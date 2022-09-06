ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Αν επιθυμείς να διατηρήσεις το αυτοκίνητό σου σε καλή κατάσταση για όσο το δυνατόν περισσότερο, χρειάζεται κάτι παραπάνω από ένα γρήγορο εξωτερικό καθάρισμα. Από τα καθίσματα μέχρι το πιλοτήριο και από τα παράθυρα μέχρι τα πατάκια, ο διεξοδικός καθαρισμός του εσωτερικού του αυτοκινήτου αποτελεί επίσης μέρος της φροντίδας του αυτοκινήτου και πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το εσωτερικό υλικό και διασφαλίζεται η διατήρηση της αξίας του οχήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με μερικά κόλπα και τον σωστό εξοπλισμό μπορείς να κάνεις το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου να λάμπει σε ελάχιστο χρόνο.
Σωστή προετοιμασία και κατάλληλος εξοπλισμός
Πριν προχωρήσεις στον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου σου, θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσεις από το όχημα όλα τα μη στερεωμένα αντικείμενα, τα σκουπίδια, τα πατάκια και τις μοκέτες. Η συγκέντρωση μη στερεοποιημένων ρύπων με την πάροδο του χρόνου είναι φυσιολογική, ειδικά κάτω από τα πατάκια. Βγάλε και τίναξε τα πατάκια και άφησέ τα στην άκρη. Στη συνέχεια βεβαιώσου ότι έχεις σε κοντινή απόσταση όλα τα απαραίτητα εργαλεία, όπως μια ηλεκτρική σκούπα ή ένα σκουπάκι χειρός, πανάκια και διαλύματα καθαρισμού. Πολλοί κατασκευαστές προσφέρουν μιας ευρείας γκάμας σετ καθαρισμού του εσωτερικού του αυτοκινήτου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την ηλεκτρική σκούπα και περιλαμβάνουν ακροφύσια επέκτασης, ακροφύσια μεγάλου μήκους για σχισμές, φαρδιά ακροφύσια αυτοκινήτου, βούρτσες αναρρόφησης και πανιά μικροϊνών για τον καθαρισμό λείων επιφανειών και παραθύρων.
Καθαρισμός του εσωτερικού του αυτοκινήτου: Αναλυτικά
Μόλις αδειάσεις το εσωτερικό του αυτοκινήτου, μπορείς να ξεκινήσεις τον καθαρισμό του. Είσαι μόνο μερικά βήματα μακριά από ένα αστραφτερό εσωτερικό αυτοκινήτου:
1. Σχολαστικός καθαρισμός του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική σκούπα
Ξεκίνα καθαρίζοντας ολόκληρο το εσωτερικό με μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης ώστε να απομακρύνεις στερεούς ρύπους όπως ψίχουλα, χώμα και τρίχες από κατοικίδια. Ιδανικά, ξεκίνα από το πορτμπαγκάζ και συνέχισε προς το πιλοτήριο. Όταν χρησιμοποιείς την ηλεκτρική σκούπα, μην ξεχνάς τις στενές χαραμάδες, καθώς εκεί συνήθως συγκεντρώνονται πολλοί μη στερεοποιημένοι ρύποι. Τα ειδικά πρόσθετα ακροφύσια, όπως ένα ακροφύσιο μεγάλου μήκους για σχισμές, είναι ιδανικά για αυτά τα στενά σημεία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των ρύπων ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, όπως είναι η περιοχή ανάμεσα στο κάθισμα και την πόρτα ή το ταμπλό. Τα φαρδιά ακροφύσια διευκολύνουν τον καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών, όπως είναι οι χώροι για τα πόδια και το πορτμπαγκάζ. Για να καθαρίσεις τα συγκεκριμένα σημεία, απλά σύνδεσε το κατάλληλο ακροφύσιο στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Οι μπαταριοκίνητες σκούπες διευκολύνουν ακόμα περισσότερο την εργασία, καθώς δεν υπάρχει καλώδιο που να σε περιορίζει. Ένα ακόμα πλεονέκτημα που έχουν τα ασύρματα μοντέλα είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψεις.
Η ταπετσαρία πρέπει επίσης να καθαρίζεται σχολαστικά με την ηλεκτρική σκούπα. Μια βούρτσα αναρρόφησης με σκληρές τρίχες αποτελεί την ιδανική επιλογή για την αφαίρεση της σκόνης από τα υφασμάτινα καθίσματα. Για τις δερμάτινες ταπετσαρίες, συνιστάται η χρήση μιας βούρτσας με μαλακές τρίχες ώστε να αποφεύγονται τα γδαρσίματα.
Συμβουλή: Απομάκρυνε τις τρίχες των σκύλων από το αυτοκίνητο
Οι τρίχες των σκύλων κολλάνε στα υφασμάτινα καθίσματα του αυτοκινήτου και στο υλικό επένδυσης του πορτμπαγκάζ. Προσπάθησεε πρώτα να αφαιρέσεις όσο περισσότερες τρίχες μπορείς χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική σκούπα. Για να το κάνεις αυτό, συνιστάται να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο για ταπετσαρίες. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν τρίχες σκύλου που αρνούνται να φύγουν, πάρτε ένα ρολό ή μια βούρτσα αφαίρεσης χνουδιών και δες αν μπορείς να βελτιώσεις την κατάσταση. Μια άλλη συμβουλή είναι να φορέσεις απλά ένα υγρό γάντι από καουτσούκ και να περάσεις με το χέρι σου τα καθίσματα, σκουπίζοντας στη συνέχεια με την ηλεκτρική σκούπα τις τρίχες που αποκολλήθηκαν.
Προκειμένου να αποφύγεις τη συσσώρευση τριχών σκύλου στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σου, μπορείς να βουρτσίζεις τακτικά τον τετράποδο φίλο σου, αλλά και να στρώσεις στα καθίσματα ή το πορτμπαγκάζ πατάκια ειδικά για τη συγκράτηση της βρωμιάς. Αυτά συνήθως κατασκευάζονται από πλενόμενο υλικό, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αφαίρεση των τριχών και των ρύπων.
2. Διεξοδικός καθαρισμός του αυτοκινήτου, των εξαρτημάτων κλπ.
Μόλις ολοκληρώσεις το σκούπισμα με την ηλεκτρική σκούπα, μπορείς να περάσεις στο βήμα 2 της διαδικασίας καθαρισμού του εσωτερικού. Ξεκίνα αφαιρώντας τη σκόνη από τα εξαρτήματα και σκουπίζοντάς τα με ένα υγρό πανί. Στη συνέχεια απομάκρυνε τους πιο επίμονους ρύπους που έχουν κολλήσει στις επιφάνειες, όπως είναι οι λεκέδες από γράσο στις ταπετσαρίες ή οι ξεραμένες τσίχλες στα πατάκια.
Όπως ισχύει για τους περισσότερους λεκέδες, οι λεκέδες από γράσο είναι πιο εύκολο να αφαιρεθούν εάν ενεργήσεις όσο το δυνατόν πιο άμεσα μετά τη δημιουργία τους και αποφύγεις να τους τρίψεις! Μπορείς να φτιάξεις ένα διάλυμα για να αφαιρέσεις αυτούς τους λεκέδες χρησιμοποιώντας προϊόντα που έχεις στο σπίτι σας. Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσεις σαπούνι - απλά βρέξε το, εφάρμοσέ το στον λεκέ, άφησέ το να απορροφηθεί και έπειτα σκούπισέ το με ένα νωπό πανί. Ξέπλυνε το πανί πολλές φορές μέχρι να διαλυθεί το σαπούνι. Τέλος, ταμπόναρε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί ώστε να τραβήξεις την υγρασία από το ύφασμα. Σημαντικό: Πάντα να δοκιμάζεις το προϊόν πρώτα σε ένα δυσδιάκριτο σημείο.
Βαθύς Καθαρισμός Καθισμάτων & Ταπετσαριών με τις Σκούπες SE
Ποια συσκευή είναι κατάλληλη για βαθύ καθαρισμό καθισμάτων και ταπετσαριών αυτοκινήτου; Για τον απόλυτο καθαρισμό στο εσωτερικό του οχήματός σου, η κατάλληλη επιλογή είναι οι σκούπες SE της Kärcher. Αντίθετα με τις απλές σκούπες που αναρροφούν μόνο επιφανειακή σκόνη, οι σκούπες SE λειτουργούν με ένα πρωτοποριακό σύστημα ψεκασμού και αναρρόφησης:
- Πώς λειτουργούν: Ψεκάζουν το καθαριστικό διάλυμα βαθιά μέσα στις ίνες του υφάσματος και το αναρροφούν αμέσως μαζί με τη διαλυμένη βρωμιά σε ένα μόνο πέρασμα.
- Η ιδανική λύση για το αυτοκίνητό σου: Μοντέλα όπως η compact SE 3 Compact (διαθέσιμη και σε έκδοση μπαταρίας SE 3-18 Battery για να έχεις απόλυτη ελευθερία κινήσεων χωρίς καλώδια) ή η ισχυρή SE 4, είναι ειδικά σχεδιασμένα για να φτάνουν στα πιο στενά σημεία του αυτοκινήτου. Χάρη στην ειδική τεχνολογία Kärcher, οι επιφάνειες στεγνώνουν έως και 50% γρηγορότερα, επιτρέποντάς σου να χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητό σου σχεδόν αμέσως.
Πώς μπορώ να αφαιρέσω λεκέδες από καφέ ή φαγητό στα καθίσματα του αυτοκινήτου; Οι καθημερινοί λεκέδες από καφέ, αναψυκτικά, σάλτσες ή λιπαρά φαγητά εισχωρούν γρήγορα στις υφασμάτινες ταπετσαρίες, δημιουργώντας εστίες μικροβίων και δυσάρεστες οσμές. Με μια σκούπα SE της Kärcher, η αφαίρεσή τους γίνεται παιχνιδάκι. Ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα, μπορείς να εξαφανίσεις και τους πιο επίμονους λεκέδες:
- Προετοιμασία & Δοσολογία: Γέμισε το δοχείο καθαρού νερού της σκούπας SE και πρόσθεσε το ειδικό υγρό καθαρισμού χαλιών και ταπετσαριών RM 519. Το RM 519 είναι ιδανικό για γρήγορο στέγνωμα και εξουδετερώνει τις οσμές, αφήνοντας ένα άρωμα φρεσκάδας.
- Στοχευμένος Ψεκασμός (Για επίμονους λεκέδες): Εάν ο λεκές από καφέ ή φαγητό έχει ξεραθεί, ψέκασε το σημείο με το καθαριστικό διάλυμα (ενεργοποιώντας μόνο τη λειτουργία ψεκασμού της σκούπας SE) και άφησέ το να δράσει για περίπου 5 λεπτά χωρίς να στεγνώσει.
- Βαθιά Αναρρόφηση: Ενεργοποίησε τη λειτουργία αναρρόφησης. Πέρασε το ειδικό εξάρτημα χειρός για ταπετσαρίες πάνω από τον λεκέ. Θα δεις αμέσως το βρώμικο νερό να απομακρύνεται προς τον κάδο ακάθαρτου νερού. Συνέχισε μέχρι να δεις το νερό που αναρροφάται να είναι καθαρό.
- Ξέβγαλμα: Για τέλειο αποτέλεσμα, πέρασε ακόμη ένα χέρι μόνο με καθαρό νερό (χωρίς απορρυπαντικό) ώστε να απομακρύνεις τυχόν υπολείμματα σαπουνιού από τις ίνες.
Extra Tip για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου: Οι σκούπες SE δεν απομακρύνουν απλώς τους ορατούς λεκέδες, αλλά εξολοθρεύουν τα ακάρεα και τα αλλεργιογόνα. Είναι η ιδανική λύση αν έχεις μικρά παιδιά, αλλεργίες ή αν ταξιδεύεις συχνά με το κατοικίδιό σου.
Συμβουλή
Εάν έχει κολλήσει τσίχλα στα πατάκια, υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορείς να δοκιμάσεις. Τοποθέτησε μια παγοκύστη στην επηρεαζόμενη περιοχή μέχρι η τσίχλα να σκληρύνει και να γίνει εύθραυστη. Τώρα μπορείς να την αφαιρέσεις με το χέρι ή να την σπάσεις σε μικρά κομμάτια χρησιμοποιώντας ένα σκληρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, απλά σάρωσε τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα.
3. Συντήρηση του εσωτερικού
Το τελικό βήμα είναι η φροντίδα του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού εμποδίζουν την εκ νέου συσσώρευση σκόνης και ρύπων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν ότι το εσωτερικό του αυτοκινήτου αναδίδει ένα άρωμα φρεσκάδας. Για τον καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου, υπάρχουν ειδικά προϊόντα που εξουδετερώνουν τις οσμές και ταυτόχρονα δρουν κατά του στατικού ηλεκτρισμού. Οι ευαίσθητες επιφάνειες, όπως είναι τα δερμάτινα καθίσματα ή τα εξαρτήματα, μπορούν να διατηρούνται σε καλή κατάσταση με ένα ειδικό προϊόν συντήρησης για δέρμα ή με ένα καθαριστικό επιφανειών πιλοτηρίου.
Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν αφορά μόνο τον καθαρισμό του εσωτερικού, αλλά και τον διεξοδικό καθαρισμό του εξωτερικού του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των ζαντών. Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Κορυφαίες συμβουλές για τον καθαρισμό διαφορετικών επιφανειών
Κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού ενός αυτοκινήτου, θα συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ρύπων που πρέπει να αντιμετωπίσεις, καθώς επίσης και διαφορετικές επιφάνειες. Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι οι οποίες είναι κατάλληλες για τον καθαρισμό κάθε υλικού.
Δέρμα
- Το δέρμα συνήθως καθαρίζεται εύκολα, ωστόσο απαιτείται ειδική επεξεργασία για να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ένα βαμβακερό πανί ή ένα πανί μικροϊνών εμποτισμένο με χλιαρό νερό συνήθως αρκεί για να κάνεις τις δερμάτινες επιφάνειες να λάμπουν.
- Για τους πιο επίμονους λεκέδες, χρησιμοποίησε αραιωμένο καθαριστικό οικιακής χρήσης ή προϊόν καθαρισμού για δέρμα. Άπλωσέ το κάνοντας κυκλικές κινήσεις και έπειτα σκούπισέ το χρησιμοποιώντας ένα πανί μικροϊνών. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις μια ειδική βούρτσα για δέρμα, εφόσον οι τρίχες δεν είναι πολύ σκληρές. Προσοχή: Η χρήση προϊόντων που έχουν ως βάση οξέα ή η εφαρμογή έντονης πίεσης ενδέχεται να προκαλέσουν την αφαίρεση του χρώματος.
- Επειδή η διαδικασία καθαρισμού αφαιρεί από το δέρμα σημαντικά έλαια και λίπη, αυτά θα πρέπει στη συνέχεια να εφαρμοστούν εκ νέου στην επιφάνεια μέσω ενός προϊόντος επαναλίπανσης, το οποίο παρασκευάζεται ειδικά για δερμάτινες επιφάνειες και τις εμποδίζει από το να γίνουν εύθραυστες. Το προϊόν θα πρέπει πρώτα να εφαρμόζεται δοκιμαστικά σε ένα δυσδιάκριτο σημείο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του.
Υφασμάτινες επιφάνειες και πατάκια
- Ένα ειδικό καθαριστικό χαλιών είναι ιδανική επιλογή για να κάνεις την υφασμάτινη επένδυση των καθισμάτων ή τα πατάκια να μοιάζουν σαν καινούρια. Ανάμειξε το προϊόν καθαρισμού με νερό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή και εφάρμοσε το μείγμα χρησιμοποιώντας ένα απορροφητικό πανί ή ένα πανί μικροϊνών. Έπειτα περάσε ακόμα μια φορά την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.
- Εάν δεν διαθέτεις καθαριστικό χαλιών, μπορείς αντί γι’ αυτό να χρησιμοποιήσεις ζεστό νερό στο οποίο έχεις προσθέσει μικρή ποσότητα απορρυπαντικού, ή ένα καθαριστικό εσωτερικού χώρου κατάλληλο για εφαρμογή σε υφασμάτινες επιφάνειες.
- Ο διεξοδικός καθαρισμός των ταπετσαριών με ένα καθαριστικό χαλιών είναι ακόμα ευκολότερος. Ψέκασετο μείγμα με το διάλυμα καθαρισμού και το νερό στο ύφασμα και στη συνέχεια σάρωσε τους ρύπους που αποκολλήθηκαν με την ηλεκτρική σκούπα.
- Τα πατάκια μπορούν επίσης να καθαριστούν με το πλυστικό μηχάνημα που διαθέτεις ή σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων. Ορισμένα πλυντήρια αυτοκινήτων διαθέτουν ειδικές συσκευές για τον επαγγελματικό καθαρισμό των πατακιών.
- Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, τα πατάκια πρέπει να κρεμιούνται ώστε να αποστραγγίζεται εντελώς η περίσσεια νερού προτού χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Βεβαιώσου ότι έχουν στεγνώσει εντελώς, ώστε να αποφύγεις τη μεταφορά υγρασίας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Πλαστικό
- Τα πλαστικά μέρη, όπως είναι τα εξαρτήματα και οι λαβές, μπορούν να φρεσκάρονται γρήγορα χρησιμοποιώντας το σωστό προϊόν συντήρησης. Ένα ειδικό καθαριστικό επιφανειών πιλοτηρίου αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή.
- Ψέκασε το διάλυμα σε ένα πανί μικροϊνών και τρίψε με αυτό τις επιφάνειες. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να αφαιρέσεις τυχόν ρύπους ή ακόμη και ελαφριές γρατσουνιές χωρίς να χρειαστεί να πας το αυτοκίνητό σου σε επαγγελματία.
- Δείξε προσοχή όταν καθαρίζεις την περιοχή γύρω από τον αερόσακο, καθώς η χρήση ακατάλληλων προϊόντων ενδέχεται να επηρεάσει τα προκαθορισμένα σημεία θραύσης. Γι’ αυτόν τον λόγο, ορισμένοι κατασκευαστές συνιστούν τη χρήση σκέτου νερού για τον καθαρισμό γύρω από τη συγκεκριμένη περιοχή.
Γυάλινες επιφάνειες
- Τα καθαριστικά τζαμιών αυτοκινήτου αφαιρούν αποτελεσματικά δαχτυλιές, γράσα, υπολείμματα εντόμων και ρύπους από τον δρόμο από το εσωτερικό και το εξωτερικό των παραθύρων, χωρίς να αφήνουν γραμμές. Επιπλέον δρουν κατά του στατικού ηλεκτρισμού, καθιστώντας πιο δύσκολη την εκ νέου συσσώρευση των ρύπων. Όταν τα παράθυρα είναι πιο καθαρά μειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων, καθώς όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν σε λερωμένα τζάμια, αυτό επηρεάζει την ορατότητα του οδηγού.
- Ξεκίνα ψεκάζοντας τις επιφάνειες στο εσωτερικό με καθαριστικό τζαμιών αυτοκινήτου, στη συνέχεια σκούπισέ τις χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί μικροϊνών και στέγνωσέ τις με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- Ένα σύστημα καθαρισμού τζαμιών θα σε βοηθήσει να πετύχεις ένα αποτέλεσμα χωρίς γραμμές ακόμα πιο γρήγορα, ενώ το διάλυμα καθαρισμού μπορεί ακόμα και να αναρροφηθεί με ηλεκτρική σκούπα από τα τζάμια.