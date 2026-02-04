Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας WD 3 Premium Battery
Η έκδοση Premium της μπαταριοκίνητης WD 3, με κάδο 17 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα. Δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία. Για αναρρόφηση υγρών και στερεών. Συμβατότητα με όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας 36 V της Kärcher.
Η σκούπα αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 3 Premium που λειτουργεί με μπαταρία δεν προσφέρει απλώς μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την αναρρόφηση, αλλά έχει και πολλά άλλα εντυπωσιακά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, ο εξαιρετικά σταθερό κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα χωρητικότητας 17 λίτρων. Ένα φίλτρο φυσίγγιο που κάνει την ξηρή και την υγρή αναρρόφηση πολύ εύκολη χωρίς να αλλάζεις το φίλτρο. Με αφαιρούμενη λαβή για τη σύνδεση εξαρτημάτων κατευθείαν στον εύκαμπτο σωλήνα βελτιστοποιημένης ροής. Ένα ακροφύσιο δαπέδου με κλιπ που περιλαμβάνει ανάμεικτα εξαρτήματα για ιδανική συλλογή των ρύπων. Χρόνος λειτουργίας 15 λεπτών με την ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 36 V/2.5 Ah και 30 λεπτών με την μπαταρία 36 V/5.0 Ah (δεν περιλαμβάνονται στα παραδοτέα). Θέση στάθμευσης για τον σωλήνα αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου. Στα επιπλέον χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η λειτουργία φυσητήρα, το σύστημα κλειδώματος Pull & Push, η εργονομική λαβή μεταφοράς και ο εξαιρετικά πρακτικός χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Mπαταρία της πλατφόρμας 36 V Battery Power
Ειδικό φίλτρο φυσιγγίου
Λειτουργία φυσητήρα
ακροφύσιο δαπέδου και εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
Αποσπώμενη λαβή
Πρακτική θέση αποθήκευσης
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
Μεγάλες ρόδες μεταφοράς
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|300
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|80
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 110
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 40
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|17
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 70 (2,5 Ah) / περίπου 140 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 15 (2,5 Ah) / περίπου 30 (5,0 Ah)
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|67
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|388 x 340 x 525
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Λειτουργία φυσητήρα
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Αποθήκη κήπου
- Εσωτερικό οχήματος
- Υγρά
- Εργαστήριο
- Γκαράζ
- Κελάρι
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ