποιείς την ηλεκτρική σκούπα, μην ξεχνάς τις στενές χαραμάδες, καθώς εκεί συνήθως συγκεντρώνονται πολλοί μη στερεοποιημένοι ρύποι. Τα ειδικά πρόσθετα ακροφύσια, όπως ένα ακροφύσιο μεγάλου μήκους για σχισμές, είναι ιδανικά για αυτά τα στενά σημεία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των ρύπων ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, όπως είναι η περιοχή ανάμεσα στο κάθισμα και την πόρτα ή το ταμπλό. Τα φαρδιά ακροφύσια διευκολύνουν τον καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών, όπως είναι οι χώροι για τα πόδια και το πορτμπαγκάζ. Για να καθαρίσεις τα συγκεκριμένα σημεία, απλά σύνδεσε το κατάλληλο ακροφύσιο στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Οι μπαταριοκίνητες σκούπες διευκολύνουν ακόμα περισσότερο την εργασία, καθώς δεν υπάρχει καλώδιο που να σε περιορίζει. Ένα ακόμα πλεονέκτημα που έχουν τα ασύρματα μοντέλα είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψεις.

Η ταπετσαρία πρέπει επίσης να καθαρίζεται σχολαστικά με την ηλεκτρική σκούπα. Μια βούρτσα αναρρόφησης με σκληρές τρίχες αποτελεί την ιδανική επιλογή για την αφαίρεση της σκόνης από τα υφασμάτινα καθίσματα. Για τις δερμάτινες ταπετσαρίες, συνιστάται η χρήση μιας βούρτσας με μαλακές τρίχες ώστε να αποφεύγονται τα γδαρσίματα.