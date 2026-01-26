Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Power Control Flex καθιστά απίστευτα εύκολο τον καθαρισμό κάθε επιφάνειας με τη σωστή πίεση. Και χάρη στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden, η εύρεση της σωστής πίεσης είναι επίσης πολύ εύκολη. Ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή υποστηρίζει τους χρήστες με πρακτικές συμβουλές για κάθε κατάσταση καθαρισμού και εργασία καθαρισμού - για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα με περιστροφή της κάνης ψεκασμού ή να ελεγχθεί στο πιστόλι σκανδάλης G 160 Q Power Control. Το K 4 Power Control Flex εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα απορρυπαντικού Kärcher Plug 'n' Clean για εύκολη αλλαγή απορρυπαντικού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex για μεγαλύτερη ευκολία, τη τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μεταφορά, το σύστημα Quick Connect για εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας για την σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης μέσα και έξω από τη συσκευή, καθώς και το πιστόλι σκανδάλης και μια θέση στάθμευσης για να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα αξεσουάρ ανά πάσα στιγμή.