Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Power Control Go!Further
Το K 4 Power Control Go!Further είναι ένα πλυστικό υψηλής πίεσης σε μαύρο χρώμα, περιορισμένης έκδοσης, κατασκευασμένο από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και διαθέτει αποκλειστικά εξαρτήματα, όπως το eco!Booster.
Το πλυστικό υψηλής πίεσης που πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα – το K 4 Power Control Go!Further, κατασκευασμένο από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ με αποκλειστικά εξαρτήματα, προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλό επίπεδο άνεσης. Και χάρη στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden, η εύρεση της σωστής πίεσης είναι επίσης πολύ εύκολη. Ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή υποστηρίζει τους χρήστες με πρακτικές συμβουλές για κάθε κατάσταση και εργασία καθαρισμού – για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα περιστρέφοντας το ακροφύσιο ψεκασμού ή να ελεγχθεί στο πιστόλι σκανδάλης G 160 Q Power Control. Το K 4 Power Control Flex εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα καθαριστικών Kärcher Plug “n” Clean για εύκολη αλλαγή καθαριστικών, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex για μεγαλύτερη ευκολία, μια τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μεταφορά, το σύστημα Quick Connect για εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης από τη συσκευή, καθώς και το πιστόλι σκανδάλης και μια θέση στάθμευσης για να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα ανά πάσα στιγμή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστόλι σκανδάλης Power Control με Quick Connect και κάνες ψεκασμούΗ βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού. Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη. Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlexΟ εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Τυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότηταςΣχεδιασμός με 35% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ +50% υψηλότερη απόδοση νερού και ενέργειας²⁾ με 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού³⁾ Σωλήνας αναρρόφησης για εναλλακτικές πηγές νερού, όπως δεξαμενές νερού.
Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher
- Χάρη στο σύστημα Plug 'n' Clean το απορρυπαντικό μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα μόνο με μία κίνηση.
Εκπληκτικές επιδόσεις
- Το υδρόψυκτο μοτέρ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Παροχή (l/h)
|max. 420
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|30
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,8
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|11,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|16,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα. / ²⁾ Με το Kärcher eco!Booster, με βάση 50 % μεγαλύτερη επιφάνεια που μπορεί να καθαριστεί με την ίδια ποσότητα ενέργειας και νερού σε σύγκριση με το στάνταρ επίπεδο πίδακα (ράβδο ψεκασμού) της Kärcher. Επιβεβαιωμένο από ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών. / ³⁾ Σε σύγκριση με την απόδοση καθαρισμού του στάνταρ επίπεδου πίδακα (ράβδου ψεκασμού) της Kärcher. Επιβεβαιωμένο από ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών.
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 160 Q Power Control
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- eco!Booster
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 8 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Σωρήνας αναρρόφησης νερού
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.