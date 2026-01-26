Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Classic
Εξαιρετικά συμπαγές, εύκολο στη μεταφορά και εύκολο στην αποθήκευση: Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Classic είναι ιδανικό για πιο ήπιους ρύπους στο σπίτι.
Η συμπαγής σχεδίαση συναντά τη δύναμη (καθαρισμού): Το K 2 Classic είναι εύκολο στο χειρισμό, φορητό και ευέλικτο, ωστόσο προσφέρει την πλήρη ισχύ ενός πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης. Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα σχεδόν οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή για εξοικονόμηση χώρου και ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς κόπο στο μπροστινό κάλυμμα. Διαθέτοντας πιστόλι σκανδάλης Quick Connect, σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων, μονή κάνη ψεκασμού, τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού, το K 2 Compact είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση σε ήπιους ρύπους σε έπιπλα κήπου, εργαλεία κηπουρικής, ποδήλατα και αλλού στο σπίτι. . Η απόδοση της περιοχής είναι 20 m²/h.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιτύλιξη του εύκαμπτου σωλήνα στο μπροστινό κάλυμμαΟ εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να αναρτάται εύκολα στο μπροστινό κάλυμμα.
Εύκολο στη χρήσηΗ συσκευή είναι εύκολη στη μεταφορά. Όταν δεν γίνεται χρήση της λαβής μεταφοράς, αυτή εξαφανίζεται μέσα στο περίβλημα.
Εύκολο σύστημα σύνδεσηςΟ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης συνδέεται και αποσυνδέεται γρήγορα και εύκολα στη συσκευή και το πιστόλι ψεκασμού.
Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή
- Οι κάνες ψεκασμού είναι πάντα έτοιμες για χρήση και αφού ολοκληρωθεί η εργασία, μπορούν να αποθηκευτούν τα πάντα στη συσκευή για εξοικονόμηση χώρου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Παροχή (l/h)
|max. 360
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|20
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,4
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|178 x 219 x 415
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 3 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.