Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου, RM 651, 500ml

Για ευχάριστα καθαρούς εσωτερικούς χώρους χωρίς οσμές: Από το ταμπλό μέχρι τα λάστιχα στεγάνωσης, μέχρι την ταπετσαρία και τα δερμάτινα μέρη. Έχει αντιστατική δράση και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 80 x 80 x 280
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Πλαστικά πάνελ
  • Καθίσματα αυτοκινήτων
  • Εσωτερικό οχήματος
  • Πιλοτήριο