Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Power Control Flex
Για περισσότερο έλεγχο: το K 4 Power Control Flex με εύκαμπτο σωλήνα PremiumFlex και πιστόλι σκανδάλης G 160 Q Power Control είναι κατάλληλο για μέτριους ρύπους σε βεράντες, έπιπλα κήπου και αυτοκίνητα.
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Power Control Flex καθιστά απίστευτα εύκολο τον καθαρισμό κάθε επιφάνειας με τη σωστή πίεση. Και χάρη στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden, η εύρεση της σωστής πίεσης είναι επίσης πολύ εύκολη. Ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή υποστηρίζει τους χρήστες με πρακτικές συμβουλές για κάθε κατάσταση καθαρισμού και εργασία καθαρισμού - για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα με περιστροφή της κάνης ψεκασμού ή να ελεγχθεί στο πιστόλι σκανδάλης G 160 Q Power Control. Το K 4 Power Control Flex εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα απορρυπαντικού Kärcher Plug 'n' Clean για εύκολη αλλαγή απορρυπαντικού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex για μεγαλύτερη ευκολία, τη τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μεταφορά, το σύστημα Quick Connect για εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας για την σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης μέσα και έξω από τη συσκευή, καθώς και το πιστόλι σκανδάλης και μια θέση στάθμευσης για να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα αξεσουάρ ανά πάσα στιγμή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστόλι σκανδάλης Power Control με Quick Connect και κάνες ψεκασμούΗ βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού. Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη. Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlexΟ εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Τυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Εφαρμογή Home & GardenΗ εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού. Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher
- Χάρη στο σύστημα Plug 'n' Clean το απορρυπαντικό μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα μόνο με μία κίνηση.
Εκπληκτικές επιδόσεις
- Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Παροχή (l/h)
|max. 420
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|30
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,8
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|11,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|14,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 160 Q Power Control
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 8 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.