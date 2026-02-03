επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 6-18 Premium Battery Set
Πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης με εναλλάξιμη μπαταρία 18 V και φορτιστή μπαταρίας, συμπαγές και φορητό για γρήγορο ενδιάμεσο καθαρισμό χωρίς σύνδεση ρεύματος και νερού. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης διατίθεται χωριστά.
Συμπαγής και φορητός καθαρισμός ανεξάρτητα από σύνδεση ρεύματος ή παροχή νερού – το πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης με μπαταρία OC 6-18 Premium είναι ιδανικό για γρήγορο και αποτελεσματικό ενδιάμεσο καθαρισμό εν κινήσει ή γύρω από το σπίτι. Με το απαλό επίπεδο ακροφύσιο εκτόξευσης, η επίμονη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα από ποδήλατα, έπιπλα κατασκήνωσης ή κήπου, παιχνίδια και πολλά άλλα. Το καρότσι νερού 12 λίτρων με μεγάλους τροχούς και επεκτεινόμενη τηλεσκοπική λαβή χρησιμεύει επίσης ως κινητή βάση για το καθαριστικό μέσης πίεσης που λειτουργεί με μπαταρία. Εάν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση νερού, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς δεξαμενή. Με έναν χωριστά διαθέσιμο σωλήνα αναρρόφησης, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί νερό από πηγάδια, κουβάδες. Το πιστόλι πίεσης και η κάνη ψεκασμού μπορούν να στερεωθούν στη δεξαμενή για μεταφορά. Η εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ κάνει το OC 6-18 Premium ακόμα πιο ευέλικτο: για παράδειγμα, ένας πίδακας αφρού ή μια βούρτσα πλύσης διατίθενται ξεχωριστά. Η ανταλλάξιμη μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρία στην πλατφόρμα 18 V Kärcher Battery Power. Με τεχνολογία πραγματικού χρόνου, η οθόνη LCD της μπαταρίας δείχνει την υπολειπόμενη χωρητικότητα κατά την εργασία, τη φόρτιση και την αποθήκευση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτοδύναμος και κινητός καθαρισμός
Βέλτιστη κινητικότητα χάρη στους τροχούς και το εργονομικό ύψος λαβής.
Πρακτική θήκη εξαρτημάτων πάνω στη συσκευή
Πιο αποτελεσματική μέση πίεση με βέλτιστη ρύθμιση
18 V Kärcher Battery Power ανταλλάξιμη μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται ως στάνταρ εξοπλισμός)
Εφαρμογή Home & Garden
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πίεση (bar)
|max. 24
|Εύρος πίεσης
|Μεσαία πίεση
|Παροχή (l/h)
|max. 200
|Τύπος μπαταρίας
|Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|300
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|0,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|γκρι
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|349 x 321 x 586
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Βασικός φορτιστής 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
- Τροχοί
- Τηλεσκοπική λαβή
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση νερού
- Όγκος δοχείου νερού: 12 l
- Τύπος σωλήνα: Εύκαμπτος σωλήνας μέσης πίεσης
- Πιστόλι σκανδάλης πίεσης: Πιστόλι σκανδάλης μέσης πίεσης
- Ακροφύσιο ψεκασμού: σύντομο και μακρύ
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Μπουκάλια με λουλούδια
- Ζάντες
- Κάδοι απορριμμάτων
- Περσίδες/ρολά
- Παιχνίδια κήπου