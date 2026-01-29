Χάρη στο εκπληκτικό φίλτρο HEPA 14 με απόδοση φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,995 %, η αθόρυβη ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 11/1 HEPA 14 ικανοποιεί και τα πρότυπα ασφαλείας σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής, όπως τα ιατρεία ή τα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα είναι ιδανική για ξενοδοχεία, καταστήματα, εστίαση και διάφορους επαγγελματικούς αλλά και οικιακούς χώρους. Το φίλτρο συγκρατεί ακόμη και μικροσκοπικά σωματίδια, όπως ιούς και βακτήρια, αερολύματα και μικρόβια, μεγέθους μόνο λίγων μικρομέτρων και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Η στιβαρή, πολύ ανθεκτική και συνεπώς εξαιρετικά οικονομική ηλεκτρική σκούπα έχει μέγιστη αναρρόφηση 235 mbar/23,5 kPa από ισχύ 850 W, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού με πολύ χαμηλό θόρυβο λειτουργίας της τάξης των 61 dB(A) μόνο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σε χώρους όπου πρέπει να αποφεύγεται ο θόρυβος. Με κάδο χωρητικότητας 11 L, βάρος μόνο 4,3 kg, πρακτική και εργονομική λαβή μεταφοράς, η T 11/1 HEPA 14 δεν ανατρέπεται, είναι πολύ μικρή, μεταφέρεται εύκολα και καθιστά δυνατή τη συνεχή εργασία χωρίς κόπωση. Τα εξαρτήματα, όπως ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου, μπορούν να αποθηκεύονται εύκολα πάνω στην ηλεκτρική σκούπα. Επίσης, παρέχεται σακούλα φίλτρου από fleece.