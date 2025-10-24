ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Οι συσκευές που λειτουργούν με ρεύμα φτάνουν μέχρι εκεί που φτάνει το καλώδιο. Οι ηλεκτρικές σκούπες με μπαταρία μπορούν να πάνε παντού. Χωρίς τύλιγμα και ξετύλιγμα. Χωρίς να τη σέρνεις . Χωρίς να μπερδεύονται. Χωρίς να ψάχνεις και να αλλάζεις συνεχώς πρίζες. Χωρίς καλώδιο, αλλά με έως και 24% εξοικονόμηση χρόνου και αυξημένη παραγωγικότητα.
Απεριόριστη απόδοση – χωρίς συμβιβασμούς
Οι ηλεκτρικές σκούπες με μπαταρία της Kärcher τα έχουν όλα: ισχύ και ποιότητα καθαρισμού. Από αυτή την άποψη, οι ηλεκτρικές σκούπες με μπαταρία συμβαδίζουν εύκολα με τις αντίστοιχες ηλεκτρικές σκούπες ξηρού καθαρισμού – με το πρόσθετο πλεονέκτημα της ελευθερίας κινήσεων. Χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας – που απλώς εμποδίζει – και χωρίς πια σύνδεση/αποσύνδεση! Αυτό εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα. Οι μπαταριοκίνητες σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Bp και T 15/1 Bp λειτουργούν για 31 λεπτά με μία μόνο φόρτιση και ακόμη και για 66 λεπτά σε λειτουργία eco!efficiency. Η σκούπα πλάτης BVL 5/1 Bp είναι ασυναγώνιστη σε χώρους με περιορισμένο χώρο, όπως για παράδειγμα σε κινηματογράφους, λεωφορεία, τρένα και αεροπλάνα. Η εξαιρετικά ελαφριά, μπαταριοκίνητη BVL 3/1 Bp είναι η τέλεια λύση για τον καθαρισμό σημείων και σκαλοπατιών. Είναι επίσης ιδανική για ιδιωτικά νοικοκυριά, τεχνίτες και καθαριστές. Οι ασύρματες και ευέλικτες σκούπες LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp είναι ιδανικές για τον καθαρισμό σημείων σε επαγγελματικούς χώρους, όπως ξενοδοχεία και καθαρισμό κτιρίων.
Πλήρως φορτισμένο για λιγότερο άγχος
Δεν μπορείς να μην εντυπωσιαστείς από την ανεμπόδιστη λειτουργία χωρίς καλώδια, την εξαιρετική ευκολία μεταφοράς και ευελιξία, την αυξημένη παραγωγικότητα με λιγότερη προσπάθεια, καθώς και την εξοικονόμηση χρόνου έως και 24%.
Δεν χρειάζεσαι καλώδια για να έχεις πλήρη ισχύ
Το BVL 5/1 Bp προσφέρει την καλύτερη απόδοση καθαρισμού στην αγορά χάρη στην καινοτόμο μπαταρία 36 V. Στην πραγματικότητα, έχει την ίδια απόδοση με τις αντίστοιχες ηλεκτρικές σκούπες ξηρού καθαρισμού. Το μόνο που στερείσαι είναι το καλώδιο. Και αποκτάς πολλά περισσότερα σε αντάλλαγμα.
Κάθε λειτουργία είναι εύκολη στη χρήση
Τα μοντέλα LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp είναι εύκολα στη χρήση και η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 διαφορετικά επίπεδα. Οι μπαταριοκίνητες σκούπες ξηρής αναρρόφησης μπορούν να μετατραπούν από σκούπα δαπέδων όλων των τύπων σε σκούπα χειρός για ταπετσαρίες και ποικίλες επιφάνειες σε ελάχιστο χρόνο. Ο κάδος απορριμμάτων μπορεί να αδειαστεί γρήγορα και εύκολα χωρίς άμεση επαφή με τη βρωμιά.
Εξοικονόμησε ενέργεια και κέρδισε χρόνο
Με τις συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, η εξοικονόμηση ενέργειας διπλασιάζεται, προς όφελος του περιβάλλοντος και της μεγαλύτερης διάρκειας του προϊόντος. Στη λειτουργία eco!efficiency, το BVL 3/1 Bp καταναλώνει σημαντικά λιγότερη ενέργεια, γεγονός που σημαίνει πολύ περισσότερη διάρκεια ζωής.
Δεν χρειάζεσαι σύνδεση/αποσύνδεση
Δεν χρειάζεσαι πλέον να ψάχνεις πρίζες και να συνδέεις και να αποσυνδέεις καλώδια. Χωρίς καλώδια, αλλά με έως και 24% εξοικονόμηση χρόνου και αυξημένη παραγωγικότητα.
Βεβαιότητα αντί για υποθέσεις
Χάρη στην τεχνολογία Real Time της Kärcher, μπορείς να δεις πόσο θα διαρκέσει η μπαταρία, με ακρίβεια λεπτού. Ανά πάσα στιγμή. Σε πραγματικό χρόνο. Λαμβάνει υπόψη την ισχύ που καταναλώνεις εκείνη τη στιγμή. Επιπλέον, οι φορτιστές μπαταριών μας σου δείχνουν τον χρόνο που απομένει για τη φόρτιση, με ακρίβεια λεπτού.
Αποδοτική και οικολογική
Με τη λειτουργία eco!efficiency, η μηχανή Kärcher γίνεται ακόμα πιο αποδοτική και αθόρυβη – με το πάτημα ενός κουμπιού. Έτσι, αυτή η αποδοτική λειτουργία συμβάλλει στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και διευκολύνει ακόμη και το σκούπισμα σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο, όπως τα ξενοδοχεία.
BVL 3/1 Bp σκούπα με μπαταρία
Εργονομικός καθαρισμός – εύκολη μεταφορά: η εξαιρετικά ελαφριά και υψηλής απόδοσης σκούπα με μπαταρία BVL 3/1 Bp είναι η ιδανική λύση για εργασίες καθαρισμού σε περιορισμένους χώρους. Χάρη στο καινοτόμο υλικό EPP, είναι η πρώτη ηλεκτρική σκούπα του είδους της με βάρος μεταφοράς μόλις 4,5 κιλά, αλλά παράλληλα είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και διαρκής. Προσφέρει επίσης εξαιρετική τιμή σε σχέση με την ποιότητα.
Είτε πρόκειται για ιδιωτικά νοικοκυριά, επαγγελματίες ή καθαριστές, η ισχυρή BVL 3/1 Bp με δοχείο χωρητικότητας 3 λίτρων ξεχωρίζει όταν πρόκειται για καθαρισμό σε στριμωγμένους χώρους. Έτσι, ο καθαρισμός σημείων και σκαλοπατιών γίνεται παιχνιδάκι. Η ισχυρή μπαταρία Kärcher Battery Power εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, ενώ ο εργονομικός σκελετός μεταφοράς καθιστά τον καθαρισμό πιο άνετο. Όλες οι σημαντικές λειτουργίες και οι πρόσθετες δυνατότητες ελέγχονται μέσω του πίνακα ελέγχου που βρίσκεται στη μεσαία ζώνη, ο οποίος είναι εξαιρετικά απλός και φιλικός προς τον χρήστη. Προαιρετικά διατίθεται επίσης ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14.
Εξαιρετικά ελαφρύ
Το βάρος μεταφοράς στην πλάτη είναι μόλις 4,5 κιλά χάρη στο καινοτόμο υλικό EPP, το οποίο καθιστά τη σκούπα ιδιαίτερα εργονομική στη χρήση και εύκολη στη μεταφορά.
Καινοτόμο
Το υλικό EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο) εντυπωσιάζει με το εξαιρετικά χαμηλό βάρος, την ανθεκτικότητα και την αντοχή του. Είναι επίσης φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι 100% ανακυκλώσιμο.
Εργονομικό
Ο σκελετός μεταφοράς deuter® εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για τον χρήστη, ακόμη και κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων εργασιών καθαρισμού. Ο πίνακας ελέγχου που βρίσκεται στη μεσαία ζώνη είναι ένα εξαιρετικά πρακτικό χαρακτηριστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των λειτουργιών. Επιπλέον, ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το αν ο χρήστης είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας.
BVL 5/1 Bp σκούπα με μπαταρία
Οι συσκευές που λειτουργούν με ρεύμα φτάνουν μέχρι εκεί που φτάνει το καλώδιο. Οι σκούπες με μπαταρία μπορούν να φτάσουν παντού. Χωρίς ξετύλιγμα ή τύλιγμα καλωδίων. Χωρίς να τις σέρνετε. Δεν μπλέκονται. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε και να αλλάζετε συνεχώς πρίζες. Η BVL 5/1 Bp είναι μια μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης πλάτης, η οποία σας επιτρέπει να εργάζεσαι με μέγιστη ελευθερία κινήσεων και ευελιξία χωρίς καλώδιο. Χάρη στην υψηλή ισχύ αναρρόφησης, η οποία είναι παρόμοια με αυτή των μηχανημάτων που λειτουργούν με ρεύμα, η BVL 5/1 Bp προσφέρει την καλύτερη απόδοση καθαρισμού στην αγορά. Το εργονομικό, πατενταρισμένο πλαίσιο σακιδίου το καθιστά πολύ άνετο στη χρήση και εξαιρετικά απλό στη λειτουργία, καθώς όλες οι λειτουργίες ελέγχονται απευθείας από τον πίνακα ελέγχου που βρίσκεται στη μέση. Η εργασία με το BVL 5/1 Bp σε γλιτώνει από την πίεση, την καταπόνηση και έως και 24% του χρόνου. Εξοικονομείς επίσης έξοδα συντήρησης, καθώς τα ασύρματα μηχανήματα δεν έχουν ποτέ φθαρμένα καλώδια.
Σκούπες ξηρής αναρρόφησης με μπαταρία T 10/1 Bp και T 15/1 Bp
Ανθεκτικές, εύχρηστες και εργονομικά σχεδιασμένες: η σειρά T με τις σκούπες ξηρής αναρρόφησης με μπαταρία T 10/1 Bp και T 15/1 Bp κατασκευάζεται με βιώσιμο τρόπο από 45% ανακυκλωμένο υλικό* και είναι παρόμοια με τις σκούπες ξηρής αναρρόφησης με ρεύμα.
Ο ξενοδοχειακός και εστιατορικός κλάδος, καθώς και οι λιανοπωλητές και οι πάροχοι υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και το χαμηλό επίπεδο θορύβου μόλις 57 dB(A) των μπαταριοκίνητων σκουπών ξηρής αναρρόφησης. Οι σκούπες κατασκευάζονται με βιώσιμο τρόπο από 45% ανακυκλωμένο υλικό* και εντυπωσιάζουν με την εξαιρετική ποιότητα καθαρισμού, την ανθεκτικότητα και την άριστη σχέση τιμής-απόδοσης. Χάρη στις ισχυρές μπαταρίες Kärcher Battery Power+ 36 V, οι σκούπες ξηρής αναρρόφησης πετυχαίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Είναι μικρές, ανθεκτικές στην κλίση και ευέλικτες, με χωρητικότητα 10 ή 15 λίτρα. Η πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εύχρηστη μεταφορά κοντά στο σώμα. Χάρη στον ενσωματωμένο δίσκο αξεσουάρ, το ακροφύσιο για σχισμές που παρέχεται μπορεί να φυλάσσεται πάντα σε εύκολα προσβάσιμο σημείο στη σκούπα. Ανάλογα με την έκδοση που αγοράζεις, μπορείς να αγοράσεις επιπλέον ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14. Κατά την παραγγελία, λάβε υπόψη ότι τη μπαταρία και το συμβατό γρήγορο φορτιστή πρέπει να τα παραγγείλεις χωριστά για αυτήν την έκδοση της συσκευής.
* Όλα τα πλαστικά μέρη, εκτός από τα αξεσουάρ.
Σκούπες ξηρής αναρρόφησης με μπαταρία LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp
Οι ανθεκτικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης με μπαταρία LVS 1/1 Bp (18 V) και LVS 1/2 Bp (36 V) προσφέρουν άριστη ισχύ αναρρόφησης χάρη στην τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου της Kärcher. Η LVS 1/2 Bp διαθέτει ενεργό ακροφύσιο δαπέδου για βαθύ καθαρισμό. Οι ασύρματες και ευέλικτες κυκλωνικές σκούπες είναι ιδανικές για τον καθαρισμό σημείων σε επαγγελματικούς χώρους, όπως η ξενοδοχειακή βιομηχανία και ο καθαρισμός κτιρίων. Το ενσωματωμένο, εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 13 εξασφαλίζει τα μέγιστα πρότυπα καθαριότητας σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής. Και οι δύο μηχανές είναι εύχρηστες και η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 διαφορετικά επίπεδα. Σε ελάχιστο χρόνο, οι μηχανές μπορούν να μετατραπούν από σκούπες δαπέδων για όλους τους τύπους δαπέδων σε μηχανές καθαρισμού χειρός. Ο πρακτικός κάδος απορριμμάτων δεν απαιτεί χρήση σακουλών φίλτρου. Έτσι, εξοικονομούνται κόστη και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα.
HV 1/1 Bp σκούπα χειρός με μπαταρία
Αναλύσαμε διεξοδικά ποια μηχανή καθαρισμού είναι η καταλληλότερη για τεχνίτες και παρόχους υπηρεσιών που πρέπει να καθαρίζουν κτίρια και οχήματα, και το αποτέλεσμα ήταν: μια πρακτική, ισχυρή και ανθεκτική σκούπα χειρός με μπαταρία. Εδώ είναι που η Kärcher HV 1/1 Bp ξεχωρίζει, καθώς είναι συμπαγής και ελαφριά. Διατίθεται επίσης με εξαρτήματα ειδικά για κάθε εφαρμογή, ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε όλες τις τυπικές εργασίες καθαρισμού – είτε πρόκειται για τον καθαρισμό του γραφείου, του εργαστηρίου ή των οχημάτων σε ένα κατάστημα αυτοκινήτων, είτε για τον καθαρισμό μετά από εργασίες κατασκευής.
Η HV 1/1 Bp προσφέρει την καλύτερη απόδοση καθαρισμού στην κατηγορία της. Ο εύκολος χειρισμός, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας eco!efficiency και η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας αυξάνουν την παραγωγικότητα σε όλες τις εφαρμογές καθαρισμού. Με την μπαταριοκίνητη HV 1/1 Bp, ο καθαρισμός γίνεται πιο γρήγορα! Αυτό συμβαίνει επειδή σε γλιτώνει από χρονοβόρες εργασίες, όπως το τύλιγμα και το ξετύλιγμα καλωδίων, το τράβηγμα ή το ξεμπλοκάρισμα τους, την αναζήτηση πριζών και την σύνδεση/αποσύνδεση. Αυτό μειώνει τον χρόνο εργασίας σας έως και 25%, επιταχύνοντας ολόκληρη τη διαδικασία καθαρισμού.
Καθαρίστε πριν κλείσουν οι πόρτες
Με το HV 1/1 Bp και το ακροφύσιο για σχισμές, μπορείς να αφαιρέσεις τους ρύπους από την είσοδο των ανελκυστήρων σε ένα λεπτό. Μπορείς επίσης να σκουπίσεις το δάπεδο του ανελκυστήρα σε ελάχιστο χρόνο χρησιμοποιώντας το ασύρματο HV 1/1 Bp.
Η φορητή σκούπα HV 1/1 Bp μπορεί να λειτουργήσει με δύο διαφορετικές μπαταρίες. Η πρώτη είναι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah με την καινοτόμο τεχνολογία Real Time, που περιλαμβάνει οθόνη LCD για την ένδειξη της στάθμης της μπαταρίας. Η δεύτερη είναι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Kärcher Battery Power+ 18 V/3,0 Ah με τεχνολογία Real Time που εμφανίζεται στην οθόνη LCD, καθώς και παρακολούθηση τάσης και προστασία IPX5. Η πολύ ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 volt σου εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην χωρητικότητα 3,0 Ah.