Η σκούπα αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 3 Premium που λειτουργεί με μπαταρία δεν προσφέρει απλώς μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την αναρρόφηση, αλλά έχει και πολλά άλλα εντυπωσιακά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, ο εξαιρετικά σταθερό κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα χωρητικότητας 17 λίτρων. Ένα φίλτρο φυσίγγιο που κάνει την ξηρή και την υγρή αναρρόφηση πολύ εύκολη χωρίς να αλλάζεις το φίλτρο. Με αφαιρούμενη λαβή για τη σύνδεση εξαρτημάτων κατευθείαν στον εύκαμπτο σωλήνα βελτιστοποιημένης ροής. Ένα ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ που περιλαμβάνει ανάμεικτα εξαρτήματα για ιδανική συλλογή των ρύπων. Χρόνος λειτουργίας 15 λεπτών με την ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 36 V/2.5 Ah και 30 λεπτών με την μπαταρία 36 V/5.0 Ah (δεν περιλαμβάνονται στα παραδοτέα). Θέση στάθμευσης για τον σωλήνα αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου. Στα επιπλέον χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η λειτουργία φυσητήρα, το σύστημα κλειδώματος Pull & Push, η εργονομική λαβή μεταφοράς και ο εξαιρετικά πρακτικός χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων.