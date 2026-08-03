RM 650 Καθαριστικό Τζαμιών Αυτοκινήτου + RM 651 Καθαριστικό Εσωτερικού Αυτοκινήτου, 500ml
Η dream team στον καθαρισμό αυτοκινήτων: Το RM 650 Καθαριστικό Τζαμιών Αυτοκινήτου για τζάμια αυτοκινήτου χωρίς ραβδώσεις συμπληρώνεται ιδανικά από το RM 651 Καθαριστικό Εσωτερικού Αυτοκινήτου για ένα φρέσκο και καθαρό εσωτερικό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|2 x 500
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,2
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- P102 Μακριά από παιδιά.
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα