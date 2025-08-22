ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ Τ
Βιώσιμες, εργονομικές, εξαιρετικά αθόρυβες: η νέα σειρά Kärcher T για επαγγελματικές απαιτήσεις.
Οι νέες ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της σειράς Kärcher T συνδυάζουν τον εργονομικό σχεδιασμό με την αληθινή βιωσιμότητα. Λειτουργούν σχεδόν αθόρυβα και προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Οι σκούπες είναι κατασκευασμένες από 45% ανακυκλωμένο πλαστικό και παράγονται με τρόπο που εξοικονομεί πόρους. Με εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, μια ολοκληρωμένη σειρά εξαρτημάτων και μια ελκυστική σχέση τιμής-απόδοσης, εκπληρώνουν τις υψηλότερες απαιτήσεις ως προς την αποδοτικότητα και την οικονομική τους λειτουργία. Οι σκούπες είναι ανθεκτικές και στιβαρές χάρη στο σταθερό τους πλαίσιο, το ανθεκτικό περίβλημα, τους προστατευτικούς προφυλακτήρες και τους μεγάλους τροχούς. Οι ισχυρές μπαταρίες Kärcher Battery Power+ με 36 V εξασφαλίζουν μεγάλους χρόνους λειτουργίας για τα μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρία. Χάρη στο επίπεδο θορύβου λειτουργίας μόλις 52 dB(A) για τις εκδόσεις με καλώδιο, οι εξαιρετικά αθόρυβες σκούπες είναι ιδανικές για χρήση σε χώρους ευαίσθητους στο θόρυβο, όπως ξενοδοχεία ή νοσοκομεία.
Η σειρά Τ με μια ματιά
T 10/1
Χωρητικότητα κάδου (L): 10
Υλικό κάδου: πλαστικό (45% ανακυκλωμένο υλικό)
Ονομαστική ισχύς (W): 500
Ροή αέρα (l/s): 38
Αναρρόφηση (mbar): 185
Επίπεδο ηχητικής πίεσης: (dB[A]) 52
Θέση στάθμευσης: ναι
Ρύγχος: ναι
Αποσπώμενο καλώδιο: ναι
Μήκος καλωδίου (m): 12
Σύστημα τύλιξης καλωδίου: ναι
Βάρος (kg): 6.6
T 15/1
Χωρητικότητα κάδου (L): 15
Υλικό κάδου: πλαστικό (45% ανακυκλωμένο υλικό)
Ονομαστική ισχύς (W): 500
Ροή αέρα (l/s): 38
Αναρρόφηση (mbar): 185
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (dB[A]): 52
Θέση στάθμευσης: ναι
Ρύγχος: ναι
Αποσπώμενο καλώδιο: ναι
Μήκος καλωδίου (m): 12
Σύστημα τύλιξης καλωδίου: ναι
Βάρος (kg): 6.9
T 10/1 Bp
Λειτουργία με μπαταρία: 36 V
Χωρητικότητα κάδου (L): 10
Υλικό κάδου: πλαστικό (45% ανακυκλωμένο υλικό)
Ονομαστική ισχύς (W): 500
Ροή αέρα (l/s): 40
Αναρρόφηση (mbar): 223
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (dB[A]): 59
Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία 7,5 Ah: έως 62 λεπτά
Λειτουργία eco!efficiency: ναι
Θέση στάθμευσης: ναι
Ρύγχος: ναι
Βάρος (kg): 6.8
T 15/1 Bp
Λειτουργία με μπαταρία: 36 V
Χωρητικότητα κάδου (L): 15
Υλικό κάδου: πλαστικό (45% ανακυκλωμένο υλικό)
Ονομαστική ισχύς (W): 500
Ροή αέρα (l/s): 40
Αναρρόφηση (mbar): 223
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (dB[A]): 59
Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία 7,5 Ah: έως 62 λεπτά
Λειτουργία eco!efficiency: ναι
Θέση στάθμευσης: ναι
Ρύγχος: ναι
Βάρος (kg): 7.1
T 10/1
T 10/1 Bp
Πλεονεκτήματα
Χρήση ανακυκλωμένων υλικών
Αποδίδει μια καλή ισορροπία: κατασκευασμένο από 45% ανακυκλωμένο υλικό. Η ενεργειακή απαίτηση για τη μηχανή μειώνεται σημαντικά ήδη κατά την παραγωγή και η ανάγκη για πολύτιμες πρώτες ύλες ελαχιστοποιείται. Η χρήση βιώσιμων ανακυκλωμένων υλικών εξοικονομεί έως και 2,0 κιλά νέου πλαστικού ανά μονάδα.
Εργονομικός σχεδιασμός
Ο εργονομικός, λεπτός σχεδιασμός, η άνετη λαβή μεταφοράς και το χαμηλό βάρος επιτρέπουν τη μεταφορά των μηχανών κοντά στο σώμα. Ο συμπαγής σχεδιασμός διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ανακουφίζει τα χέρια και την πλάτη σου, και αποτρέπει προβλήματα υγείας. Το εργονομικό ρυθμιζόμενο εξάρτημα καθιστά τον καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα ευκολότερο και εφαρμόζει άνετα στο χέρι σου.
Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
Ως μέρος της νέας σειράς Τ, παρουσιάζουμε τις ενσύρματες μηχανές με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας (500 W αντί για 700 W). Με τα μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρία, ο χρόνος λειτουργίας επεκτείνεται σημαντικά στη λειτουργία eco!efficiency με μειωμένο επίπεδο θορύβου.
Εξαιρετικά αθόρυβη: σχεδόν αθόρυβη λειτουργία
Οι ενσύρματες παραλλαγές της νέας σειράς Τ έχουν ένα εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου μόλις 52 dB(A). Η χαμηλή εκπομπή θορύβου διασφαλίζει την εργονομική εργασία και είναι ιδανική για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και σε χώρους ευαίσθητους στο θόρυβο.
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος κινητήρας (μοντέλα Bp)
Χάρη στην ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μονάδα, αυτή η τεχνολογία προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα, όπως υψηλότερη απόδοση και ισχύ με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Αυτό οδηγεί σε σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για την ηλεκτρική σκούπα.
Φίλτρο HEPA-14
Το φίλτρο HEPA-14 (DIN EN 1822:2019) απομακρύνει αξιόπιστα σωματίδια και ιούς όπως ο SARS-CoV-2 από τον αέρα του χώρου. Χάρη στην υψηλή διήθηση και τον βαθμό διαχωρισμού 99,995%, μπορούν να εγγυηθούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.
Βιωσιμότητα
Υπεύθυνη προσέγγιση στα υλικά
Η νέα σειρά Kärcher T αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα βιωσιμότητας συνδυάζοντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά με καινοτόμο τεχνολογία παραγωγής. Οι σκούπες κατασκευάζονται από 45% ανακυκλωμένο υλικό – ένα ανακυκλωμένο, βιομηχανικό πλαστικό. Αυτό εξοικονομεί έως και 2,0 κιλά καθαρού πλαστικού ανά σκούπα κατά την παραγωγή. Το βιομηχανικά ανακυκλωμένο υλικό είναι ένα πολύτιμο υλικό που ανακτάται από απόβλητα παραγωγής, όπως ελαττωματικά προϊόντα, αποκόμματα και πλεονάσματα, και επιστρέφει στον κύκλο. Η ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν σε χωματερές μειώνεται, οι φυσικοί πόροι εξοικονομούνται και το περιβάλλον προστατεύεται. Το φιλικό προς το περιβάλλον υλικό μειώνει την κατανάλωση ενέργειας στην παραγωγή και ελαχιστοποιεί σημαντικά την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες.
Οι εξωτερικές αξίες έχουν επίσης σημασία:
Οι σκούπες της σειράς T δεν παράγονται μόνο με βιώσιμο τρόπο, αλλά και συσκευάζονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Δεν κάνουμε μισά πράγματα. Γι' αυτό η συσκευασία μας είναι κατασκευασμένη από 80% ανακυκλωμένο χαρτόνι – χωρίς πλαστική επικάλυψη. Αυτό σημαίνει ότι το χαρτόνι μπορεί να επιστραφεί στον κύκλο για περαιτέρω ανακύκλωση χαρτιού με καθαρή συνείδηση. Με τη σειρά Τ, δείχνουμε πώς η τεχνολογική καινοτομία και η οικολογική ευθύνη μπορούν να πάνε χέρι-χέρι σε ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής και εφαρμογής – βιώσιμη, καινοτόμα και με νέους τρόπους σκέψης.
Με φροντίδα για το περιβάλλον, λιγότερο CO₂ – περισσότερη δύναμη:
Η νέα σειρά Kärcher T εκπληρώνει τα υψηλότερα πρότυπα ως προς τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Συνδυάζει φιλικά προς το περιβάλλον υλικά με ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία καθαρισμού. Οι σκούπες εξοικονομούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και CO₂, ειδικά κατά τη χρήση – για οικονομικό καθαρισμό με καθαρή συνείδηση. Επιπλέον, τα μοντέλα με μπαταρία Bp επιτρέπουν έναν ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικό καθαρισμό στη λειτουργία eco!efficiency: αυτό εξοικονομεί περίπου 1,46 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά 1000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας καθαρισμού – ισοδύναμο με την κατανάλωση ενέργειας για 18 φλιτζάνια φρεσκοκομμένου καφέ ανά ώρα.* Ταυτόχρονα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώνονται έως και 53%.
Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σημαίνει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικονομική εξοικονόμηση με μία μόνο κίνηση. Με τη σειρά Τ, η Kärcher προσφέρει μια φιλική προς το περιβάλλον λύση για επαγγελματικές εφαρμογές που συμβάλλει ενεργά στη μείωση των εκπομπών CO₂ και στην εξοικονόμηση πόρων – για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
*Λειτουργία eco!efficiency σε σύγκριση με την τυπική, εξοικονόμηση ενέργειας ανά ώρα περίπου 0,42 kWh. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή και τον τύπο μπαταρίας. Οι εκπομπές υπολογίζονται με βάση τις ενεργειακές απαιτήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο στη φάση χρήσης (eco!efficiency vs. standard).
Έως και 69% εξοικονόμηση κόστους ενέργειας ανά έτος
*Βάση υπολογισμού: χρήση του μηχανήματος για 4 ώρες την ημέρα, 260 ημέρες το χρόνο και με τιμή ηλεκτρικού ρεύματος (11/2024 στη Γερμανία) 0,268 € ανά kWh.
Χαρακτηριστικά και προδιαγραφές
Καινοτόμος αρθρωτός σχεδιασμός
Μια για όλα: η νέα σειρά Τ εντυπωσιάζει με τον καινοτόμο αρθρωτό της σχεδιασμό και διασφαλίζει τη μέγιστη ευελιξία. Περιλαμβάνει δύο ενσύρματες και δύο ασύρματες παραλλαγές σκούπας με χωρητικότητα κάδου 10 ή 15 λίτρων – απόλυτα προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις καθαρισμού των επαγγελματιών χρηστών. Αλλά αυτό δεν είναι όλο: η αρθρωτή δομή της σειράς Τ πηγαίνει πέρα από τα μεμονωμένα μοντέλα. Οι κεφαλές και οι κάδοι μπορούν να ανταλλάσσονται πλήρως και με ευελιξία και να προσαρμόζονται σε διαφορετικές εργασίες. Το αρθρωτό σύστημα επιτρέπει επίσης την γρήγορη και ανάλογα με την ανάγκη αλλαγή των εξαρτημάτων, έτσι ώστε να έχεις πάντα τον κατάλληλο εξοπλισμό. Χάρη σε αυτόν τον εξελιγμένο αρθρωτό σχεδιασμό, ένας μεγάλος αριθμός παραλλαγών μπορεί να εφαρμοστεί σε μία μόνο πλατφόρμα.
Για καλό σκοπό
Βιώσιμη και ισχυρή: η νέα αρθρωτή σειρά Τ εντυπωσιάζει με ένα σαφές μήνυμα – είναι φιλική προς το περιβάλλον και καινοτόμα. Οι σκούπες είναι κατασκευασμένες από 45% ανακυκλωμένο πλαστικό. Με αυτή τη σειρά, εστιάζουμε στην αληθινή βιωσιμότητα, την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και την ανθεκτικότητα. Χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο υλικό, μειώνουμε την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή, εξοικονομούμε πολύτιμες πρώτες ύλες και εξοικονομούμε έως και 2,0 κιλά νέου πλαστικού ανά σκούπα. Το ανακυκλωμένο πλαστικό που χρησιμοποιείται προέρχεται από απόβλητα παραγωγής όπως ελαττωματικά προϊόντα, αποκόμματα και πλεονάσματα. Αυτό αποφεύγει τα απορρίμματα και εξοικονομεί φυσικούς πόρους. Η ποιότητα της στιβαρής σειράς Τ παραμένει απαράμιλλη: το ανακυκλωμένο πλαστικό προσφέρει τις ίδιες εξαιρετικές ιδιότητες με το νέο πλαστικό.
Συμπαγής σχεδιασμός, μέγιστη άνεση
Εργονομία με ευκολία: η νέα αρθρωτή σειρά Τ εντυπωσιάζει με τον λεπτό και εργονομικό της σχεδιασμό, ο οποίος προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα. Χάρη στον ιδιαίτερα συμπαγή σχεδιασμό τους, οι σκούπες αποθηκεύονται εύκολα και είναι επίσης ιδανικές για στενούς αποθηκευτικούς χώρους. Ο εργονομικός σχεδιασμός διευκολύνει επίσης τη μεταφορά, καθώς οι σκούπες μπορούν να μεταφερθούν άνετα και κοντά στο σώμα. Αυτό μειώνει τη σωματική καταπόνηση και την κόπωση. Τα εξαρτήματα και όλες οι λειτουργίες είναι γρήγορα και εύκολα προσβάσιμα χάρη στον εξελιγμένο σχεδιασμό. Με τη σειρά Τ, έχεις πάντα όλα όσα χρειάζεσαι για έναν αποτελεσματικό καθαρισμό.
Εξαιρετικά αθόρυβος καθαρισμός
Άκου προσεκτικά: η νέα αρθρωτή σειρά Τ εντυπωσιάζει με τα εξαιρετικά αθόρυβα ενσύρματα μοντέλα της, μόλις 52 dB(A), καθιστώντας τα σημαντικά πιο αθόρυβα από όλες τις προηγούμενες σκούπες. Οι σκούπες είναι ιδιαίτερα αθόρυβες χάρη σε έναν αποδοτικό κινητήρα, καθώς και σε μια ειδική ενθυλάκωση και στερέωση. Αυτό επιτρέπει τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στο θόρυβο χωρίς να διαταράσσεται η τρέχουσα λειτουργία. Η σειρά Τ είναι ιδανική για χρήση σε γραφεία, δημόσια κτίρια, σχολεία, οίκους φροντίδας, ξενοδοχεία, κρουαζιερόπλοια και οπουδήποτε απαιτούνται χαμηλά επίπεδα θορύβου.
Πολλά εξαρτήματα, λίγος χώρος
Όλα στο χέρι σου: ο καινοτόμος σχεδιασμός της νέας σειράς Τ καθιστά δυνατή την αποθήκευση εξαρτημάτων, όπως το ρύγχος ή το εξάρτημα για ταπετσαρίες, στην ίδια την κεφαλή αναρρόφησης, ανάλογα με το μοντέλο. Τα εξαρτήματα δεν μπορούν να χαθούν κατά τη μεταφορά επειδή είναι ενσωματωμένα στην κεφαλή αναρρόφησης και είναι εύκολα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή. Η αναδιπλούμενη λαβή όχι μόνο βελτιστοποιεί τον αποθηκευτικό χώρο, αλλά διευκολύνει επίσης τη μεταφορά. Ο λεπτός σχεδιασμός επιτρέπει τη μεταφορά της σκούπας εργονομικά και χωρίς κόπο. Με τα ενσωματωμένα εξαρτήματα και την αναδιπλούμενη λαβή, η σειρά Τ θέτει νέα πρότυπα για την εύκολη χρήση και προσβασιμότητα στις σκούπες καθαρισμού.
Με φίλτρο HEPA-14 για απόλυτη υγιεινή
Σε ασφαλή χέρια: ανάλογα με το μοντέλο, η νέα μας σειρά Τ είναι ήδη εξοπλισμένη με ένα ισχυρό φίλτρο HEPA-14 ή μπορεί να αναβαθμιστεί προαιρετικά σε HEPA-14. Αυτή η τεχνολογία φίλτρων έχει αποδειχθεί για δεκαετίες σε ιατρικά και επιστημονικά ιδρύματα. Τα φίλτρα HEPA-14 μειώνουν αποτελεσματικά την εξάπλωση σωματιδίων και μικροοργανισμών όπως ιών και βακτηρίων στον αέρα. Το HEPA-H14 είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 1822:2019 και DIN EN 60335-2-69 και κατακρατεί αξιόπιστα ακόμα και τα μικρότερα σωματίδια, όπως τους ιούς COVID-19. Επομένως, η σειρά Τ παίζει έναν πολύτιμο ρόλο στη διατήρηση του καθαρού αέρα και στην προστασία της υγείας – για ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό καθαρισμού και τους πελάτες.
Η έξυπνη ανέμη καλωδίου
Αποδοτική ανέμη: τα ενσύρματα μοντέλα της νέας σειράς Τ είναι εξοπλισμένα με μια πρακτική, χειροκίνητη ανέμη καλωδίου για μεγαλύτερη άνεση και αποδοτικότητα. Το καλώδιο μήκους 12 μέτρων μπορεί να τυλιχτεί μέσα σε δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να συνεχίσεις την εργασία σου αποδοτικά χωρίς καθυστέρηση και να μην χάνεις χρόνο – κάνοντας το κουραστικό ξεμπέρδεμα παρελθόν. Το αποσπώμενο καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διακοπής και επιτρέποντας μια αδιάκοπη διαδικασία καθαρισμού. Η έξυπνη ανέμη καλωδίου εξοικονομεί χρόνο, αυξάνει την παραγωγικότητα και προσαρμόζεται αβίαστα σε κάθε εργασία καθαρισμού.
Λειτουργία eco!efficiency
Μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, αθόρυβη λειτουργία: η λειτουργία eco!efficiency της νέας σειράς Τ επιτρέπει μια ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτική και αθόρυβη λειτουργία των μοντέλων που λειτουργούν με μπαταρία. Αυτή η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί ειδικά για να μεγιστοποιήσει την απόδοση ενώ ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας. Με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μας Battery Power+ 36/75, είναι δυνατή η λειτουργία έως και 68 λεπτά με μία μόνο φόρτιση – ιδανική για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης. Επιπλέον, η λειτουργία eco!efficiency μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας, έτσι ώστε οι σκούπες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς ενοχλητικούς θορύβους.
Πλατφόρμα μπαταρίας 36 V
Ισχυρή απόδοση: τα μοντέλα της νέας σειράς Τ που λειτουργούν με μπαταρία χρησιμοποιούν την ισχυρή μας πλατφόρμα μπαταρίας 36-volt, η οποία διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και μεγάλους χρόνους λειτουργίας. Για βέλτιστη απόδοση, συνιστούμε τη χρήση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών μας Battery Power+.
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Διάρκεια μπαταρίας (min)
50 (eco) / 22 (BP+36/60)
68 (eco) / 31 (BP+36/75)