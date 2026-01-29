Είτε πρόκειται για σκαλοπάτια καλυμμένα με βρύα, τοίχους φθαρμένους από τον καιρό ή βρώμικα εργαλεία κήπου, το πλυστικό μηχάνημα K 2 Universal Edition Home με το τούρμπο μπεκ θα τα κάνει να λάμπουν σε χρόνο μηδέν. Η συμπαγής συσκευή είναι ιδανική για όλες τις περιστασιακές εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και την αυλή. Ο καθαρισμός δεν ήταν ποτέ ευκολότερος. Ακόμα και όταν καθαρίζεις μεγαλύτερες περιοχές: Το T-Racer εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων για καθαρισμό χωρίς πιτσιλίσματα, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το καθαριστικό Patio & Deck (0,5 λίτρο), θα τα αφήσει λαμπερά - και αυτά περιλαμβάνονται επίσης. Χάρη στο χαμηλό βάρος και την ενσωματωμένη, εύχρηστη λαβή μεταφοράς, μπορείς εύκολα να μεταφέρεις το K 2 Universal Edition Home όπου το χρειάζεσαι. Το σύστημα Quick Connect προσφέρει επιπλέον άνεση, καθώς ο γρήγορος σύνδεσμος επιτρέπει στο λάστιχο υψηλής πίεσης τριών μέτρων να συνδέεται και να αποσυνδέεται εύκολα από τη συσκευή και το πιστόλι ψεκασμού. Χάρη στις έξυπνες βάσεις του, μπορείς να συνδέσεις τα αξεσουάρ στο K 2 Universal Edition Home και να τα αποθηκεύσεις εύκολα με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και το καλώδιο ρεύματος μπορεί να αποθηκευτεί τακτοποιημένα στην ενσωματωμένη υποδοχή καλωδίου.