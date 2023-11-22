Καινοτομια
Ανέκαθεν η Kärcher χαρακτηριζόταν από ευρηματικότητα και καινοτομία. Ως ηγέτης στο χώρο του καθαρισμού και της απολύμανσης, επενδύουμε συνεχώς στην καινοτομία, θέτουμε πρότυπα στην τεχνολογία, τις υπηρεσίες και το σχεδιασμό και απασχολούμε περισσότερους από 1.000 μηχανικούς στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D).
Σου παρουσιάζουμε τις πρόσφατες καινοτομίες της Kärcher στο χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού!
Τ 11/1 HEPA 14: ΔΕΝ ΣΚΟΥΠΙΖΕΙ ΑΠΛΑ!
Η πρώτη σκούπα στο κόσμο με φίλτρο HEPA 14 που καθαρίζει και τον αέρα και δεσμεύει ακόμη και σωματίδια SARS-Cov-2!
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ: ΨΕΚΑΖΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ, ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
Για να έχεις πλήρη κάλυψη στον ψεκασμό! Φορητό ψεκαστικό απολυμαντικού διαλύματος για απολύμανση σε όλους τους μικρούς και δυσπρόσιτους χώρους.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ!
Οι νέοι καθαριστές αέρα με φίλτρο HEPA 13 καλύπτουν κάθε ανάγκη σε μικρό ή μεγάλο χώρο!
ΠΛΕΝΕΙ ΚΑΙ ΞΕΠΛΕΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ!
Καθάρισε τις υφασμάτινες επιφάνειες χωρίς να είσαι εξαρτημένος απο το ρεύμα!
Δες όλα τα καινοτόμα προϊόντα που προσφέρει η Kärcher σε κάθε επαγγελματία!
Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού
Επαγγελματικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης
Επαγγελματικές σκούπες ξηρής - υγρής αναρρόφησης
Επαγγελματικές μηχανές πλύσης υφασμάτινων επιφανειών
Επαγγελματικοί ατμοκαθαριστές
Επαγγελματικοί ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση
Επαγγελματικός ατμοπαραγωγός για αφαίρεση τσιχλών
Επαγγελματικοί καθαριστές αέρα
Επαγγελματικές μηχανές περιποίησης δαπέδων
Επαγγελματικά επικαθήμενα σάρωθρα
Επαγγελματικά σάρωθρα πεζού χειριστή
Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΝΩΡΙΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ!
Λύσεις υγιεινής και ασφάλειας
Η υγιεινή και η δημιουργία του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική! Ισχυρός σύμμαχος, ώστε να εξασφαλίσεις το υψηλότερο επίπεδο υγιεινής στο χώρο της επιχείρησής σου είναι η Kärcher!
Από χημικά καθαριστικά μέχρι συσκευές θερμικής απολύμανσης, όπως ατμοκαθαριστές ή μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού και συστήματα καθαρισμού αέρα με φιλτράρισμα κατάλληλα για τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων υγιεινής και απολύμανσης που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Μηχανές για την περιποίηση του δαπέδου σου!
Έχεις σχολείο, φροντιστήριο, κατάστημα ρούχων, supermarket, φούρνο, καφέ, εστιατόριο, γυμναστήριο, ιατρικό κέντρο ή έκθεση αυτοκινήτου; Δραστηριοποιήσε στο χώρο της βιομηχανίας; Ως επαγγελματίας, γνωρίζεις καλύτερα από όλους ότι σήμερα, οι ανάγκες είναι περισσότερες από κάθε άλλη φορά: Υγιεινή / Ασφάλεια / Παραγωγικότητα / Καλή πρώτη εντύπωση / Ευελιξία απόκτησης.
Γνώρισε τις μηχανές περιποίησης δαπέδου της Kärcher και βρες εκείνη που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης!
Ανακάλυψε την πλατφόρμα μπαταρίας της Kärcher!
Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα!
Η νέα πλατφόρμα μπαταρίας της Kärcher έχει έρθει για να αλλάξει όλα όσα ήξερες για τις μπαταρίες! Με απίστευτη ισχύ, χωρίς ρύπους και χαρίζοντας μοναδική ευελιξία κινήσεων, δίνει δύναμη σε μια απίστευτη γκάμα κορυφαίων μηχανημάτων επαγγελματικής χρήσης. Εσύ απλά διάλεξε την μπαταρία που σου ταιριάζει και… καλώς όρισες σε ένα νέο κόσμο! Στον κόσμο της μπαταρίας της Kärcher!
The Classics: η σειρά επαγγελματικών μηχανημάτων που αποπνέει αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα!
Στιβαρά, κατασκευασμένα για βαριά χρήση, σε μοναδική σχέση ποιότητας-τιμής, αλλά και με την υπογραφή και την αξιοπιστία της Kärcher, τα μηχανήματα της κατηγορίας "Classic", είναι ιδανικά για κάθε επαγγελματία.
Πλυστικά μηχανήματα, σκούπες, ατμοκαθαριστές και πολλές άλλες προϊοντικές κατηγορίες που έχει ανάγκη κάθε επαγγελματίας.
Ανακάλυψε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης!