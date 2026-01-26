Το πλυστικό υψηλής πίεσης K 4 Universal Edition της Kärcher είναι ιδανικό για τακτικές εργασίες καθαρισμού με ήπιους έως επίμονους ρύπους, για παράδειγμα σε οχήματα και μεσαίου μεγέθους επιφάνειες στο σπίτι. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν πιστόλι ψεκασμού, σωλήνα υψηλής πίεσης 6 m, κάνη υψηλής πίεσης Vario Power (VPS), τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων και αξιόπιστο φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τα μικρά σωματίδια ρύπων.