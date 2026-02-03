Το OC Handheld Compact είναι ένα φορητό πλυστικό μεσαίας πίεσης για ευέλικτη, κινητή χρήση. Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 5 μέτρων για εξωτερικές πηγές νερού, μπορείς να καθαρίζεις ανεξάρτητα από σύνδεση ρεύματος ή νερού – ιδανικό για χρήση εν κινήσει και στο σπίτι. Ο ελαφρύς, καινοτόμος σχεδιασμός με αναδιπλούμενη λαβή επιτρέπει την εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση και την εύκολη μεταφορά. Με τη ρύθμιση πίεσης 2 σταδίων, η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ περίπου 6 και 15 bar, ιδανική για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών ή την επέκταση της διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας έως και 30 λεπτά. Μια ένδειξη LED παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Το 4-σε-1 Multi Jet σου επιτρέπει να εναλλάσσεις γρήγορα μεταξύ 4 τύπων ψεκασμού, ενώ η τεχνολογία ακροφυσίων Kärcher εξασφαλίζει απαλό και αποτελεσματικό καθαρισμό. Το καθαριστικό μπορεί να εφαρμοστεί με το ακροφύσιο που παρέχεται για το σκοπό αυτό. Ιδανικό για γρήγορη, απλή χρήση χωρίς χρονοβόρα ρύθμιση, είτε στο κάμπινγκ, μετά από ποδηλασία ή πεζοπορία είτε στον κήπο. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μέσω USB-C. Δεν είναι συμβατή με συνδετήρες σωλήνων κήπου.