BVL 3/1 Bp σκούπα με μπαταρία

Εργονομικός καθαρισμός – εύκολη μεταφορά: η εξαιρετικά ελαφριά και υψηλής απόδοσης σκούπα με μπαταρία BVL 3/1 Bp είναι η ιδανική λύση για εργασίες καθαρισμού σε περιορισμένους χώρους. Χάρη στο καινοτόμο υλικό EPP, είναι η πρώτη ηλεκτρική σκούπα του είδους της με βάρος μεταφοράς μόλις 4,5 κιλά, αλλά παράλληλα είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και διαρκής. Προσφέρει επίσης εξαιρετική τιμή σε σχέση με την ποιότητα.

Είτε πρόκειται για ιδιωτικά νοικοκυριά, επαγγελματίες ή καθαριστές, η ισχυρή BVL 3/1 Bp με δοχείο χωρητικότητας 3 λίτρων ξεχωρίζει όταν πρόκειται για καθαρισμό σε στριμωγμένους χώρους. Έτσι, ο καθαρισμός σημείων και σκαλοπατιών γίνεται παιχνιδάκι. Η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, ενώ ο εργονομικός σκελετός μεταφοράς καθιστά τον καθαρισμό πιο άνετο. Όλες οι σημαντικές λειτουργίες και οι πρόσθετες δυνατότητες ελέγχονται μέσω του πίνακα ελέγχου που βρίσκεται στη μεσαία ζώνη, ο οποίος είναι εξαιρετικά απλός και φιλικός προς τον χρήστη. Προαιρετικά διατίθεται επίσης ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14.

Εξαιρετικά ελαφρύ

Το βάρος μεταφοράς στην πλάτη είναι μόλις 4,5 κιλά χάρη στο καινοτόμο υλικό EPP, το οποίο καθιστά τη σκούπα ιδιαίτερα εργονομική στη χρήση και εύκολη στη μεταφορά.

Καινοτόμο

Το υλικό EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο) εντυπωσιάζει με το εξαιρετικά χαμηλό βάρος, την ανθεκτικότητα και την αντοχή του. Είναι επίσης φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι 100% ανακυκλώσιμο.

Εργονομικό

Ο σκελετός μεταφοράς deuter® εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για τον χρήστη, ακόμη και κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων εργασιών καθαρισμού. Ο πίνακας ελέγχου που βρίσκεται στη μεσαία ζώνη είναι ένα εξαιρετικά πρακτικό χαρακτηριστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των λειτουργιών. Επιπλέον, ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το αν ο χρήστης είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας.