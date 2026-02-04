Μηχανή πλύσης – απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών μπαταρίας SE 3 - 18 Compact + σετ μπαταρίας και ταχυφορτιστή
Η ισχυρή μηχανή ψεκασμού - αναρρόφησης θα σε εντυπωσιάσει καθαρίζοντας βαθιά μέσα στις ίνες του εσωτερικού του οχήματος ή του χαλιού. Προσφέρει μέγιστη ελευθερία κινήσεων χάρη σε μια μπαταρία 18 V (2,5 Ah) και τη λειτουργία έκπλυσης για τον καθαρισμό της συσκευής. Θα την λάβεις μαζί με ένα σετ μπαταρίας και ταχυφορτιστή.
Βαθύς καθαρισμός ινών με μέγιστη ελευθερία κινήσεων: Η σκούπα SE 3-18 Compact καθαρίζει τις υφασμάτινες επιφάνειες σχολαστικά και χωρίς υπολείμματα. Χάρη στη συμπαγή σχεδίαση, η συσκευή δεν είναι μόνο εύχρηστη, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχει πρίζα κοντά, λόγω της μπαταρίας 18 V Kärcher Battery Power (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό). Αυτό επιτρέπει τον καθαρισμό του εσωτερικού του οχήματος, των χαλιών ή άλλων υφασμάτινων επιφανιών σε μόλις 12 έως 24 λεπτά. Έτσι αφαιρείς τους ρύπους από τα καθίσματα αυτοκινήτου, τα πατάκια και το πορτμπαγκάζ, καθώς και τα έπιπλα και τις ταπετσαρίες κήπου σε μια στιγμή – εξίσου δυνατά με τις συσκευές μας με καλώδιο ρεύματος. Ο μακρύς και εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με εσωτερικό σωλήνα χημικού καθαριστικού εγγυάται επίσης μεγάλη άνεση και ευελιξία, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ακόμη και μετά τον καθαρισμό, η μηχανή ψεκασμού - αναρρόφησης θα σε εντυπωσιάσει με την υγιεινή λειτουργία έκπλυσης, η οποία αφαιρεί τους ρύπους από τη συσκευή και τον εύκαμπτο σωλήνα και έτσι αποτρέπει το σχηματισμό βακτηρίων και οσμής. Απόλυτα σύμφωνο με το σύνθημα «καθαρό όχημα, καθαρό μηχάνημα καθαρισμού». Η μπαταρία και ο ταχυφορτιστής δεν περιλαμβάνονται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher με ακροφύσια ταπετσαριών και σχισμών για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμούΚαθαρισμός βαθιά μέσα στις ίνες των υφασμάτινων επιφανειών. Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός χάρη στην αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού με ψεκασμό και αναρρόφηση. Χαμηλή υπολειμματική υγρασία για γρήγορο στέγνωμα των υφασμάτινων επιφανειών.
18 V Kärcher Battery Power ανταλλάξιμη μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται ως στάνταρ εξοπλισμός)Μέγιστη ελευθερία κινήσεων χάρη στην εργασία ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό ρεύμα. Συμβατό με όλες τις συσκευές που ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power της Kärcher.
Υγιεινή λειτουργία έκπλυσηςΜετά τον καθαρισμό, η συσκευή καθαρίζεται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έκπλυσης. Αυτό αφαιρεί τυχόν υπολειμματικούς ρύπους και αποφεύγει τις δυσάρεστες οσμές από τη συσσώρευση βακτηρίων. Επιτρέπει την άμεση αποθήκευση της καθαρής συσκευής.
Βολικός σωλήνας 2 σε 1
- Εσωτερικός σωλήνας ψεκασμού για μεγάλη ευκολία καθαρισμού.
- Μακρύς, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για άνετο καθάρισμα, ειδικά σε δυσπρόσιτους και στενούς χώρους.
- Με περιστρεφόμενο σύνδεσμο στον εύκαμπτο σωλήνα για ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
Σύστημα 2 κάδων
- Απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού.
- Άνετη αφαίρεση και άδειασμα της δεξαμενής βρώμικου νερού χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά.
Πρακτική αποθήκευση αξεσουάρ και σωλήνα
- Μεταφέρεται εύκολα μόνο με το ένα χέρι – όλα τα εξαρτήματα και ο εύκαμπτος σωλήνας μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στη συσκευή.
- Όλα τα αξεσουάρ είναι πάντα προσαρτημένα στη συσκευή, ώστε να μπορείς να βασιστείς στο ότι βρίσκονται εκεί στο σημείο χρήσης.
Compact σχεδιασμός
- Ευέλικτο, ακόμα και σε στενά σημεία ή σε σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα.
- Με πρακτική λαβή για γρήγορη και άνετη μεταφορά της συσκευής.
Αποθηκευτικός χώρος για μικρά αξεσουάρ
- Πρακτικό για προσωρινή αποθήκευση κατά τον καθαρισμό.
- Ιδανικό για σφουγγάρια, πανιά και άλλα μικρά εξαρτήματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|184
|Πλάτος εργασίας (mm)
|75
|Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού (l)
|1,7
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (l)
|2,9
|Τάση (V)
|18
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 12 (2,5 Ah) / περίπου 24 (5,0 Ah)
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.9 m
- Εξάρτημα ψεκασμού-αναρρόφησης για υφασμάτινες επιφάνειες
- Ακροφύσιο σχισμών για καθαρισμό ψεκασμού-αναρρόφησης
- Υγρό καθαρισμού: Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαριών RM 519, 100 ml
- Σύστημα 2 σε 1 με ενσωματωμένο σωλήνα ψεκασμού αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαρισμού συστήματος
- Πρακτική αποθήκευση σωλήνα και εξαρτημάτων
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Πεδία εφαρμογής
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Υφάσματα επίπλων
- Χαλιά