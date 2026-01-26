Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Classic

Εξαιρετικά συμπαγές, εύκολο στη μεταφορά και εύκολο στην αποθήκευση: Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Classic είναι ιδανικό για πιο ήπιους ρύπους στο σπίτι.

Η συμπαγής σχεδίαση συναντά τη δύναμη (καθαρισμού): Το K 2 Classic είναι εύκολο στο χειρισμό, φορητό και ευέλικτο, ωστόσο προσφέρει την πλήρη ισχύ ενός πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης. Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα σχεδόν οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή για εξοικονόμηση χώρου και ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς κόπο στο μπροστινό κάλυμμα. Διαθέτοντας πιστόλι σκανδάλης Quick Connect, σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων, μονή κάνη ψεκασμού, τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού, το K 2 Compact είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση σε ήπιους ρύπους σε έπιπλα κήπου, εργαλεία κηπουρικής, ποδήλατα και αλλού στο σπίτι. . Η απόδοση της περιοχής είναι 20 m²/h.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιτύλιξη του εύκαμπτου σωλήνα στο μπροστινό κάλυμμα
Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να αναρτάται εύκολα στο μπροστινό κάλυμμα.
Εύκολο στη χρήση
Η συσκευή είναι εύκολη στη μεταφορά. Όταν δεν γίνεται χρήση της λαβής μεταφοράς, αυτή εξαφανίζεται μέσα στο περίβλημα.
Εύκολο σύστημα σύνδεσης
Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης συνδέεται και αποσυνδέεται γρήγορα και εύκολα στη συσκευή και το πιστόλι ψεκασμού.
Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή
  • Οι κάνες ψεκασμού είναι πάντα έτοιμες για χρήση και αφού ολοκληρωθεί η εργασία, μπορούν να αποθηκευτούν τα πάντα στη συσκευή για εξοικονόμηση χώρου.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Πίεση (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Παροχή (l/h) max. 360
Επιδόσεις περιοχής (m²/h) 20
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 40
Ισχύς παροχής (kW) 1,4
Καλώδιο ρεύματος (m) 5
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 3,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 4,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 178 x 219 x 415

Πεδίο προμήθειας

  • Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
  • Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης
  • Τούρμπο μπεκ
  • Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 3 m
  • Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"

Εξοπλισμός

  • Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
  • Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Classic
Πεδία εφαρμογής
  • Ποδήλατα
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού