Το K Silent Anniversary Edition, για τον εορτασμό της 90ής επετείου της εταιρείας, είναι μια περιορισμένη ειδική έκδοση με ειδικά χρώματα και αξεσουάρ. Η καινοτόμος αθόρυβη τεχνολογία μειώνει το αντιληπτό επίπεδο θορύβου κατά 50 τοις εκατό σε σύγκριση με άλλα πλυστικά μηχανήματα της ίδιας κατηγορίας. Έτσι, μπορείς να καθαρίσεις με υψηλή πίεση χωρίς να ενοχλείς την οικογένειά σου ή τους γείτονές σου. Οι τρεις κάνες ψεκασμού που περιλαμβάνονται στο εύρος της προμήθειας προσφέρουν την τέλεια λύση για κάθε εργασία καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας την κάνη ψεκασμού Vario Power, η πίεση ρυθμίζεται με ακρίβεια σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Το eco!Booster είναι ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες και, χάρη στην 50 τοις εκατό αυξημένη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με την Vario Power, εξοικονομεί νερό, ενέργεια και χρόνο. Το τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα εγγυάται εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού για επίμονη βρωμιά. Το εύρος της προμήθειας περιλαμβάνει επίσης ένα πιστόλι, έναν εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex έξι μέτρων, ένα ακροφύσιο αφρού, μια βούρτσα πλύσης και 500 ml σαμπουάν αυτοκινήτου. Το compact K Silent Anniversary Edition μπορεί να αποθηκευτεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο.