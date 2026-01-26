Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition - εξαιρετικά αθόρυβο και ισχυρό πλυστικό μηχάνημα σε περιορισμένη έκδοση χρώματος με ειδικά αξεσουάρ για τον εορτασμό της 90ής επετείου της εταιρείας.
Το K Silent Anniversary Edition, για τον εορτασμό της 90ής επετείου της εταιρείας, είναι μια περιορισμένη ειδική έκδοση με ειδικά χρώματα και αξεσουάρ. Η καινοτόμος αθόρυβη τεχνολογία μειώνει το αντιληπτό επίπεδο θορύβου κατά 50 τοις εκατό σε σύγκριση με άλλα πλυστικά μηχανήματα της ίδιας κατηγορίας. Έτσι, μπορείς να καθαρίσεις με υψηλή πίεση χωρίς να ενοχλείς την οικογένειά σου ή τους γείτονές σου. Οι τρεις κάνες ψεκασμού που περιλαμβάνονται στο εύρος της προμήθειας προσφέρουν την τέλεια λύση για κάθε εργασία καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας την κάνη ψεκασμού Vario Power, η πίεση ρυθμίζεται με ακρίβεια σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Το eco!Booster είναι ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες και, χάρη στην 50 τοις εκατό αυξημένη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με την Vario Power, εξοικονομεί νερό, ενέργεια και χρόνο. Το τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα εγγυάται εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού για επίμονη βρωμιά. Το εύρος της προμήθειας περιλαμβάνει επίσης ένα πιστόλι, έναν εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex έξι μέτρων, ένα ακροφύσιο αφρού, μια βούρτσα πλύσης και 500 ml σαμπουάν αυτοκινήτου. Το compact K Silent Anniversary Edition μπορεί να αποθηκευτεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος αθόρυβη τεχνολογίαΠενήντα τοις εκατό μείωση του αντιληπτού επιπέδου θορύβου σε σύγκριση με άλλα πλυστικά μηχανήματα της ίδιας κατηγορίας. Πιο ευχάριστος ήχος σε σύγκριση με άλλα πλυστικά μηχανήματα της ίδιας κατηγορίας.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlexΤυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Συμπαγής και ελαφρυά συσκευήΜπορεί εύκολα να αποθηκευτεί σε χώρους μέσα ή έξω από το σπίτι Εύκολη μεταφορά για ευέλικτο καθαρισμό.
Βολική αποθήκευση εξαρτημάτων
- Ο εύκαμπτος σωλήνας, οι κάνες ψεκασμού και το πιστόλι με σκανδάλη μπορούν να αποθηκευτούν βολικά σε μικρό χώρο.
Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
- Τυλίξτε και ξετυλίξτε γρήγορα και εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.
Σύστημα Quick Connect
- Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης συνδέεται και αποσυνδέεται γρήγορα και εύκολα στη συσκευή και το πιστόλι ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση ( /bar)
|20 / max. 130
|Παροχή (l/h)
|max. 420
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|30
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,8
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|313 x 262 x 419
Πεδίο προμήθειας
- Kit καθαρισμού αυτοκινήτων: Βούρτσα πλύσης, Καθαριστικό αυτοκινήτου 0.5 l
- Μπεκ αφρού: 0.3 l
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 120 Q
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- eco!Booster
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αποθήκευση καλωδίου
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Μπαλκόνι
- Κουνουπιέρα
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.
- Ποδήλατα