Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Classic
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K5 Classic, συμπεριλαμβανομένου του καινοτόμου αποθήκευσης εύκαμπτων σωλήνων, είναι εύκολο στη μεταφορά και αποθήκευση, καθιστώντας το ιδανικό για τακτική χρήση όταν αντιμετωπίζεις ήπιους ρύπους.
Το K5 Classic συνδυάζει τη μέγιστη άνεση με την πλήρη ισχύ. Χάρη στην καινοτόμο ιδέα αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα, ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί εύκολα και με ασφάλεια να τυλιχτεί γύρω από το μπροστινό κάλυμμα μετά τη χρήση. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της, ολόκληρη η συσκευή είναι εύκολη στη μεταφορά και μπορεί να αποθηκευτεί οπουδήποτε – σε ράφι ή σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου. Μια τηλεσκοπική λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη άνεση κατά την εργασία. Είναι επίσης εξοπλισμένο με πιστόλι σκανδάλης Quick Connect, εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης 8 m, λόγχη ψεκασμού Vario Power (VPS), εκτοξευτήρα βρωμιάς και φίλτρο νερού. Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K5 Classic, με τον κινητήρα γενικής χρήσης και απόδοση επιφάνειας 40 m²/h, είναι ιδανικά κατάλληλο για τακτική χρήση κατά την αντιμετώπιση μέτριας βρωμιάς.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιτύλιξη του εύκαμπτου σωλήνα στο μπροστινό κάλυμμα
Τηλεσκοπική λαβή
Χρήση χημικών
Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Παροχή (l/h)
|max. 500
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|40
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|188 x 252 x 445
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 8 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Αναρρόφηση
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υλικό αντλίας: Αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αναρρόφηση νερού
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
- Εξωτερικά μονοπάτια
- Καθαρισμός μεσαίου μεγέθους οχημάτων και αυτοκινήτων.
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Πρόσοψη