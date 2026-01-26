Το K 6 Special είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο μοτέρ και έχει σχεδιαστεί για συχνό καθαρισμό, καθώς και για την αντιμετώπιση επίμονων ρύπων που συναντώνται συχνά σε μονοπάτια, πισίνες, μεγάλα οχήματα κ.λπ. Η γκάμα του εξοπλισμού περιλαμβάνει ένα πιστόλι σκανδάλης με πρακτικό προσαρμογέα Quick Connect, έναν εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης με σημαντικό μήκος 10 m, ένα αξιόπιστο φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία, μία κάνη υψηλής πίεσης Vario Power (VPS) και ένα τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα. Η πίεση στη κάνη VPS μπορεί να ρυθμιστεί με μια απλή περιστροφή της κάνης, ενώ το τούρμπο μπεκ απομακρύνει γρήγορα ακόμα και επίμονους ρύπους.