Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 7 WCM FJ Home BB
Το πλυστικό μηχάνημα K 7 WCM FJ Home με υδρόψυκτο κινητήρα απομακρύνει αποτελεσματικά τη βρωμιά από αυλές και οχήματα με την ισχύ καθαρισμού του. Περιλαμβάνει ακροφύσιο αφρού και Home Kit.
Για εντυπωσιακά ισχυρό καθαρισμό! Το K 7 WCM FJ Home είναι ο ιδανικός συνεργάτης καθαρισμού για συχνή χρήση και έντονη βρωμιά: ο ισχυρός, υδρόψυκτος κινητήρας του βάζει τέλος στη βρωμιά σε μονοπάτια, αυλές, εξοπλισμό κήπου και μεγαλύτερα οχήματα. Το Home Kit εγγυάται καθαρισμό χωρίς πιτσιλίσματα για μεγαλύτερες περιοχές γύρω από το σπίτι και περιλαμβάνει το T 7 surface cleaner και 1 λίτρο καθαριστικό για πέτρες και προσόψεις. Περιλαμβάνει ακροφύσιο αφρού και 1 λίτρο σαμπουάν αυτοκινήτου για μέγιστη δύναμη διάλυσης της βρωμιάς. Για να καθαρίζεις επιφάνειες ιδιαίτερα αποτελεσματικά και απαλά, το Vario Power spray lance (VPS) μπορεί να ρυθμιστεί με ένα απλό γύρισμα. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το τούρμπο με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα, που εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς συμβιβασμούς, ακόμη και σε επίμονη βρωμιά. Ένα ενσωματωμένο φίλτρο νερού προστατεύει επίσης αξιόπιστα την αντλία από σωματίδια βρωμιάς. Όλα τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στην ίδια τη συσκευή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καθαρά και τακτικάΟ σωλήνας, η κάνη ψεκασμού, το πιστόλι και το καλώδιο μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη συσκευή.
Σύστημα Quick ConnectΤο λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Μεγάλοι τροχοίΓια ασφαλή και βολική μεταφορά, ακόμα και σε ανώμαλο έδαφος, όπως μονοπάτια κήπων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Παροχή (l/h)
|max. 600
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|60
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Ισχύς παροχής (kW)
|3
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|17,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|26
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|369 x 355 x 946
Πεδίο προμήθειας
- Kit οικιακού καθαρισμού: Εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων T 7, καθαριστικό πέτρινων επιφανειών και προσόψεων, 3 σε 1, 1l
- Μπεκ αφρού: 0.3 l
- Υγρό καθαρισμού: Σαμπουάν αυτοκινήτων 3-σε- 1 RM 610
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Κάνη Vario Power
- Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Υλικό αντλίας: Αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Εξωτερικά μονοπάτια
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Αυτοκίνητα
- Τροχόσπιτα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Ποδήλατα