Υπεύθυνη προσέγγιση στα υλικά

Η νέα σειρά Kärcher T αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα βιωσιμότητας συνδυάζοντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά με καινοτόμο τεχνολογία παραγωγής. Οι σκούπες κατασκευάζονται από 45% ανακυκλωμένο υλικό – ένα ανακυκλωμένο, βιομηχανικό πλαστικό. Αυτό εξοικονομεί έως και 2,0 κιλά καθαρού πλαστικού ανά σκούπα κατά την παραγωγή. Το βιομηχανικά ανακυκλωμένο υλικό είναι ένα πολύτιμο υλικό που ανακτάται από απόβλητα παραγωγής, όπως ελαττωματικά προϊόντα, αποκόμματα και πλεονάσματα, και επιστρέφει στον κύκλο. Η ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν σε χωματερές μειώνεται, οι φυσικοί πόροι εξοικονομούνται και το περιβάλλον προστατεύεται. Το φιλικό προς το περιβάλλον υλικό μειώνει την κατανάλωση ενέργειας στην παραγωγή και ελαχιστοποιεί σημαντικά την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες.

Οι εξωτερικές αξίες έχουν επίσης σημασία:

Οι σκούπες της σειράς T δεν παράγονται μόνο με βιώσιμο τρόπο, αλλά και συσκευάζονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Δεν κάνουμε μισά πράγματα. Γι' αυτό η συσκευασία μας είναι κατασκευασμένη από 80% ανακυκλωμένο χαρτόνι – χωρίς πλαστική επικάλυψη. Αυτό σημαίνει ότι το χαρτόνι μπορεί να επιστραφεί στον κύκλο για περαιτέρω ανακύκλωση χαρτιού με καθαρή συνείδηση. Με τη σειρά Τ, δείχνουμε πώς η τεχνολογική καινοτομία και η οικολογική ευθύνη μπορούν να πάνε χέρι-χέρι σε ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής και εφαρμογής – βιώσιμη, καινοτόμα και με νέους τρόπους σκέψης.