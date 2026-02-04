Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας WD 3 Battery
Η σκούπα αναρρόφησης υγρών και στερεών ρύπων WD 3 Battery που ανήκει στις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Battery Power περιλαμβάνει ευέλικτα εξαρτήματα για στατική και φορητή χρήση. Σκούπισμα χωρίς περιορισμούς. Για υγρούς και ξηρούς ρύπους. Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία.
Η WD 3 Battery είναι εξίσου λειτουργική με μια σκούπα πολλαπλών εφαρμογών με καλώδιο, μόνο που δεν είναι απαραίτητη η σύνδεσή της σε πρίζα. Ανάλογα με την μπαταρία, η διάρκεια λειτουργίας κυμαίνεται από 15 έως 30 λεπτά (η μπαταρία δεν διατίθεται σε αυτήν την έκδοση). Η ευέλικτη σκούπα πολλαπλών εφαρμογών χωρίς καλώδιο διαθέτει στιβαρό και ανθεκτικό πλαστικό κάδο χωρητικότητας 17 λίτρων, καθώς και φίλτρο τύπου φυσιγγίου για εύκολη αναρρόφηση στερεών και υγρών ρύπων χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη ροή και τα ακροφύσια καθαρισμού δαπέδου με μικτή επένδυση και έξυπνο σύστημα κουμπωτής τοποθέτησης τύπου κλιπ συμβάλλουν στη διασφάλιση της μέγιστης απορροφητικής ικανότητας και εγγυώνται τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Μια άλλη πρακτική λεπτομέρεια είναι η αποσπώμενη λαβή που επιτρέπει την απευθείας σύνδεση εξαρτημάτων στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Η πρακτική θέση στάθμευσης επιτρέπει τη βολική τοποθέτηση του σωλήνα αναρρόφησης και του ακροφύσιου δαπέδου στα διαλείμματα. Η σκούπα WD 3 Compact Battery μετατρέπει τη διαδικασία καθαρισμού σε μια ευχάριστη εμπειρία χάρη στα πρόσθετα χαρακτηριστικά που διαθέτει, όπως η λειτουργία φυσητήρα, το σύστημα κλειδώματος έλξης - ώθησης (Pull & Push), η εργονομική λαβή μεταφοράς και οι λύσεις αποθήκευσης των εξαρτημάτων. Επίσης, χάρη στη συμβατότητά της με την πλατφόρμα μπαταριών 36 V, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μπαταρίες από άλλες συσκευές της κατηγορίας 36 V Battery Power στη σκούπα WD 3 Battery.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Mπαταρία της πλατφόρμας 36 V Battery Power
Ειδικό φίλτρο φυσιγγίου
Λειτουργία φυσητήρα
ακροφύσιο δαπέδου και εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
Αποσπώμενη λαβή
Πρακτική θέση αποθήκευσης
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
Μεγάλες ρόδες μεταφοράς
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|300
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|80
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 110
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 40
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|17
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 70 (2,5 Ah) / περίπου 140 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 15 (2,5 Ah) / περίπου 30 (5,0 Ah)
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|67
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|388 x 340 x 503
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Λειτουργία φυσητήρα
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Αποθήκη κήπου
- Εσωτερικό οχήματος
- Υγρά
- Εργαστήριο
- Γκαράζ
- Κελάρι
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ