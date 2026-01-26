Παρά τις συμπαγείς αναλογίες του, το K 3 Classic εξακολουθεί να προσφέρει την πλήρη ισχύ ενός πλυστικού υψηλής πίεσης. Επιπλέον, η αλουμινένια τηλεσκοπική λαβή του εξασφαλίζει ότι μπορεί να αποθηκευτεί για εξοικονόμηση χώρου και είναι εξαιρετικά φορητό και ευέλικτο. Διαθέτοντας πιστόλι σκανδάλης Quick Connect, σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων, κάνη ψεκασμού Vario Power, τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού, το K 3 Classic είναι κατάλληλο για περιστασιακή χρήση σε ήπιους ρύπους σε έπιπλα κήπου, εργαλεία κηπουρικής, ποδήλατα και αλλού. Σπίτι. Η απόδοση της περιοχής είναι 25 m²/h.