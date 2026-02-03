επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 6-18
Το ελαφρύ και συμπαγές φορητό πλυστικό μηχάνημα πίεσης που λειτουργεί με μπαταρία για γρήγορο ενδιάμεσο καθαρισμό χωρίς την ανάγκη σύνδεσης ρεύματος. Η ανταλλάξιμη μπαταρία 18 volt, ο φορτιστής μπαταρίας και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης πωλούνται χωριστά.
Συμπαγής και φορητός καθαρισμός ανεξάρτητα από το ρεύμα - το φορητό πλυστικό με μπαταρία OC 6-18 είναι ιδανικό για γρήγορο και αποτελεσματικό ενδιάμεσο καθαρισμό εν κινήσει ή γύρω από το σπίτι. Απλώς σύνδεσε τον εύκαμπτο σωλήνα και είναι έτοιμο. Ένας χωριστά διαθέσιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης επιτρέπει την φορητή χρήση χρησιμοποιώντας νερό από πηγάδια, στέρνες, κουβάδες. Με το απαλό επίπεδο ακροφύσιο εκτόξευσης, η επίμονη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα από ποδήλατα, έπιπλα κατασκήνωσης ή κήπου, παιχνίδια και πολλά άλλα. Μια ευρεία γκάμα εξαρτημάτων επεκτείνει τα πεδία εφαρμογής του OC 6-18: για παράδειγμα, ένα MultiJet 5 σε 1 για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στον καθαρισμό, ένα ακροφύσιο αφρού ή μια βούρτσα πλύσης διατίθενται ξεχωριστά. Η ανταλλάξιμη μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρία στην πλατφόρμα 18 V Kärcher Battery Power. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία πραγματικού χρόνου, η οθόνη LCD της μπαταρίας δείχνει την υπολειπόμενη χωρητικότητα κατά την εργασία, τη φόρτιση και την αποθήκευση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φορητός καθαρισμός
- Ανεξάρτητο από την πηγή ενέργειας χάρη στην τεχνολογία μπαταρίας.
- Ο καθαρισμός είναι δυνατός ακόμη και χωρίς σύνδεση με το νερό χάρη στον σωλήνα αναρρόφησης ή στο καρότσι νερού 12 l (και τα δύο διατίθενται ξεχωριστά).
Πρακτική θήκη εξαρτημάτων πάνω στη συσκευή
- Ο εύκαμπτος σωλήνας, το πιστόλι σκανδάλης και η λόγχη ψεκασμού μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα και με ασφάλεια στη συσκευή για εξοικονόμηση χώρου.
- Τα αξεσουάρ είναι πάντα κοντά σας, ακόμα και όταν είστε εν κινήσει.
- Το αναπληρώσιμο καρότσι νερού 12 l διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα.
Εφαρμογή Home & Garden
- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
Πιο αποτελεσματική μέση πίεση με βέλτιστη ρύθμιση
- Πίεση 24 bar (μέγ.) για αποτελεσματικό ενδιάμεσο καθαρισμό.
- Καθαρίζει ακόμη και ευαίσθητες επιφάνειες απαλά, με ασφάλεια και αξιοπιστία.
Εύκαμπτος σωλήνας
- Απλός χειρισμός εύκαμπτου σωλήνα.
18 V Kärcher Battery Power ανταλλάξιμη μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται ως στάνταρ εξοπλισμός)
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Συμβατό με όλες τις συσκευές που ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πίεση (bar)
|max. 24
|Εύρος πίεσης
|Μεσαία πίεση
|Παροχή (l/h)
|max. 200
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|384 x 241 x 204
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση νερού
- Τύπος σωλήνα: Εύκαμπτος σωλήνας μέσης πίεσης
- Πιστόλι σκανδάλης πίεσης: Πιστόλι σκανδάλης μέσης πίεσης
- Ακροφύσιο ψεκασμού: σύντομο και μακρύ
Πεδία εφαρμογής
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Παιχνίδια κήπου
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Κάδοι απορριμμάτων
- Μπουκάλια με λουλούδια
- Ποδήλατα
- Ζάντες
- Περσίδες/ρολά
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων