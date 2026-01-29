Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Universal Edition Home
Το πλυστικό μηχάνημα K 2 Universal Edition Home έχει σχεδιαστεί για περιστασιακή χρήση και απομακρύνει αξιόπιστα την ελαφριά βρωμιά γύρω από το σπίτι.
Είτε πρόκειται για σκαλοπάτια καλυμμένα με βρύα, τοίχους φθαρμένους από τον καιρό ή βρώμικα εργαλεία κήπου, το πλυστικό μηχάνημα K 2 Universal Edition Home με το τούρμπο μπεκ θα τα κάνει να λάμπουν σε χρόνο μηδέν. Η συμπαγής συσκευή είναι ιδανική για όλες τις περιστασιακές εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και την αυλή. Ο καθαρισμός δεν ήταν ποτέ ευκολότερος. Ακόμα και όταν καθαρίζεις μεγαλύτερες περιοχές: Το T-Racer εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων για καθαρισμό χωρίς πιτσιλίσματα, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το καθαριστικό Patio & Deck (0,5 λίτρο), θα τα αφήσει λαμπερά - και αυτά περιλαμβάνονται επίσης. Χάρη στο χαμηλό βάρος και την ενσωματωμένη, εύχρηστη λαβή μεταφοράς, μπορείς εύκολα να μεταφέρεις το K 2 Universal Edition Home όπου το χρειάζεσαι. Το σύστημα Quick Connect προσφέρει επιπλέον άνεση, καθώς ο γρήγορος σύνδεσμος επιτρέπει στο λάστιχο υψηλής πίεσης τριών μέτρων να συνδέεται και να αποσυνδέεται εύκολα από τη συσκευή και το πιστόλι ψεκασμού. Χάρη στις έξυπνες βάσεις του, μπορείς να συνδέσεις τα αξεσουάρ στο K 2 Universal Edition Home και να τα αποθηκεύσεις εύκολα με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και το καλώδιο ρεύματος μπορεί να αποθηκευτεί τακτοποιημένα στην ενσωματωμένη υποδοχή καλωδίου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένη υποδοχή καλωδίουΤο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί βολικά κατά τρόπο που να εξοικονομεί χώρο αποθήκευσης.
Βολική αποθήκευση εξαρτημάτωνΟ εύκαμπτος σωλήνας (λάστιχο) υψηλής πίεσης, η κάνη ψεκασμού και το πιστόλι με σκανδάλη μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν με την προσάρτησή τους στη συσκευή.
Χρήση χημικώνΛάστιχο αναρρόφησης για χρήση χημικών Τα απορρυπαντικά της Kärcher αυξάνουν την απόδοση και βοηθούν στην προστασία και την φροντίδα της επιφάνειας καθαρισμού
Σύστημα Quick Connect
- Η σύνδεση/αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης σε/από τη συσκευή και το πιστόλι με σκανδάλη μπορεί να γίνει με απλό και εύκολο τρόπο.
Ελαφρύ με μικρές διαστάσεις
- Η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί με ευκολία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar/MPa)
|110 / 11
|Παροχή (l/h)
|max. 360
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|20
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,4
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|182 x 280 x 390
Πεδίο προμήθειας
- Kit οικιακού καθαρισμού: Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 1, απορρυπαντικό Patio & Deck 0,5 L
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 3 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού