T 10/1 Bp
Στιβαρή, ισχυρή και με εργονομικό σχεδιασμό: η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Bp με μπαταρία κατασκευάζεται με βιώσιμο τρόπο από 45% ανακυκλωμένο υλικό¹⁾ και συγκρίνεται με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης ρεύματος.
Ο κλάδος της φιλοξενίας και της εστίασης, καθώς και οι μεμονωμένοι λιανοπωλητές και οι καθαριστές κτιρίων, επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και τον πολύ χαμηλό θόρυβο λειτουργίας μόλις 57 dB(A) της ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Bp με μπαταρία. Η ηλεκτρική σκούπα είναι κατασκευασμένη με βιώσιμο τρόπο από 45% ανακυκλωμένο υλικό¹⁾ και εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ποιότητα καθαρισμού, την στιβαρότητα και την κορυφαία σχέση τιμής-απόδοσης. Χάρη στις ισχυρές μπαταρίες Kärcher Battery Power+ 36 V, η ηλεκτρική σκούπα επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Η T 10/1 Bp είναι συμπαγής, ανθεκτική στην κλίση και ευέλικτη με χωρητικότητα 10 λίτρα. Η πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εργονομική μεταφορά κοντά στο σώμα. Χάρη στην ενσωματωμένη θήκη αξεσουάρ, το ακροφύσιο σχισμών που παρέχεται μπορεί πάντα να αποθηκεύεται στην T 10/1 Bp σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 μπορεί να αγοραστεί προαιρετικά. Λάβετε υπόψη κατά την παραγγελία ότι, για αυτήν την έκδοση μηχανής, η μπαταρία και ο συμβατός ταχυφορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιώσιμη και ανθεκτική: 45% ανακυκλωμένο περιεχόμενοΠαραγωγή: μειωμένη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας. Χαμηλότερες εκπομπές CO₂ χάρη στην παραγωγή από ανακυκλωμένα υλικά.
eco!efficiencyΒιώσιμο χάρη στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Μειώνει τον όγκο και την ηχορύπανση. Επεκτείνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμόςΕργονομική μεταφορά: μπορεί να φορεθεί κοντά στο σώμα. Εργονομική λαβή και άνετη λαβή μεταφοράς. Εξοικονόμηση χώρου και έξυπνο: η γρήγορη αποθήκευση γίνεται εύκολα.
Χαμηλός θόρυβος λειτουργίας μόλις 57 dB(A)
- Ιδανικό για εφαρμογές σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο.
- Μειωμένη ηχορύπανση ακόμη και τη νύχτα.
- Μειώνει τους κινδύνους, όπως το άγχος ή η βλάβη της ακοής.
Χαμηλό βάρος
- Μεταφορά χωρίς κόπο, ακόμη και με το ένα χέρι.
- Εύκολη μεταφορά σε σκαλοπάτια και σκάλες.
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
- Συμβατό: όλες οι μπαταρίες Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Πρακτική ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας στην ίδια τη μπαταρία.
- Η ισχυρή μπαταρία αντικαθίσταται γρήγορα και εύκολα.
Φιλική προς τον χρήστη έννοια λειτουργίας
- Δύο μεγάλα κουμπιά: διακόπτης on/off και λειτουργία eco!efficiency.
- Γρήγορος και εύκολος χειρισμός με το πόδι ή το χέρι.
- Πρακτική θέση στάθμευσης για τακτοποιημένη αποθήκευση.
Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 μπορεί να παραγγελθεί προαιρετικά
- Για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή.
- Υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού: 99,995%.
Μόνιμο κύριο καλάθι φίλτρου
- Ανθεκτικό, στιβαρό και βιώσιμο.
- Κατασκευασμένο από ενισχυμένο φλις.
- Πλένεται στο χέρι στους 30 °C και είναι επαναχρησιμοποιήσιμο.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Το ακροφύσιο σχισμών μπορεί να αποθηκευτεί άνετα στην κεφαλή του μηχανήματος.
- Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο, πάντα άμεσα διαθέσιμο.
- Ασφαλής και βολική μεταφορά του μηχανήματος και των αξεσουάρ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|10
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|57
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|500
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|223 / 22
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 150 (7,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 22 (6,0 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|58 / 81
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|6
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|440 x 250 x 355
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- eco!efficiency
- Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Σκληρά δάπεδα
- Δάπεδα με μοκέτα