Το K5 Classic συνδυάζει τη μέγιστη άνεση με την πλήρη ισχύ. Χάρη στην καινοτόμο ιδέα αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα, ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί εύκολα και με ασφάλεια να τυλιχτεί γύρω από το μπροστινό κάλυμμα μετά τη χρήση. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της, ολόκληρη η συσκευή είναι εύκολη στη μεταφορά και μπορεί να αποθηκευτεί οπουδήποτε – σε ράφι ή σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου. Μια τηλεσκοπική λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη άνεση κατά την εργασία. Είναι επίσης εξοπλισμένο με πιστόλι σκανδάλης Quick Connect, εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης 8 m, λόγχη ψεκασμού Vario Power (VPS), εκτοξευτήρα βρωμιάς και φίλτρο νερού. Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K5 Classic, με τον κινητήρα γενικής χρήσης και απόδοση επιφάνειας 40 m²/h, είναι ιδανικά κατάλληλο για τακτική χρήση κατά την αντιμετώπιση μέτριας βρωμιάς.