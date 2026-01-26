Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Universal
Ιδανικό για ήπιους ρύπους γύρω από το σπίτι: Το πλυστικό υψηλής πίεσης Kärcher K 4 Universal Edition.
Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 4 Universal Edition της Kärcher είναι ιδανικό για τακτικές εργασίες καθαρισμού με ήπιους έως επίμονους ρύπους, για παράδειγμα σε οχήματα και μεσαίου μεγέθους επιφάνειες στο σπίτι. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν πιστόλι ψεκασμού, σωλήνα υψηλής πίεσης 6 m, κάνη υψηλής πίεσης Vario Power (VPS), τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων και αξιόπιστο φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τα μικρά σωματίδια ρύπων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή
Δοχείο απορρυπαντικού
Εύκολο σύστημα σύνδεσης
Μεγάλοι τροχοί
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar)
|20 - max. 130
|Παροχή (l/h)
|max. 420
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|30
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,8
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|297 x 310 x 865
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: Πιστόλι ψεκασμού καλύτερο
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Κάδος
- Αποσπώμενος κάδος
- Θήκη εξαρτημάτων
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος