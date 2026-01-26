Η συμπαγής σχεδίαση συναντά τη δύναμη (καθαρισμού): Το K 2 Classic είναι εύκολο στο χειρισμό, φορητό και ευέλικτο, ωστόσο προσφέρει την πλήρη ισχύ ενός πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης. Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα σχεδόν οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή για εξοικονόμηση χώρου και ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς κόπο στο μπροστινό κάλυμμα. Διαθέτοντας πιστόλι σκανδάλης Quick Connect, σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων, μονή κάνη ψεκασμού, τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού, το K 2 Compact είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση σε ήπιους ρύπους σε έπιπλα κήπου, εργαλεία κηπουρικής, ποδήλατα και αλλού στο σπίτι. . Η απόδοση της περιοχής είναι 20 m²/h.