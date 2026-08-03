Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 Bp με μπαταρία της Kärcher εντυπωσιάζει με τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ελκυστική σχέση τιμής-απόδοσης. Ξεχωρίζει επίσης για τη στιβαρότητα, τα πλούσια αξεσουάρ και την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης χάρη στις ισχυρές μπαταρίες Kärcher Battery Power+ (36 V). Το 45% ανακυκλωμένο υλικό¹⁾ που χρησιμοποιείται στην παραγωγή συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων. Η ισχυρή T 15/1 Bp χαρακτηρίζεται από την αθόρυβη λειτουργία της (57 dB[A]) και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο ανά πάσα στιγμή. Η συμπαγής ηλεκτρική σκούπα είναι ευέλικτη και ανθεκτική στην κλίση, ενώ ο κάδος έχει χωρητικότητα 15 λίτρα. Διαθέτει λαβή μεταφοράς με λειτουργία αναδίπλωσης και μπορεί να μεταφερθεί εργονομικά και κοντά στο σώμα. Είναι επίσης εξαιρετικά στιβαρή, όπως και το πλαίσιο, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί. Το ακροφύσιο σχισμών που περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης μπορεί πάντα να αποθηκεύεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο στην ηλεκτρική σκούπα. Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 διατίθεται επίσης προαιρετικά. Λάβετε υπόψη κατά την παραγγελία ότι,για αυτήν την έκδοση μηχανής, η μπαταρία και ο συμβατός γρήγορος φορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.