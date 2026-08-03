Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1
Εξαιρετικά αθόρυβη, ανθεκτική και βιώσιμη: η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1, κατασκευασμένη από 45% ανακυκλωμένο υλικό¹⁾, προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης και εργονομικό σχεδιασμό, φιλικό προς τον χρήστη.
Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 10/1 της Kärcher αποτελείται από 45% ανακυκλωμένο υλικό¹⁾, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας κατά την κατασκευή. Εντυπωσιάζει με την κορυφαία ισχύ αναρρόφησης, τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης. Παρά την υψηλή ισχύ αναρρόφησης, η T 10/1 λειτουργεί με μόλις 52 dB(A) και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά αθόρυβη, επιτρέποντας την χρήση της χωρίς δυσκολία για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο. Η συμπαγής μηχανή προσφέρει μια βολική, πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς για εργονομική μεταφορά. Η T 10/1 είναι ανθεκτική στην κλίση και ευέλικτη. Η χωρητικότητα του κάδου της ηλεκτρικής σκούπας είναι 10 λίτρα. Η ανθεκτικότητα και η στιβαρότητά της είναι εμφανείς σε χαρακτηριστικά όπως το πλαίσιο, το περίβλημα, ο προφυλακτήρας και οι μεγάλοι τροχοί. Το ακροφύσιο σχισμών που περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης μπορεί να αποθηκευτεί στην ενσωματωμένη θήκη αξεσουάρ στην T 10/1 και ως εκ τούτου είναι πάντα εύκολα προσβάσιμο. Ένα εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14 μπορεί να αγοραστεί προαιρετικά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιώσιμη και ανθεκτική: 45% ανακυκλωμένο περιεχόμενοΠαραγωγή: μειωμένη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών μειώνει τις εκπομπές CO₂.
Εξαιρετικά αθόρυβη: σχεδόν αθόρυβη λειτουργία σε μόλις 52 dB(A)Ιδανικό για τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μειωμένη ηχορύπανση ακόμη και τη νύχτα. Μειώνει τους κινδύνους, όπως το άγχος ή η βλάβη της ακοής.
Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμόςΕργονομική μεταφορά: μπορεί να μεταφερθεί κοντά στο σώμα. Εργονομική λαβή και άνετη λαβή μεταφοράς. Εξοικονόμηση χώρου και έξυπνο: η γρήγορη αποθήκευση γίνεται εύκολα.
Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
- Απλή και γρήγορη αντικατάσταση του καλωδίου δικτύου ακόμη και χωρίς προηγούμενες γνώσεις.
- Η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα.
- Αποφεύγει ή μειώνει το κόστος σέρβις.
Χειροκίνητη αποθήκευση καλωδίων
- Το καλώδιο ρεύματος μπορεί να αποθηκευτεί σε ελάχιστο χρόνο.
- Εξοικονόμηση χρόνου: αποθήκευση καλωδίου σε λίγα δευτερόλεπτα.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν συστρέφεται και είναι πάντα τυλιγμένο.
Χαμηλό βάρος
- Μεταφορά χωρίς κόπο, ακόμη και με το ένα χέρι.
- Εύκολη μεταφορά σε σκαλοπάτια και σκάλες.
Φιλική προς τον χρήστη έννοια λειτουργίας
- Μεγάλο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Γρήγορος και εύκολος χειρισμός με το πόδι ή το χέρι.
- Πρακτική θέση στάθμευσης για τακτοποιημένη αποθήκευση.
Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14 μπορεί να παραγγελθεί προαιρετικά
- Για τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή.
- Υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού: 99,995%.
Μόνιμο κύριο καλάθι φίλτρου
- Ανθεκτικό, στιβαρό και βιώσιμο.
- Κατασκευασμένο από fleece.
- Πλένεται στο χέρι στους 30 °C και επαναχρησιμοποιείται.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Το ακροφύσιο σχισμών μπορεί να αποθηκευτεί άνετα στην κεφαλή του μηχανήματος.
- Αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου, πάντα άμεσα διαθέσιμη.
- Ασφαλής και βολική μεταφορά του μηχανήματος και των αξεσουάρ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|185 / 18
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|585
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|10
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|52
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Όλα τα πλαστικά μέρη, εκτός των εξαρτημάτων.
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- Υλικό κάδου: Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
- Έξυπνο σύστημα ανάσυρσης καλωδίων
- Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Standard
- Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς
- Θέση στάθμευσης για ακροφύσιο δαπέδου
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής και κτίρια
- Σκληρά δάπεδα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Καθαρισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας