Η μοναδική στο είδος της στον κόσμο, με στιβαρή αντοχή και ευελιξία μπαταρίας: Η ασύρματη μηχανή πλύσης - απόπλυσης Puzzi 9/1 Bp. Η μόνη επαγγελματική μηχανή πλύσης - απόπλυσης με μπαταρία στην αγορά, αυτή η Puzzi δεν σταματάει ποτέ να εντυπωσιάζει με την εξαιρετική της απόδοση και τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά τον καθαρισμό ταπετσαριών και χώρων υφασμάτων σε οποιονδήποτε κλάδο, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία και φιλοξενία, είτε για καθαρισμό οχημάτων ή εργολαβικό καθαρισμό. Παρά τη δύναμή της, η Puzzi είναι εξαιρετικά αθόρυβη, καθιστώντας τη ιδανική για χρήση σε δημόσιους χώρους, καθώς και η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή της σημαίνει ότι μπορεί να μεταφερθεί εύκολα με το ένα χέρι. Για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος, το διάλυμα καθαρισμού συμπιέζεται και ψεκάζεται βαθιά μέσα στις υφαντικές ίνες και στη συνέχεια αναρροφάται μαζί με τον ρύπο. Παρέχεται στάνταρ: Πολύ κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας, σωλήνας κενού ψεκασμού, δοχείο 2 σε 1 για καθαρό νερό και βρώμικο νερό, ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ και πολλά άλλα. Κατά την παραγγελία αυτής της έκδοσης μηχανήματος, λάβετε υπόψη ότι η ισχυρή μπαταρία 36 V Kärcher Battery Power+ και ο αντίστοιχος γρήγορος φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.