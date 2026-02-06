Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Premium Power Control Home Wood
Πλυστικό μηχάνημα K 4 Premium Power Control με πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control και τροχό σωλήνα. Μπορεί να υποστηριχθεί από τον σύμβουλο εφαρμογών στην εφαρμογή Home & Garden. Περιλαμβάνεται το Home Kit.
Με το πλυστικό υψηλής πίεσης K 4 Premium Power Control, κάθε επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με την κατάλληλη πίεση. Για να βρείτε την κατάλληλη πίεση, ο σύμβουλος εφαρμογών που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή Kärcher Home & Garden υποστηρίζει τον χρήστη με πρακτικές συμβουλές για κάθε κατάσταση καθαρισμού και αντικείμενο καθαρισμού – για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης άλλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως οδηγίες συναρμολόγησης, οδηγίες συντήρησης και φροντίδας, καθώς και την πύλη Kärcher Service. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τη ράβδο ψεκασμού και να ελεγχθεί στο πιστόλι ψεκασμού G 160 Q Power Control. Ο χειρισμός είναι πολύ απλός χάρη στον βολικό κύλινδρο σωλήνα. Περιλαμβάνεται το Home Kit με τον καθαριστή επιφανειών T 4 και 1 λίτρο καθαριστικού Stone Cleaner για καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών χωρίς πιτσιλιές. Άλλες λεπτομέρειες εξοπλισμού του K 4 Premium Power Control περιλαμβάνουν το σύστημα απορρυπαντικού Plug “n” Clean για εύκολη αλλαγή του απορρυπαντικού, την τηλεσκοπική λαβή για άνετη μεταφορά, καθώς και τη θέση στάθμευσης για εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εφαρμογή Home & GardenΗ εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού. Επωφελήσου από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Εύχρηστη και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, την εφαρμογή της και τη διαδικτυακή πύλη τεχνικής υποστήριξης.
Πιστόλι σκανδάλης Power Control με Quick Connect και κάνες ψεκασμούΗ βέλτιστη ρύθμιση για κάθε επιφάνεια. 3 επίπεδα πίεσης και ένα στάδιο χημικού προϊόντος καθαρισμού. Πλήρης έλεγχος: Οι ρυθμίσεις που γίνονται εμφανίζονται στην οθόνη. Προσαρμογέας Quick Connect για εύκολη στερέωση του λάστιχου υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων.
Καρούλι σωλήνα για βολικό χειρισμόΟ σωλήνας υψηλής πίεσης προφυλάσσεται και αποθηκεύεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την εξοικονόμηση χώρου. Βολική εργασία – χάρη στο εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας φθάνει παντού. Χαμηλό κέντρο για ασφαλή τοποθέτηση ακόμη και σε κεκλιμένες επιφάνειες.
Plug 'n' Clean – το σύστημα απορρύπανσης της Kärcher
- Καινοτόμο εξάρτημα εισαγωγής για φιάλες προϊόντος καθαρισμού Kärcher.
- Για γρήγορη, άνετη εφαρμογή του χημικού με το πλυστικό μηχάνημα.
- Τα απορρυπαντικά Kärcher αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, και προστατεύουν και φροντίζουν την επιφάνεια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Παροχή (l/h)
|max. 420
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|30
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|1,8
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|5
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|17,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|414 x 306 x 588
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 160 Q Power Control
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 8 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δίχτυ αποθήκευσης
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σύστημα Plug 'n' Clean
- Τηλεσκοπική λαβή
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.