Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1
Εξαιρετικά αθόρυβη, βιώσιμη και ανθεκτική: η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1, κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο υλικό*, προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και εργονομικό, φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό.
Η σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 είναι κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο υλικό* και, ως εκ τούτου, κατασκευάζεται με τρόπο που εξοικονομεί πόρους. Εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, την εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης. Η ανθεκτικότητά της είναι εμφανής σε χαρακτηριστικά όπως το ανθεκτικό σασί, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί. Παρά την υψηλή ισχύ αναρρόφησης, ο θόρυβος λειτουργίας της T 15/1 είναι μόλις 52 dB(A). Χάρη στην εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο. Η συμπαγής σκούπα είναι ανθεκτική στην κλίση και ευέλικτη, ενώ μπορεί να μεταφερθεί εργονομικά και κοντά στο σώμα χάρη στην πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς. Ο όγκος του δοχείου της σκούπας είναι 15 λίτρα. Χάρη στην ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων, το ακροφύσιο για σχισμές που διατίθεται μπορεί πάντα να αποθηκεύεται στη T 15/1 σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Προαιρετικά διατίθεται ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιώσιμη και ανθεκτική: 45% ανακυκλωμένο περιεχόμενοΠαραγωγή: μειωμένη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει τις εκπομπές CO₂.
Εξαιρετικά αθόρυβη: σχεδόν αθόρυβη λειτουργία σε μόλις 52 dB(A)Ιδανικό για τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μειωμένη ηχορύπανση ακόμη και τη νύχτα. Μειώνει τους κινδύνους, όπως το άγχος ή η βλάβη της ακοής.
Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμόςΕργονομική μεταφορά: μπορεί να φορεθεί κοντά στο σώμα. Εργονομική λαβή και άνετη λαβή μεταφοράς. Εξοικονόμηση χώρου και έξυπνο: η γρήγορη αποθήκευση γίνεται εύκολα.
Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
- Απλή και γρήγορη αντικατάσταση του καλωδίου δικτύου ακόμη και χωρίς προηγούμενες γνώσεις.
- Η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα.
- Αποφεύγει ή μειώνει το κόστος σέρβις.
Έξυπνο, χειροκίνητο σύστημα περιέλιξης καλωδίων
- Το καλώδιο ρεύματος μπορεί να αποθηκευτεί σε ελάχιστο χρόνο.
- Εξοικονόμηση χρόνου: αποθήκευση καλωδίου σε λίγα δευτερόλεπτα.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν συστρέφεται και είναι πάντα τυλιγμένο.
Χαμηλό βάρος
- Μεταφορά χωρίς κόπο, ακόμη και με το ένα χέρι.
- Εύκολη μεταφορά σε σκαλοπάτια και σκάλες.
Φιλική προς τον χρήστη έννοια λειτουργίας
- Μεγάλο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Γρήγορος και εύκολος χειρισμός με το πόδι ή το χέρι.
- Πρακτική θέση στάθμευσης για τακτοποιημένη αποθήκευση.
Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 μπορεί να παραγγελθεί προαιρετικά
- Για τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή.
- Υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού: 99,995%.
Μόνιμο κύριο καλάθι φίλτρου
- Ανθεκτικό, στιβαρό και βιώσιμο.
- Κατασκευασμένο από fleece.
- Πλένεται στο χέρι στους 30 °C και επαναχρησιμοποιείται.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Το ακροφύσιο σχισμών μπορεί να αποθηκευτεί άνετα στην κεφαλή του μηχανήματος.
- Αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου, πάντα άμεσα διαθέσιμη.
- Ασφαλής και βολική μεταφορά του μηχανήματος και των αξεσουάρ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|185 / 18
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|585
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|15
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|52
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|440 x 250 x 410
* Όλα τα πλαστικά μέρη, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων.
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- Υλικό κάδου: Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
- Έξυπνο σύστημα ανάσυρσης καλωδίων
- Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Standard
- Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς
- Θέση στάθμευσης για ακροφύσιο δαπέδου
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Σκληρά δάπεδα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Καθαρισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας