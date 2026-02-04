Η WD 3 Battery είναι εξίσου λειτουργική με μια σκούπα πολλαπλών εφαρμογών με καλώδιο, μόνο που δεν είναι απαραίτητη η σύνδεσή της σε πρίζα. Ανάλογα με την μπαταρία, η διάρκεια λειτουργίας κυμαίνεται από 15 έως 30 λεπτά (η μπαταρία δεν διατίθεται σε αυτήν την έκδοση). Η ευέλικτη σκούπα πολλαπλών εφαρμογών χωρίς καλώδιο διαθέτει στιβαρό και ανθεκτικό πλαστικό κάδο χωρητικότητας 17 λίτρων, καθώς και φίλτρο τύπου φυσιγγίου για εύκολη αναρρόφηση στερεών και υγρών ρύπων χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη ροή και τα ακροφύσια καθαρισμού δαπέδου με μικτή επένδυση και έξυπνο σύστημα κουμπωτής τοποθέτησης τύπου κλιπ συμβάλλουν στη διασφάλιση της μέγιστης απορροφητικής ικανότητας και εγγυώνται τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Μια άλλη πρακτική λεπτομέρεια είναι η αποσπώμενη λαβή που επιτρέπει την απευθείας σύνδεση εξαρτημάτων στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Η πρακτική θέση στάθμευσης επιτρέπει τη βολική τοποθέτηση του σωλήνα αναρρόφησης και του ακροφύσιου δαπέδου στα διαλείμματα. Η σκούπα WD 3 Compact Battery μετατρέπει τη διαδικασία καθαρισμού σε μια ευχάριστη εμπειρία χάρη στα πρόσθετα χαρακτηριστικά που διαθέτει, όπως η λειτουργία φυσητήρα, το σύστημα κλειδώματος έλξης - ώθησης (Pull & Push), η εργονομική λαβή μεταφοράς και οι λύσεις αποθήκευσης των εξαρτημάτων. Επίσης, χάρη στη συμβατότητά της με την πλατφόρμα μπαταριών 36 V, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μπαταρίες από άλλες συσκευές της κατηγορίας 36 V Battery Power στη σκούπα WD 3 Battery.