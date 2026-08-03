T 15/1 Bp
Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 Bp με μπαταρία κατασκευάζεται με βιώσιμο τρόπο από 45% ανακυκλωμένο υλικό¹⁾ και εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, τον εργονομικό σχεδιασμό και ένα εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14.
Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 Bp με μπαταρία της Kärcher εντυπωσιάζει με τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ελκυστική σχέση τιμής-απόδοσης. Ξεχωρίζει επίσης για τη στιβαρότητα, τα πλούσια αξεσουάρ και την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης χάρη στις ισχυρές μπαταρίες Kärcher Battery Power+ (36 V). Το 45% ανακυκλωμένο υλικό¹⁾ που χρησιμοποιείται στην παραγωγή συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων. Η ισχυρή T 15/1 Bp χαρακτηρίζεται από την αθόρυβη λειτουργία της (57 dB[A]) και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο ανά πάσα στιγμή. Η συμπαγής ηλεκτρική σκούπα είναι ευέλικτη και ανθεκτική στην κλίση, ενώ ο κάδος έχει χωρητικότητα 15 λίτρα. Διαθέτει λαβή μεταφοράς με λειτουργία αναδίπλωσης και μπορεί να μεταφερθεί εργονομικά και κοντά στο σώμα. Είναι επίσης εξαιρετικά στιβαρή, όπως και το πλαίσιο, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί. Το ακροφύσιο σχισμών που περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης μπορεί πάντα να αποθηκεύεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο στην ηλεκτρική σκούπα. Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 διατίθεται επίσης προαιρετικά. Λάβετε υπόψη κατά την παραγγελία ότι,για αυτήν την έκδοση μηχανής, η μπαταρία και ο συμβατός γρήγορος φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιώσιμη και ανθεκτική: 45% ανακυκλωμένο περιεχόμενοΠαραγωγή: μειωμένη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας. Χαμηλότερες εκπομπές CO₂ χάρη στην παραγωγή από ανακυκλωμένα υλικά.
eco!efficiencyΒιώσιμο χάρη στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Μειώνει τον όγκο και την ηχορύπανση. Επεκτείνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμόςΜπορεί να φορεθεί κοντά στο σώμα για άνετη μεταφορά. Εργονομική καμπύλη και λαβή μεταφοράς. Εξοικονόμηση χώρου και έξυπνο: η γρήγορη αποθήκευση γίνεται εύκολα.
Χαμηλός θόρυβος λειτουργίας μόλις 57 dB(A)
- Ιδανικό για εργασία σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο.
- Μειωμένη ηχορύπανση ακόμη και τη νύχτα.
- Μειώνει τους κινδύνους, όπως το άγχος ή η βλάβη της ακοής.
Χαμηλό βάρος
- Μεταφορά χωρίς κόπο, ακόμη και με το ένα χέρι.
- Εύκολη μεταφορά σε σκαλοπάτια και σκάλες.
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
- Συμβατό: όλες οι μπαταρίες Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Πρακτική ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας στην ίδια τη μπαταρία.
- Η ισχυρή μπαταρία αντικαθίσταται γρήγορα και εύκολα.
Φιλική προς τον χρήστη έννοια λειτουργίας
- Δύο μεγάλα κουμπιά: διακόπτης on/off και λειτουργία eco!efficiency.
- Γρήγορος και εύκολος χειρισμός με το πόδι ή το χέρι.
- Πρακτική θέση στάθμευσης για τακτοποιημένη αποθήκευση.
Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 μπορεί να παραγγελθεί προαιρετικά
- Για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή.
- Υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού: 99,995%.
Μόνιμο κύριο καλάθι φίλτρου
- Ανθεκτικό, στιβαρό και βιώσιμο.
- Κατασκευασμένο από ενισχυμένο φλις.
- Πλένεται στο χέρι στους 30 °C και είναι επαναχρησιμοποιήσιμο.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Το ακροφύσιο σχισμών μπορεί να αποθηκευτεί άνετα στην κεφαλή του μηχανήματος.
- Τα εξαρτήματα αποθηκεύονται με τρόπο που εξοικονομεί χώρο και είναι πάντα άμεσα διαθέσιμα.
- Ασφαλής και βολική μεταφορά του μηχανήματος και των αξεσουάρ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|15
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|57
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|500
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|223 / 22
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 150 (7,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 22 (6,0 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|58 / 81
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|6
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|430 x 255 x 405
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- eco!efficiency
- Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Σκληρά δάπεδα
- Δάπεδα με μοκέτα