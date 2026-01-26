Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 3 Classic

Το K 3 Classic με τηλεσκοπική λαβή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε πιο ήπιους ρύπους γύρω από το σπίτι. Είναι επίσης εξαιρετικά συμπαγές, εύκολο στη μεταφορά και εύκολο να αποθηκευτεί.

Παρά τις συμπαγείς αναλογίες του, το K 3 Classic εξακολουθεί να προσφέρει την πλήρη ισχύ ενός πλυστικού υψηλής πίεσης. Επιπλέον, η αλουμινένια τηλεσκοπική λαβή του εξασφαλίζει ότι μπορεί να αποθηκευτεί για εξοικονόμηση χώρου και είναι εξαιρετικά φορητό και ευέλικτο. Διαθέτοντας πιστόλι σκανδάλης Quick Connect, σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων, κάνη ψεκασμού Vario Power, τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού, το K 3 Classic είναι κατάλληλο για περιστασιακή χρήση σε ήπιους ρύπους σε έπιπλα κήπου, εργαλεία κηπουρικής, ποδήλατα και αλλού. Σπίτι. Η απόδοση της περιοχής είναι 25 m²/h.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιτύλιξη του εύκαμπτου σωλήνα στο μπροστινό κάλυμμα
Τηλεσκοπική λαβή
Χρήση χημικών
Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Πίεση (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Παροχή (l/h) 380
Επιδόσεις περιοχής (m²/h) 25
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 40
Ισχύς παροχής (kW) 1,6
Καλώδιο ρεύματος (m) 5
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 4,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 264 x 256 x 450

Πεδίο προμήθειας

  • Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
  • Κάνη Vario Power
  • Τούρμπο μπεκ
  • Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m
  • Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"

Εξοπλισμός

  • Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
  • Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
  • Τηλεσκοπική λαβή
  • Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
  • Ποδήλατα
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού