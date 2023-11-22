Καινοτομια

Ανέκαθεν η Kärcher χαρακτηριζόταν από ευρηματικότητα και καινοτομία. Ως ηγέτης στο χώρο του καθαρισμού και της απολύμανσης, επενδύουμε συνεχώς στην καινοτομία, θέτουμε πρότυπα στην τεχνολογία, τις υπηρεσίες και το σχεδιασμό και απασχολούμε περισσότερους από 1.000 μηχανικούς στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D).

Σου παρουσιάζουμε τις πρόσφατες καινοτομίες της Kärcher στο χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού!