Ο κλάδος της φιλοξενίας και της εστίασης, καθώς και οι μεμονωμένοι λιανοπωλητές και οι καθαριστές κτιρίων, επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και τον πολύ χαμηλό θόρυβο λειτουργίας μόλις 57 dB(A) της ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης T 10/1 Bp με μπαταρία. Η ηλεκτρική σκούπα είναι κατασκευασμένη με βιώσιμο τρόπο από 45% ανακυκλωμένο υλικό¹⁾ και εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ποιότητα καθαρισμού, την στιβαρότητα και την κορυφαία σχέση τιμής-απόδοσης. Χάρη στις ισχυρές μπαταρίες Kärcher Battery Power+ 36 V, η ηλεκτρική σκούπα επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Η T 10/1 Bp είναι συμπαγής, ανθεκτική στην κλίση και ευέλικτη με χωρητικότητα 10 λίτρα. Η πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εργονομική μεταφορά κοντά στο σώμα. Χάρη στην ενσωματωμένη θήκη αξεσουάρ, το ακροφύσιο σχισμών που παρέχεται μπορεί πάντα να αποθηκεύεται στην T 10/1 Bp σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 μπορεί να αγοραστεί προαιρετικά. Λάβετε υπόψη κατά την παραγγελία ότι, για αυτήν την έκδοση μηχανής, η μπαταρία και ο συμβατός ταχυφορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.