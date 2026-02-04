Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1

Εξαιρετικά αθόρυβη, βιώσιμη και ανθεκτική: η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1, κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο υλικό*, προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και εργονομικό, φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό.

Η σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 είναι κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο υλικό* και, ως εκ τούτου, κατασκευάζεται με τρόπο που εξοικονομεί πόρους. Εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, την εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης. Η ανθεκτικότητά της είναι εμφανής σε χαρακτηριστικά όπως το ανθεκτικό σασί, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί. Παρά την υψηλή ισχύ αναρρόφησης, ο θόρυβος λειτουργίας της T 15/1 είναι μόλις 52 dB(A). Χάρη στην εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο. Η συμπαγής σκούπα είναι ανθεκτική στην κλίση και ευέλικτη, ενώ μπορεί να μεταφερθεί εργονομικά και κοντά στο σώμα χάρη στην πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς. Ο όγκος του δοχείου της σκούπας είναι 15 λίτρα. Χάρη στην ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων, το ακροφύσιο για σχισμές που διατίθεται μπορεί πάντα να αποθηκεύεται στη T 15/1 σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Προαιρετικά διατίθεται ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1: Βιώσιμη και ανθεκτική: 45% ανακυκλωμένο περιεχόμενο
Παραγωγή: μειωμένη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει τις εκπομπές CO₂.
Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1: Εξαιρετικά αθόρυβη: σχεδόν αθόρυβη λειτουργία σε μόλις 52 dB(A)
Ιδανικό για τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μειωμένη ηχορύπανση ακόμη και τη νύχτα. Μειώνει τους κινδύνους, όπως το άγχος ή η βλάβη της ακοής.
Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1: Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός
Εργονομική μεταφορά: μπορεί να φορεθεί κοντά στο σώμα. Εργονομική λαβή και άνετη λαβή μεταφοράς. Εξοικονόμηση χώρου και έξυπνο: η γρήγορη αποθήκευση γίνεται εύκολα.
Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
  • Απλή και γρήγορη αντικατάσταση του καλωδίου δικτύου ακόμη και χωρίς προηγούμενες γνώσεις.
  • Η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα.
  • Αποφεύγει ή μειώνει το κόστος σέρβις.
Έξυπνο, χειροκίνητο σύστημα περιέλιξης καλωδίων
  • Το καλώδιο ρεύματος μπορεί να αποθηκευτεί σε ελάχιστο χρόνο.
  • Εξοικονόμηση χρόνου: αποθήκευση καλωδίου σε λίγα δευτερόλεπτα.
  • Το καλώδιο ρεύματος δεν συστρέφεται και είναι πάντα τυλιγμένο.
Χαμηλό βάρος
  • Μεταφορά χωρίς κόπο, ακόμη και με το ένα χέρι.
  • Εύκολη μεταφορά σε σκαλοπάτια και σκάλες.
Φιλική προς τον χρήστη έννοια λειτουργίας
  • Μεγάλο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
  • Γρήγορος και εύκολος χειρισμός με το πόδι ή το χέρι.
  • Πρακτική θέση στάθμευσης για τακτοποιημένη αποθήκευση.
Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 μπορεί να παραγγελθεί προαιρετικά
  • Για τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή.
  • Υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού: 99,995%.
Μόνιμο κύριο καλάθι φίλτρου
  • Ανθεκτικό, στιβαρό και βιώσιμο.
  • Κατασκευασμένο από fleece.
  • Πλένεται στο χέρι στους 30 °C και επαναχρησιμοποιείται.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
  • Το ακροφύσιο σχισμών μπορεί να αποθηκευτεί άνετα στην κεφαλή του μηχανήματος.
  • Αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου, πάντα άμεσα διαθέσιμη.
  • Ασφαλής και βολική μεταφορά του μηχανήματος και των αξεσουάρ.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 185 / 18
Ποσότητα αέρα (l/s) 40
Ονομαστική απόδοση (W) 585
Χωρητικότητα κάδου (l) 15
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Μήκος καλωδίου (m) 12
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 52
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 6,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 10,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 440 x 250 x 410

* Όλα τα πλαστικά μέρη, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων.

Πεδίο προμήθειας

  • Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
  • Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
  • Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
  • Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
  • Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
  • Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
  • Ακροφύσιο σχισμών
  • Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
  • Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
  • Φίλτρο προστασίας κινητήρα
  • Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece

Εξοπλισμός

  • Υλικό κάδου: Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
  • Έξυπνο σύστημα ανάσυρσης καλωδίων
  • Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Standard
  • Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς
  • Θέση στάθμευσης για ακροφύσιο δαπέδου
  • Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1
Πεδία εφαρμογής
  • Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
  • Σκληρά δάπεδα
  • Δάπεδα με μοκέτα
  • Καθαρισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας
Εξαρτήματα