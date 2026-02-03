πλυστικό μεσαίας πίεσης OC Handheld Compact
Το φορητό πλυστικόμεσαίας πίεσης OC Handheld Compact με μπαταρία ιόντων λιθίου, πτυσσόμενη λαβή και σωλήνα αναρρόφησης για ευέλικτο κινητό καθαρισμό, ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος και νερού.
Το OC Handheld Compact είναι ένα φορητό πλυστικό μεσαίας πίεσης για ευέλικτη, κινητή χρήση. Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 5 μέτρων για εξωτερικές πηγές νερού, μπορείς να καθαρίζεις ανεξάρτητα από σύνδεση ρεύματος ή νερού – ιδανικό για χρήση εν κινήσει και στο σπίτι. Ο ελαφρύς, καινοτόμος σχεδιασμός με αναδιπλούμενη λαβή επιτρέπει την εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση και την εύκολη μεταφορά. Με τη ρύθμιση πίεσης 2 σταδίων, η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ περίπου 6 και 15 bar, ιδανική για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών ή την επέκταση της διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας έως και 30 λεπτά. Μια ένδειξη LED παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Το 4-σε-1 Multi Jet σου επιτρέπει να εναλλάσσεις γρήγορα μεταξύ 4 τύπων ψεκασμού, ενώ η τεχνολογία ακροφυσίων Kärcher εξασφαλίζει απαλό και αποτελεσματικό καθαρισμό. Το καθαριστικό μπορεί να εφαρμοστεί με το ακροφύσιο που παρέχεται για το σκοπό αυτό. Ιδανικό για γρήγορη, απλή χρήση χωρίς χρονοβόρα ρύθμιση, είτε στο κάμπινγκ, μετά από ποδηλασία ή πεζοπορία είτε στον κήπο. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μέσω USB-C. Δεν είναι συμβατή με συνδετήρες σωλήνων κήπου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φορητός καθαρισμόςΜε τον παρεχόμενο σωλήνα αναρρόφησης και την ενσωματωμένη μπαταρία, μπορείς να καθαρίζεις εύκολα εν κινήσει – ανεξάρτητα από συνδέσεις νερού και ρεύματος (δεν είναι συμβατό με σύνδεσμο σωλήνα κήπου). Ευέλικτο για χρήση σε πολλές διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, π.χ. για ποδήλατα, εξοπλισμό κήπου και κάμπινγκ, σκύλους ή καθαρισμό λεκέδων στο αυτοκίνητο. Η υποδοχή φόρτισης USB τύπου C στη συσκευή επιτρέπει την ευέλικτη φόρτιση ακόμα και όταν είσαι εν κινήσει, π.χ. στο αυτοκίνητο ή στο powerbank.
Ρύθμιση πίεσης με ένδειξη LEDΑνάλογα με την εργασία καθαρισμού, μπορείς να επιλέξεις μεταξύ Max (15 bar) και eco!Mode¹⁾ (περίπου 6 bar). Ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες ή για να παρατείνεις τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας έως και 30 λεπτά. Η λυχνία LED παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός συσκευήςΕλαχιστοποιεί την κατανάλωση χώρου κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση – ο καινοτόμος σχεδιασμός της συσκευής επιτρέπει την αναδίπλωση της λαβής μετά τη χρήση. Αυτό ελαχιστοποιεί το μέγεθος συσκευασίας του OC Handheld Compact. Χάρη στον ελαφρύ και μινιμαλιστικό σχεδιασμό του, η συσκευή είναι εύκολη στο χειρισμό και εφαρμόζει άνετα στο χέρι, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους.
Αποτελεσματική και απαλή μεσαία πίεση
- Χάρη στην αποδοτική τεχνολογία ακροφυσίων της Kärcher και το 4-σε-1 Multi Jet, το πλυστικό καθαρίζει απαλά και εξοικονομεί νερό. Η βρωμιά απομακρύνεται πολύ αποτελεσματικά.
- Ιδανική επιλογή για την προστασία ευαίσθητων εξαρτημάτων ποδηλάτων, όπως ρουλεμάν, τσιμούχες ή πλήμνες.
- Αξιόπιστος και ακριβής καθαρισμός, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Πλήρης γκάμα αξεσουάρ
- Το Multi Jet συνδυάζει τέσσερις τύπους ψεκασμού σε ένα μόνο ακροφύσιο, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί απλά περιστρέφοντας την κεφαλή του ακροφυσίου.
- Ο σωλήνας αναρρόφησης επιτρέπει τη χρήση νερού από εξωτερικές πηγές, όπως δοχεία, κουβάδες ή ρέματα. Μέγιστη ελευθερία κινήσεων χάρη στο μήκος 5 m.
- Το ακροφύσιο απορρυπαντικού διευκολύνει την εφαρμογή απορρυπαντικού σε μεγάλη επιφάνεια για ακόμα πιο αποτελεσματικό καθαρισμό επίμονων λεκέδων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πίεση (bar)
|max. 15
|Εύρος πίεσης
|Μεσαία πίεση
|Παροχή (l/h)
|150
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση (V)
|7,2
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|Κανονική λειτουργία: / 12 eco!efficiency: / 30
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (h)
|3
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ Στη ρύθμιση eco!Mode, η κατανάλωση νερού μειώνεται κατά μέσο όρο κατά 24% και η κατανάλωση ενέργειας κατά μέσο όρο κατά 54% σε σύγκριση με την υψηλότερη ρύθμιση (λειτουργία Max).
Πεδίο προμήθειας
- Φορτιστής: 5 V / 2 A USB + προσαρμογέας (1 από το καθένα)
- 4-σε-1 Multi Jet
- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- Μπουκάλι καθαριστικού
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση νερού
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Πτυσσόμενη λαβή
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Κατοικίδια/σκυλιά
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Αθλητικός εξοπλισμός (σανίδα του σερφ, καγιάκ, stand-up paddle board)
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Κάδοι απορριμμάτων
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Περσίδες/ρολά