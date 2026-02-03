Συμπαγής και φορητός καθαρισμός ανεξάρτητα από το ρεύμα - το φορητό πλυστικό με μπαταρία OC 6-18 είναι ιδανικό για γρήγορο και αποτελεσματικό ενδιάμεσο καθαρισμό εν κινήσει ή γύρω από το σπίτι. Απλώς σύνδεσε τον εύκαμπτο σωλήνα και είναι έτοιμο. Ένας χωριστά διαθέσιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης επιτρέπει την φορητή χρήση χρησιμοποιώντας νερό από πηγάδια, στέρνες, κουβάδες. Με το απαλό επίπεδο ακροφύσιο εκτόξευσης, η επίμονη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα από ποδήλατα, έπιπλα κατασκήνωσης ή κήπου, παιχνίδια και πολλά άλλα. Μια ευρεία γκάμα εξαρτημάτων επεκτείνει τα πεδία εφαρμογής του OC 6-18: για παράδειγμα, ένα MultiJet 5 σε 1 για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στον καθαρισμό, ένα ακροφύσιο αφρού ή μια βούρτσα πλύσης διατίθενται ξεχωριστά. Η ανταλλάξιμη μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρία στην πλατφόρμα 18 V Kärcher Battery Power. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία πραγματικού χρόνου, η οθόνη LCD της μπαταρίας δείχνει την υπολειπόμενη χωρητικότητα κατά την εργασία, τη φόρτιση και την αποθήκευση.