Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 6 Special

Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 6 Special με υδρόψυκτο μοτέρ είναι η ιδανική συσκευή για συχνή χρήση και για την αντιμετώπιση επίμονων ρύπων σε μονοπάτια, σε μεγάλα αυτοκίνητα ή σε πισίνες.

Το K 6 Special είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο μοτέρ και έχει σχεδιαστεί για συχνό καθαρισμό, καθώς και για την αντιμετώπιση επίμονων ρύπων που συναντώνται συχνά σε μονοπάτια, πισίνες, μεγάλα οχήματα κ.λπ. Η γκάμα του εξοπλισμού περιλαμβάνει ένα πιστόλι σκανδάλης με πρακτικό προσαρμογέα Quick Connect, έναν εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης με σημαντικό μήκος 10 m, ένα αξιόπιστο φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία, μία κάνη υψηλής πίεσης Vario Power (VPS) και ένα τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα. Η πίεση στη κάνη VPS μπορεί να ρυθμιστεί με μια απλή περιστροφή της κάνης, ενώ το τούρμπο μπεκ απομακρύνει γρήγορα ακόμα και επίμονους ρύπους.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 6 Special: Εκπληκτικές επιδόσεις
Ο τεχνολογικά προηγμένος υδρόψυκτος κινητήρας θα σας εντυπωσιάσει με τις υψηλές του επιδόσεις.
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 6 Special: Plug 'n' Clean
Χάρη στο σύστημα Plug 'n' Clean το απορρυπαντικό μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα μόνο με μία κίνηση.
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 6 Special: Quick Connect
Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Τακτική αποθήκευση στο γάντζο
  • Ο μεγάλος γάντζος επιτρέπει την τακτική αποθήκευση του καλωδίου πάνω στη συσκευή.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τάση (V) 230
Συχνότητα (Hz) 50
Πίεση (bar/MPa) 20 - max. 160 / 2 - max. 16
Παροχή (l/h) max. 600
Επιδόσεις περιοχής (m²/h) 60
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 60
Ισχύς παροχής (kW) 3
Καλώδιο ρεύματος (m) 5
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 18,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 22,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 404 x 461 x 968

Πεδίο προμήθειας

  • Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q
  • Τούρμπο μπεκ
  • Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m
  • Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"

Εξοπλισμός

  • Κάνη Vario Power
  • Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
  • Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
  • Υδρόψυκτο μοτέρ
  • Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
  • Ποδήλατα
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
  • Εξωτερικά μονοπάτια
  • Καθαρισμός μεσαίου μεγέθους οχημάτων και αυτοκινήτων.
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Τροχόσπιτα
