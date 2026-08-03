Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1 της Kärcher αποτελείται από 45% ανακυκλωμένο υλικό¹⁾, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας κατά την κατασκευή. Εντυπωσιάζει με την κορυφαία ισχύ αναρρόφησης, τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης. Παρά την υψηλή ισχύ αναρρόφησης, η T 10/1 λειτουργεί με μόλις 52 dB(A) και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά αθόρυβη, επιτρέποντας την χρήση της χωρίς δυσκολία για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο. Η συμπαγής μηχανή προσφέρει μια βολική, πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς για εργονομική μεταφορά. Η T 10/1 είναι ανθεκτική στην κλίση και ευέλικτη. Η χωρητικότητα του κάδου της ηλεκτρικής σκούπας είναι 10 λίτρα. Η ανθεκτικότητα και η στιβαρότητά της είναι εμφανείς σε χαρακτηριστικά όπως το πλαίσιο, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί. Το ακροφύσιο σχισμών που περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης μπορεί να αποθηκευτεί στην ενσωματωμένη θήκη αξεσουάρ στην T 10/1 και ως εκ τούτου είναι πάντα εύκολα προσβάσιμο. Ένα εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14 μπορεί να αγοραστεί προαιρετικά.