Βαθύς καθαρισμός ινών με μέγιστη ελευθερία κινήσεων: Η σκούπα SE 3-18 Compact καθαρίζει τις υφασμάτινες επιφάνειες σχολαστικά και χωρίς υπολείμματα. Χάρη στη συμπαγή σχεδίαση, η συσκευή δεν είναι μόνο εύχρηστη, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχει πρίζα κοντά, λόγω της μπαταρίας 18 V Kärcher Battery Power (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό). Αυτό επιτρέπει τον καθαρισμό του εσωτερικού του οχήματος, των χαλιών ή άλλων υφασμάτινων επιφανιών σε μόλις 12 έως 24 λεπτά. Έτσι αφαιρείς τους ρύπους από τα καθίσματα αυτοκινήτου, τα πατάκια και το πορτμπαγκάζ, καθώς και τα έπιπλα και τις ταπετσαρίες κήπου σε μια στιγμή – εξίσου δυνατά με τις συσκευές μας με καλώδιο ρεύματος. Ο μακρύς και εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με εσωτερικό σωλήνα χημικού καθαριστικού εγγυάται επίσης μεγάλη άνεση και ευελιξία, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ακόμη και μετά τον καθαρισμό, η μηχανή ψεκασμού - αναρρόφησης θα σε εντυπωσιάσει με την υγιεινή λειτουργία έκπλυσης, η οποία αφαιρεί τους ρύπους από τη συσκευή και τον εύκαμπτο σωλήνα και έτσι αποτρέπει το σχηματισμό βακτηρίων και οσμής. Απόλυτα σύμφωνο με το σύνθημα «καθαρό όχημα, καθαρό μηχάνημα καθαρισμού». Η μπαταρία και ο ταχυφορτιστής δεν περιλαμβάνονται.