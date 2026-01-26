Το πλυστικό υψηλής πίεσης που πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα – το K 4 Power Control Go!Further, κατασκευασμένο από 35% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ με αποκλειστικά εξαρτήματα, προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλό επίπεδο άνεσης. Και χάρη στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden, η εύρεση της σωστής πίεσης είναι επίσης πολύ εύκολη. Ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή υποστηρίζει τους χρήστες με πρακτικές συμβουλές για κάθε κατάσταση και εργασία καθαρισμού – για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα περιστρέφοντας το ακροφύσιο ψεκασμού ή να ελεγχθεί στο πιστόλι σκανδάλης G 160 Q Power Control. Το K 4 Power Control Flex εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα καθαριστικών Kärcher Plug “n” Clean για εύκολη αλλαγή καθαριστικών, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex για μεγαλύτερη ευκολία, μια τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μεταφορά, το σύστημα Quick Connect για εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης από τη συσκευή, καθώς και το πιστόλι σκανδάλης και μια θέση στάθμευσης για να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα ανά πάσα στιγμή.