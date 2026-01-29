ΠΕΝΤΕ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΗΝ T 11/1 HEPA 14!
1. Είναι η μοναδική σκούπα με φίλτρο HEPA 14 που ρουφάει όχι μόνο τη βρωμιά, αλλά και τον Covid!
Το HΕΡΑ 14 είναι το φίλτρο που επιλέγουν οι κατασκευαστές αεροπλάνων για να προστατεύονται οι επιβάτες από μικρόβια, ιούς και τον covid. Συγκρατεί το 99,995 % των μικροσκοπικών σωματιδίων και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.
2. Συνδυάζει τη super δύναμη αναρρόφησης με το χαμηλό θόρυβο λειτουργίας!
Αν έχεις βαρεθεί να αλλάζεις σκούπες, εμπιστεύσου την επιλογή των επαγγελματιών. Η επαγγελματική Τ 11/1 HEPA 14 έρχεται σπίτι σου με σούπερ αναρρόφηση 235 mbar/23,5 kPa από ισχύ 850 W για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού!
3. Είναι ελαφριά!
Με βάρος μόνο 4,3 kg, πρακτική και εργονομική λαβή μεταφοράς, η T 11/1 HEPA 14, μεταφέρεται εύκολα και καθιστά δυνατή τη συνεχή εργασία χωρίς κόπωση.
4. Είναι super ανθεκτική!
Έχει σχεδιαστεί για εντατική χρήση και προστασία από τις ανατροπές, ενώ ο ανθεκτικός προφυλακτήρας της την προστατεύει από ανατροπές και προσκρούσεις.
5. Είναι αθόρυβη!
Mε πολύ χαμηλό θόρυβο λειτουργίας της τάξης των 61 dB(A) μπορεί να χρησιμοποιείται, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, σε χώρους όπου πρέπει να αποφεύγεται ο θόρυβος.
Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 HEPA 14
Η αθόρυβη ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 HEPA 14 εντυπωσιάζει με την υψηλή ισχύ αναρρόφησης, το φίλτρο HEPA 14, το μικρό βάρος και την άριστη σχέση τιμής-απόδοσης. Η βέλτιστη λύση για κάθε χώρο επαγγελματικό, αλλά και οικιακό.
Χάρη στο εκπληκτικό φίλτρο HEPA 14 με απόδοση φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,995 %, η αθόρυβη ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 HEPA 14 ικανοποιεί και τα πρότυπα ασφαλείας σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής, όπως τα ιατρεία ή τα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα είναι ιδανική για ξενοδοχεία, καταστήματα, εστίαση και διάφορους επαγγελματικούς αλλά και οικιακούς χώρους. Το φίλτρο συγκρατεί ακόμη και μικροσκοπικά σωματίδια, όπως ιούς και βακτήρια, αερολύματα και μικρόβια, μεγέθους μόνο λίγων μικρομέτρων και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Η στιβαρή, πολύ ανθεκτική και συνεπώς εξαιρετικά οικονομική ηλεκτρική σκούπα έχει μέγιστη αναρρόφηση 235 mbar/23,5 kPa από ισχύ 850 W, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού με πολύ χαμηλό θόρυβο λειτουργίας της τάξης των 61 dB(A) μόνο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σε χώρους όπου πρέπει να αποφεύγεται ο θόρυβος. Με κάδο χωρητικότητας 11 L, βάρος μόνο 4,3 kg, πρακτική και εργονομική λαβή μεταφοράς, η T 11/1 HEPA 14 δεν ανατρέπεται, είναι πολύ μικρή, μεταφέρεται εύκολα και καθιστά δυνατή τη συνεχή εργασία χωρίς κόπωση. Τα εξαρτήματα, όπως ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου, μπορούν να αποθηκεύονται εύκολα πάνω στην ηλεκτρική σκούπα. Επίσης, παρέχεται σακούλα φίλτρου από fleece.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής. Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,995 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια. Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.
Χαμηλό βάροςΕύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια. Έως και 50% μικρότερο βάρος σε σύγκριση με ανταγωνιστικά μοντέλα που διαθέτουν κάδο ίδιας χωρητικότητας. Έχει σχεδιαστεί για πολύωρη και ξεκούραστη χρήση.
Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας μόνο 61 dB(A)Ιδανικό μηχάνημα για εργασία σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο και κατά τις νυχτερινές ώρες. Η χαμηλή στάθμη του θορύβου λειτουργίας προστατεύει τον χρήστη.
Ανθεκτικό και στιβαρό μηχάνημα
- Εύκολη και άνετη μεταφορά και αποθήκευση.
- O ανθεκτικός προφυλακτήρας προστατεύει τη μηχανή από χτυπήματα και προσκρούσεις.
- Μακροχρόνιο, στιβαρό και συνεπώς πολύ οικονομικό μηχάνημα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση τροφοδοσίας (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|850
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|11
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|61
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|385 x 285 x 385
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Γωνία: Πλαστικό
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 3 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 350 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 14
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- Υλικό κάδου: Πλαστικό
- Άγκιστρο καλωδίου
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Ευέλικτο και μπορεί να χρησιμοποιείται σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής
- Για όλες τις σκληρές επιφάνειες (π.χ. πλακάκια, φυσική πέτρα, PVC, λινοτάπητα)
- Δάπεδα με μοκέτα
- Υγειονομική περίθαλψη