Χάρη στο ενσωματωμένο Bluetooth, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 5 Smart Control Flex μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή Kärcher Home & Garden. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης υποστηρίζεται άριστα μέσω του smartphone σε πολλές περιπτώσεις καθαρισμού και για πολλές εργασίες καθαρισμού - και μπορεί να επιτύχει ακόμη πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή παρέχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες, όπως ο σύμβουλος εφαρμογών με χρήσιμες συμβουλές και κόλπα, οδηγίες συναρμολόγησης, οδηγίες συντήρησης και φροντίδας, καθώς και την πύλη Kärcher Service. Η συσκευή διαθέτει επίσης λειτουργία Boost για επιπλέον ισχύ, πιστόλι ψεκασμού G 180 Q Smart Control με οθόνη LCD και την 3-σε-1 Multi Jet κάνη ψεκασμού. Η πίεση ρυθμίζεται είτε στο ίδιο το πιστόλι είτε μεταφέρεται από την εφαρμογή στο πιστόλι με τη βοήθεια του συμβούλου εφαρμογών. Η οθόνη LCD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξεις ποιο επίπεδο πίεσης έχει ρυθμιστεί. Άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού περιλαμβάνουν το σύστημα απορρυπαντικού Plug 'n' Clean, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex, την τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, το σύστημα Quick Connect για το κούμπωμα του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης μέσα και έξω από τη συσκευή και το πιστόλι, καθώς και τη θέση στάθμευσης για να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα αξεσουάρ ανά πάσα στιγμή.