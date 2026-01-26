Για εντυπωσιακά ισχυρό καθαρισμό! Το K 7 WCM FJ Home είναι ο ιδανικός συνεργάτης καθαρισμού για συχνή χρήση και έντονη βρωμιά: ο ισχυρός, υδρόψυκτος κινητήρας του βάζει τέλος στη βρωμιά σε μονοπάτια, αυλές, εξοπλισμό κήπου και μεγαλύτερα οχήματα. Το Home Kit εγγυάται καθαρισμό χωρίς πιτσιλίσματα για μεγαλύτερες περιοχές γύρω από το σπίτι και περιλαμβάνει το T 7 surface cleaner και 1 λίτρο καθαριστικό για πέτρες και προσόψεις. Περιλαμβάνει ακροφύσιο αφρού και 1 λίτρο σαμπουάν αυτοκινήτου για μέγιστη δύναμη διάλυσης της βρωμιάς. Για να καθαρίζεις επιφάνειες ιδιαίτερα αποτελεσματικά και απαλά, το Vario Power spray lance (VPS) μπορεί να ρυθμιστεί με ένα απλό γύρισμα. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το τούρμπο με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα, που εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς συμβιβασμούς, ακόμη και σε επίμονη βρωμιά. Ένα ενσωματωμένο φίλτρο νερού προστατεύει επίσης αξιόπιστα την αντλία από σωματίδια βρωμιάς. Όλα τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στην ίδια τη συσκευή.