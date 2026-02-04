Γρήγορο σαν φλας: Το μικρό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Premium Horizontal που εξοικονομεί χώρο, με Single Spray Lance και τούρμπο μπεκ με πίδακα περιστρεφόμενου σημείου εξαλείφει τους ρύπους από μικρές επιφάνειες και οχήματα, εργαλεία κήπου και έπιπλα εξωτερικού χώρου γρήγορα και αποτελεσματικά. Η συσκευή είναι ιδανική για όλες τις περιστασιακές εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Ο επίπεδος πίδακας στο Single Spray Lance που παρέχεται παράγει στοχευμένα αποτελέσματα καθαρισμού σε περιγραμμένες επιφάνειες. Ο περιστρεφόμενος πίδακας στο Dirt Blaster που παρέχεται αφαιρεί ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά. Χάρη στο χαμηλό του βάρος και την πρακτική ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα το K 2 Premium Horizontal όπου το χρειάζεστε. Το σύστημα Quick Connect προσφέρει πρόσθετη άνεση καθώς η γρήγορη σύζευξή του επιτρέπει στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης τεσσάρων μέτρων να κουμπώνει και να βγαίνει από τη συσκευή και το πιστόλι σκανδάλης εύκολα. Όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν στο ίδιο το K 2 Premium Horizontal.