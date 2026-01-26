Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 FJ είναι ο ιδανικός σύντροφος για τακτικές εργασίες καθαρισμού που αντιμετωπίζουν μέτρια βρωμιά, όπως σε οχήματα και μεσαίου μεγέθους επιφάνειες γύρω από το σπίτι. Διαθέτει πιστόλι, σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων, κάνη ψεκασμού Vario Power (VPS), Τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα για την αφαίρεση επίμονης βρωμιάς και αξιόπιστο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από μικρά σωματίδια βρωμιάς. Η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα στο VPS απλώς περιστρέφοντάς το, εξασφαλίζοντας στοχευμένο αλλά απαλό καθαρισμό στις επιφάνειες. Το Τούρμπο μπεκ με περιστρεφόμενο σημειακό πίδακα εγγυάται εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού ακόμη και σε επίμονη βρωμιά. Όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν στην ίδια τη συσκευή. Περιλαμβάνει επιπλέον ακροφύσιο αφρού και 1 λίτρο σαμπουάν αυτοκινήτου για μέγιστη δύναμη διάλυσης βρωμιάς.