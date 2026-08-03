RM 650 Καθαριστικό Τζαμιών Αυτοκινήτου + RM 651 Καθαριστικό Εσωτερικού Αυτοκινήτου, 500ml

Η dream team στον καθαρισμό αυτοκινήτων: Το RM 650 Καθαριστικό Τζαμιών Αυτοκινήτου για τζάμια αυτοκινήτου χωρίς ραβδώσεις συμπληρώνεται ιδανικά από το RM 651 Καθαριστικό Εσωτερικού Αυτοκινήτου για ένα φρέσκο και καθαρό εσωτερικό.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 2 x 500
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2
RM 650 Καθαριστικό Τζαμιών Αυτοκινήτου + RM 651 Καθαριστικό Εσωτερικού Αυτοκινήτου, 500ml
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • P102 Μακριά από παιδιά.
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  • Οχήματα
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