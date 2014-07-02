Σκούπες ξηρής αναρρόφησης

Βιώσιμες, εύχρηστες και εξαιρετικά αθόρυβες: η νέα σειρά T αποτελείται από 45% ανακυκλωμένο υλικό* και προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, εργονομικό χειρισμό και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου. Οι σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 7/1 Adv Classic και T 11/1 Classic Adv Re!Plast προσφέρουν εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης σε χαλιά και σκληρές επιφάνειες με αθόρυβη λειτουργία. Με 60% ανακυκλωμένα υλικά, η T 11/1 Classic Adv Re!Plast είναι ιδιαίτερα βιώσιμη. Και οι δύο συσκευές είναι διαρκείς, ανθεκτικές και προσφέρουν καλή σχέση τιμής-απόδοσης. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν καλώδια τροφοδοσίας με βύσμα για εύκολη αντικατάσταση. * Όλα τα πλαστικά μέρη, εκτός από τα εξαρτήματα.