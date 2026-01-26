Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 FJ BB

Το K 4 FJ είναι ιδανικό για τακτικό καθαρισμό μέτριας βρωμιάς σε αυτοκίνητα, καθώς και σε μονοπάτια και άλλες επιφάνειες γύρω από το σπίτι. Περιλαμβάνει ακροφύσιο αφρού.

Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 FJ είναι ο ιδανικός σύντροφος για τακτικές εργασίες καθαρισμού που αντιμετωπίζουν μέτρια βρωμιά, όπως σε οχήματα και μεσαίου μεγέθους επιφάνειες γύρω από το σπίτι. Διαθέτει πιστόλι, σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων, κάνη ψεκασμού Vario Power (VPS), Τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα για την αφαίρεση επίμονης βρωμιάς και αξιόπιστο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από μικρά σωματίδια βρωμιάς. Η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα στο VPS απλώς περιστρέφοντάς το, εξασφαλίζοντας στοχευμένο αλλά απαλό καθαρισμό στις επιφάνειες. Το Τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα εγγυάται εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού ακόμη και σε επίμονη βρωμιά. Όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια τη συσκευή. Περιλαμβάνει επιπλέον ακροφύσιο αφρού και 1 λίτρο σαμπουάν αυτοκινήτου για μέγιστη δύναμη διάλυσης βρωμιάς.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καθαρά και τακτικά
Καθαρά και τακτικά
Αποθήκευσε τον εύκαμπτο σωλήνα, τις κάνες ψεκασμού, το πιστόλι και το καλώδιο με τρόπο που εξοικονομεί χώρο και τακτοποιημένο.
Ενσωματωμένος σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού
Ενσωματωμένος σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού
Βολική και εύκολη χρήση απορρυπαντικών. Τα απορρυπαντικά της Kärcher αυξάνουν την απόδοση και βοηθούν στην προστασία και την φροντίδα της επιφάνειας καθαρισμού
Μεγάλοι τροχοί
Μεγάλοι τροχοί
Για ασφαλή και βολική μεταφορά, ακόμα και σε ανώμαλο έδαφος, όπως μονοπάτια κήπων. Εύκολο στους ελιγμούς
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Πίεση (bar) 20 - max. 130
Παροχή (l/h) max. 420
Επιδόσεις περιοχής (m²/h) 30
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 40
Ισχύς παροχής (W) 1800
Καλώδιο ρεύματος (m) 5
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 5,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 9,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 302 x 346 x 872

Πεδίο προμήθειας

  • Μπεκ αφρού: 0.3 l
  • Υγρό καθαρισμού: Σαμπουάν αυτοκινήτων 3-σε- 1 RM 610
  • Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q
  • Κάνη Vario Power
  • Τούρμπο μπεκ
  • Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m
  • Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"

Εξοπλισμός

  • Εφαρμογή χημικού με: Αναρρόφηση
  • Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
