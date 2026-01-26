Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Smart Control Flex
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Smart Control Flex, με υδρόψυκτο κινητήρα και με εύκαμπτο σωλήνα PremiumFlex και πιστόλι σκανδάλης G 180 Q Smart Control, κατάλληλο για δύσκολους ρύπους σε βεράντες, έπιπλα κήπου και αυτοκίνητα.
Χάρη στο ενσωματωμένο Bluetooth, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Smart Control Flex μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή Kärcher Home & Garden. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης υποστηρίζεται άριστα μέσω του smartphone σε πολλές περιπτώσεις καθαρισμού και για πολλές εργασίες καθαρισμού - και μπορεί να επιτύχει ακόμη πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή παρέχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες, όπως ο σύμβουλος εφαρμογών με χρήσιμες συμβουλές και κόλπα, οδηγίες συναρμολόγησης, οδηγίες συντήρησης και φροντίδας, καθώς και την πύλη Kärcher Service. Η συσκευή διαθέτει επίσης λειτουργία Boost για επιπλέον ισχύ, πιστόλι ψεκασμού G 180 Q Smart Control με οθόνη LCD και την 3-σε-1 Multi Jet κάνη ψεκασμού. Η πίεση ρυθμίζεται είτε στο ίδιο το πιστόλι είτε μεταφέρεται από την εφαρμογή στο πιστόλι με τη βοήθεια του συμβούλου εφαρμογών. Η οθόνη LCD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξεις ποιο επίπεδο πίεσης έχει ρυθμιστεί. Άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού περιλαμβάνουν το σύστημα απορρυπαντικού Plug 'n' Clean, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex, την τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, το σύστημα Quick Connect για το κούμπωμα του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης μέσα και έξω από τη συσκευή και το πιστόλι, καθώς και τη θέση στάθμευσης για να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα αξεσουάρ ανά πάσα στιγμή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστόλι σκανδάλης Smart Control με λειτουργία boost και κάνη ψεκασμού 3 σε 1 Multi JetΠιστόλι με σκανδάλη με οθόνη LCD και κουμπιά για ρύθμιση της πίεσης ή δοσομέτρηση του καθαριστικού. Περιλαμβάνει λειτουργία boost για επιπλέον ισχύ για την αντιμετώπιση επίμονων ρύπων. Το περιστρεφόμενο Multi Jet 3 σε 1 περιλαμβάνει τρία διαφορετικά ακροφύσια για εύκολη εναλλαγή. Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlexΟ εύκαμπτος σωλήνας εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και, ως εκ τούτου, μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Τυλίξτε και ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς σχηματισμό κόμπων.
Σύνδεση με την εφαρμογή Home & Garden μέσω BluetoothΗ εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού. Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή μεταδίδει τη βέλτιστη πίεση στο πλυστικό μηχάνημα μέσω Bluetooth.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Παροχή (l/h)
|max. 500
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|40
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|13,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|16,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q Smart Control
- Κάνη 3 σε 1
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 10 m, PremiumFlex
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αναρρόφηση νερού
- Σύνδεση μέσω Bluetooth
- λειτουργία μέσω εφαρμογής
- Smart υπηρεσίες/λειτουργίες στην εφαρμογή