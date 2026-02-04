Μπαταριοκίνητη μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης Puzzi 9/1 Bp
Για μέγιστη ευελιξία κατά τον βαθύ καθαρισμό υφασμάτων: Η στιβαρή μηχανή πλύσης - απόπλυσης μπαταρίας Puzzi 9/1 Bp με εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας και πολλά άλλα.
Η μοναδική στο είδος της στον κόσμο, με στιβαρή αντοχή και ευελιξία μπαταρίας: Η ασύρματη μηχανή πλύσης - απόπλυσης Puzzi 9/1 Bp. Η μόνη επαγγελματική μηχανή πλύσης - απόπλυσης με μπαταρία στην αγορά, αυτή η Puzzi δεν σταματάει ποτέ να εντυπωσιάζει με την εξαιρετική της απόδοση και τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά τον καθαρισμό ταπετσαριών και χώρων υφασμάτων σε οποιονδήποτε κλάδο, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία και φιλοξενία, είτε για καθαρισμό οχημάτων ή εργολαβικό καθαρισμό. Παρά τη δύναμή της, η Puzzi είναι εξαιρετικά αθόρυβη, καθιστώντας τη ιδανική για χρήση σε δημόσιους χώρους, καθώς και η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή της σημαίνει ότι μπορεί να μεταφερθεί εύκολα με το ένα χέρι. Για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος, το διάλυμα καθαρισμού συμπιέζεται και ψεκάζεται βαθιά μέσα στις υφαντικές ίνες και στη συνέχεια αναρροφάται μαζί με τον ρύπο. Παρέχεται στάνταρ: Πολύ κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας, σωλήνας κενού ψεκασμού, δοχείο 2 σε 1 για καθαρό νερό και βρώμικο νερό, ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ και πολλά άλλα. Κατά την παραγγελία αυτής της έκδοσης μηχανήματος, λάβετε υπόψη ότι η ισχυρή μπαταρία 36 V Kärcher Battery Power+ και ο αντίστοιχος γρήγορος φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρή μπαταρία Kärcher Power + 36VΑσύρματη ελευθερία κινήσεων. Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας. Συμβατό με όλα τα μηχανήματα από την πλατφόρμα μπαταρίας 36 V Kärcher Battery Power+.
Ανθεκτικό και στιβαρό μηχάνημαΗ μεγάλη διάρκεια ζωής εξασφαλίζει υψηλή απόδοση. Στιβαρή και ανθεκτική αντλία διαφράγματος. Δύο μεγάλα κουμπιά που λειτουργούν με το χέρι ή το πόδι για ευκολία.
Εργονομικά σχεδιασμένο και εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίαςΙδανικό για χρήση σε στενούς χώρους (π.χ. εσωτερικούς χώρους οχημάτων). Εργονομικός σχεδιασμός. Άνετη λαβή και καλή στην αφή.
Αφαιρούμενο, έξυπνο δοχείο 2 σε 1
- Γρήγορη και απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού.
- Βολικό και απλό στην αφαίρεση του βρώμικου νερού.
- Εικονογράφηση γρήγορης εκκίνησης Puzzi 9/1 Bp για βελτιωμένη ασφάλεια του χρήστη.
Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Άνετη μεταφορά με το ένα χέρι
- Βολικά ισορροπημένο μηχάνημα.
- Υποδοχή σωλήνα αναρρόφησης ενσωματωμένη στη λαβή μεταφοράς για ασφαλή και άνετη μεταφορά.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν βολικά στο μηχάνημα και είναι πάντα έτοιμα για χρήση
- Πρακτική, ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης για ταμπλέτες καθαριστικού.
- Ασφαλής αποθήκευση ακόμα και κατά τη μεταφορά
Χαμηλό βάρος
- Εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια.
- Έχει σχεδιαστεί για πολύωρη και ξεκούραστη χρήση.
- Ελαφρύ μηχάνημα εισαγωγικού επιπέδου.
Χαμηλός θόρυβος λειτουργίας
- Κατάλληλο ακόμη και για καθάρισμα σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο και τη νύχτα.
- Ενισχύει την άνεση του χρήστη.
- Πολύ αθόρυβο μηχάνημα για την εισαγωγική κατηγορία.
Σύστημα 2 σε 1 με ενσωματωμένο σωλήνα ψεκασμού αναρρόφησης
- Το διάλυμα καθαρισμού ψεκάζεται βαθιά μέσα στις ίνες υπό πίεση.
- Ενδελεχής εκχύλιση του διαλύματος καθαρισμού και του βαθιά ριζωμένου ρύπου
- Γρήγορο στέγνωμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|12 - 18
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|9 / 7
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|57
|Αναρρόφηση (kPa)
|15
|Όγκος ψεκασμού (l/min)
|0,5
|Πίεση ψεκασμού (MPa)
|0,16 - 0,22
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|550
|Ισχύς αντλίας (W)
|4
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|575
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Πλάτος εξαρτημάτων ( )
|ID 32
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|58 / 81
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|6
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|540 x 332 x 460
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 2.5 m
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Φίλτρο καθαρού νερού
- Κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας με λαβή
- Χώρος αποθήκευσης για ταμπλέτες καθαριστικού
- Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1
- Υγρό καθαρισμού: Ταμπλέτες RM 760, 2 Καρτέλες
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα μεταφοράς εύκαμπτου σωλήνα
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για εντατικό καθαρισμό ταπετσαριών και επικαλυμμένων επίπλων εις βάθος
- Για ενδιάμεσο καθαρισμό και στοχευμένη αφαίρεση λεκέδων στα χαλιά
- Για τον καθαρισμό όλων των υφασμάτινων επιφανειών – συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χώρων του αυτοκινήτου
- Για εντατικό καθαρισμό εις βάθος καθισμάτων αυτοκινήτου
- Για στοχευμένο καθαρισμό σε βάθος περιοχών με μοκέτα