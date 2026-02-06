Με το πλυστικό υψηλής πίεσης K 4 Premium Power Control, κάθε επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με την κατάλληλη πίεση. Για να βρείτε την κατάλληλη πίεση, ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden υποστηρίζει τον χρήστη με πρακτικές συμβουλές για κάθε κατάσταση καθαρισμού και αντικείμενο καθαρισμού – για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης άλλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως οδηγίες συναρμολόγησης, οδηγίες συντήρησης και φροντίδας, καθώς και την πύλη Kärcher Service. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τη ράβδο ψεκασμού και να ελεγχθεί στο πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control. Ο χειρισμός είναι πολύ απλός χάρη στον βολικό κύλινδρο σωλήνα. Περιλαμβάνεται το Home Kit με τον καθαριστή επιφανειών T 4 και 1 λίτρο καθαριστικού Stone Cleaner για καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών χωρίς πιτσιλιές. Άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού του K 4 Premium Power Control περιλαμβάνουν το σύστημα απορρυπαντικού Plug “n” Clean για εύκολη αλλαγή του απορρυπαντικού, την τηλεσκοπική λαβή για άνετη μεταφορά, καθώς και τη θέση στάθμευσης για εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα.