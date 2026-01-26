Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 6 Special
Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 6 Special με υδρόψυκτο μοτέρ είναι η ιδανική συσκευή για συχνή χρήση και για την αντιμετώπιση επίμονων ρύπων σε μονοπάτια, σε μεγάλα αυτοκίνητα ή σε πισίνες.
Το K 6 Special είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο μοτέρ και έχει σχεδιαστεί για συχνό καθαρισμό, καθώς και για την αντιμετώπιση επίμονων ρύπων που συναντώνται συχνά σε μονοπάτια, πισίνες, μεγάλα οχήματα κ.λπ. Η γκάμα του εξοπλισμού περιλαμβάνει ένα πιστόλι σκανδάλης με πρακτικό προσαρμογέα Quick Connect, έναν εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης με σημαντικό μήκος 10 m, ένα αξιόπιστο φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία, μία κάνη υψηλής πίεσης Vario Power (VPS) και ένα τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα. Η πίεση στη κάνη VPS μπορεί να ρυθμιστεί με μια απλή περιστροφή της κάνης, ενώ το τούρμπο μπεκ απομακρύνει γρήγορα ακόμα και επίμονους ρύπους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εκπληκτικές επιδόσειςΟ τεχνολογικά προηγμένος υδρόψυκτος κινητήρας θα σας εντυπωσιάσει με τις υψηλές του επιδόσεις.
Plug 'n' CleanΧάρη στο σύστημα Plug 'n' Clean το απορρυπαντικό μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα μόνο με μία κίνηση.
Quick ConnectΤο λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Τακτική αποθήκευση στο γάντζο
- Ο μεγάλος γάντζος επιτρέπει την τακτική αποθήκευση του καλωδίου πάνω στη συσκευή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Παροχή (l/h)
|max. 600
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|60
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Ισχύς παροχής (kW)
|3
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|18,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|404 x 461 x 968
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Κάνη Vario Power
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
- Εξωτερικά μονοπάτια
- Καθαρισμός μεσαίου μεγέθους οχημάτων και αυτοκινήτων.
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Τροχόσπιτα