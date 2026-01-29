Μηχανή πλύσης – απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών μπαταρίας SE 3-18 Compact
Η ισχυρή μηχανή ψεκασμού - αναρρόφησης θα σε εντυπωσιάσει καθαρίζοντας βαθιά μέσα στις ίνες του εσωτερικού του οχήματος ή του χαλιού. Προσφέρει μέγιστη ελευθερία κινήσεων χάρη σε μια μπαταρία 18 V και τη λειτουργία έκπλυσης για τον καθαρισμό της συσκευής. Η μπαταρία και ο ταχυφορτιστής δεν περιλαμβάνονται.
Βαθύς καθαρισμός ινών με μέγιστη ελευθερία κινήσεων: Η σκούπα SE 3-18 Compact καθαρίζει τις υφασμάτινες επιφάνειες σχολαστικά και χωρίς υπολείμματα. Χάρη στη συμπαγή σχεδίαση, η συσκευή δεν είναι μόνο εύχρηστη, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχει πρίζα κοντά, λόγω της μπαταρίας 18 V Kärcher Battery Power (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό). Αυτό επιτρέπει τον καθαρισμό του εσωτερικού του οχήματος, των χαλιών ή άλλων υφασμάτινων επιφανιών σε μόλις 12 έως 24 λεπτά. Έτσι αφαιρείς τους ρύπους από τα καθίσματα αυτοκινήτου, τα πατάκια και το πορτμπαγκάζ, καθώς και τα έπιπλα και τις ταπετσαρίες κήπου σε μια στιγμή – εξίσου δυνατά με τις συσκευές μας με καλώδιο ρεύματος. Ο μακρύς και εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με εσωτερικό σωλήνα χημικού καθαριστικού εγγυάται επίσης μεγάλη άνεση και ευελιξία, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ακόμη και μετά τον καθαρισμό, η μηχανή ψεκασμού - αναρρόφησης θα σε εντυπωσιάσει με την υγιεινή λειτουργία έκπλυσης, η οποία αφαιρεί τους ρύπους από τη συσκευή και τον εύκαμπτο σωλήνα και έτσι αποτρέπει το σχηματισμό βακτηρίων και οσμής. Απόλυτα σύμφωνο με το σύνθημα «καθαρό όχημα, καθαρό μηχάνημα καθαρισμού». Η μπαταρία και ο ταχυφορτιστής δεν περιλαμβάνονται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher με ακροφύσια ταπετσαριών και σχισμών για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού
18 V Kärcher Battery Power ανταλλάξιμη μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται ως στάνταρ εξοπλισμός)
Υγιεινή λειτουργία έκπλυσης
Βολικός σωλήνας 2 σε 1
Σύστημα 2 κάδων
Πρακτική αποθήκευση αξεσουάρ και σωλήνα
Compact σχεδιασμός
Αποθηκευτικός χώρος για μικρά αξεσουάρ
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|184
|Πλάτος εργασίας (mm)
|75
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|1,7
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|2,9
|Τάση (V)
|18
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 12 (2,5 Ah) / περίπου 24 (5,0 Ah)
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|414 x 225 x 261
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.9 m
- Εξάρτημα ψεκασμού-αναρρόφησης για υφασμάτινες επιφάνειες
- Ακροφύσιο σχισμών για καθαρισμό ψεκασμού-αναρρόφησης
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 100 ml
- Σύστημα 2 σε 1 με ενσωματωμένο σωλήνα ψεκασμού αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαρισμού συστήματος
- Πρακτική αποθήκευση σωλήνα και εξαρτημάτων
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Πεδία εφαρμογής
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Υφάσματα επίπλων
- Χαλιά