Η σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 είναι κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο υλικό* και, ως εκ τούτου, κατασκευάζεται με τρόπο που εξοικονομεί πόρους. Εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, την εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης. Η ανθεκτικότητά της είναι εμφανής σε χαρακτηριστικά όπως το ανθεκτικό σασί, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί. Παρά την υψηλή ισχύ αναρρόφησης, ο θόρυβος λειτουργίας της T 15/1 είναι μόλις 52 dB(A). Χάρη στην εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο. Η συμπαγής σκούπα είναι ανθεκτική στην κλίση και ευέλικτη, ενώ μπορεί να μεταφερθεί εργονομικά και κοντά στο σώμα χάρη στην πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς. Ο όγκος του δοχείου της σκούπας είναι 15 λίτρα. Χάρη στην ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων, το ακροφύσιο για σχισμές που διατίθεται μπορεί πάντα να αποθηκεύεται στη T 15/1 σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Προαιρετικά διατίθεται ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14.