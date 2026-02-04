Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Premium horizontal
Το μικρό K 2 Premium είναι το τέλειο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για περιστασιακή χρήση και ήπιους ρύπους, που μπορείς να βρεις σε ποδήλατα, εργαλεία κήπου και έπιπλα εξωτερικού χώρου.
Γρήγορο σαν φλας: Το μικρό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 2 Premium Horizontal που εξοικονομεί χώρο, με Single Spray Lance και τούρμπο μπεκ με πίδακα περιστρεφόμενου σημείου εξαλείφει τους ρύπους από μικρές επιφάνειες και οχήματα, εργαλεία κήπου και έπιπλα εξωτερικού χώρου γρήγορα και αποτελεσματικά. Η συσκευή είναι ιδανική για όλες τις περιστασιακές εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Ο επίπεδος πίδακας στο Single Spray Lance που παρέχεται παράγει στοχευμένα αποτελέσματα καθαρισμού σε περιγραμμένες επιφάνειες. Ο περιστρεφόμενος πίδακας στο Dirt Blaster που παρέχεται αφαιρεί ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά. Χάρη στο χαμηλό του βάρος και την πρακτική ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα το K 2 Premium Horizontal όπου το χρειάζεστε. Το σύστημα Quick Connect προσφέρει πρόσθετη άνεση καθώς η γρήγορη σύζευξή του επιτρέπει στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης τεσσάρων μέτρων να κουμπώνει και να βγαίνει από τη συσκευή και το πιστόλι σκανδάλης εύκολα. Όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν στο ίδιο το K 2 Premium Horizontal.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά συμπαγής συσκευή εξοικονόμησης χώρουΓια εύκολη αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο, ακόμη και σε μικρές εσοχές Μπορεί να μεταφερθεί μόνο με το ένα χέρι.
Ενσωματωμένος σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικούΒολική και εύκολη χρήση απορρυπαντικών. Τα απορρυπαντικά Kärcher (διατίθενται προαιρετικά) όχι μόνο προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια που καθαρίζεται αλλά παράγουν πιο αποτελεσματικά και μακροχρόνια αποτελέσματα.
Καθαρά και τακτικάΑποθήκευσε τον εύκαμπτο σωλήνα, τις κάνες ψεκασμού, το πιστόλι και το καλώδιο με τρόπο που εξοικονομεί χώρο και τακτοποιημένο.
Σύστημα Quick Connect
- Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση ( /bar)
|20 / max. 110
|Παροχή (l/h)
|max. 360
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|20
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 197 x 264
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 4 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αποθήκευση καλωδίου